Германия: Китайската агресивност застрашава международната сигурност

Агресивните действия на Китай в Южнокитайско море и напрежението около Тайванския пролив представляват сериозна заплаха за международната сигурност, която засяга и Европа. Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул по време на посещение в Индонезия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Нарастващата военна агресивност на Китай в Южнокитайско море не само заплашва сигурността в Азия, но и подкопава международния ред, основан на правила като цяло“, посочи Вадефул в реч, изнесена на събитие, посветено на външната политика. Той подчерта, че в резултат на тези действия са изложени на риск и ключови търговски маршрути.

По отношение на Тайванския пролив германският министър предупреди: „Всяка ескалация би имала сериозни последствия за глобалната сигурност и просперитет и би засегнала пряко и германските, и европейските интереси.“