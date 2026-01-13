Foreign Affairs: Вашингтон готви превземане на Гренландия чрез "геоосмоза"

Джереми Шапиро, директор на изследванията в Европейския съвет по външни отношения (ECFR), описа в статия за Foreign Affairs „правдоподобен, но не и неизбежен“ сценарий на „американизацията на Гренландия“ по време на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Статията, според автора, има за цел да предотврати катастрофалния резултат, описан в нея.

Според този хипотетичен сценарий, Съединените щати биха установили контрол над Гренландия „безкръвно“ до 2028 г.: Съединените щати няма да придобият или завземат острова военно, а постепенно ще придобият икономическо и политическо влияние чрез инвестиции, инфраструктурни проекти и административни споразумения. Шапиро нарече този процес „геоосмоза“ и „нова форма на империализъм на 21-ви век“, при която суверенитетът над територията се установява без използване на сила.

Шапиро предвижда Белият дом да стартира проект, наречен „Инициатива за северно стратегическо пренасочване“, и да отпусне 10 милиарда долара през май 2026 г. за модернизиране на инфраструктурата на Гренландия и развитие на природните ѝ ресурси. Вашингтон ще действа чрез частни консорциуми и изпълнители, които ще строят пътища, летища и цифрова инфраструктура в замяна на договорни задължения от местните власти. По този начин Гренландия ще стане функционално зависима от Вашингтон, макар че формално ще остане част от Дания.

Докато повечето гренландци се противопоставят на присъединяването към Съединените щати, някои политици биха се съгласили с американските предложения поради разочарование от „патернализма“ на Копенхаген и бюджетните ограничения, предполага Шапиро. Неговият сценарий предвижда гренландският парламент да обяви временна автономия и „временен преходен период за суверенитет“ на острова до октомври 2027 г. Съединените щати ще открият „цивилно-военни координационни центрове“ в Нуук и три други града и веднага след това ще предложат Споразумение за свободна асоциация (COFA) на Гренландия (Вашингтон има подобни споразумения с малки тихоокеански държави).

Тези действия ще разгневят Дания, която ще отзове посланика си от Вашингтон. Европейският съюз ще осъди Съединените щати за нарушаване на международното право, но няма да предприеме никакви действия, освен „наблюдение на ситуацията“. В същото време Китай и Русия ще вземат действията на Съединените щати за пример, предполага авторът.

По време на първия си мандат Тръмп изрази интерес към закупуване на Гренландия от Копенхаген, идея, отхвърлена както от датското, така и от островното правителство: „Гренландия не се продава“. След завръщането си в Белия дом републиканецът повтори, че Съединените щати трябва да притежават Гренландия, твърдейки, че тя е „обградена“ от руски и китайски военноморски сили. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че опитът на САЩ да завземат Гренландия ще доведе до края на НАТО.