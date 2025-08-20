Путин обсъди с Ердоган срещата си с Тръмп

Руският президент Владимир Путин е споделил с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган по телефона оценката си за срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж, съобщава агенция ТАСС, предава Фокус.

"По време на телефонен разговор с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, руският президент Владимир Путин изрази оценките си за руско-американската среща на върха, проведена в Анкъридж“, се казва в изявлението.



Руският президент е отбелязал по време на разговорът съдействието, оказано от Турция при провеждането на разговори с представители на Украйна в Истанбул.



По време на обаждането лидерите са обсъдили и развитието на търговията и инвестициите между двете страни.



"Засегнати бяха и някои актуални въпроси от двустранния дневен ред, включително по-нататъшното развитие на търговските и инвестиционните връзки. Беше договорено да продължат личните контакти“, се казва в изявлението.

По-рано Ердоган заяви, че преговорите между Путин и Тръмп в Аляска са дали нов импулс за търсенето на начини за разрешаване на конфликта в Украйна. Турският президент подчерта, че приветства срещата и изрази надежда, че този процес, включително с участието на украинския президент Володимир Зеленски, ще постави основите на траен мир.

Ердоган добави, че Турция е готова да подпомогне напълно усилията за установяване на мир в Украйна.