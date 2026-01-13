Френски фермери блокираха Париж с трактори в протест срещу споразумението ЕС-Меркосур

Френски фермери влязоха с трактори в Париж за втори път от седмица, за да протестират срещу търговското споразумение между ЕС и Меркосур, което според тях застрашава местното земеделие чрез нелоялна конкуренция от по-евтиния южноамерикански внос, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Фермерите във Франция - най-големият селскостопански производител в Европейския съюз - и представители на други държави членки протестират от месеци срещу споразумението и редица местни проблеми.

Демонстрацията във вторник беше организирана от FNSEA, един от най-големите фермерски съюзи във Франция. По данни на парижката полиция около 350 трактора са участвали в събитието. Една група от тях се събра до Триумфалната арка, а друга достигна сградата на френския парламент.

„Споразумението с Меркосур беше одобрено, въпреки че Европейският парламент не се е произнесъл. Това ще доведе до внос на чуждестранни стоки, които ние можем напълно да произвеждаме във Франция и които не спазват стандартите на френското земеделие“, заяви Дамиен Грефин, вицепрезидент на FNSEA и фермер от парижкия регион.

Грефин обяви, че освен протеста пред френския парламент, фермерите планират и демонстрация пред Европейския парламент в Страсбург на 20 януари.

Одобрението на споразумението от повечето държави членки на ЕС миналия петък, въпреки несъгласието на Франция, засили натиска върху правителството от страна на фермери и опозиционни партии, някои от които внесоха вот на недоверие.

„Земеделието преминава през криза, каквато никога не сме виждали, и трябва да се изразим“, каза Гийом Лефорт, фермер от Сена и Марна, държейки знамето на FNSEA пред сградата на парламента Assemblee Nationale.