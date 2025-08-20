Новини
Техеран: Далеч сме от момента за ядрени преговори с американците

20 Август, 2025 20:23 564 3

Според мен още не сме достигнали този етап, когато преговорите със САЩ може да бъдат наистина ефективни, допълни Абас Арагчи

Техеран: Далеч сме от момента за ядрени преговори с американците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран и САЩ все още не са стигнали до момента, в който могат да водят ядрени преговори с очакване за резултати, заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Преговорите със САЩ трябва да се състоят в подходящото време. Всяка преговорна фаза има своето време, трябва да е "назрял моментът", за да има смисъл от диалог", посочи Арагчи пред ирански държавни медии.

"Според мен още не сме достигнали този етап, когато преговорите със САЩ може да бъдат наистина ефективни", допълни той.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    3 0 Отговор
    авно пижаките искат още съветване...

    20:25 20.08.2025

  • 2 Ще станат набързо, като

    3 0 Отговор
    като останете хептен без генерали и аятоласи..

    20:45 20.08.2025

  • 3 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Като ви избомбят още един път и ще клекнете.

    20:58 20.08.2025

