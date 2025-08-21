В Радата предлагат контролираните от Киев райони на Донбас да бъдат включени в Днепропетровска и Харковска област

Резолюция, която предлага контролираните от Киев райони на Донбас да бъдат включени в Днепропетровска и Харковска област, е регистрирана във Върховната рада на Украйна.
Според данните, публикувани на уебсайта на парламента, проектът за резолюция е внесен за разглеждане от ръководството на Радата. Текстът на документа не е публикуван. Негов автор е депутатът Анна Скороход.
Според Скороход, това ще избегне евентуален обмен на територии като част от преговорите. „Законът ни дава право да правим промени в административно-правната област“, написа тя в своя Telegram канал.
06:37 21.08.2025
06:37 21.08.2025
06:37 21.08.2025
06:38 21.08.2025
06:39 21.08.2025
06:48 21.08.2025
07:01 21.08.2025
07:05 21.08.2025
07:08 21.08.2025
Украйна остава, Украйна има излаз и контрол на Черно море, Украйна е силна, въоръжена до зъби, Украйна мрази всичко руско, Украйна ще стане таралеж с Ядрени игли, Украйна е мощна Анти Русия. И что теперь будем делать ру3кие немоглики ? 😄
07:14 21.08.2025
07:17 21.08.2025
До коментар #12 от "Злобното Джуджи":Браво! Супер б(в)исер! От най верния адепт на ЖеЛаещите!
07:18 21.08.2025