Европейските страни искат Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния

Европейските страни искат президентът Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния като част от гаранциите за сигурност на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, твърди вестник "Таймс", цитиран от БНР.

Висши европейски военни ръководители обсъждат разполагането на американски изтребители F-35 в Румъния, където НАТО изгражда най-голямата си авиобаза в Европа, за да възпрат Русия от повторно нахлуване, пише изданието.

Още новини от Украйна

В понеделник Тръмп изключи разполагането на американски бойни самолети на място в Украйна, но заяви, че е готов да предостави "въздушна подкрепа" като част от гаранциите за сигурност. Военни ръководители обсъждат в момента във Вашингтон логистиката на американската поддръжка.

Сега НАТО провежда въздушни мисии за гарантиране на сигурността над Черно море от авиобазата "Михаил Когълничану" в Румъния, която беше център за американските сили по време на войната в Ирак и е най-вероятното място за разполагане на американски самолети, смята "Таймс". В допълнение към американските изтребители, базирани в Румъния, европейските страни искат гаранции за продължаващото използване на американски сателити за GPS и разузнаване в Украйна. Те са и за ангажимент на САЩ да доставят на Украйна противовъздушни ракети "Пейтриът" и системи за противодействие на руски атаки, както и за разрешение за полети с шпионски самолети над Черно море.

Русия каза, че трябва да бъде част от всякакви обсъждания на гаранции за сигурността на Украйна и омаловажи вероятността за скорошна среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски, с което попари надеждите за бързо сключване на мирно споразумение, съобщиха агенциите, цитирани от БТА.



На този фон шефовете на отбраната от НАТО имаха видеоконферентен разговор за гаранциите за сигурността, поредния от усилената глобална дипломация за прекратяване на нестихващия от над три години и половина конфликт.



"Що се отнася до Украйна, ние потвърдихме подкрепата си. Приоритет остава сключването на справедлив, надежден и траен мир", написа в Екс председателят на Военния комитет на алианса, италианският адмирал Джузепе Каво Драгоне.



По-рано руският външен министър Сергей Лавров каза, че воденето на "сериозни обсъждания за гаранции за сигурността без Русия е утопия, път за никъде".