Над 3 000 ученици в осем окръга в Румъния ще учат онлайн или въобще няма да имат учебни занятия днес заради неблагоприятните метеорологични условия, съобщават от Министерството на образованието в информация до медиите. Мярката се отнася за окръзите Арджеш, Арад, Долж, Олт, Прахова, Сату Маре, Тимиш и Телеорман, предаде БТА.
Жълт код за опасно студено време е в сила в цялата страна. Тази сутрин термометрите в Букурещ показваха минус девет градуса.
Румъния преживя най-студената нощ за тази зима, предава в свой репортаж националната телевизия ТеВеРе. В Трансилвания живакът в термометрите е паднал до минус 21 градуса. По-късно днес на много места се очакват и и нови валежи от сняг.
Не всички обаче се плашат от студа и леда. За младите хора в Тимиш той се превърна в предизвикателство. Камерата на Диджи24 улови група румънци, които се потопиха в замръзнало езеро и останаха в леденостудената вода почти половин час. Сред смелчаците беше и олимпийската шампионка по гимнастика Мария Олару.
„Защо правим това? Преди всичко, защото е приключение, предизвикателство е, надхвърляш границите си“, обяснява лекарят Влад Гашпар, но допълва, че не го препоръчва на хора със сърдечни заболявания, бременни жени или деца.
