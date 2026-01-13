Сирийската армия настоява кюрдските сили да се изтеглят от северния фронт

Сирийските въоръжени сили призоваха кюрдските групировки да се изтеглят в контролирана от тях зона между Алепо и река Ефрат, след като успяха да ги отблъснат от големия северен сирийски град при ожесточени боеве, съобщава Франс прес, предава БТА.

В изявление армията поиска "всички въоръжени формирования да се оттеглят на изток от река Ефрат", която протича през северната част на страната. Военните публикуваха и карта, на която районът за евакуация е маркиран с червено, като предупредиха, че вече ще се счита за "закрита военна зона".