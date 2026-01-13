Новини
Лияна вдъхновява с перфектни плочки: "Щом мога аз - можете и вие!" (СНИМКА)

13 Януари, 2026 13:28 1 678 25

Тя ни дава един стимул, който да ни помогне да започнем да водим по-здравословен начин на живот

Лияна вдъхновява с перфектни плочки: "Щом мога аз - можете и вие!" (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Лияна за пореден път е на екзотично пътешествие. Този път тя е на остров Лангкави, където се наслаждава на хубаво време и пълно спокойствие, пише woman.bg.




Въпреки че е на почивка, Лияна не пропуска тренировка и публикува сторита не само от невероятни плажове, но и от фитнес залата. А за да ни мотивира още повече, сподели и снимка на перфектния си корем, на който е успяла да оформи и плочки.

Красавицата добавя, че освен тренировките е нужна и правилна храна.

„Снимам вечерята, тъй като искам да подчертая, че въглехидратите не са ни врагове! Нямам ден без консумация на въглехидрат“, написа тя под снимка на вечерята си.

Не закъсня и видео от тренировъчната пътека, на което Лияна написа: „Щом мога аз – можете и вие“. Тя ни дава един стимул, който да ни помогне да започнем да водим по-здравословен начин на живот, да се грижим за тялото си, а и ни напомня, че трениращите жени са по-красиви.

  • 1 Трол

    11 1 Отговор
    Браво на жената, пести от разходи за амортизация.

    13:32 13.01.2026

  • 2 Щом тя

    3 0 Отговор
    Вие с тази логика ще поискате и с мана фели да се праскаме?

    13:33 13.01.2026

  • 3 Само припомням

    13 4 Отговор
    Не могат истинските жени. Този високо разположен отвесен пъп и водоравни ключици ясно издават принадлежност към другия п0л.

    13:33 13.01.2026

  • 4 Лианчо

    9 1 Отговор
    Направо, така се вдъхнових. :D:D:D защо не покажете некое младо гадже, а само застаряващи грипове?
    Нема кой да се разправя с такива.

    13:33 13.01.2026

  • 5 Само припомням

    21 2 Отговор
    Истинските жени са меки и нямат плочки на корема, нито мускули по цялото тяло. Такова тяло може да има само мъж, пълен с тестостерон. Това е идеалът на масоните, микс от двата пола. На истинските мъже има харесват истински жени, които не са мускулести и твърди, понеже пак подчертвам — са истински жени.

    Коментиран от #7

    13:36 13.01.2026

  • 6 Ице

    16 1 Отговор
    Къв е тоя съсухрен скакалец? Бааааа, марш от тука! Какви мацета има изваяни, това ли? Това е само кокал.

    13:39 13.01.2026

  • 7 Освалдо Риос

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само припомням":

    Ти жена с анорексия виждал ли си?

    13:40 13.01.2026

  • 8 А.Трайков

    1 12 Отговор
    Уникална жена! Адмирации!

    Коментиран от #11

    13:42 13.01.2026

  • 9 Тази

    10 0 Отговор
    Е тъпа, та се премета. Отделно хубава жена е много бивше понятие за нея.

    13:42 13.01.2026

  • 10 Смешник

    6 2 Отговор
    Тази изглежда страда от анорексия

    13:48 13.01.2026

  • 11 Трайков!

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "А.Трайков":

    Ти хубава жена виждал ли си бе? Бегом на офталмолог!

    13:49 13.01.2026

  • 12 А де

    7 1 Отговор
    Под тези плочки очаквах да видя очертанията на пенис в банските, но нещо съм объркан?!

    Коментиран от #13

    13:54 13.01.2026

  • 13 Не си

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "А де":

    Бе! Подлепва го назад !

    13:55 13.01.2026

  • 14 свири на флейта

    3 0 Отговор
    под голямо напрежение в пресата

    13:59 13.01.2026

  • 15 А с кой

    4 0 Отговор
    Чичко е

    14:03 13.01.2026

  • 16 Шшшвееепссс

    4 1 Отговор
    При това положение ХУ-хромозомите са в кърпа вързани. Никоя жена не носи 43 номер обувки и няма такива мъжки мускули. Всички в шоубизнеса са Бафомети.

    14:07 13.01.2026

  • 17 Риба

    6 0 Отговор
    Тази, като я погледна в лицето - пфу. Като я погледна в тялото - пфу, пфу.

    14:11 13.01.2026

  • 18 Соваж бейби

    7 0 Отговор
    Възможно ли е да имам проблем с очите ?Що за реклама ?Аз това момиче го виждам като болно недохранено и проблеми с костите нещо от рода на рахит като африканчетата в Африка недохранените на една реклама ,който има желание праща смс по 10 евро на фондация за храна и лекарства за там.Често спазвам и аз режим повече от 46,48 кг не си позволязвам по трудно дишам на 52 кг е било най голямото ми затлъстяване зимата (без бременностите) много трудно дишам ,по трудно подвижна ....не мога се понасям , но момичето от снимката плаши съжалявам.

    Коментиран от #19, #22

    14:11 13.01.2026

  • 19 Ама

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соваж бейби":

    Пасе бе госпожа! Пасе от същата паша на Коцето, от вълшебната трева. Затова е гърчава кравата...

    14:15 13.01.2026

  • 20 Рамбо

    3 0 Отговор
    Тоя ако ми плесне една тупалка, нищо няма да остане от мен.

    14:16 13.01.2026

  • 21 Ком

    5 0 Отговор
    Не знам коя е Лияна. Предполагам, като толкова популярна, че е някаква полуграмотна бездарна чалга певица, събираща в зала Арена 10х зрители с десетокласно образование.

    Информирайте ме, ако не съм прав.

    14:20 13.01.2026

  • 22 Трътлю

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соваж бейби":

    Треа си 46! Нема си го простя ако ми стане с такава трътла 52кг

    14:20 13.01.2026

  • 23 МП4

    0 3 Отговор
    Ще и изям прасковката ;)

    14:23 13.01.2026

  • 24 Кой е

    3 0 Отговор
    Тоя ???Сред моите познати не присъства .

    14:24 13.01.2026

  • 25 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    На кой му пука за тези плочки?
    Мъжете се интересуват от това, което е една педа под тях...

    14:36 13.01.2026