Япония и Южна Корея засилват сътрудничеството за сигурност и икономика

Япония и Южна Корея се ангажираха да задълбочат сътрудничеството си в сферата на сигурността и икономиката, за да се справят с нарастващото напрежение в Източна Азия, съобщи „Ройтерс“. Това бе обявено от японския премиер Санае Такаичи и южнокорейския президент Ли Дже-мьон след срещата им на върха в префектура Нара, предава News.bg.

По време на разговорите лидерите обсъдиха устойчивостта на индустриалните вериги за доставки, развитието на изкуствения интелект, денуклеаризацията на Корейския полуостров и засилването на координацията със Съединените щати - съюзник на двете държави. Такаичи подчерта, че значението на двустранните отношения и тристранното сътрудничество с Вашингтон продължава да расте.

Президентът Ли посочи, че Япония и Южна Корея ще разширят и съвместните усилия срещу трансгранични онлайн измами, които засягат граждани на двете страни. Срещата се проведе седмица след визитата на Ли в Пекин, където той се срещна с китайския президент Си Дзинпин, на фона на напрежение между Япония и Китай, породено от изявления на Такаичи, че Токио може да разположи сили при евентуална китайска атака срещу Тайван.

Ли определи задълбочаването на двустранните отношения като „неотложна задача“ предвид нестабилната международна среда и търговския ред. Въпреки подобряването на контактите, историческите спорове между двете държави, свързани с японското колониално управление и съдбата на принудителни работници и „жените за утеха“ по време на Втората световна война, продължават да оказват влияние.

Такаичи приветства и напредъка в усилията за идентифициране на човешки останки в изоставена въглищна мина в Западна Япония, където през 1942 г. загиват 136 корейци и 47 японци след наводнение и срутване. По данни на Сеул, останките на до 10 000 корейски принудителни работници все още се намират в Япония, докато Токио твърди, че е идентифицирал около 3 000.

Двамата лидери потвърдиха продължаването на т.нар. „совалкова дипломация“, като следващата среща се очаква да се проведе в Южна Корея, без конкретно посочена дата.