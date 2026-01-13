Новини
Сирийската армия настоява кюрдските сили да се изтеглят от северния фронт

Сирийската армия настоява кюрдските сили да се изтеглят от северния фронт

13 Януари, 2026 13:17 617 4

След тежки боеве, военните определиха регион между Алепо и река Ефрат като "закрита военна зона"

Сирийската армия настоява кюрдските сили да се изтеглят от северния фронт - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Сирийските въоръжени сили призоваха кюрдските групировки да се изтеглят в контролирана от тях зона между Алепо и река Ефрат, след като успяха да ги отблъснат от големия северен сирийски град при ожесточени боеве, съобщава Франс прес, предава БТА.

В изявление армията поиска "всички въоръжени формирования да се оттеглят на изток от река Ефрат", която протича през северната част на страната. Военните публикуваха и карта, на която районът за евакуация е маркиран с червено, като предупредиха, че вече ще се счита за "закрита военна зона".


Сирия
  • 1 Оракула от Делфи

    2 4 Отговор
    Кюрдите са там ,където е била родината им , хиляди години!
    Нека тези, които се настаниха на тяхната територия се поместат ,
    Ердоган, може да чете и пиши, да не се прави на ударен
    с мокър парцал, той много добре знае, от къде е дошъл по тези чужди за тюрките земи????
    От там идва " дъ мейн проблем"!!!

    Коментиран от #3, #4

    13:44 13.01.2026

  • 2 Арабист

    4 1 Отговор
    USA въоръжи 100 хилядна Кюрдска армия като им даде 200 хиляди търа ОРЪЖИЕ от всякакъв калибър.

    Севроисточна Сиря е потроши находище който в момента се контролира от Американците.
    Второ Евреите искат са създадат контролирана от тях Кюрдсйа държава в четириъгълника Ирак,, Иран , Сирия и Турция да да контролират целият Срсбски полуостров за ЕВРЕИТЕ тези земи са ОБЕЩАНИ земи.

    Днес е ред на земите на Иранската обща граница след това идва ред ба Турция като се изка да бъде освободен лидера на Турскитт Кюрди Абдулла Йоджалан и последствие да се присъединят Югостичнуте земи към общите земи на които ще се създаде КЮРДИСТАН.


    Чин, Русия най вече КЕМАЛИСТИТЕ Турци ще се съгласят ли с политиката Израел да се създаде КЮРДИСТАН в рамките на Ирак, Иран , Сирия и Турция.

    Евреите много голямо мислят този залък който искат да глътнат е много голям дори за USA.

    13:50 13.01.2026

  • 3 такаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оракула от Делфи":

    По тази логика и Аспаруховите българи са дошли от средна Азия

    14:23 13.01.2026

  • 4 ДаМаски Пачки

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оракула от Делфи":

    Казвате че :
    "Кюрдите са там ,където е била родината им , хиляди години!
    Нека тези, които се настаниха на тяхната територия се поместат"

    Всъщност историците знаят че нещата са следните:

    В началото на 20 век Османската държава екстрадира арменско население на юг в днешните територии на Сирия.
    Заедно със тях има предвиждане на кюрдски маси.
    Особено голямо предвижване на маси има след бунта на шейх Саид в Турция през 1925.
    Знайно e че режимът на Асад не им даваше гражданство дори през 1962 е издаден закон за това(имал е основание за опасения).
    Значи че кюрдите в голямо число всъщност са пришълци на спорните територии а не както вие твърдите че било с векове.

    Оставете историята на историците.

    Проблемите на дипломатите

    А вие политикантите си гледайте работата.

    14:36 13.01.2026

