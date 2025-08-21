Американски военни ликвидираха в Северна Сирия вероятния бъдещ лидер на "Ислямска държава"

По време на операция в Северна Сирия на 20 август американските военни елиминираха високопоставен член на групировката „Ислямска държава“, който се е готвел да стане следващият лидер на терористичната организация в страната.

Това съобщи каналът Fox News, позовавайки се на американски служител.

Операцията беше обявена за „успешна“. По време на нея бил убит и друг ключов функционер на групировката. Според източника, и двамата убити са планирали активно терористични атаки в Сирия и Ирак.

Източникът отбеляза, че елиминираният боец ​​е силен кандидат за ролята на „лидер на групировката в Сирия“ и би представлявал пряка заплаха за американските сили, коалицията и новото сирийско правителство. Съобщава се, че по време на операцията не са пострадали американски военни или цивилни.