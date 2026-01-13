Новини
Свят »
Индия »
Мерц каза, че дните на иранските управляващи са преброени

Мерц каза, че дните на иранските управляващи са преброени

13 Януари, 2026 11:04 1 482 62

  • иран-
  • фридрих мерц-
  • германия-
  • сащ

Германският канцлер заклейми действията на иранските сили за сигурност срещу протестиращите

Мерц каза, че дните на иранските управляващи са преброени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че дните на сегашните ирански управляващи са преброени на фона на масовите протести в Иран, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Ако един управляващ режим може да се задържи на власт само чрез използването на насилие, то фактически дните му са преброени", заяви Мерц по време на посещение в Бенгалуру, Индия. "Предполагам, че може би сега сме свидетели на последните дни и седмици от този режим", допълни той.

Германският канцлер вече заклейми вчера действията на иранските сили за сигурност срещу протестиращите, като ги определи като "непропорционални" и "жестоки".

От 28 декември миналата година Иран е обхванат от най-сериозната вълна от протести от години насам. Първоначалните протести на иранските търговци срещу рязкото обезценяване на иранския риал и влошаващата се икономическа ситуация бързо прераснаха в демонстрации срещу твърдолинейните управници в цялата страна, отбелязва ДПА.

Активисти твърдят, че силите за сигурност са потушили протестите по особено жесток начин, като са използвали сълзотворен газ и са стреляли с истински патрони, а не с халосни.

От своя страна, правозащитната организация "Иран Хюман Райтс" със седалище в Осло посочва, че най-малко 648 души са били убити от началото на протестите.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе те и вашите урсуловци

    78 10 Отговор
    са преброени, но дано да е преди да докарате ЕС до разпад.

    11:05 13.01.2026

  • 2 А на тоя глист

    70 10 Отговор
    дните хич не са преброени

    11:05 13.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    75 11 Отговор
    След откриването на Вторият фронт в Гренландия дните на Четвъртият Райх са преброени.

    11:05 13.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Глупенфюрер Мерц

    72 7 Отговор
    по-добре да си види собствената държава.

    11:07 13.01.2026

  • 6 Европеец

    66 6 Отговор
    Заглавието може и да е вярно, НО и дните на урсулите са преброени.....а мерица да гледа в собственото си канче, защото локомотива стана вагонетка с една талига....

    Коментиран от #7

    11:07 13.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    61 5 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Алтернатива за Германия е вече първа политическа сила.Мерц отива в затвора.

    Коментиран от #17

    11:08 13.01.2026

  • 8 канцлер акт

    35 3 Отговор
    смее ли да каже нещо друго.

    11:09 13.01.2026

  • 9 аз в фрг и иран не ходя

    21 5 Отговор
    има свръх богаташи . а селяндурите и мигрантите не ме интересуват . у нас има доста . германеца трудно учи бегейски . а иранеца се приспособява по лесно . против войните съм . иран не е газа .

    11:11 13.01.2026

  • 10 Баба

    44 5 Отговор
    Германците как можаха да изберат най-грозния от себеподобните си? И може би и не най-умния.

    Коментиран от #25

    11:11 13.01.2026

  • 11 Някой

    41 4 Отговор
    Да си гледа халифата Мерц, че и нговите дни са преброени. И няма гаранция, че няма да бъде свален силово.

    11:12 13.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    38 3 Отговор
    Те на Шмерца дните му са преброени ,ама още не го разбрал .

    11:14 13.01.2026

  • 14 Еврококошарник

    29 5 Отговор
    Мерц фашагата, що не брои дните на ЕС ми гледа в чуждите дворове?

    11:14 13.01.2026

  • 15 Аятолах Али Хаменей расма

    18 4 Отговор
    ...и вашите

    11:15 13.01.2026

  • 16 Стефан Усмивката Софиянски

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Иван Майбаха":

    Иване кой го инетересува че са та .....ли ,не е повод за хвалене .

    11:15 13.01.2026

  • 17 Може

    6 15 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    и да са първа, но нямат "силата" да съставят сами правителство. И там е проблема, защото никоий не иска да управляа с тях. Имаше драми (по-скоро циркове) след последните избори. Но както не веднъж съм казвал - имам съмнението, че избори ще има в момента, в който АзГ ще имат мнозинство за правителство. До тогава Мерц, няма да го бутнат по-рано, защото нищо няма да се промени. След Шолц - промяна няма - същата "сглобка". А на тях на им стиска да направат нужните реформи. Проблемът е, че в области като Бавария и Баден - АзГ трдуно, много трудно ще пробие

    11:15 13.01.2026

  • 18 Шопо

    21 5 Отговор
    Дните на ЕС са преброени.

    11:16 13.01.2026

  • 19 Кака Нашева

    18 4 Отговор
    Ако всички арийци изглеждат като този грззззник да хванат да се самоубият .

    11:16 13.01.2026

  • 20 Има вероятност

    21 3 Отговор
    Вие,да си тръгнете преди аятоласите .

    11:16 13.01.2026

  • 21 да бе

    14 3 Отговор
    тоя махал да гледа първо своите дни

    11:16 13.01.2026

  • 22 Трол

    18 2 Отговор
    През Втората световна война германците са имали план за нападение над Иран и сега г-н Мерц им го припомня.

    11:16 13.01.2026

  • 23 Силвия

    28 2 Отговор
    Защо, Мерц какво ще им направи на иранците? Тоя нещастник остави част от Берлин 5 дни без ток, после спря и водата в същите райони. Четиредест и пет хиляди домакинства бяха без ток в периода 3-7 януари, както и две хиляди и двеста фирми спряха работа. Защо не се опита да реши проблемите в собствената си столица на собственото си население? Просто е - защото не може нищо.

    Коментиран от #29, #45, #46, #50

    11:17 13.01.2026

  • 24 Удри с лопатата

    26 3 Отговор
    Братче,...с тази физиономия,как да не го удриш с лопатата?

    Коментиран от #38

    11:17 13.01.2026

  • 25 Що бе

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Баба":

    Он красавчик.🙈

    11:18 13.01.2026

  • 26 Леля Гошо

    18 3 Отговор
    Мерц наговори толкова глупости, че едва ли някой му обръща внимание.

    11:18 13.01.2026

  • 27 Тези шваби, как един свестен не избраха

    17 3 Отговор
    все изроди като този, Хитлер беше същият, а се мислят за хора!?

    11:19 13.01.2026

  • 28 Пешо z

    17 4 Отговор
    Диктатурата е ЕС.Отам идват само забрани и заповеди.

    11:19 13.01.2026

  • 29 Доза истина в сарказъм

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Силвия":

    Същността на човек,предразполага, да си загрижен за околните,отколкото за своите

    11:19 13.01.2026

  • 30 Клоун

    12 3 Отговор
    Мерц искам да иде там да се пробва да направи това за което говори и да му натрошат канчето подобаващо!

    11:20 13.01.2026

  • 31 Чики-Рики

    11 3 Отговор
    Много далече отиде,ей!Я си брой твойте дни и не гледай в чуждото,,канче,,!

    11:20 13.01.2026

  • 32 Смешник

    12 5 Отговор
    Фашиста Мерц да бере грижа за Иран Те ще се оправят протестите вече затихнаха По скоро неговите дни са преброени Германия е в дълбока рецесия а и неговия рейтинг е под 10 процента

    11:21 13.01.2026

  • 33 този

    9 2 Отговор
    лично аз бих го смлял от шамари

    11:22 13.01.2026

  • 34 Касетчалма

    7 1 Отговор
    На европейските, също.

    11:22 13.01.2026

  • 35 Ивелин Михайлов

    10 4 Отговор
    Все повече се убеждавам, че този има някакви ментални проблеми.
    Кажи ми, че имаш кръвна връзка с рода Хитлер, без да ми казваш, че имаш кръвна връзка с рода Хитлер.
    Та тъй с чичо ви Мерц, неонацисткият социопат.

    11:24 13.01.2026

  • 36 604

    10 3 Отговор
    ооо боже все в чуждото канче и като са преброени ко от туй ве швабоу? те че клекнат на УСА, ако ще е да.. няма да клекнат на ЕС, натирихъ въ в кучи г$з. краварите запалиха европа, сега смучат от ЕС и от всякъде кедето могат, скараха нъ с раша, сега яжте големия шот сте прозсти нагъздвачи!!!!

    11:26 13.01.2026

  • 37 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    5 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #51

    11:26 13.01.2026

  • 38 кирката

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Удри с лопатата":

    Нямаме лопати, руснаците ги взеха. Имаме само розави еднорози и черни пръчове.

    Коментиран от #52

    11:27 13.01.2026

  • 39 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    4 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:27 13.01.2026

  • 40 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    7 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:27 13.01.2026

  • 41 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    5 3 Отговор
    Зенитно-ракетна система С-300 унищожи украински изтребител F-16

    11:27 13.01.2026

  • 42 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    8 3 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    11:27 13.01.2026

  • 43 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    6 3 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    11:28 13.01.2026

  • 44 Шперц

    10 3 Отговор
    Дните на Евросъюза също са преброени ! Скоро тази гейдружинка ще се взриви с гръми трясък и ние отново ще бъдем заедно с братския руски народ !!!

    11:28 13.01.2026

  • 45 456

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Силвия":

    Ако не бяха подарили генераторите преди 2-3 години някъде,и същите генератори после се видяха в сайтове за продажба ,можеха да се раздедат на хората ,детските градини ,социолните домове ,фирми и прочие, нямаше да останат без ток и нямаше да има проблеми. Затова сега се иска оставката на кмета.

    11:28 13.01.2026

  • 46 Хубаво

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Силвия":

    е, преди да се изкава, човек да се информира. Случилото се в Берлин е проблем на кмета, а не на канцлера.
    Не трябва да звучи като защита на Мерц, но той си има други трески за дялане.

    11:29 13.01.2026

  • 47 Кога ще бесят Аятолаха

    4 3 Отговор
    Да гледаме на живо .

    11:33 13.01.2026

  • 48 Какво

    6 2 Отговор
    Е да си фашист.
    Сега го разбирам.
    На добрият германец главата му да стой на 3 метра

    11:34 13.01.2026

  • 49 Мдаа

    5 2 Отговор
    По скоро дните на този нацист са преброени! При 8 % удобрение, отдавна трябваше да си е подал оставката и да лежи в затвора!

    11:46 13.01.2026

  • 50 сирене

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Силвия":

    Отиде той на топло в Индия да лети хвърчило с Моди .. направиха си снимка от лимузина по модела Путин и толкова.. Нищо подписано, нищо в полза на Германия

    11:46 13.01.2026

  • 51 Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt":

    “Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.“

    Ха ха ха ....Ако Фидел Кастро през 1992 г е имал в предвид “руската демокрация“, която днес носи всичките белези и харектеристики на фашизма, значи че е бил много прав....!

    11:49 13.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Българин

    5 2 Отговор
    За Иранците не съм сигурен, но за това че дните на Мерц като управляващ в Германия са преброени съм сигурен.

    11:54 13.01.2026

  • 54 az СВО Победа 80

    7 2 Отговор
    Тоя нали вече "победи" Русия, сега щял да "побеждава" и Иран ... 🤣🤣🤣

    С всеки изминал ден жалките европейци стават още по-жалки!

    11:57 13.01.2026

  • 55 Баба ти

    5 2 Отговор
    Дългият неафашага да си гледа в своя двор, докога ще оцелее той! Персия е древна държава, тя си има история и традиции, как да се оправя най-добре. Да не дойде цар Дарий пак отвъд Дунава!

    11:57 13.01.2026

  • 56 Дните на Мерц са преброени,

    2 2 Отговор
    но поредния луд чичак предсказва като гадателка за другите. Двуличен луд чичак с преброени дни!

    11:59 13.01.2026

  • 57 Тодор Колев

    2 3 Отговор
    Интересното днес е, че рашистите които с нескрита злоба говорят за ислямизация на Европа, тук се хвърлят един орез друг на амбразурата да бранят аятоласите - едни от най-радикалните ислямисти в ислямския свят. Браво тавариши путлеровци! Так держат!

    12:02 13.01.2026

  • 58 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Товариши путрерасти, не чувам нищо за Сорос? Не е ли купил иранци да възстават срещу путлеролюбивите ирански ходжи, молли и прочие спонсори на кремълския фашизъм?

    12:06 13.01.2026

  • 59 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    3 2 Отговор
    Така като ти гледам физиономията май твоите дни са преброени!

    12:06 13.01.2026

  • 60 БАНко

    2 2 Отговор
    НАТООООООВЦИТЕ СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА НОВА ...... СЪРБИЯ , ИРАК , АФГАНИСТАН , ЛИБИЯ ....... !!!! ОТНОВО ЩЕ НАПРАВЯТ ТЕРИТОРИЯ НА СМЪРТТА !!!

    12:24 13.01.2026

  • 61 Тоя

    3 0 Отговор
    главунестия нацист брои ли неговите дни?

    12:39 13.01.2026

  • 62 И защо

    0 1 Отговор
    евро фашистите трябва да казват какво да става в Иран, не е ясно. Трябва да се лекуват тези хора. Супремасизмът им преминава всякакви граници. Добре, че са САЩ и Русия да им набиват кухите канчета от време на време, че иначе щяха да поробят света и да го изнасилват векове наред.
    Много ниска форма на живот

    12:48 13.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания