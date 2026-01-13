Новини
Свят »
Румъния »
Румъния преживя най-студената нощ

Румъния преживя най-студената нощ

13 Януари, 2026 11:34 1 532 16

  • зима-
  • румъния-
  • студ-
  • време

Тази сутрин термометрите в Букурещ показваха минус девет градуса

Румъния преживя най-студената нощ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 3 000 ученици в осем окръга в Румъния ще учат онлайн или въобще няма да имат учебни занятия днес заради неблагоприятните метеорологични условия, съобщават от Министерството на образованието в информация до медиите. Мярката се отнася за окръзите Арджеш, Арад, Долж, Олт, Прахова, Сату Маре, Тимиш и Телеорман, предаде БТА.

Жълт код за опасно студено време е в сила в цялата страна. Тази сутрин термометрите в Букурещ показваха минус девет градуса.

Румъния преживя най-студената нощ за тази зима, предава в свой репортаж националната телевизия ТеВеРе. В Трансилвания живакът в термометрите е паднал до минус 21 градуса. По-късно днес на много места се очакват и и нови валежи от сняг.

Не всички обаче се плашат от студа и леда. За младите хора в Тимиш той се превърна в предизвикателство. Камерата на Диджи24 улови група румънци, които се потопиха в замръзнало езеро и останаха в леденостудената вода почти половин час. Сред смелчаците беше и олимпийската шампионка по гимнастика Мария Олару.

„Защо правим това? Преди всичко, защото е приключение, предизвикателство е, надхвърляш границите си“, обяснява лекарят Влад Гашпар, но допълва, че не го препоръчва на хора със сърдечни заболявания, бременни жени или деца.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цъ цъ цъ

    28 0 Отговор
    в Букурещ показваха минус девет градуса - вие сте просто сбирщина идиоти

    Коментиран от #3

    11:36 13.01.2026

  • 2 Факти

    20 0 Отговор
    В Русе, термометрите показваха - 13 градуса, към 8 часа сутринта!

    Коментиран от #5

    11:43 13.01.2026

  • 3 Красимир

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "цъ цъ цъ":

    И в Москва показваше сутринта -9 градуса и никой не му прави впечатление.

    Коментиран от #7

    11:44 13.01.2026

  • 4 А в България беше -12С,

    11 0 Отговор
    но нямаше вятър и не се усещаше много студено.

    11:47 13.01.2026

  • 5 И В НАШТО СЕЛО СТРЕЛЕЦ

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    В ОБЛАСТ ГОЧЕШКАСТАРАЗАГОРСКА БЕ ЗА ТРЕТИ ДЕН -14......АМА И КОКОШКИТЕ И ПАТКИТЕ СА ЖИВИ АГЕЙН...

    11:48 13.01.2026

  • 6 От Киев

    2 0 Отговор
    ...не е сигурно

    11:55 13.01.2026

  • 7 Руски колхозник

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир":

    В Москва при -9, се разкарват по къси гащи🤣

    Коментиран от #8, #11

    11:56 13.01.2026

  • 8 дали

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Руски колхозник":

    я погледни веб камерите да видиш как са се опаковали в ямурлуците и всички в западни коли, че руските с толкова дупки, че сянка не пускат.

    11:57 13.01.2026

  • 9 ФАКТ

    1 7 Отговор
    Във Финландия -15 градуса и електричките си пърпорят навсякъде. Не трябваше ли да им пада батерията?

    Коментиран от #13

    12:01 13.01.2026

  • 10 Опааа

    9 0 Отговор
    Преживяха…Марооооо! Минус 9 ма мисиркооо! Не е минус 90!

    12:04 13.01.2026

  • 11 ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Руски колхозник":

    Явно нямат пари за дълги. Мръзнат ушанките.

    12:07 13.01.2026

  • 12 в Киев е евролято

    1 0 Отговор
    доволни сме от живота

    12:24 13.01.2026

  • 13 Ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    Ши падат споко , кат ги примъкнете към булгар да пъчите стойки

    12:28 13.01.2026

  • 14 СЛОНА

    1 0 Отговор
    ЗА ТЕЗИ ТРЯБВА -39С

    12:37 13.01.2026

  • 15 Кмета на Киiв

    1 0 Отговор
    Още чакам статия за Киiв и Львiв как преживяват без ток, вода, газ и парно.

    Коментиран от #16

    12:45 13.01.2026

  • 16 Господ Бог

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Кмета на Киiв":

    Искаш да им съчувстваш като християнин или да злобееш като слуга на рогатия?

    12:54 13.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания