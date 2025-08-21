Москва: Западът не може да върне санкциите срещу Иран

Великобритания, Германия и Франция не могат, от правна гледна точка, да стартират механизъм срещу Иран, който би позволил възстановяването на всички икономически санкции срещу републиката. Това заяви постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от "Интерфакс".
"Великобритания, Германия и Франция се опитват да изнудват Иран и заплашват да стартират до края на август така наречения механизъм "snapback", предвиден от Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН и способен да възстанови всички предишни икономически санкции срещу Иран", написа той в Telegram.
Той смята, че "има сериозна пречка за прилагането на тази заплаха". "Споменатите по-горе европейски държави сами нарушават Резолюция 2231 и Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД). Следователно, от правна гледна точка, като нарушители, те нямат право да инициират "връщане назад", подчерта постоянният представител. Доктрината за добросъвестност в международното право забранява на страна да претендира за права по споразумение, като същевременно не изпълнява собствените си задължения по него." "С други думи, опитът на "трите от ЕС" да инициират "връщане назад", въпреки собственото им неспазване, би противоречил на основните принципи на международното право", обясни Улянов.
СВПД е споразумение за Съвместния всеобхватен план за действие, според който Техеран трябва да ограничи развитието на ядрената си програма изключително до мирни цели в замяна на отмяната на международните и едностранни санкции. Той беше сключен през 2015 г. от Иран и "шестимата" международни медиатори (пет постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и Германия).
Припомняме, че миналата седмица Франция, Германия и Великобритания уведомиха ООН, че са готови да възстановят санкциите срещу Иран, ако страната не се върне на преговори с международната общност относно своята ядрена програма.
Групата E3, заедно с Китай и Русия, са останалите страни по ядреното споразумение от 2015 г., от което САЩ се оттеглиха през 2018 г. Споразумението предвиждаше облекчаване на санкциите срещу Техеран в замяна на ограничения върху ядрената му програма.
В същото време бившият ирански външен министър Манушехр Мотаки предупреди, че парламентът на страната може да се оттегли от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (NPT), ако санкциите бъдат повторно наложени. "Парламентът ще одобри законопроект за излизане от ядреното споразумение от 2015 г. в рамките на 24 часа, ако E3 задействат механизма за възстановяване на санкциите", заяви Мотаки пред полуофициалната агенция Defa Press.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 я па тези
Русийката се опитва да си измие очите пред айатоласите, след като позорно се скри и не помогна на Иран в трудния момент за страната.
Коментиран от #18
07:58 21.08.2025
4 Факти
Коментиран от #7
08:01 21.08.2025
5 Артилерист
Коментиран от #8
08:04 21.08.2025
6 Злобното Джуджи
08:04 21.08.2025
7 Лавров
До коментар #4 от "Факти":Много питаш ти!
Разбираш ли от висша дипломация, или пишеш на Сорос опорките?
08:05 21.08.2025
8 1989
До коментар #5 от "Артилерист":И 1989 ни облъчвахте че всеки момент гадния империалистически шовинистичен Запад ще колабира и ще се спомина. А тя България се била спомонала още 1987ма година. А 1989 от кинтонемия се спомина и СССР, и Варшавския Договор, че чак и СИВ.
Коментиран от #10, #20
08:08 21.08.2025
9 Доказани престъпници
Коментиран от #12
08:09 21.08.2025
10 Желязната Лейди
До коментар #8 от "1989":Социализма е прекрасно нещо. Докато не свършат чуждите пари.
Коментиран от #15
08:10 21.08.2025
11 Ротшилд са тази "общност"
08:13 21.08.2025
12 помполит
До коментар #9 от "Доказани престъпници":Важното е че вече не живеем в руския свят.
08:13 21.08.2025
13 Анонимен
Убити и безследно-изчезнали по години:
2022 г. - 118.5 хил.
2023 г. - 405.4 хил.
2024 г. - 595 хил.
2025 г. - 621 хил.
Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.
Коментиран от #17
08:13 21.08.2025
14 АХАХА
08:13 21.08.2025
15 Злобното Джуджи
До коментар #10 от "Желязната Лейди":Социализма е прекрасен, стига да не е руски !!!
Справка - Корея, Китай.
Коментиран от #19
08:15 21.08.2025
16 Тройката
Коментиран от #21
08:15 21.08.2025
17 ей бре
До коментар #13 от "Анонимен":големи хакери сте а? ISW работи по-традиционно. Брои новите гробове из русийката. Много са. Пълни с гирургические останки.
Коментиран от #27, #28, #30
08:15 21.08.2025
18 Путин страхливия плъх
До коментар #3 от "я па тези":Страхлив и смешен съм ве
08:16 21.08.2025
19 и кво
До коментар #15 от "Злобното Джуджи":Северна Корея и Китай са цъфнали и вързали?
Коментиран от #24
08:16 21.08.2025
20 Факти
До коментар #8 от "1989":Помня колко изненадани бяха всички, когато падна комунизма. Смятай колко са били прости хората и как са били обработени с пропаганда. С режим на тока и празни магазини да не се сетиш сам, че държавата вече е фалирала.
Коментиран от #25
08:17 21.08.2025
21 Западняк
До коментар #16 от "Тройката":Ние определяме кое международното право и Пуслерчето ви ни козирува
Коментиран от #31
08:18 21.08.2025
22 голем смех
Коментиран от #29
08:19 21.08.2025
23 Н.Колев
08:19 21.08.2025
24 Злобното Джуджи
До коментар #19 от "и кво":Не !!!
България и Русия са цъфнали и вързали като фиданка в пустиня. В Корея и Китай разбира се гладуват, няма телевизия и бият негрите три пъти на ден 😄
Та затова "гладните" корейци за Три Дня освободиха Курск и направиха показно на нефелния ру3ки солдат въоръжен с рибарска мрежа и мотика. 😁😁👍
Коментиран от #26
08:21 21.08.2025
25 1988
До коментар #20 от "Факти":Още в началото на 1988 в малък български град, в единствения Супермаркет на центъра му, имаше само обикновени бисквити и БТ пакет. И 4-5 магазинерки седяха около касата и люпеха семки.
08:21 21.08.2025
26 вместо плюс
До коментар #24 от "Злобното Джуджи":ти цъкнах минус.
Трябва по-внимателно да чета. 😄
08:23 21.08.2025
27 ахахахахахах
До коментар #17 от "ей бре":Какво има да брои гробове - брой направо камионите с трупове. Видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат, видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:
18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела!
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои
и т.н.
Броиш ли? Съотношението виждаш ли? Направо ги "попиляхте" тия руснаци
08:27 21.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Путин
До коментар #22 от "голем смех":Слаби сме ве, децата ни са на запад, краденото от нас е на запад хахах
08:29 21.08.2025
30 мъка, мъкаа...
До коментар #17 от "ей бре":Украинските медии, с "положителна" новина:
Гробището на Ивано-Франковск нарасна толкова много, че на него се появи възможност за наем на електрически тротинетки, за да може хората да се придвижват по големите територии на гробището. Според кмета Руслан Марцинкив се водят преговори за откриване на първите автобусни линии ПРЕЗ гробището
потърси си линка в гугъл, новината е рална, макар и да е на 2 години - сега не автобус а метро сигурно им трябва вече
08:30 21.08.2025
31 Тази тройка
До коментар #21 от "Западняк":Великобритания, Германия и Франция с нацистките си пишман ""лидери" застанаха ли в защита на МНС на които са членове колега? ДА или НЕ? Спазват ли документите които са разписали? ( Санкции на САЩ срещу още четирима съдии от Международния наказателен съд. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че решението е взето във връзка с участието на тези служители в разследвания и съдебни процеси срещу граждани на Съединените щати и Израел без съгласието на споменатите страни.
Според него Вашингтон разглежда дейността на МНС като „политизирана, злоупотреба с власт и заплаха за националната сигурност на Съединените щати и Израел“. Санкциите бяха наложени въз основа на изпълнителен указ на президента Доналд Тръмп, с който се налагат санкции на Международния наказателен съд.)........
08:36 21.08.2025
32 Тази тройка
08:40 21.08.2025
33 Тази тройка са позор!
Международният наказателен съд изрази възмущение от новите санкции на САЩ срещу неговите служители, наричайки ги намеса в независимостта на съдебната институция. В изявлението си МНС нарича санкциите на САЩ срещу двама съдии и двама заместник-прокурори „груба атака срещу независима и безпристрастна съдебна институция, която действа под мандата на 125 участващи държави от всички региони на света“.
„Това е и атака срещу държавите-членки на Съда, срещу основания на правила международен правов ред и най-вече срещу милионите невинни жертви в различни части на света“, добави МНС. Нацистките пишман ""лидери" на Великобритания, Германия и Франция обаче и думичка не са обелили по темата ...... Тях ги няма ...
08:45 21.08.2025