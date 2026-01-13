Русия привика полския посланик заради задържан руски археолог

Руските власти са привикали полския посланик в Москва, за да изразят официален протест срещу задържането на руския археолог Александър Бутягин, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Полша е арестувала Бутягин през миналия месец, след като Украйна е отправила обвинения срещу него за извършване на неразрешени археологически разкопки и изнасяне на исторически артефакти от Крим. Полуостровът бе анексиран от Русия през 2014 г., но остава признат от международната общност като украинска територия.

Руското външно министерство определи обвиненията на Киев като „абсурдни“ и настоя за незабавното освобождаване на археолога. Според Москва Бутягин е дългогодишен служител на музея „Ермитаж“ в Санкт Петербург и е работил в Крим в продължение на десетилетия, като всички открити от него находки са били предадени на местни музейни институции.

„Руската федерация изисква незабавното освобождаване на руския гражданин и той да не бъде предаван на наказателната машина на киевския режим, която няма нищо общо с правосъдието“, заявиха от руското външно ведомство.

От своя страна Украйна подчертава, че действията ѝ са насочени към защита не само на териториалната ѝ цялост и населението, но и на културното ѝ наследство в условията на войната с Русия. Киев нееднократно е обвинявал Москва, че изнася ценни исторически и културни обекти от Крим и от други окупирани райони след началото на руската инвазия през февруари 2022 г.