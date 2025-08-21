Москва: Западът не може да върне санкциите срещу Иран

Великобритания, Германия и Франция не могат, от правна гледна точка, да стартират механизъм срещу Иран, който би позволил възстановяването на всички икономически санкции срещу републиката. Това заяви постоянният представител на Русия при международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от "Интерфакс".

"Великобритания, Германия и Франция се опитват да изнудват Иран и заплашват да стартират до края на август така наречения механизъм "snapback", предвиден от Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН и способен да възстанови всички предишни икономически санкции срещу Иран", написа той в Telegram.

Той смята, че "има сериозна пречка за прилагането на тази заплаха". "Споменатите по-горе европейски държави сами нарушават Резолюция 2231 и Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД). Следователно, от правна гледна точка, като нарушители, те нямат право да инициират "връщане назад", подчерта постоянният представител. Доктрината за добросъвестност в международното право забранява на страна да претендира за права по споразумение, като същевременно не изпълнява собствените си задължения по него." "С други думи, опитът на "трите от ЕС" да инициират "връщане назад", въпреки собственото им неспазване, би противоречил на основните принципи на международното право", обясни Улянов.

СВПД е споразумение за Съвместния всеобхватен план за действие, според който Техеран трябва да ограничи развитието на ядрената си програма изключително до мирни цели в замяна на отмяната на международните и едностранни санкции. Той беше сключен през 2015 г. от Иран и "шестимата" международни медиатори (пет постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и Германия).

Припомняме, че миналата седмица Франция, Германия и Великобритания уведомиха ООН, че са готови да възстановят санкциите срещу Иран, ако страната не се върне на преговори с международната общност относно своята ядрена програма.

Групата E3, заедно с Китай и Русия, са останалите страни по ядреното споразумение от 2015 г., от което САЩ се оттеглиха през 2018 г. Споразумението предвиждаше облекчаване на санкциите срещу Техеран в замяна на ограничения върху ядрената му програма.

В същото време бившият ирански външен министър Манушехр Мотаки предупреди, че парламентът на страната може да се оттегли от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (NPT), ако санкциите бъдат повторно наложени. "Парламентът ще одобри законопроект за излизане от ядреното споразумение от 2015 г. в рамките на 24 часа, ако E3 задействат механизма за възстановяване на санкциите", заяви Мотаки пред полуофициалната агенция Defa Press.