Русия привика полския посланик заради задържан руски археолог

Руските власти са привикали полския посланик в Москва, за да изразят официален протест срещу задържането на руския археолог Александър Бутягин, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.
Полша е арестувала Бутягин през миналия месец, след като Украйна е отправила обвинения срещу него за извършване на неразрешени археологически разкопки и изнасяне на исторически артефакти от Крим. Полуостровът бе анексиран от Русия през 2014 г., но остава признат от международната общност като украинска територия.
Руското външно министерство определи обвиненията на Киев като „абсурдни“ и настоя за незабавното освобождаване на археолога. Според Москва Бутягин е дългогодишен служител на музея „Ермитаж“ в Санкт Петербург и е работил в Крим в продължение на десетилетия, като всички открити от него находки са били предадени на местни музейни институции.
„Руската федерация изисква незабавното освобождаване на руския гражданин и той да не бъде предаван на наказателната машина на киевския режим, която няма нищо общо с правосъдието“, заявиха от руското външно ведомство.
От своя страна Украйна подчертава, че действията ѝ са насочени към защита не само на териториалната ѝ цялост и населението, но и на културното ѝ наследство в условията на войната с Русия. Киев нееднократно е обвинявал Москва, че изнася ценни исторически и културни обекти от Крим и от други окупирани райони след началото на руската инвазия през февруари 2022 г.
1 Само
Коментиран от #5
11:59 13.01.2026
2 Не,че нещо,ама...
Коментиран от #8
11:59 13.01.2026
3 Крим е руски
12:00 13.01.2026
4 Па Украйна
Че и сами сееювсйят в соц. мрежа, че продават руско наследство.
12:00 13.01.2026
5 Дяд Пешо миньора
До коментар #1 от "Само":...дълбоко в пещерата 😂
12:01 13.01.2026
6 Уфф
Коментиран от #9, #11, #12
12:02 13.01.2026
7 Черепът
Коментиран от #15
12:03 13.01.2026
8 Май някой не разбра
До коментар #2 от "Не,че нещо,ама...":Шегата -сарказъм?
Коментиран от #13
12:03 13.01.2026
9 Кинолог
До коментар #6 от "Уфф":Общо взето Орбан лае.
12:04 13.01.2026
10 Зелени,крадливи ръчички
12:05 13.01.2026
11 Възрожденец
До коментар #6 от "Уфф":Българите вместо да си сътрудничат със Султана, тръгнали държава да искат, че при това половината Румелия.
12:05 13.01.2026
12 Коуега
До коментар #6 от "Уфф":Това са най-неблагодарната,нагла, мръсна и мизерна сган
12:05 13.01.2026
13 Не,че нещо,ама...
До коментар #8 от "Май някой не разбра":Явно.Вероятно, трябваше повече да обясня,че щом е археолог,той копае, и оттам, шегата...както и да е, не се получи...Следващият път👍
12:08 13.01.2026
14 горски
12:10 13.01.2026
15 Кой
До коментар #7 от "Черепът":Череп, спонсора на ПП - тата ли?
12:13 13.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кариера
12:18 13.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.