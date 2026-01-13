Новини
Русия привика полския посланик заради задържан руски археолог

13 Януари, 2026 11:56 673 21

  • русия-
  • полша-
  • археолог

Москва настоява за освобождаването на Александър Бутягин, обвинен от Украйна в незаконни разкопки в Крим

Русия привика полския посланик заради задържан руски археолог - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските власти са привикали полския посланик в Москва, за да изразят официален протест срещу задържането на руския археолог Александър Бутягин, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Полша е арестувала Бутягин през миналия месец, след като Украйна е отправила обвинения срещу него за извършване на неразрешени археологически разкопки и изнасяне на исторически артефакти от Крим. Полуостровът бе анексиран от Русия през 2014 г., но остава признат от международната общност като украинска територия.

Руското външно министерство определи обвиненията на Киев като „абсурдни“ и настоя за незабавното освобождаване на археолога. Според Москва Бутягин е дългогодишен служител на музея „Ермитаж“ в Санкт Петербург и е работил в Крим в продължение на десетилетия, като всички открити от него находки са били предадени на местни музейни институции.

„Руската федерация изисква незабавното освобождаване на руския гражданин и той да не бъде предаван на наказателната машина на киевския режим, която няма нищо общо с правосъдието“, заявиха от руското външно ведомство.

От своя страна Украйна подчертава, че действията ѝ са насочени към защита не само на териториалната ѝ цялост и населението, но и на културното ѝ наследство в условията на войната с Русия. Киев нееднократно е обвинявал Москва, че изнася ценни исторически и културни обекти от Крим и от други окупирани райони след началото на руската инвазия през февруари 2022 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    10 5 Отговор
    Археолога е разкопавал недрата на някоя полякиня...

    Коментиран от #5

    11:59 13.01.2026

  • 2 Не,че нещо,ама...

    6 6 Отговор
    Археологът е работил "подривни дейности" 🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #8

    11:59 13.01.2026

  • 3 Крим е руски

    12 5 Отговор
    Откъде на къде Полша ще арестува археолози.

    12:00 13.01.2026

  • 4 Па Украйна

    12 2 Отговор
    може да продава артефакти на англичаните, нали?
    Че и сами сееювсйят в соц. мрежа, че продават руско наследство.

    12:00 13.01.2026

  • 5 Дяд Пешо миньора

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само":

    ...дълбоко в пещерата 😂

    12:01 13.01.2026

  • 6 Уфф

    7 4 Отговор
    Полските хиени вместо да си сътрудничат с Русия и така да водят независима и балансирана политика, те лаят с останалите псета в Европа! Учете се от Орбан бре ненормалници!

    Коментиран от #9, #11, #12

    12:02 13.01.2026

  • 7 Черепът

    2 4 Отговор
    Черепът и той бил "археолог".

    Коментиран от #15

    12:03 13.01.2026

  • 8 Май някой не разбра

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не,че нещо,ама...":

    Шегата -сарказъм?

    Коментиран от #13

    12:03 13.01.2026

  • 9 Кинолог

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Уфф":

    Общо взето Орбан лае.

    12:04 13.01.2026

  • 10 Зелени,крадливи ръчички

    3 2 Отговор
    Как може да продава нещо без участието на зеления пор?

    12:05 13.01.2026

  • 11 Възрожденец

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Уфф":

    Българите вместо да си сътрудничат със Султана, тръгнали държава да искат, че при това половината Румелия.

    12:05 13.01.2026

  • 12 Коуега

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Уфф":

    Това са най-неблагодарната,нагла, мръсна и мизерна сган

    12:05 13.01.2026

  • 13 Не,че нещо,ама...

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Май някой не разбра":

    Явно.Вероятно, трябваше повече да обясня,че щом е археолог,той копае, и оттам, шегата...както и да е, не се получи...Следващият път👍

    12:08 13.01.2026

  • 14 горски

    0 0 Отговор
    Подобни дивотии са изключително неприятни.Когато се замеси науката,изкуството и ,в политически и идеологически действия които са продукт на невежество ,страда хуманизма и усещането за блогородство и справедливост.Това ,че откривателя на хлор-а например е движен от научен стремеж.Това че същия газ е използван като бойно отровно в-во е друго нещо.

    12:10 13.01.2026

  • 15 Кой

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Черепът":

    Череп, спонсора на ПП - тата ли?

    12:13 13.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кариера

    2 0 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    12:18 13.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

