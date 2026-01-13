Лияна вдъхновява с перфектни плочки: "Щом мога аз - можете и вие!" (СНИМКА)

Певицата Лияна за пореден път е на екзотично пътешествие. Този път тя е на остров Лангкави, където се наслаждава на хубаво време и пълно спокойствие, пише woman.bg.
Въпреки че е на почивка, Лияна не пропуска тренировка и публикува сторита не само от невероятни плажове, но и от фитнес залата. А за да ни мотивира още повече, сподели и снимка на перфектния си корем, на който е успяла да оформи и плочки.
Красавицата добавя, че освен тренировките е нужна и правилна храна.
„Снимам вечерята, тъй като искам да подчертая, че въглехидратите не са ни врагове! Нямам ден без консумация на въглехидрат“, написа тя под снимка на вечерята си.
Не закъсня и видео от тренировъчната пътека, на което Лияна написа: „Щом мога аз – можете и вие“. Тя ни дава един стимул, който да ни помогне да започнем да водим по-здравословен начин на живот, да се грижим за тялото си, а и ни напомня, че трениращите жени са по-красиви.
1 Трол
13:32 13.01.2026
2 Щом тя
13:33 13.01.2026
3 Само припомням
13:33 13.01.2026
4 Лианчо
Нема кой да се разправя с такива.
13:33 13.01.2026
5 Само припомням
Коментиран от #7
13:36 13.01.2026
6 Ице
13:39 13.01.2026
7 Освалдо Риос
До коментар #5 от "Само припомням":Ти жена с анорексия виждал ли си?
13:40 13.01.2026
8 А.Трайков
Коментиран от #11
13:42 13.01.2026
9 Тази
13:42 13.01.2026
10 Смешник
13:48 13.01.2026
11 Трайков!
До коментар #8 от "А.Трайков":Ти хубава жена виждал ли си бе? Бегом на офталмолог!
13:49 13.01.2026
12 А де
Коментиран от #13
13:54 13.01.2026
13 Не си
До коментар #12 от "А де":Бе! Подлепва го назад !
13:55 13.01.2026
14 свири на флейта
13:59 13.01.2026
15 А с кой
14:03 13.01.2026
16 Шшшвееепссс
14:07 13.01.2026
17 Риба
14:11 13.01.2026
18 Соваж бейби
Коментиран от #19, #22
14:11 13.01.2026
19 Ама
До коментар #18 от "Соваж бейби":Пасе бе госпожа! Пасе от същата паша на Коцето, от вълшебната трева. Затова е гърчава кравата...
14:15 13.01.2026
20 Рамбо
14:16 13.01.2026
21 Ком
Информирайте ме, ако не съм прав.
14:20 13.01.2026
22 Трътлю
До коментар #18 от "Соваж бейби":Треа си 46! Нема си го простя ако ми стане с такава трътла 52кг
14:20 13.01.2026
23 МП4
14:23 13.01.2026
24 Кой е
14:24 13.01.2026
25 Бойкот на О.Л.Хлъц
Мъжете се интересуват от това, което е една педа под тях...
14:36 13.01.2026