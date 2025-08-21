Новини
Свят »
Украйна »
В Радата предлагат контролираните от Киев райони на Донбас да бъдат включени в Днепропетровска и Харковска област
  Тема: Украйна

В Радата предлагат контролираните от Киев райони на Донбас да бъдат включени в Днепропетровска и Харковска област

21 Август, 2025 06:24, обновена 21 Август, 2025 06:32 980 14

  • украйна-
  • рада-
  • територии-
  • преговори

Целта е да се избегне евентуален обмен на територии като част от преговорите

В Радата предлагат контролираните от Киев райони на Донбас да бъдат включени в Днепропетровска и Харковска област - 1
Снимка: informator.press
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Резолюция, която предлага контролираните от Киев райони на Донбас да бъдат включени в Днепропетровска и Харковска област, е регистрирана във Върховната рада на Украйна.

Според данните, публикувани на уебсайта на парламента, проектът за резолюция е внесен за разглеждане от ръководството на Радата. Текстът на документа не е публикуван. Негов автор е депутатът Анна Скороход.

Според Скороход, това ще избегне евентуален обмен на територии като част от преговорите. „Законът ни дава право да правим промени в административно-правната област“, ​​написа тя в своя Telegram канал.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    10 1 Отговор
    тия ни отбраха чи вечи ша живеят у Ново Русия?!

    06:37 21.08.2025

  • 2 Нека

    13 0 Отговор
    Скороход да забави темпото !

    06:37 21.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА ДОНБАС

    1 20 Отговор
    ЕДИНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ Е ДОНБАС И КРИМ ДА ПРЕМЕНАТ ПОД АМЕРЕКАНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, САМО ТАКА ЩЕ СЕ ГАРАНТИРА ТРАЕН МИР И РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ В ТОЗИ РЕГИОН

    06:37 21.08.2025

  • 4 1488

    11 2 Отговор
    Радата също така каза че Крим е руски, че и наглееше като добави на жаргон "Къф да е?"

    06:38 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Оптимисти

    14 0 Отговор
    А после Харковска и Днепропетровска към кои

    06:39 21.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лерин

    12 1 Отговор
    Хахаха, започна се малко по малко да си предават територията, но ако издържат още 2 дена на руснаците ще им свършат ракетите и Путин ще умре от рак на косата и ще спечелят войната:D

    06:48 21.08.2025

  • 9 Каунь

    7 0 Отговор
    Те хубуу предлафат ама питали ли ли са чичко Володя? Ама още по-важното, е че вече мислят в правилната посока

    07:01 21.08.2025

  • 10 Георгиев

    4 0 Отговор
    Сега започват игрите на дребно. Защо им е това прехвърляне на части? Генерално Одеска и Владимиров дка области ще се прехвърлят към Русия. Може и Харковска. И това ще стане в овалния кабинет, под надзора на Тръмп, Ванс, Рубио. Не разбраха ли? А сега в Киев се правят на интересни. А всеки ден война взема стотици жертви.

    07:05 21.08.2025

  • 11 дедо..

    5 0 Отговор
    Бандерците да махат зеления,що всичко подписано от него е нелегетимно,той е незаконен президент-повече от година..и за това с масква трябва да преговаря законно избран президент и нещата ще се оправят

    07:08 21.08.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    1 4 Отговор
    Каквото и да предлагат, Русия практически ЗАГУБИ !!!
    Украйна остава, Украйна има излаз и контрол на Черно море, Украйна е силна, въоръжена до зъби, Украйна мрази всичко руско, Украйна ще стане таралеж с Ядрени игли, Украйна е мощна Анти Русия. И что теперь будем делать ру3кие немоглики ? 😄

    Коментиран от #14

    07:14 21.08.2025

  • 13 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Рядко прости и нагли са това укрите. Как ще включваш точно сега парчета от териториите, които са административно определени още СССР, така са ви подарени и така са включени чрез референдум в Руската федерация. И след това да искаш да спре военната операция. Според мен тя няма да спре преди постигането на обявените цели.

    07:17 21.08.2025

  • 14 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Злобното Джуджи":

    Браво! Супер б(в)исер! От най верния адепт на ЖеЛаещите!

    07:18 21.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания