Кой има имен ден днес, 13 януари 2026 г. Честито!

13 Януари, 2023 07:40, обновена 12 Януари, 2026 19:50 21 298 10

Днес празнуват всички, които носят името Ермил, Ермила и производните им

Кой има имен ден днес, 13 януари 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Зетят на Константин Велики (306-337 г.) император Ликиний (311-324 г.), който водел негова сестра, имал задължението да охранява долния Дунав от нашествия на варварите. Този необразован и развратен цар, който подписал Миланския едикт (313 г.) си останал потаен езичник.

Подир кървавото му сблъскване с Константин през 314 г., което му струвало илирийските провинции, той открито продължил няколкогодишните жестоки гонения против християните. Още през 315 г. негови жертви станали мъчениците Ермил и Стратоник.

Когато се намирал на р. Дунав и узнал за славата на християнския дякон св. Ермил, той заповядал да го заловят, бил го жестоко с железни пръчки и го хвърлил в тъмница. Воинът Стратоник охранявал тъмницата. През нощта стражът видял как затворникът разговарял с един ангел. Тази гледка през тъмничното прозорче решила съдбата на Стратоник. Той повярвал в Христа и станал приятел на св. Ермил.

На другия ден отново принуждавали с нови изтезания дякон Ермил да принесе жертва на боговете. Като наблюдавал неустрашимото мъжество на своя нов и непреклонен във вярата си приятел, Стратоник не могъл да удържи сълзите си и те издали пред всички неговото обръщане. След като били жестоко измъчвани, двамата християни били удавени в реката. Телата им били намерени на 18 стадии от Сингидунум, днешния Белград.

На 13 януари имен ден празнуват всички, които носят името Ермил, Ермила и производните им.

Източник: БЛИЦ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гаглей

    17 8 Отговор
    Ермил???? Хахахах тия в квартала, с лопата да ги ринеш

    07:58 13.01.2023

  • 2 Студопор

    11 5 Отговор
    Като че ли някой се казва така...

    08:38 13.01.2023

  • 3 Както винаги

    10 10 Отговор
    Имен ден имат Генчо, Пенчо, Атанас и аз…

    08:48 13.01.2023

  • 4 Бонго Васил

    7 5 Отговор
    Всички чиито имена дапочват с ер голям и ер малък, празнуват.

    06:55 13.01.2024

  • 5 Да…

    7 5 Отговор
    и още Араламби, Гюро и който се сетиш.

    07:27 13.01.2024

  • 6 Трол

    4 2 Отговор
    Честит Банго Васил!

    Коментиран от #8

    07:31 13.01.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Ху (By Who)

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Нещо се бъркате господине, днес не е Банго Василий.

    Коментиран от #10

    11:10 13.01.2025

  • 9 УрСульо

    0 0 Отговор
    Абе зетя не се ли казваше Джаред Кушнер?

    05:35 13.01.2026

  • 10 Нима не вдяна?!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Ху (By Who)":

    Човекът се б@зик@...!

    06:08 13.01.2026