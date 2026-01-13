Новини
Свят »
Франция »
Френски фермери блокираха Париж с трактори в протест срещу споразумението ЕС-Меркосур

13 Януари, 2026 12:59 928 23

  • франция-
  • фермери-
  • трактори-
  • париж-
  • споразумение-
  • европейски съюз-
  • меркосур

Демонстрациите се организират заради опасения за местното земеделие и нелоялна конкуренция от южноамерикански внос

Френски фермери блокираха Париж с трактори в протест срещу споразумението ЕС-Меркосур - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френски фермери влязоха с трактори в Париж за втори път от седмица, за да протестират срещу търговското споразумение между ЕС и Меркосур, което според тях застрашава местното земеделие чрез нелоялна конкуренция от по-евтиния южноамерикански внос, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Фермерите във Франция - най-големият селскостопански производител в Европейския съюз - и представители на други държави членки протестират от месеци срещу споразумението и редица местни проблеми.

Демонстрацията във вторник беше организирана от FNSEA, един от най-големите фермерски съюзи във Франция. По данни на парижката полиция около 350 трактора са участвали в събитието. Една група от тях се събра до Триумфалната арка, а друга достигна сградата на френския парламент.

„Споразумението с Меркосур беше одобрено, въпреки че Европейският парламент не се е произнесъл. Това ще доведе до внос на чуждестранни стоки, които ние можем напълно да произвеждаме във Франция и които не спазват стандартите на френското земеделие“, заяви Дамиен Грефин, вицепрезидент на FNSEA и фермер от парижкия регион.

Грефин обяви, че освен протеста пред френския парламент, фермерите планират и демонстрация пред Европейския парламент в Страсбург на 20 януари.

Одобрението на споразумението от повечето държави членки на ЕС миналия петък, въпреки несъгласието на Франция, засили натиска върху правителството от страна на фермери и опозиционни партии, някои от които внесоха вот на недоверие.

„Земеделието преминава през криза, каквато никога не сме виждали, и трябва да се изразим“, каза Гийом Лефорт, фермер от Сена и Марна, държейки знамето на FNSEA пред сградата на парламента Assemblee Nationale.


Франция
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Фон дер Миндер

    24 3 Отговор
    БНБ няма право да конфискува "евро с надписи"!!! Имайте го предвид!

    Коментиран от #10

    13:03 13.01.2026

  • 2 Далавера "Импекс "

    23 0 Отговор
    Урсула отиде да подписва в Парагвай

    13:03 13.01.2026

  • 3 Невероятно, но факт!

    28 1 Отговор
    Вече новините за Украйна и Урсула, сайта ги пуска в малките часове на нощта. През деня,само Тръмп, Гренландия, Иран и от време на време, Путин-Мерц

    13:05 13.01.2026

  • 4 ЕргенинЪТ ..."Гръм в рая"

    23 1 Отговор
    Нещо рая, взе да се пропуква.

    13:06 13.01.2026

  • 5 мм дааа

    27 1 Отговор
    време е вече да падне на някой главата - било то на урсолицата, мерци или любителя на третополови/бабички

    13:07 13.01.2026

  • 6 Някой

    28 0 Отговор
    Абе, къде е Тръмп да ги подкрепи? И да заплаши макрон с бомбардировки, ако не се съобрази с протестиращите?

    Коментиран от #15

    13:09 13.01.2026

  • 7 големият протест

    27 2 Отговор
    Трябва да епреди 17 януари, когато Урсула ще подпише споразумението. Сега цяла Европа трябва да се вдигне и да не позволи на Урсула да излети за Парагвай, подписвайки смъртната присъда на европейското земеделие и животновъдство. Тази вещица трябва да бъде спряна с цената на всичко. Тя позволи европейските граждани да бъдат насилствено инжектирани, тя позволи Европа да остане без газ и нефт, тя позволи в ЕС да се продава ГМО, тя води битка срещу местните европейски породи и местните сортове, тя води ЕС към война. Няма ли кой да я спре?

    13:12 13.01.2026

  • 8 фон дер Корупционен

    19 0 Отговор
    унищожи и селското стопанство в ЕС.

    13:16 13.01.2026

  • 9 Гост

    17 0 Отговор
    Тия да не изкарат гилотината де е у лувара? Те обичат да се колят и да прават революции.

    Коментиран от #11

    13:16 13.01.2026

  • 10 Дедо

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Фон дер Миндер":

    С кви натписи бре? Те сичките са с надписи, нали пише кво е.

    Коментиран от #21

    13:17 13.01.2026

  • 11 жълта гостенка

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    даже са закъсняли да изкарат гилотината. 2027-ма ЕС приключва в глад, мизерия, персонална цифровизация и може би войни.

    13:19 13.01.2026

  • 12 руззззНациии

    4 10 Отговор
    руззолюбивите копеи са изтрещели от глад и унинижение, на което ги подлагаат напоследък. Това да се чува! Вийййте, виййте!

    Коментиран от #23

    13:24 13.01.2026

  • 13 ТАКА СЕ ПРАВИ

    10 3 Отговор
    а не като наглите гърци да блокират българските тирове. После за Коледа отвориха за да не губят пари от туристи

    13:24 13.01.2026

  • 14 Евгени

    9 1 Отговор
    Давайте момчета! Блокирайте и се борете! Разбийте скапания ЕС! Това ,което е добро за Урсула не е добро за нас!

    13:55 13.01.2026

  • 15 Соваж бейби

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Тръмп да си гледа Америка и проблемите с болни хора наднормено тегло 300 гк .Всеки нормален човек в Европа предполагам не само в Франция ,иска да си яде родното ,прясно месо и зеленчуци .Не от фризер с антибиотици,гмо и пестициди,може да излиза малко по скъпо но здравето е по ценно.Защо в Америка са като двукрилни гардероби повечето хора,в Европа започвам да гледам по често пълни хора още не сме догонили американците но мисля че е от месото което се внася от там.С пестицидите също е голям риск,и крайният проблем си затрием родните производства.Как да кажа лошата идея изнесоха всички фабрики в Китай ,сега ги връщат по етапно не става .В Европа си има земя има и животни да си продават гмото в държавите си,не ни трябва тяхното.

    Коментиран от #18

    13:56 13.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факт

    3 0 Отговор
    Банани на корем

    14:10 13.01.2026

  • 18 Шопо

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Соваж бейби":

    И че доеш да копаш на село, ма не ме будалкай

    14:14 13.01.2026

  • 19 време е

    1 1 Отговор
    Блокират институциите в собствената си трана. Не като Гърците, които блокират България, а нашите управници не вземат контрамерки.
    Например спиране подаването на вода за Гръцките фермери.
    Ще петанат да се уражняват върху България. Спирането е да си платят , това което ние сме загубили.

    14:30 13.01.2026

  • 20 Ами

    3 0 Отговор
    в цяла Европа фермерите протестират ,само в България си бъркат в носа,а хотелиера печетар ,подписа присъединяването без да пита тях , или парламента !

    14:34 13.01.2026

  • 21 Фон дер Миндер

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо":

    Ти разлика между печат и писане не виждаш ли....бре???

    14:35 13.01.2026

  • 22 Ххх

    2 0 Отговор
    Още ли спите

    14:36 13.01.2026

  • 23 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "руззззНациии":

    от всички тъпоглавизадноблизци , центаджиите са номер едно...

    14:37 13.01.2026

