Мерц каза, че дните на иранските управляващи са преброени

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че дните на сегашните ирански управляващи са преброени на фона на масовите протести в Иран, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Ако един управляващ режим може да се задържи на власт само чрез използването на насилие, то фактически дните му са преброени", заяви Мерц по време на посещение в Бенгалуру, Индия. "Предполагам, че може би сега сме свидетели на последните дни и седмици от този режим", допълни той.

Германският канцлер вече заклейми вчера действията на иранските сили за сигурност срещу протестиращите, като ги определи като "непропорционални" и "жестоки".

От 28 декември миналата година Иран е обхванат от най-сериозната вълна от протести от години насам. Първоначалните протести на иранските търговци срещу рязкото обезценяване на иранския риал и влошаващата се икономическа ситуация бързо прераснаха в демонстрации срещу твърдолинейните управници в цялата страна, отбелязва ДПА.

Активисти твърдят, че силите за сигурност са потушили протестите по особено жесток начин, като са използвали сълзотворен газ и са стреляли с истински патрони, а не с халосни.

От своя страна, правозащитната организация "Иран Хюман Райтс" със седалище в Осло посочва, че най-малко 648 души са били убити от началото на протестите.