Москва: Западът не може да върне санкциите срещу Иран

21 Август, 2025 07:49 1 060 33

Миналата седмица Франция, Германия и Великобритания уведомиха ООН, че са готови да възстановят санкциите срещу Иран, ако страната не се върне на преговори с международната общност относно своята ядрена програма

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Великобритания, Германия и Франция не могат, от правна гледна точка, да стартират механизъм срещу Иран, който би позволил възстановяването на всички икономически санкции срещу републиката. Това заяви постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от "Интерфакс".

"Великобритания, Германия и Франция се опитват да изнудват Иран и заплашват да стартират до края на август така наречения механизъм "snapback", предвиден от Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН и способен да възстанови всички предишни икономически санкции срещу Иран", написа той в Telegram.

Той смята, че "има сериозна пречка за прилагането на тази заплаха". "Споменатите по-горе европейски държави сами нарушават Резолюция 2231 и Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД). Следователно, от правна гледна точка, като нарушители, те нямат право да инициират "връщане назад", подчерта постоянният представител. Доктрината за добросъвестност в международното право забранява на страна да претендира за права по споразумение, като същевременно не изпълнява собствените си задължения по него." "С други думи, опитът на "трите от ЕС" да инициират "връщане назад", въпреки собственото им неспазване, би противоречил на основните принципи на международното право", обясни Улянов.

СВПД е споразумение за Съвместния всеобхватен план за действие, според който Техеран трябва да ограничи развитието на ядрената си програма изключително до мирни цели в замяна на отмяната на международните и едностранни санкции. Той беше сключен през 2015 г. от Иран и "шестимата" международни медиатори (пет постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и Германия).

Припомняме, че миналата седмица Франция, Германия и Великобритания уведомиха ООН, че са готови да възстановят санкциите срещу Иран, ако страната не се върне на преговори с международната общност относно своята ядрена програма.

Групата E3, заедно с Китай и Русия, са останалите страни по ядреното споразумение от 2015 г., от което САЩ се оттеглиха през 2018 г. Споразумението предвиждаше облекчаване на санкциите срещу Техеран в замяна на ограничения върху ядрената му програма.

В същото време бившият ирански външен министър Манушехр Мотаки предупреди, че парламентът на страната може да се оттегли от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (NPT), ако санкциите бъдат повторно наложени. "Парламентът ще одобри законопроект за излизане от ядреното споразумение от 2015 г. в рамките на 24 часа, ако E3 задействат механизма за възстановяване на санкциите", заяви Мотаки пред полуофициалната агенция Defa Press.


  • 3 я па тези

    7 11 Отговор
    И коя е Москва, че да казва какво може Запада и какво не може?

    Русийката се опитва да си измие очите пред айатоласите, след като позорно се скри и не помогна на Иран в трудния момент за страната.

    Коментиран от #18

    07:58 21.08.2025

  • 4 Факти

    8 7 Отговор
    Русия по коя правна точка окупира Крим и нападна Украйна след като подписа Будапещенския меморандум, с който пое ангажимент да не се меси в политиката й и да не престъпва границите й?

    Коментиран от #7

    08:01 21.08.2025

  • 5 Артилерист

    5 8 Отговор
    Правителствата на споменатите държави са пътници. Те водят държавите си към фалит(Франция) или партийте им са губещи в предстоящи избори (Германия и Англия). За да се закрепят обаче още малко на власт те са готови на всичко. Не само да продължават войната в Украйна срещу Русия, но и да я превърнат в световна...

    Коментиран от #8

    08:04 21.08.2025

  • 6 Злобното Джуджи

    6 4 Отговор
    Русия отново изказва своята "ясна пазиция", докато бомбандират, унижават и унищожават ключовият партньор Иран. Също както навремето Русия мамялеше и не правеше нищо докато унищожаваха и разчленяваха Югославия. Ру3ката помощ и съюз са безценни 😄👎👎

    08:04 21.08.2025

  • 7 Лавров

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Много питаш ти!
    Разбираш ли от висша дипломация, или пишеш на Сорос опорките?

    08:05 21.08.2025

  • 8 1989

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Артилерист":

    И 1989 ни облъчвахте че всеки момент гадния империалистически шовинистичен Запад ще колабира и ще се спомина. А тя България се била спомонала още 1987ма година. А 1989 от кинтонемия се спомина и СССР, и Варшавския Договор, че чак и СИВ.

    Коментиран от #10, #20

    08:08 21.08.2025

  • 9 Доказани престъпници

    4 3 Отговор
    санкции щели да налагат. В какъв свят живеем

    Коментиран от #12

    08:09 21.08.2025

  • 10 Желязната Лейди

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "1989":

    Социализма е прекрасно нещо. Докато не свършат чуждите пари.

    Коментиран от #15

    08:10 21.08.2025

  • 11 Ротшилд са тази "общност"

    1 2 Отговор
    ако страната не се върне на преговори с международната общност

    08:13 21.08.2025

  • 12 помполит

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Доказани престъпници":

    Важното е че вече не живеем в руския свят.

    08:13 21.08.2025

  • 13 Анонимен

    3 1 Отговор
    Нашите медии за сега умело мълчат. Но западните започват да пишат - след като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински войници - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка КилНет съобщи, че данните били съхранявани в облачната услуга на Майкрософт (One Drive). Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, телефонни номера, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните вече са предоставени на някои медии.

    Убити и безследно-изчезнали по години:

    2022 г. - 118.5 хил.
    2023 г. - 405.4 хил.
    2024 г. - 595 хил.
    2025 г. - 621 хил.

    Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.

    Коментиран от #17

    08:13 21.08.2025

  • 14 АХАХА

    2 2 Отговор
    Милиционерчето само вие безпомощно от бенкера

    08:13 21.08.2025

  • 15 Злобното Джуджи

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Желязната Лейди":

    Социализма е прекрасен, стига да не е руски !!!
    Справка - Корея, Китай.

    Коментиран от #19

    08:15 21.08.2025

  • 16 Тройката

    3 3 Отговор
    Великобритания, Германия и Франция се оказват най големият нарушител на международното право след Израел и САЩ. За съжаление това е истината не само в международен план а и спрямо собствените си народи. Тихо и подмолно подменят законодателствата си в посока нацизъм антидемокрация и репресии. Грам морал и зачитане на международното право и ценности в действията им няма.

    Коментиран от #21

    08:15 21.08.2025

  • 17 ей бре

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    големи хакери сте а? ISW работи по-традиционно. Брои новите гробове из русийката. Много са. Пълни с гирургические останки.

    Коментиран от #27, #28, #30

    08:15 21.08.2025

  • 18 Путин страхливия плъх

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "я па тези":

    Страхлив и смешен съм ве

    08:16 21.08.2025

  • 19 и кво

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Злобното Джуджи":

    Северна Корея и Китай са цъфнали и вързали?

    Коментиран от #24

    08:16 21.08.2025

  • 20 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "1989":

    Помня колко изненадани бяха всички, когато падна комунизма. Смятай колко са били прости хората и как са били обработени с пропаганда. С режим на тока и празни магазини да не се сетиш сам, че държавата вече е фалирала.

    Коментиран от #25

    08:17 21.08.2025

  • 21 Западняк

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тройката":

    Ние определяме кое международното право и Пуслерчето ви ни козирува

    Коментиран от #31

    08:18 21.08.2025

  • 22 голем смех

    3 1 Отговор
    Колкото помогна русийката на Сирия и Армения, толкова помогна на и на Иран. Тежко се живее в руския свят. Всеки те подритва как си иска. А ти се зъбиш ли зъбиш.

    Коментиран от #29

    08:19 21.08.2025

  • 23 Н.Колев

    1 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ АМА МОЖЕ. БЛЯДПВВТЕ СЕ ЧУДЯТ КАК ДА КРЪШКАТ.

    08:19 21.08.2025

  • 24 Злобното Джуджи

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "и кво":

    Не !!!
    България и Русия са цъфнали и вързали като фиданка в пустиня. В Корея и Китай разбира се гладуват, няма телевизия и бият негрите три пъти на ден 😄
    Та затова "гладните" корейци за Три Дня освободиха Курск и направиха показно на нефелния ру3ки солдат въоръжен с рибарска мрежа и мотика. 😁😁👍

    Коментиран от #26

    08:21 21.08.2025

  • 25 1988

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    Още в началото на 1988 в малък български град, в единствения Супермаркет на центъра му, имаше само обикновени бисквити и БТ пакет. И 4-5 магазинерки седяха около касата и люпеха семки.

    08:21 21.08.2025

  • 26 вместо плюс

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Злобното Джуджи":

    ти цъкнах минус.
    Трябва по-внимателно да чета. 😄

    08:23 21.08.2025

  • 27 ахахахахахах

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "ей бре":

    Какво има да брои гробове - брой направо камионите с трупове. Видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат, видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела!
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои

    и т.н.

    Броиш ли? Съотношението виждаш ли? Направо ги "попиляхте" тия руснаци

    08:27 21.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "голем смех":

    Слаби сме ве, децата ни са на запад, краденото от нас е на запад хахах

    08:29 21.08.2025

  • 30 мъка, мъкаа...

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "ей бре":

    Украинските медии, с "положителна" новина:

    Гробището на Ивано-Франковск нарасна толкова много, че на него се появи възможност за наем на електрически тротинетки, за да може хората да се придвижват по големите територии на гробището. Според кмета Руслан Марцинкив се водят преговори за откриване на първите автобусни линии ПРЕЗ гробището

    потърси си линка в гугъл, новината е рална, макар и да е на 2 години - сега не автобус а метро сигурно им трябва вече

    08:30 21.08.2025

  • 31 Тази тройка

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Западняк":

    Великобритания, Германия и Франция с нацистките си пишман ""лидери" застанаха ли в защита на МНС на които са членове колега? ДА или НЕ? Спазват ли документите които са разписали? ( Санкции на САЩ срещу още четирима съдии от Международния наказателен съд. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че решението е взето във връзка с участието на тези служители в разследвания и съдебни процеси срещу граждани на Съединените щати и Израел без съгласието на споменатите страни.
    Според него Вашингтон разглежда дейността на МНС като „политизирана, злоупотреба с власт и заплаха за националната сигурност на Съединените щати и Израел“. Санкциите бяха наложени въз основа на изпълнителен указ на президента Доналд Тръмп, с който се налагат санкции на Международния наказателен съд.)........

    08:36 21.08.2025

  • 32 Тази тройка

    2 1 Отговор
    Великобритания, Германия и Франция в лицето на нацистките си пишман ""лидери" са позор и за международното право, етика, морал и ценности. Това е истината. А с двойните си стандарти са и изключително гнусни като поведение, действия и изказ. Всеки разумен човек ежедневно го вижда и го осъзнава

    08:40 21.08.2025

  • 33 Тази тройка са позор!

    1 1 Отговор
    Реакция на МНС на налагането на санкции
    Международният наказателен съд изрази възмущение от новите санкции на САЩ срещу неговите служители, наричайки ги намеса в независимостта на съдебната институция. В изявлението си МНС нарича санкциите на САЩ срещу двама съдии и двама заместник-прокурори „груба атака срещу независима и безпристрастна съдебна институция, която действа под мандата на 125 участващи държави от всички региони на света“.
    „Това е и атака срещу държавите-членки на Съда, срещу основания на правила международен правов ред и най-вече срещу милионите невинни жертви в различни части на света“, добави МНС. Нацистките пишман ""лидери" на Великобритания, Германия и Франция обаче и думичка не са обелили по темата ...... Тях ги няма ...

    08:45 21.08.2025

