Лияна вдъхновява с перфектни плочки: "Щом мога аз - можете и вие!" (СНИМКА)

Певицата Лияна за пореден път е на екзотично пътешествие. Този път тя е на остров Лангкави, където се наслаждава на хубаво време и пълно спокойствие, пише woman.bg.

и публикува сторита не само от невероятни плажове, но и от фитнес залата. А за да ни мотивира още повече, сподели и снимка на перфектния си корем, на който е успяла да оформи и плочки.

Красавицата добавя, че освен тренировките е нужна и правилна храна.

„Снимам вечерята, тъй като искам да подчертая, че въглехидратите не са ни врагове! Нямам ден без консумация на въглехидрат“, написа тя под снимка на вечерята си.

Не закъсня и видео от тренировъчната пътека, на което Лияна написа: „Щом мога аз – можете и вие“. Тя ни дава един стимул, който да ни помогне да започнем да водим по-здравословен начин на живот, да се грижим за тялото си, а и ни напомня, че трениращите жени са по-красиви.