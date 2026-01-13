В Турция откриха гробница на роднина на легендарния цар Мидас

В Караагач, Турция, бе открита гробница, която може да е построена за роднина на фригийския цар Мидас, живял през 8 век пр.н.е., съобщава Live Science.

Гробната могила на това място е открита през 2010 г., а разкопките започват през 2013 г. Хипотезата, че гробницата може да е принадлежала на цар, е предложена от археолога Хюсеин Ерпехливан от университета Биледжик (Турция). Неговото изследване е публикувано в Американския журнал по археология, а той също така е отговорил на въпроси от Live Science.

Могилата се издига на 8 метра над хълма и на 30 метра над околната равнина. Диаметърът на гробницата е 60 метра.

Гробницата се намира на 100 мили от Гордион, древната столица на Фригия (1200–675 г. пр.н.е.). Отдалеченото местоположение на предполагаемата царска гробница от столицата показва, че политическата власт в древното царство не е била концентрирана в един град, а е била разпределена в цяла Централна Анатолия.

Ерпехливан отбеляза, че дизайнът на гробницата наподобява архитектурата на гробници, разположени близо до Гордион. Освен това, гробницата съдържа дарове, подобни на тези, открити в царски погребения в столицата. Например, открити са керамични кани, едната от които е гравирана с фригийско име, и бронзови ситули, изобразяващи сцени на лов, битки и шествия. Преди това ситули са били откривани само в „Могилата Мидас“ в Гордион, която е била предназначена за бащата на Мидас, Гордий.

Според Ерпехливан, артефактите също така позволяват датирането на гробницата. Археологът предполага, че тя датира от периода между 740 и 690 г. пр.н.е.

В същото време експертът призна, че гробните дарове може да показват, че гробницата не е била царска. Възможно е да е имало размяна на подаръци с важна личност, свързана по някакъв начин с царското семейство. Например, "обитателят" на гробницата може да е бил управител.

В могилата са открити и човешки останки, но Ерпехливан и колегите му смятат, че те не са принадлежали на титулярния покойник. Някои от намерените останки принадлежат на древно гробище, съществувало преди построяването на могилата, докато други погребения са направени много по-късно.

Цар Мидас е широко известен с мита, че превръщал всичко, до което се е докосвал, в злато. През IV век пр.н.е. Аристотел цитира този мит като пример за алчност. Мидас обаче е реална историческа личност. Древните гърци са смятали фригийския цар за „приказно богат“.

В близост до Гордион има около 120 надгробни могили, повече от половината от които остават неизследвани; гробницата на Мидас все още не е открита.