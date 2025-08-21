Новини
Европейските страни искат Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния
  Тема: Украйна

Европейските страни искат Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния

21 Август, 2025 04:37, обновена 21 Август, 2025 04:39

Русия каза, че трябва да бъде част от всякакви обсъждания на гаранции за сигурността на Украйна

Европейските страни искат Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейските страни искат президентът Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния като част от гаранциите за сигурност на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, твърди вестник "Таймс", цитиран от БНР.

Висши европейски военни ръководители обсъждат разполагането на американски изтребители F-35 в Румъния, където НАТО изгражда най-голямата си авиобаза в Европа, за да възпрат Русия от повторно нахлуване, пише изданието.

Още новини от Украйна

В понеделник Тръмп изключи разполагането на американски бойни самолети на място в Украйна, но заяви, че е готов да предостави "въздушна подкрепа" като част от гаранциите за сигурност. Военни ръководители обсъждат в момента във Вашингтон логистиката на американската поддръжка.

Сега НАТО провежда въздушни мисии за гарантиране на сигурността над Черно море от авиобазата "Михаил Когълничану" в Румъния, която беше център за американските сили по време на войната в Ирак и е най-вероятното място за разполагане на американски самолети, смята "Таймс". В допълнение към американските изтребители, базирани в Румъния, европейските страни искат гаранции за продължаващото използване на американски сателити за GPS и разузнаване в Украйна. Те са и за ангажимент на САЩ да доставят на Украйна противовъздушни ракети "Пейтриът" и системи за противодействие на руски атаки, както и за разрешение за полети с шпионски самолети над Черно море.

Русия каза, че трябва да бъде част от всякакви обсъждания на гаранции за сигурността на Украйна и омаловажи вероятността за скорошна среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски, с което попари надеждите за бързо сключване на мирно споразумение, съобщиха агенциите, цитирани от БТА.

На този фон шефовете на отбраната от НАТО имаха видеоконферентен разговор за гаранциите за сигурността, поредния от усилената глобална дипломация за прекратяване на нестихващия от над три години и половина конфликт.

"Що се отнася до Украйна, ние потвърдихме подкрепата си. Приоритет остава сключването на справедлив, надежден и траен мир", написа в Екс председателят на Военния комитет на алианса, италианският адмирал Джузепе Каво Драгоне.

По-рано руският външен министър Сергей Лавров каза, че воденето на "сериозни обсъждания за гаранции за сигурността без Русия е утопия, път за никъде".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 и в БГ ама

    3 1 Отговор
    такива дето могат да фърчат

    04:42 21.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    СЕЛО ЕНИКЬОЙ КЪДЕТО НАТО ИСКА ДА РАЗПОЛОЖАТ
    АМЕРИКАНСКИ ИЗТРЕБИТЕЛИ
    ... Е ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ ОТ 681 ГОДИНА. ОКУПИРАНО Е ОТ РУМЪНИЯ 1913 ГОДИНА.
    .....
    ТАМ УЧИТЕЛ Е БИЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

    Коментиран от #5

    04:43 21.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ПЪРВИЯ ИЗВЕСТЕН РУМЪНСКИ ВЛАДЕТЕЛ
    СЕ ПОЯВЯВА 14 ВЕК И ТОЙ ПИШЕЛ И ЧЕТЯЛ
    НА БЪЛГАРСКИ КАТО ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ФЕОДАЛ
    ..... ВИКАЛИ МУ ВЛАДИМИР ДРАКОНА :))

    04:46 21.08.2025

  • 4 Анонимен

    2 0 Отговор
    Значи те бръмчаха нагоре надолу след минаването на нло-то.

    05:07 21.08.2025

  • 5 Бай Араб

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Я кажи сега какво е мислел Левски за Русия,като много знаеш.

    Коментиран от #8, #9

    05:13 21.08.2025

  • 6 Бай Араб

    0 5 Отговор
    Също обясни защо Левски няма гроб в България , коя е причината,това обясни, недей писа само празни приказки.Разбра ли ме алтернативния ?

    05:16 21.08.2025

  • 7 Никой

    1 1 Отговор
    Хайде да се махне работата с тези военни-видяхме какво е и ЕС, дедовия. Има-няма-все кризи. Да си получават високите премии, че - работата може да стане - обратно - както и да е, ама-може да трябва да бачкат тези чиновници.

    Друго си е - видео-конферентна връзка. Друго е-да работиш.

    05:18 21.08.2025

  • 8 Никой

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Араб":

    Кой ни освободи-Левски си е Левски-ама Русия свърши реално работата. Това не омаловажава никак апостола. Ама - кой ни даде язовир Искър - прогреса, аец. Здравеопазването и космонавтиката.

    Коментиран от #10, #11

    05:28 21.08.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Араб":

    НЯКОЙ ПОПИТА
    КАКВО Е МИСЛЕЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ЗА РУСИЯ ?
    .....
    ОТГОВОР :
    КАКВО МОЖЕ ДА МИСЛИ КОМУНИСТ И РЕПУБЛИКАНЕЦ
    ЗА ИМПЕРИЯ
    УПРАВЛЯВАНА ОТ РУСКИТЕ ШЕЗЛИНГ - САКСКОБУРГОТА ?

    05:43 21.08.2025

  • 10 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    Кой ни освободи ли ? Ок. Нека да се върнем назад.Кой точно освободи Гърция 60 години преди Руско Турската война, кой освободи Албания,Черна гора,Сърбия, кой освободи Сърбия и защо България остана под турско още 15 години след края на Руско Турската война?

    05:47 21.08.2025

  • 11 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    Кой отдели Македония от България,кой беше против Съединението на България,кой уби Гунди и Котков, кой уби Людмила Живкова,КОЙ ?

    05:50 21.08.2025