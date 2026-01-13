Ген. Димо Гяуров: България е без актуална стратегия за национална сигурност в момент на глобални кризи

„България се намира в опасна ситуация, защото ни липсват ясно формулирани стратегически цели. Използваме остарели документи за националната сигурност". За това предупреди бившият директор на Националната разузнавателна служба ген. Димо Гяуров в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му последната стратегия за национална сигурност е изготвена преди около 15 години и макар да е била актуализирана през 2018–2019 г., днес тя вече не отговаря на реалностите. „Оттогава протекоха процеси, които налагат не просто преглед, а изцяло ново целеполагане“, подчерта той.

Ген. Гяуров коментира, че

влизането на България в Шенген и еврозоната не може да бъде възприемано като крайна стратегическа цел.

Според него твърденията, че благоденствието на хората е достатъчна национална стратегия, са „празни приказки“, които често прикриват елементарен политически популизъм.

Бившият разузнавач беше критичен и към състоянието на българската отбрана. По думите му страната разполага с изключително скъпи самолети F-16, но не е осигурила необходимите условия за тяхното ефективно използване – липсват 3D радари, достатъчно обучени пилоти и адекватна инфраструктура.

„Имаме прекрасни, но трудни за поддръжка самолети, от които в продължение на дълъг период реално не можем да се възползваме“, заяви Гяуров. Той изрази мнение, че в миналото по-разумен избор за България са били изтребителите „Грипен“, които са по-евтини, по-лесни за експлоатация и по-подходящи за възможностите на страната.

Политическа воля и служебни кабинети

Според ген. Гяуров изработването на нови стратегии е невъзможно без ясно политическо мнозинство и воля в парламента. Той подчерта, че служебните кабинети имат законово право да водят политика по сигурността и отбраната, но остава въпросът дали това е разумно при липса на обществен и парламентарен консенсус.

Като пример за спорни решения той посочи дългосрочния договор с турската компания „Боташ“, подписан от служебен кабинет. По думите му липсата на реални последствия и развитие по случая е показателна за слабостите на правораздавателната система у нас.

България в глобалната геополитика

Ген. Гяуров подчерта, че членството на България в ЕС и НАТО значително намалява рисковете за страната, но не отменя нуждата от активна национална политика и защита на собствените интереси. Според него през последните години България е възприела поведение на „снишаване“ както в ЕС, така и в НАТО, пропускайки възможности за модернизация на армията, включително в контекста на войната в Украйна.

Относно международната обстановка Гяуров заяви, че действията на САЩ целят да ограничат геополитическото влияние на Русия и Китай и да предотвратят оформянето на многополюсен свят. Той не очаква военна интервенция в Гренландия. По отношение на войната в Украйна ген. Гяуров прогнозира, че ще продължат опитите за примирие, като ключов фактор ще бъде убеждаването на руския президент, че конфликтът не може да продължава безкрайно.