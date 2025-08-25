Новини
Защо Тръмп става все по-богат

25 Август, 2025 08:53 1 401 38

Личното му състояние се оценява на 5,5 млрд. долара. Дали не злоупотребява твърде нагло с президентския пост, за да се обогатява лично?

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Особено по времето на втория мандат Доналд Тръмп постоянно бива упрекван, че се възползва от президентския пост, за да се обогатява. И наистина - той и семейството му са сключили огромен брой сделки с недвижими имоти, криптовалути, облигации и акции, посочва АРД. Кои факти навеждат на мисълта, че става дума именно за лично обогатяване?

Приетият в САЩ през 1978 година специален „Закон за етиката в държавното управление“, който беше реакция на аферата „Уотъргейт“, задължава президентите, вицепрезидентите и другите високопоставени държавни служители ежегодно да декларират доходите си публично, отбелязва германската обществена медия. Контролът над данните се осъществява от Службата за етика в държавната администрация (Office of Government Ethics).

Закупени ценни книжа за над 100 милиона долара

Актуални данни на тази служба сочат, че от 21 януари 2025 г. насам Тръмп е извършил над 600 финансови трансакции и е вложил над 100 милиона долара във фирмени, комунални и държавни ценни книжа. Така е придобил например дялове от Citigroup, Morgan Stanley, Meta, T-Mobile US, The Home Depot, UnitedHealth и много други.

Дяловите му участия обаче са в редица сектори, които могат да извличат ползи от политическите решения на неговото правителство – например от дерегулацията на финансовия пазар. Критиците на Тръмп виждат в това потенциален конфликт на интереси.

Освен това, както посочва АРД, Тръмп разполага със значителни дялове в Microsoft, Blackstone и в собствената си компания Trump Media & Technology Group. Президентът на САЩ притежава и първокласни акции на водещи технологични и промишлени компании като Amazon, Alphabet, Tesla, Berkshire Hathaway, PepsiCo, JPMorgan Chase, Coca-Cola и Pfizer.

Тръмп и неговите необичайни сделки

АРД отбелязва, че най-големите единични позиции на Тръмп са в Nvidia с 615 000 до 1,3 млн. долара и в Apple с 650 000 до 1,35 милиона долара, като политическите решения на президента засягат съвсем пряко и двете компании.

Тръмп първоначално забрани на Nvidia изцяло продажбата на чипове за Китай, а наскоро разхлаби това нареждане до известна степен. Но в замяна на това задължи Nvidia да предостави на правителството 15% от приходите си от продажби в Китай – според експерти това е крайно необичаен ход, несрещан в досегашната история на САЩ.

В началото на август Тръмп обяви освен това мита върху внасяните компютърни чипове и полупроводници, които в някои случаи стигат до 100%. Гигантът Apple обаче бе пощаден, защото шефът на концерна Тим Кук обеща на Тръмп да направи допълнителни инвестиции от 100 милиарда долара в САЩ. Още на следващия ден курсът на акциите на Apple се повиши с повече от четири процента.

Бизнесът с имоти в арабските емирства

Последните сделки на Тръмп с недвижими имоти също трудно могат да бъдат отделени от неговите контакти и пътувания като президент. Първото му голямо пътуване в чужбина бе до Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ – а точно в тези държави семейството му осъществява различни проекти.

През май започна строителството на "Trump Tower Jeddah" - 47-етажен луксозен небостъргач на брега на Червено море в Саудитска Арабия. Освен това семейството ще изгражда луксозно голф игрище в Катар "в стила на Тръмп" като част от проект, възлизащ на 5,5 милиарда долара, както и 80-етажен хотел в Дубай с най-високия открит басейн в света.

Огромни печалби от криптовалути

АРД пише, че Тръмп печели много и от инвестициите си в криптовалути.

Американското списание „Forbes“ написа през юни, че само през последните девет месеца Тръмп навярно е спечелил около един милиард долара от криптовалути – от Trump Meme Coin и от дяловете си в World Liberty Financial.

През юли неговата холдингова компания Trump Media & Technology обяви, че е инвестирала два милиарда долара в Bitcoin и други криптовалути. Явно никак не е случайно, че Тръмп, който се е самообявил за „криптопрезидент“, се ангажира активно за дерегулацията на сектора.

Наскоро „The New Yorker“ написа, че Тръмп, децата му и техните партньори са спечелили над 3,4 милиарда долара от началото на първия му президентски мандат досега. При това е почти сигурно, че повечето сделки, трансакции и инвестиции нямаше да бъдат осъществени, ако Тръмп беше останал обикновен бизнесмен, посочва германската обществена медия.

Критиците на Тръмп са особено разгневени от това, че за разлика от предишни президенти на САЩ, той не прехвърля собствеността си на доверителен фонд, който да я управлява, а поверява това на децата си - в противоречие с твърдата разделителна линия между частните сделки и обществения пост.

Тръмп е по-богат от всякога

Основателен е въпросът дали Тръмп не злоупотребява по невиждан досега начин с поста си, за да се обогатява лично. Отказът да повери бизнеса си на доверителен фонд определено го прави уязвим, пише АРД. А обвинението за конфликт на интереси не изглежда безпочвено.

Тръмп и неговото семейство отхвърлят тези упреци. Но е факт, че по данни на списание "Форбс" състоянието на президента Доналд Тръмп в момента възлиза на 5,5 милиарда долара – а това означава, че е по-богат от когато и да било преди.

Автор: Ангела Гьопферт ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Некой

    4 1 Отговор
    Еврейското ционистко лоби налива пари в него не от вчера

    Коментиран от #12

    08:57 25.08.2025

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор
    Защото му е време да фалирва за трети път.

    Коментиран от #5

    08:57 25.08.2025

  • 3 Пич

    2 4 Отговор
    Защото Мелания прибира по 20 цента от всеки който минава през нея !

    08:58 25.08.2025

  • 4 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор
    Е как защо.....сега има огромна семейна фирма...САЩ се казва...сега рекламира като за последно...кьорав да си,трябва да го видиш...никакъв конфликт на интересимай тази дума е непозната в Америка...

    09:02 25.08.2025

  • 5 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    искаш да кажеш за 6ти път...

    09:03 25.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Иска да прилича на
    Буци и на МИНИСТЪР-ПРЕ....ДАТЕЛЯ ни❗

    Коментиран от #9

    09:03 25.08.2025

  • 7 иван костов

    7 3 Отговор
    Партайгеносетата от ДВ задават въпроса, който никога не зададоха на Байдън и синът му!🤔

    09:04 25.08.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Аз не съм чул някой да е президент и да става по беден

    Коментиран от #18

    09:05 25.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Жената на Росен Желязков вдигна хотел за
    9 ООО ООО лева‼️

    Коментиран от #11

    09:05 25.08.2025

  • 10 аве

    2 2 Отговор
    Дано се кротне и си изкара пълния мандат.

    09:05 25.08.2025

  • 11 даже

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    за 900 мильона. Лично Борисов и ги е дал. В кюлчета от чекмеджето!

    Коментиран от #14, #26

    09:06 25.08.2025

  • 12 Ем.

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Некой":

    Тръмп гледа себе си
    Докато Европа налива пари в бездънната яма на Украйна

    09:07 25.08.2025

  • 13 предполагам

    1 0 Отговор
    му носят много пури и коняк. Ще се пропие горкия.

    09:07 25.08.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "даже":

    Чети, че да не се излагаш, като кифлажия без кифли‼️

    09:08 25.08.2025

  • 15 Да бе , да ! 😜

    6 0 Отговор
    Етика ли ? Къде беше етиката , когато демократа Байдън и сина му бяха с доказана корупция за търговия с влияние ?

    09:08 25.08.2025

  • 16 Защо Тръмп става все по-богат ?

    6 0 Отговор
    Щото е умен, образован и честен бизнесмен, яростен защитник на свободната търговия, мрази митата и по никакъв начин не се възползва от манипулации на фондовата борса.

    09:09 25.08.2025

  • 17 Фен

    8 1 Отговор
    Е нищо не е, в сравнение със спонсорът ви, Сорос.

    09:11 25.08.2025

  • 18 Има, има

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    Има и такива хора! Бившите президенти на Уругвай Иран. За съжаление не им помня имената.

    09:12 25.08.2025

  • 19 Защо Желязков

    5 1 Отговор
    Става все по богат.последно с 9 милиона лева хотел в София с водна стена

    Коментиран от #38

    09:12 25.08.2025

  • 20 гост

    4 0 Отговор
    Тръмп никога не е бил истински богат и никога няма да бъде , точно това му е проблема !! А президенството точно го спасява от кредитори и акционери , които си искат парите от измислените му имоти !! ВСИЧКИТЕ му измислени активи са дялове от казина , хотели и голф игрища , които от години бавно и славно залязват и няма шанс за оправяне !! Вече 6 от тях фалираха официално и акционерите си потърсиха парите !! Само си помислете кои ще са клиентите му след най- много 10 години !! Поколенията от 2000 г насам НЕ играят голф , нито ходят в казина , затова си имат интернет залагания , а хотелите му са направени заради казината , да ги обслужват !! Та " империята" Тръмп скоро ще е само в спомените !!

    09:12 25.08.2025

  • 21 Щото е подло нагло корумпе

    5 3 Отговор
    За туй ....

    09:14 25.08.2025

  • 22 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Елементарно е, всяка глупост която каже клати световните финанансови пазари и не само. Всеки ден може да си прави по няколко милиона само с едно изречение

    09:15 25.08.2025

  • 23 Чиста проба

    1 4 Отговор
    Руски олигарх

    09:16 25.08.2025

  • 24 Тома

    2 1 Отговор
    Защото много са се наредили на опашка да му целуват г.за и му благодарят за това

    09:17 25.08.2025

  • 25 Оракула от Делфи

    3 1 Отговор
    Тръмп е пример за целия свят, как се правят пари от политиката в една държава!
    Путин с неговите олигарси- съдружници е същия , дел в фирми и отделно кеш когато трябва , за общи дела,
    той и много по богат от Тръмп, защото цяла Русия работи за него!!
    Те за това се харесват, и делят света така , както им е удобно, като" бизнесмени -приятели"!!!
    При нас начина на забогатяване е коренно различен , вместо акций, например "Чекмеджето" гарантира
    държавни и общински проекти , кото се дават на поставени лица и се взема не писана комисионна !
    Или опрскат някоя банка или крадец, взимат кредити, но не се връщат, а се изпращат ,навън ,
    най-често в офшорки в Дюбай на лични сметки!
    Или кражба на фирми от собственика директно с ЧСИ и Нотариус!
    Пак , далавера с влияние, но, малко по мафиотски , всички са ангажирани в кражбите , така виновни няма!

    по-нагло и не така декларирани печалби като , приТръмп!! !

    09:18 25.08.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "даже":

    СПИЦИАЛЬНУ за теб :
    " ГЛЕДАЙ, ЧЕТИ, НАРОДЕ, И ЦЪКАЙ С ЕЗИК - СЕМЕЙСТВОТО НА ПРЕМИЕРА НА БЪЛГАРИЯ ОТВАРЯ ХОТЕЛ С ВОДОПАД ЗА 9 МЛН. ЛВ."

    09:18 25.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ИМЕ

    2 0 Отговор
    Д.Тръмп, копие на нашия всемогъщ,но не вечен Б.Б.Господ забавя, но не забравя!Аз мога, Аз знам, Аз го мога с 200.
    Нямам думи.

    09:22 25.08.2025

  • 29 минаващ

    3 1 Отговор
    За Тръмп е ясно , но за зелената еуглена е под въпрос - как по време на война трупаш пари , а солдатите ти мрат като мухи на фронта ?!

    09:22 25.08.2025

  • 30 Наследници

    1 0 Отговор
    Няма време ..., чичо скрудж колкото и пари да трупа в
    трезора си, той няма да е вечен и всичката му пара ще остане за децата му .....

    09:36 25.08.2025

  • 31 китайски балон

    3 2 Отговор
    Защото е мошеник😉

    09:38 25.08.2025

  • 32 Защото пере

    1 1 Отговор
    не демократични изкопаеми които купува от Русия и не ги продава на нас с надценка защото ние пием и хапваме само демократичните такива. Урслизъм в действие.
    Ще ви го преведа. Тъпизъм в действие.

    09:39 25.08.2025

  • 33 Фон дер Миндер

    2 1 Отговор
    Яко ви пердаши . Браво на Тръмп. Дано доведе нещата до края и да натика цялата неолиберална пасмина там където им е мястото!

    10:04 25.08.2025

  • 34 догодина и ние милионери като през 1997

    3 1 Отговор
    То всички ставаме по-богати. Защото има инфлация.

    Коментиран от #37

    10:05 25.08.2025

  • 35 Млад Меринджей

    0 0 Отговор
    Защото е млад Меринджей, затова!

    10:16 25.08.2025

  • 36 Малко пари има перуката

    1 0 Отговор
    Би трябвало да има поне 500 милиарда

    10:19 25.08.2025

  • 37 верно ли

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "догодина и ние милионери като през 1997":

    Коя държава в Еврозоната са милионери?

    10:22 25.08.2025

  • 38 даже 900 мильона

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Защо Желязков":

    Хотел за 900 мильона. Лично Борисов и ги е дал на жена му. В кюлчета от чекмеджето!

    10:23 25.08.2025

