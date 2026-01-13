Сирийската армия настоява кюрдските сили да се изтеглят от северния фронт

Сирийските въоръжени сили призоваха кюрдските групировки да се изтеглят в контролирана от тях зона между Алепо и река Ефрат, след като успяха да ги отблъснат от големия северен сирийски град при ожесточени боеве, съобщава Франс прес, предава БТА.
В изявление армията поиска "всички въоръжени формирования да се оттеглят на изток от река Ефрат", която протича през северната част на страната. Военните публикуваха и карта, на която районът за евакуация е маркиран с червено, като предупредиха, че вече ще се счита за "закрита военна зона".
1 Оракула от Делфи
Нека тези, които се настаниха на тяхната територия се поместат ,
Ердоган, може да чете и пиши, да не се прави на ударен
с мокър парцал, той много добре знае, от къде е дошъл по тези чужди за тюрките земи????
От там идва " дъ мейн проблем"!!!
Коментиран от #3, #4
13:44 13.01.2026
2 Арабист
Севроисточна Сиря е потроши находище който в момента се контролира от Американците.
Второ Евреите искат са създадат контролирана от тях Кюрдсйа държава в четириъгълника Ирак,, Иран , Сирия и Турция да да контролират целият Срсбски полуостров за ЕВРЕИТЕ тези земи са ОБЕЩАНИ земи.
Днес е ред на земите на Иранската обща граница след това идва ред ба Турция като се изка да бъде освободен лидера на Турскитт Кюрди Абдулла Йоджалан и последствие да се присъединят Югостичнуте земи към общите земи на които ще се създаде КЮРДИСТАН.
Чин, Русия най вече КЕМАЛИСТИТЕ Турци ще се съгласят ли с политиката Израел да се създаде КЮРДИСТАН в рамките на Ирак, Иран , Сирия и Турция.
Евреите много голямо мислят този залък който искат да глътнат е много голям дори за USA.
13:50 13.01.2026
3 такаааа
До коментар #1 от "Оракула от Делфи":По тази логика и Аспаруховите българи са дошли от средна Азия
14:23 13.01.2026
4 ДаМаски Пачки
До коментар #1 от "Оракула от Делфи":Казвате че :
"Кюрдите са там ,където е била родината им , хиляди години!
Нека тези, които се настаниха на тяхната територия се поместат"
Всъщност историците знаят че нещата са следните:
В началото на 20 век Османската държава екстрадира арменско население на юг в днешните територии на Сирия.
Заедно със тях има предвиждане на кюрдски маси.
Особено голямо предвижване на маси има след бунта на шейх Саид в Турция през 1925.
Знайно e че режимът на Асад не им даваше гражданство дори през 1962 е издаден закон за това(имал е основание за опасения).
Значи че кюрдите в голямо число всъщност са пришълци на спорните територии а не както вие твърдите че било с векове.
Оставете историята на историците.
Проблемите на дипломатите
А вие политикантите си гледайте работата.
14:36 13.01.2026