В Радата предлагат контролираните от Киев райони на Донбас да бъдат включени в Днепропетровска и Харковска област

Резолюция, която предлага контролираните от Киев райони на Донбас да бъдат включени в Днепропетровска и Харковска област, е регистрирана във Върховната рада на Украйна.

Според данните, публикувани на уебсайта на парламента, проектът за резолюция е внесен за разглеждане от ръководството на Радата. Текстът на документа не е публикуван. Негов автор е депутатът Анна Скороход.

Според Скороход, това ще избегне евентуален обмен на територии като част от преговорите. „Законът ни дава право да правим промени в административно-правната област“, ​​написа тя в своя Telegram канал.