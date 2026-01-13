Новини
Ген. Димо Гяуров: България е без актуална стратегия за национална сигурност в момент на глобални кризи

Ген. Димо Гяуров: България е без актуална стратегия за национална сигурност в момент на глобални кризи

13 Януари, 2026

Бившият разузнавач беше критичен и към състоянието на българската отбрана

Ген. Димо Гяуров: България е без актуална стратегия за национална сигурност в момент на глобални кризи - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„България се намира в опасна ситуация, защото ни липсват ясно формулирани стратегически цели. Използваме остарели документи за националната сигурност". За това предупреди бившият директор на Националната разузнавателна служба ген. Димо Гяуров в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му последната стратегия за национална сигурност е изготвена преди около 15 години и макар да е била актуализирана през 2018–2019 г., днес тя вече не отговаря на реалностите. „Оттогава протекоха процеси, които налагат не просто преглед, а изцяло ново целеполагане“, подчерта той.

Ген. Гяуров коментира, че

влизането на България в Шенген и еврозоната не може да бъде възприемано като крайна стратегическа цел.

Според него твърденията, че благоденствието на хората е достатъчна национална стратегия, са „празни приказки“, които често прикриват елементарен политически популизъм.

Бившият разузнавач беше критичен и към състоянието на българската отбрана. По думите му страната разполага с изключително скъпи самолети F-16, но не е осигурила необходимите условия за тяхното ефективно използване – липсват 3D радари, достатъчно обучени пилоти и адекватна инфраструктура.

„Имаме прекрасни, но трудни за поддръжка самолети, от които в продължение на дълъг период реално не можем да се възползваме“, заяви Гяуров. Той изрази мнение, че в миналото по-разумен избор за България са били изтребителите „Грипен“, които са по-евтини, по-лесни за експлоатация и по-подходящи за възможностите на страната.

Политическа воля и служебни кабинети

Според ген. Гяуров изработването на нови стратегии е невъзможно без ясно политическо мнозинство и воля в парламента. Той подчерта, че служебните кабинети имат законово право да водят политика по сигурността и отбраната, но остава въпросът дали това е разумно при липса на обществен и парламентарен консенсус.

Като пример за спорни решения той посочи дългосрочния договор с турската компания „Боташ“, подписан от служебен кабинет. По думите му липсата на реални последствия и развитие по случая е показателна за слабостите на правораздавателната система у нас.

България в глобалната геополитика

Ген. Гяуров подчерта, че членството на България в ЕС и НАТО значително намалява рисковете за страната, но не отменя нуждата от активна национална политика и защита на собствените интереси. Според него през последните години България е възприела поведение на „снишаване“ както в ЕС, така и в НАТО, пропускайки възможности за модернизация на армията, включително в контекста на войната в Украйна.

Относно международната обстановка Гяуров заяви, че действията на САЩ целят да ограничат геополитическото влияние на Русия и Китай и да предотвратят оформянето на многополюсен свят. Той не очаква военна интервенция в Гренландия. По отношение на войната в Украйна ген. Гяуров прогнозира, че ще продължат опитите за примирие, като ключов фактор ще бъде убеждаването на руския президент, че конфликтът не може да продължава безкрайно.


  • 1 Удри с лопатата

    26 0 Отговор
    Замириса на нафталин от пишман подарени титли на генерали.

    Коментиран от #5, #16

    13:12 13.01.2026

  • 2 Я гле...

    24 1 Отговор
    Ефрейтор Димо е същински Колумб !!! Откри Америка !!!

    13:12 13.01.2026

  • 3 летец пилот

    15 1 Отговор
    Прав е човекът,така е. И скъпите Еф-ки ще стоят в складовете,не знаем,до кога.Да купиш стари самолети за милиарди долари е връх на простотията!

    13:16 13.01.2026

  • 4 БЕЗРАБОТНОТО АДВОКАТЧЕ ОТ ВАРНА

    14 0 Отговор
    изведнъж стана шеф на Разузнаването и се взе много насериозно. ...Спомени от махалата...

    13:16 13.01.2026

  • 5 Прав си!

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Удри с лопатата":

    Простата Тиква Борисов и той барабар Петко с мъжете, плака пред царя Симеончо за генералски пагони. Същият е и Гяуров. Същият е и миньона Атанасов. Фалшиви генерали и фалшиви професори в България, с лопата да ги ринеш.

    13:17 13.01.2026

  • 6 Мнение

    8 1 Отговор
    Напротив, има стратегия, да се правим че не виждаме злоупотребата с власт на Пеевски и да крием докладите на партньорите за контрабандиста Методиев Борисов.

    13:17 13.01.2026

  • 7 az СВО Победа 80

    9 1 Отговор
    Ич няма да се плашиш, нали НАТО ни пази!

    🤣🤣🤣

    13:18 13.01.2026

  • 8 И ТОЯ ГЕНЕРАЛ...

    8 0 Отговор
    Малко е по-висок от оня другия ... сещате се от Бракоразводните войски... Дето беше шеф на Контраразузнаването. И Бойко и той Генерал от къде вече не знам Пожарникарските ли беше, Мутренските ли...

    13:19 13.01.2026

  • 9 АЛОУУ РЕДАКЦИЯТА

    11 1 Отговор
    Пишете го Просто Димо, че да не се червите после от липса на професионализъм

    13:21 13.01.2026

  • 10 Хм...

    7 1 Отговор
    Ние имаме две дебели момчета, които ни бранят всичко, наши спасители!

    13:21 13.01.2026

  • 11 Дино

    10 1 Отговор
    Интересно какво друго е разузнавал освен подполието на една бивша президентша.Явно е бил добър,светкавично стана гинерал.

    13:22 13.01.2026

  • 12 Войска

    11 0 Отговор
    няма , само генерали !

    13:22 13.01.2026

  • 13 Перо

    8 0 Отговор
    И какво разбира мл. сержанта от национална сигурност? Или като е бил куфар-политик за кратко в националната агенция, нещо му е влезло в празната кофа, освен слугинаж!

    13:25 13.01.2026

  • 14 Това генералче,

    10 0 Отговор
    защо сега се сети за националната ни сигурност, нали затова ни навряха в НАТО, уж щеше да ни пази, а сега друга песен запяха. Тези идиоти са за обесване, подред по списък, всички подлоги трябва да бъдат съдени и в затвора. България си имаше добре въоръжена армия, от която Турция трепереше, но тези боклуци унищожиха всичко, сега хленчат като този продажник.

    13:25 13.01.2026

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    1 11 Отговор
    Крайно време е да се приеме закон на Европейско ниво :За всички путинофили, съветофили и pycopoби да се прилагат руските закони. Както в тероРаша се отнасят към противниците на властта, така и към тях ако искат да живеят в ЕС и да се ползват от свободите и правата.
    За половин година ще се излекуват от съветския бацил ... , за които оцелеят.

    Коментиран от #29

    13:27 13.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Варшавския договор - това е вашата сигурност и трябва да се възстанови !
    Моят президент Радев милее за това и аз силно го подкрепям !!!

    Коментиран от #25

    13:31 13.01.2026

  • 18 Мерси, свободно!

    5 0 Отговор
    С такива "стратези" по-добре да се реем по вятъра, отколкото да ни набутат гарантирано в конфликт.

    13:35 13.01.2026

  • 19 селяк

    5 0 Отговор
    Ко та боли нали НАТО е с назе ш на варди

    13:40 13.01.2026

  • 20 Чърчил

    4 0 Отговор
    За този важи българската поговорка "разбрала ти свиня от кладенчова вода !

    13:40 13.01.2026

  • 21 Едно решение е

    2 3 Отговор
    Да подарим ф-16 на Гренландиа- да се защитава от агресорите

    Коментиран от #23

    13:42 13.01.2026

  • 22 Този ли

    8 1 Отговор
    от сержант стана генерал по личната препоръка и ходатайство на жената на кухия седесарски президент Петър Стоянов?

    13:44 13.01.2026

  • 23 Шегуваш се

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Едно решение е":

    Трябва да сме по-тъпи и от датчаните, кито си подариха техните единствени 19 бр. Ф-16 на юдо-фашистката и укро-нацистка квази-държава "Украина".

    13:47 13.01.2026

  • 24 дядото

    6 0 Отговор
    няма и да има,защото стратегия се прави от стратези,не от глупаци и национални предатели

    13:57 13.01.2026

  • 25 Не се излагай!

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Твоят президент Радев милее само за оня си работа и за това, да бъде "винаги в синергия с дневния ред на САЩ", както публично се закле на американския президент Байдън през юли 2021г.

    13:57 13.01.2026

  • 26 604

    3 0 Отговор
    ква стратегия ве меки китки от де съ налюпихти таквиз люмпини бре, армия требе не стратегия, ваще стратегии са само кражби и погром.....мамицътъ ви.....

    13:58 13.01.2026

  • 27 Тома

    5 0 Отговор
    Защо бе батко като знаем колко тюфлека вземат големи заплати за национална сигурност

    14:01 13.01.2026

  • 28 Никой

    0 0 Отговор
    Генерал.

    Приказва доста общо.

    14:02 13.01.2026

  • 29 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":

    А не може ли да влезнат в сила американските закони за престъпните “демократи”, неолиберасти и джендърия, както и закона за чуждестранните агенти от 30-те г.? Също и електрическия стол или инжектирането?

    14:03 13.01.2026

  • 30 мунчу

    0 0 Отговор
    ни е вярну - вингиш сми имъли стрътегия - максимално снишаване с ослушване отде дуа ветъро + максимално крадене! ей тъй съ уцелявъ 1300 години!

    14:03 13.01.2026

  • 31 Експерт

    5 0 Отговор
    Нямаме стратегия за каквото и да е! Само борби за власт, кражби и безотговорност!

    14:07 13.01.2026

  • 32 мдаа

    8 0 Отговор
    Този е генерал точно колкото и Борисов е генерал. Напишете просто, че се води адвокат, който в момента се занимава основно със строителство, защото е адвокат, колкото Десислава Атанасова беше адвокат.

    14:08 13.01.2026

  • 33 Прайз

    6 0 Отговор
    Какава актуална стратегия за национална сигурност бълнуваш? Важното е, че благодарение на изискванията на НАТО се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР.

    Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те и да дойда ще бъдат без бойно снаряжение, и без зап. части. А обучени пилоти имаме ли за тези капризни самолети?

    14:11 13.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 сноу

    5 0 Отговор
    Браво за опреснените факти...но нали милиардите за еф-ките докараха гойко за снимка пред камината...както се казва най -скъпата снимка,че дори бай дончо промълви тихо под ревера"ох ,какъв балък"...А преди това с месеци гъгнеше по Радев, че предпочитал Грипен и надъхваше мисирките да разнасят по медиите плювните му за някакви %..Тогава Радев като класен пилот изтребител ,разумно предложи изтребителите да са от европроизводител, но мръсникамафиот беше на гребена на вълната и плюеше по всичко което не го величае..

    14:22 13.01.2026

  • 36 безпартиен

    1 0 Отговор
    По брой на ГЕНЕРАЛИ на глава от населението,България е на първо място в света!

    14:31 13.01.2026

  • 37 Този е колкото генерал,

    0 0 Отговор
    толкова и разузнавач - ,чиста проба слагач,, произведен за генерал директно от ефрейтор за заслуги в спалнята на тогавашната ," първа дама..." Никой ли не се срамува от подобни изпълнения на едно овластено нищожество, осквернило и честта на истинския генералитет, и дипломата си на юрист,,,?

    14:33 13.01.2026

  • 38 гочето

    0 0 Отговор
    Генерал го направи Петър Стоянов, незнайно защо, но пък Антонина Стоянова се подсмихваше тайнствено!
    А разузнавач е бил толкова, колкото е бил войник!
    Истинските генерали се броят на пръстите на едната ръка. Другото са партийни протежета.
    С такъв генералитет не можем да победим и Андора!

    14:33 13.01.2026

