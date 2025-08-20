Новини
Путин обсъди с Ердоган срещата си с Тръмп
  Тема: Украйна

Путин обсъди с Ердоган срещата си с Тръмп

20 Август, 2025 13:59 951 14

Турският президент приветства преговорите в Аляска като стимул за мир в Украйна

Путин обсъди с Ердоган срещата си с Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Руският президент Владимир Путин е споделил с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган по телефона оценката си за срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж, съобщава агенция ТАСС, предава Фокус.

По време на телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, руският президент Владимир Путин е изразил оценките си за руско-американската среща на върха, проведена в Аляска, съобщава пресслужбата на Кремъл, цитирана от Фокус.

"По време на телефонен разговор с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, руският президент Владимир Путин изрази оценките си за руско-американската среща на върха, проведена в Анкъридж“, се казва в изявлението.

Руският президент е отбелязал по време на разговорът съдействието, оказано от Турция при провеждането на разговори с представители на Украйна в Истанбул.

По време на обаждането лидерите са обсъдили и развитието на търговията и инвестициите между двете страни.

"Засегнати бяха и някои актуални въпроси от двустранния дневен ред, включително по-нататъшното развитие на търговските и инвестиционните връзки. Беше договорено да продължат личните контакти“, се казва в изявлението.

Още новини от Украйна

По-рано Ердоган заяви, че преговорите между Путин и Тръмп в Аляска са дали нов импулс за търсенето на начини за разрешаване на конфликта в Украйна. Турският президент подчерта, че приветства срещата и изрази надежда, че този процес, включително с участието на украинския президент Володимир Зеленски, ще постави основите на траен мир.

Ердоган добави, че Турция е готова да подпомогне напълно усилията за установяване на мир в Украйна.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Константинопол

    2 4 Отговор
    чака освобождението

    14:00 20.08.2025

  • 2 Още едно място за преговори

    1 1 Отговор
    Преговорите между Русия, САЩ и Украйна са исторически и много страни ще се опитат да домакинстват за да привлекат вниманието върху себе си и оставят следа в историята.

    14:03 20.08.2025

  • 3 Тоя да

    2 3 Отговор
    Изтегля хората и войната сама ще спре,кое не му е ясно.Целият свят му казва да спира ти не разбира,ужас.

    Коментиран от #12

    14:04 20.08.2025

  • 4 Временното явление ЕС

    5 2 Отговор
    А "лидерите " на ЕС-то къде са,,
    къде са "лидерите " ? 😁

    14:05 20.08.2025

  • 5 Двама диктатори на снимката

    1 6 Отговор
    ердоган и путин, хвалят се кой колко повече цивилни и невинни граждани е избил в Сирия и Украйна

    14:11 20.08.2025

  • 6 пешо

    4 0 Отговор
    ели на теб се обадиха да ти кажат

    14:14 20.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Съветският пeHиc аkp00бат

    3 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: 1 721 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #10

    14:25 20.08.2025

  • 9 А дали

    0 3 Отговор
    Е целунал корана преди разговора

    14:27 20.08.2025

  • 10 Публикувай

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Съветският пeHиc аkp00бат":

    Файла ,иначе си е руски фейк

    Коментиран от #11

    14:29 20.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тоя да":

    Ти в 1-ви клас ли си?:))))

    14:41 20.08.2025

  • 13 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Разговора е бил за това,как Русия и САЩ изиграха британците и Турция в Кавказ .:)))

    14:43 20.08.2025

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Путифончето си ханъмчето Путинка каза каде "очен любит свой старателно и ритоално обрезаный паринь"!

    15:20 20.08.2025

