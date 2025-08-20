Новини
Свят »
Китай »
Германия: Китайската агресивност застрашава международната сигурност

Германия: Китайската агресивност застрашава международната сигурност

20 Август, 2025 14:35 956 51

  • китай-
  • германия-
  • международна сигурност

Йохан Вадефул предупреди за рисковете от ескалация в Южнокитайско море и Тайванския пролив

Германия: Китайската агресивност застрашава международната сигурност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Агресивните действия на Китай в Южнокитайско море и напрежението около Тайванския пролив представляват сериозна заплаха за международната сигурност, която засяга и Европа. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул по време на посещение в Индонезия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Нарастващата военна агресивност на Китай в Южнокитайско море не само заплашва сигурността в Азия, но и подкопава международния ред, основан на правила като цяло“, посочи Вадефул в реч, изнесена на събитие, посветено на външната политика. Той подчерта, че в резултат на тези действия са изложени на риск и ключови търговски маршрути.

По отношение на Тайванския пролив германският министър предупреди: „Всяка ескалация би имала сериозни последствия за глобалната сигурност и просперитет и би засегнала пряко и германските, и европейските интереси.“


Китай
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ХАХАХА

    4 18 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ ПРОГЛЕДАХ.ЪХМАЦИ.

    14:38 20.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МЕРКЕЛ

    53 3 Отговор
    ПРОСТОТИЯТА ХОДИ ПО ЗЕМЯТА ТОЯ ШВАБ ОТКОГА Е СТАНАЛ ТОЛКОВА УМЕН ДО ВЧЕРА ОПРАВЯШЕ РУСИЯ ДНЕС ОПРАВЯ И КИТАИ

    14:39 20.08.2025

  • 5 пешо

    54 4 Отговор
    русия ви пречи , китай ви пречи , само вие не пречете на никой

    14:39 20.08.2025

  • 6 Ванков

    48 2 Отговор
    Абе нали руската?....Сега па китайската!....Абе да фане едно дЪрво човек, та да останете доволни....

    Коментиран от #14

    14:39 20.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Само питам

    44 3 Отговор
    Германците ли ще спасяват Тайван или пак надуват фанфарите на истерията ?

    14:40 20.08.2025

  • 10 Госあ

    42 3 Отговор
    пуделите да слушат господаря си. Швабите Китай ли ше нападат сега ? След като “победиха” Русия 😂

    14:40 20.08.2025

  • 11 Госあ

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "Съветският пeHиc аkp00бат":

    Това е много интересна информация

    Коментиран от #19

    14:41 20.08.2025

  • 12 пешо

    21 3 Отговор
    по време на втората световна американци и англичани ви бомбеха сега сте първи приятели , макетата имат една поговорка я га еб.. тя ме целува , море някой мене да ме еб.. главата че му скинем

    14:43 20.08.2025

  • 13 Я пък тоя

    20 3 Отговор
    Германците се чудят от кой да ядат бой!
    Ако толкова искат да ги шамарят да се заядат с Тръмп, той няма да ги бави.

    14:43 20.08.2025

  • 14 Сега ще обявят война

    22 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ванков":

    на Русия и Китай. Хахаха, Европин.∆€ли.

    14:44 20.08.2025

  • 15 Госあ

    25 5 Отговор
    Иначе, сащ без Китай не могат, както и обратното, между другото. Швабата джафка колкото да прави интриги, а не праи сметка кво ше стане ако китайците треснат едни мита на каляските им и изФърлат Фолксваген и Мерцедес от там. Могат да ги заместят с Форд и Кадилак, например 💁

    Коментиран от #39

    14:45 20.08.2025

  • 16 Боби

    28 3 Отговор
    Какво общо има немеца с Южнокитайско море,и защо трябва да коментира Китайската политика касаеща съответния регион.

    Коментиран от #32

    14:48 20.08.2025

  • 17 Айде идете и там

    20 3 Отговор
    да "защитавате вашата демокрация"? Нали преди говореха в Германия, че "тяхната армия защитавала била Германия в Афганистан и в Мали"???
    Сега говорят, че "в Укра и в Балтийските републики Бундесверът защитавал пак Германия"?? Тези имат доста странно разбиране на "отбрана"?

    14:50 20.08.2025

  • 18 ТеА па шваби...!

    16 3 Отговор
    Имат такъв огромен исторически срам на челото,който трябва да изтриват,че изобщо да не се обаждат по подобни теми...!

    14:52 20.08.2025

  • 19 Не ,,интересна" информация...!

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    А...- тъжна и зловеща информация...!

    Коментиран от #28

    14:54 20.08.2025

  • 20 Гост

    8 2 Отговор
    Вадефул оправи руснаците и подпука Китай!

    14:55 20.08.2025

  • 21 "международният ред",

    10 1 Отговор
    създаден от англосаксонците с техните правила! Е,вече няма да е така! Международния ред ще се създава от силните за деня,а именно Китай,Русия,Индия,Иран,и всички други несъгладни с"международния ред"на наглите!

    14:55 20.08.2025

  • 22 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    ТЕЗИ ЩЕ ПРАЩАТ ВОЙСКИ И В ТАЙВАН? ЖЕНДАРИТЕ МНОГО ЕРБАП,БЕ!

    14:56 20.08.2025

  • 23 Древен

    10 1 Отговор
    Ха така...
    Фашагини оправиха Русия...
    Сега почват Китай...
    Нищо че населението им е над 1.2млрд...
    И че Китай може да събере с лекота 50млн армия...

    Коментиран от #27

    15:00 20.08.2025

  • 24 Тъп та дрънка

    14 0 Отговор
    Само как звучи

    "Агресивните действия на Китай в Южнокитайско море.."

    15:01 20.08.2025

  • 25 Вижте си първо в своята къщичка,че...!

    13 0 Отговор
    Агресивността на Меркеловите ,,инженери" и ,,лекари" застрашават собствената ви сигурност...!
    Пък после се тръшкайте за...,,международната сигурност"...!

    15:02 20.08.2025

  • 26 555

    9 0 Отговор
    "... подкопава международния ред, основан на правила като цяло“..." ----- Какви са тези правила? Ако говорим за международно право, одобрено от ООН - това е едно. Но ако става въпрос за правила, измислени от ограничен кръг държави...

    15:05 20.08.2025

  • 27 Я пък тоя

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Древен":

    Леле 50 милиона армия!
    Тия германци къде ще закопаят толкова хора?
    😂🤣🤣

    15:06 20.08.2025

  • 28 Госあ

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не ,,интересна" информация...!":

    Само предполагахме за тези цифри, но ако се извадят като факт, ще бъде друга работа. А украинците може и да прогледнат ! Да, това което направиха слугите на англоционистите с подкрепата на западна Европа е тъжно и зловещо, действително. Но западноевропейците винаги са били кръволоци

    15:07 20.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пампаец

    8 0 Отговор
    Нерде Ямбол, нерде Стамбул ? Къде е Германия, къде е Тайван ? Не Китай изнася производства в Германия, а Германия изнася производства в Кигай . Китай има качествена и квалифицирана работна ръка, ефтини суровини и енергоресурси . Обширните пазари на БРИКС и съюзниците им. Или всичко това , което Германия го няма .

    15:10 20.08.2025

  • 31 А стига бре

    9 0 Отговор
    Германия и от Китай ли вече застрашена се чувства? И когато се говори впрочем за "международната сигурност и общност " категорично това не е нито ЕК, нито НАТО

    15:11 20.08.2025

  • 32 Пампаец

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Боби":

    Този не е немец . Този е продажен соросоиден глобалистки безродник. Такива яничари като него за пари са готови да изколят и собствената си рода .

    15:13 20.08.2025

  • 33 Механик

    10 1 Отговор
    Некой мое ли обЯсни, от коя световна посока, Германия граничи с Китайско Море?
    Всеки път когато немците решат да оправят светоните неща, завършват бити и окупирани.
    Яли са бой от всички по-големи европейски държави. Сага май искат да ядат бой от Китай???
    Ще ядат щом искат. Само дето тоя път няма да има план Маршал, ами ще ходят да копат ориз.

    Коментиран от #50

    15:14 20.08.2025

  • 34 И от кога точно 7-8 кретена

    9 0 Отговор
    Станаха международната общност?

    15:15 20.08.2025

  • 35 Лелеее ..

    9 0 Отговор
    военна агресивност на Китай? Тея верно не са у ред

    15:16 20.08.2025

  • 36 Пазете се ей

    7 0 Отговор
    Китай влиза в Берлин а утре е в Лондон... и спешно на психиатър отидете

    15:18 20.08.2025

  • 37 В Тайванския пролив

    8 0 Отговор
    германските, и европейските интереси..... а на Марс? Там как са германските, и европейските интереси?

    15:20 20.08.2025

  • 38 факуса

    4 0 Отговор
    ама как все вие сте заплашени бе дпд дойчовци,затуй се казва южнокитайско море,говедата се развяват по всички океани

    15:21 20.08.2025

  • 39 Китаец

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Госあ":

    Вече са ги треснали, затова и лаят. Имаше едно посещение на Кая, а след това още едно на Ф.Д.Лайен в Китай. Резултатите от двете не бяха отразени в Европа.

    15:21 20.08.2025

  • 40 германският министър предупреди

    6 0 Отговор
    Кого предупреди?

    15:21 20.08.2025

  • 41 Зъл пес

    5 0 Отговор
    Ами така е,затова и Вова не ви ще близо до границите си.Нека ви припари на дирника и на вас.

    15:22 20.08.2025

  • 42 Ъхъъъъъ....

    5 0 Отговор
    А международния ред, основан на правила като цяло кво казва за Тайван? От кого е неделима суверенна част? От Германия ли? Тея верно превъртяха кардинално

    15:25 20.08.2025

  • 43 Бай Иван

    4 0 Отговор
    Тая шваба преди да ръси глупости да спомене, кога Китай е започнал война срещу някоя държава през последните 1000 години! Само неговата Германия е започнала две световни войни през изминалите 100 години в които са загинали над 60 милиона човека! Тези немци срама явно нямат и пак ще ядат гьостерицата!

    15:25 20.08.2025

  • 44 Иван Иванов

    3 0 Отговор
    ФАШИЗМЪТ В ГЕРМАНИЯ СЕ ЗАВРАЩА МНОГО ПО ЗЛОБЕН И ОЗЪБЕН ОТ ВРЕМЕТО НА ХИТЛЕР.

    15:27 20.08.2025

  • 45 Ъхъъъъъ....

    3 0 Отговор
    посочи Вадефул в реч, изнесена на събитие, посветено на външната политика. И какво е това "събитие"? .....събитие....

    15:28 20.08.2025

  • 46 Някой

    3 0 Отговор
    Къде е Германия, къде е Кира? Не знаех, че Германия пак го дава велика сила. Явно трябва да им се набие канчето за трети път.

    15:30 20.08.2025

  • 47 Време е тестове за наркотици

    3 0 Отговор
    Да почнат да им правят на тези "лидери" и редовно през психиатър да минават

    15:31 20.08.2025

  • 48 Хи их хи

    3 0 Отговор
    Тези се оправиха с Русия, Китай подхванаха!

    15:31 20.08.2025

  • 49 Уса

    1 0 Отговор
    Търговията между САЩ И Китай се подобрява официално обявено а какво ще каже самонаранен германски геифашист е вече без значение

    15:32 20.08.2025

  • 50 Хихихих

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    "Само дето тоя път няма да има план Маршал, ами ще ходят да копат ориз.", и плана ще се казва Си Пин!

    15:34 20.08.2025

  • 51 Кая Калас в Япония

    1 0 Отговор
    Гордо заяви че по времето на ВСВ са били съюзници с Япония. Беше направо потресаващо. После отиде в Китай и позорно и показаха вратата

    15:34 20.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания