Путин спомена Москва! Руският президент предложил лична среща със Зеленски! Белият дом потвърди
  Тема: Украйна

Путин спомена Москва! Руският президент предложил лична среща със Зеленски! Белият дом потвърди

19 Август, 2025 19:08, обновена 19 Август, 2025 21:49

Кремъл все още не е потвърдил официално готовността на Путин да се срещне със Зеленски, въпреки че Тръмп и държавният секретар Марко Рубио увериха, че руският президент е дал съгласие за това

Путин спомена Москва! Руският президент предложил лична среща със Зеленски! Белият дом потвърди - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е предложил да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Москва по време на телефонен разговор с Доналд Тръмп, съобщава AFP, позовавайки се на източник, запознат с разговора.

"Путин спомена Москва", заяви един от източниците. Източникът добави, че Зеленски, който е бил в Белия дом по време на разговора, е отговорил с "не".

В интервю за Fox News Тръмп заяви, че по време на разговорите със Зеленски и европейските лидери се е оттеглял в отделна стая, когато се е обаждал на Путин.

Кремъл все още не е потвърдил официално готовността на Путин да се срещне със Зеленски, въпреки че Тръмп и държавният секретар на САЩ Марко Рубио увериха, че руският президент е дал съгласие за това.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви преди минути, че руският президент Владимир Путин и украинският Володимир Зеленски са се съгласили "да седнат да преговарят заедно" и че е в ход подготовка за осъществяването на срещата.

"След окуражаващите разговори вчера президентът Доналд Тръмп разговаря с президента Путин по телефона и той се съгласи да започне следващата фаза на мирния процес", посочи Левит, като добави, че може да се проведе тристранна среща с Путин, Тръмп и Зеленски, "ако е необходимо".

Срещата между Зеленски и Путин трябва да се проведе "възможно най-скоро", а държавният секретар на САЩ Марко Рубио, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и американският пратеник Стив Уиткоф ще координират работата с Русия и Украйна, заяви още тя.

Прессекретарят на Белия дом отбеляза, че Русия и други велики сили отново уважават Съединените щати благодарение на усилията на президента Доналд Тръмп.

"Президентът Тръмп използва мощта на американската сила, за да изисква това уважение от нашите съюзници, нашите противници, по целия свят", заяви Левит по време на брифинг за пресата.

Тя също така засегна въпроса за гаранциите за сигурност за Украйна, като повтори, че американските войски определено няма да бъдат на място. Левит обаче отбеляза, че Вашингтон "ще помогне в координацията и евентуално ще предостави други средства за гаранции за сигурност на нашите европейски съюзници".

Американският президент Доналд Тръмп каза по-рано днес, че няма да има разположени американски войски, които да пазят украинската граница, дори и след края на мандата му, съобщи телевизия "Фокс нюз".

"Имате гаранция от мен", каза той в интервю за програмата "Фокс енд Френдс" на телевизията. "Просто искам да направя така, че да няма повече убити хора", добави Тръмп.

"Всяка седмица между 5000 и 7000 души губят живота си в тази абсурдна война, която изобщо никога не трябваше да започва. Ако имахме нормален президент, дори не става дума за страхотен такъв, ако имахме нормален президент, това нямаше да се случи", заяви той.

Тръмп каза още, че се надява руският лидер Владимир Путин да "бъде добър" и да предприеме действия по спирането на войната в Украйна, но добави, че има вероятност руският президент да не иска да сключи сделка, съобщи Ройтерс.

"Не мисля, че ще бъде проблем, ако трябва да съм честен. Мисля, че Путин е изморен от това. Смятам, че всички са изморени от това, но човек никога не знае", каза Тръмп в интервюто.

Тръмп направи изказването си ден след като разговаря с украинския президент Володимир Зеленски и лидери от Европа в Белия дом - среща, която бе организирана след преговорите на американския президент с Путин в Аляска миналия петък.

"Ще разберем позицията на президента Путин през идните няколко седмици... Има вероятност той да не иска да сключи сделка", каза Тръмп и добави, че ако това е така, то Путин би бил в "трудна ситуация".

След вчерашните преговори Тръмп каза, че е провел телефонен разговор с Путин, за да помогне да се организира среща между Путин и Зеленски, която да бъде последвана от тристранна среща, в която да участва и самият той.

Тръмп заяви пред "Фокс нюз", че е смятал, че отношенията между Путин и Зеленски може да са "малко по-добри" и в противен случай е нямало да цели свикването на среща между двамата.

Президентът на САЩ се позова на топлите си отношения с Путин, въпреки че призна, че има вероятност да не се сключи сделка.

"Надявам се президентът Путин да е добър, а ако не е, то той ще изпадне в трудна ситуация. Надявам се, че президентът Зеленски ще направи това, което трябва. Той също трябва да прояви малко гъвкавост", каза Тръмп.

По отношение на гаранциите за сигурност за Украйна, които Киев и съюзниците му искат да бъдат включени в евентуалното мирно споразумение, Тръмп отбеляза, че докато Европа е склонна да ангажира войските си под някаква форма, то САЩ не са склонни, въпреки че могат да предоставят друга помощ.

"Ще има някаква форма на сигурност. Но не може да бъде НАТО", каза той. "Те са склонни да изпратят хора там. Ние сме склонни да помагаме с ресурси, особено и най-вероятно - ако става дума за такива по въздух", добави Тръмп.


  • 1 БОЛШЕВИК

    118 30 Отговор
    Клоуна да вземе да се предава вече, че омръзна на всички!

    Коментиран от #31, #43, #59, #129, #130, #166

    19:11 19.08.2025

  • 2 Сталин

    96 27 Отговор
    А му говореха на Зеленото наркоман че първото предложение на Русия е най доброто ,а сега ще трябва да го поеме много дебел.Ако е умен Зеленото наркоман ще изчезне веднага към Лондон в имението за 20 милиона при неговите брадчеди талмудистите,много хора ще го търсят,100 милиарда изчезнаха

    Коментиран от #7, #37, #179

    19:11 19.08.2025

  • 3 БгТопИдиот🇧🇬

    93 24 Отговор
    Всичко подписано от миризливият неукрайнски зелен пор няма никаква стойност.

    Коментиран от #54

    19:12 19.08.2025

  • 4 бай Иван

    73 4 Отговор
    Заглавие и още първото изречение противоречи на заглавието.Е какво точно да и чета?И не чета повече.

    Коментиран от #20

    19:12 19.08.2025

  • 5 Защо

    24 70 Отговор
    не се срещнат в Хага направо? Тамън след преговорите да окаушват Путин

    Коментиран от #14, #21, #101

    19:12 19.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    69 14 Отговор
    Среща няма да има. Русия е готова да воюва до край.

    Коментиран от #61, #76

    19:13 19.08.2025

  • 7 Где СССР

    17 32 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Първото предложение на Русия към Рейгън, какво беше?

    Коментиран от #10, #141

    19:13 19.08.2025

  • 8 Опс

    48 6 Отговор
    Както е на снимката, така ще го п0€м€ наркоманки.А Путин ще му казва: Още можеш. Пъшкай по-силно, не се чува🤣🤣🤣🤣

    19:14 19.08.2025

  • 9 И Киев е Руски

    64 9 Отговор
    Мокрите сънища на жълтопаветниците .Зеленият сам си забрани да преговаря с императора.Сега треБе наколенки и вазелин и пак нема да се ...

    Коментиран от #122

    19:15 19.08.2025

  • 10 БгТопИдиот🇧🇬

    42 7 Отговор

    До коментар #7 от "Где СССР":

    По време на Рейгън нямаше "Русия" ве Ганю Об ряза нии !!

    Коментиран от #25

    19:15 19.08.2025

  • 11 Факт

    4 4 Отговор
    Жанет45: Сладкишът на Доктор Сириус! Хубава приказка за котарака Сириус и Странджа!

    19:15 19.08.2025

  • 12 име

    35 7 Отговор
    Ем, явно киевкия фюрер иска да го наритат и в Москва. Сигурно му е писнало да го наритват у Вашингтон.

    19:15 19.08.2025

  • 13 Последния Софиянец

    33 7 Отговор
    Ще водят Зеленски на Лубянка.

    19:16 19.08.2025

  • 14 Кой ще окауши Путин

    45 7 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    за "обвинения" от пропаганда и лъжи на пропадналият запад? Интересно е да видим коя мишка би имала тази смелост? 😄 А ти чети книжки за да не си евтино и глупаво.

    Коментиран от #26

    19:16 19.08.2025

  • 15 Руски

    12 30 Отговор
    Боклук

    19:16 19.08.2025

  • 16 И Киев е Руски

    28 5 Отговор
    Полярният експрес чака Килията на наХални е запазена

    19:17 19.08.2025

  • 17 Колега

    37 18 Отговор
    Зеленски и фашистката клика с която избива украинският народ бъде ликвидирaна!

    Коментиран от #23, #66, #70

    19:18 19.08.2025

  • 18 Делю Хайдутин

    36 8 Отговор
    Зеленски и пленените Бандеровци ще ги прекарват през Червеният площад.

    19:18 19.08.2025

  • 19 Няма сделка,

    24 1 Отговор
    Докато няма сделка. Нали тъй каза онзи.

    19:18 19.08.2025

  • 20 Георги Христов

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "бай Иван":

    Ако щеш!

    Коментиран от #33

    19:19 19.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    39 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    Ти сега ли се събуди от седмичния си сън❓
    Путин ОТИДЕ ЛИЧНО В САЩт ❗
    И не го ОКАУШИХА‼️

    Коментиран от #27

    19:19 19.08.2025

  • 22 правилно

    6 27 Отговор
    жужи е със заповед за арест и пътуване по свободният свят не е препоръчителен

    19:20 19.08.2025

  • 23 Муньо

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Колега":

    Дай дефиниция на Фашизъм?

    Коментиран от #29, #34, #106

    19:20 19.08.2025

  • 24 Гост

    18 0 Отговор
    ,,ЦИРКА,, ПРОДЪЛЖАВА...

    19:22 19.08.2025

  • 25 Ма верно ли немаше

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    бе “отрязания”? РСФСР какво беше? (Виж в уикицидия, ако нямаш болящая советская енциклопедия)

    19:22 19.08.2025

  • 26 Ораку

    5 17 Отговор

    До коментар #14 от "Кой ще окауши Путин":

    Една специална руска мишка! Която чака.

    Коментиран от #32

    19:22 19.08.2025

  • 27 Путинистче идиотче

    27 6 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    САЩ не признават ЮРИСДИКЦИЯТА НА СЪДСА в Хага....ама кой да знае

    Коментиран от #117, #183

    19:22 19.08.2025

  • 28 Руснаците не са съгласни

    6 29 Отговор
    защото Зеленски ще набие два тупаника на жужака!

    Коментиран от #40

    19:23 19.08.2025

  • 29 Пак ли стоенче

    22 2 Отговор

    До коментар #23 от "Муньо":

    папагалиш едно и също? Ти си типично доказателство за фашистката пропаганда на украинският режим.

    19:23 19.08.2025

  • 30 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    9 25 Отговор
    Президент Зеленски е предложил да се срещнат в Буча, заедно с оцелелите жители. Путлер да вземе цялата си фашистка хунта със себе си. След края на .... срещата ще има гарантиран мир.

    19:25 19.08.2025

  • 31 Клоуна

    14 24 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Направи путинягата за смях..,.

    19:25 19.08.2025

  • 32 Коя ще е тази мишка

    25 5 Отговор

    До коментар #26 от "Ораку":

    в пропадналият запад ударил дъното да бори Русия с лъжи и ниско интелигентна пропаганда и няколко глупака по форумите? 😄

    Коментиран от #39, #47

    19:25 19.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Не може

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Муньо":

    Още не е стигнал до тази страница от наръчника на чекиста

    19:26 19.08.2025

  • 35 Хехеее

    10 25 Отговор
    Пусина клекна пред САЩ, нали Зелю беше нелегитимен, сега иска среща да го легитимира

    19:27 19.08.2025

  • 36 руската мечка

    12 23 Отговор
    пак ще играе казачок, по команда на САЩ, ако ли не, ще гризне дръвцето..

    19:28 19.08.2025

  • 37 Атина Палада

    30 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Защо ли ми се струва ,че най безопасното място за Зеленски е Русия!
    В Лондон .....да не стане ала СкрипалИТЕ :)

    19:28 19.08.2025

  • 38 Факт !

    8 21 Отговор
    Лидерите ги посрещат в Белия дом.
    Убитаците потропват на високи токчета в някоя казармена столова край Аляска.

    Коментиран от #46

    19:28 19.08.2025

  • 39 Ха ха

    8 9 Отговор

    До коментар #32 от "Коя ще е тази мишка":

    Като си такъв защитник на Москва, я кажи какво е Ретерхов?

    Коментиран от #52

    19:28 19.08.2025

  • 40 бай Иван

    21 2 Отговор

    До коментар #28 от "Руснаците не са съгласни":

    Я пак.Клоуна ще се бие с Путин.Сигурно в Москва на Червеният площад.А и явно не си виждал Путин на тренировки .

    Коментиран от #57

    19:28 19.08.2025

  • 41 Мир в Украйна нема да има

    4 13 Отговор
    Докато натовско оръжие громи путинистите....

    19:29 19.08.2025

  • 42 ЦИРК

    15 1 Отговор
    Факти, стига сте писали глупави новини от анонимни източници, ами вземете проучете горящата рафинерия в Кременчуг ! Облаците пушек от там са с огромни размери (вече видими и на метео сателитите) и ако това дойде към България може да има страшни последици за земеделието и хората (ако падне този облак като дъжд).

    19:30 19.08.2025

  • 43 ти добре ли си

    7 14 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    как ще се предава, клоуна е дребен мошеник от КГБ, не пука нито за Русия, нито за умрелите раши. Ако се предаде, народа ще го линчува

    19:30 19.08.2025

  • 44 Мишел

    8 17 Отговор
    "Путин не може да сложи край на войната с Украйна. И не защото не иска, а защото не може. Путин знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. Това е сигурно, освен ако при следващите избори в Украйна не бъде избрано правителство, което да наложи "Руский мир". Засега обаче няма никакви изгледи и шансове за каквото и да е украинско правителство, което да е проруски настроено."

    Коментиран от #125

    19:31 19.08.2025

  • 45 Нали Зеленски

    4 11 Отговор
    Бе нелегитимен....според Путин..,май ща го легитимира

    19:31 19.08.2025

  • 46 бай Иван

    25 1 Отговор

    До коментар #38 от "Факт !":

    Мишките ги привикват в Белия дом на столчета срещу работното бюро на Тръмп.Нали ги видя. А видя ли как чакат на една пейчица пред кабинета да влязат? И не минават по червен килим .Толкоз.

    Коментиран от #98

    19:31 19.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Отреазвяващ

    9 0 Отговор
    Остана малко.Тъй и тъй си свикнал ще издържиш още малко.С такова впечатление оставам от снимката.

    19:32 19.08.2025

  • 49 Карго 200

    4 21 Отговор
    Зеленски ще си направи селфи,с миризливия и къс,червясъл труп на урода Владимир Владимирович Путин.
    Смърт за руската измет!

    19:32 19.08.2025

  • 50 Мишел

    18 3 Отговор
    "Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия. Целта на Русия е да свали престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада. Това е заплаха за съществуването на Русия. "

    19:32 19.08.2025

  • 51 Ха ха ха

    6 13 Отговор
    Ами Зеленски да предложи Киев за лична среща ... Тъкмо Путин ще може да влезе в Киев....

    Коментиран от #55, #60, #73

    19:32 19.08.2025

  • 52 Защитник съм на истината

    13 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха":

    И противник на лъжата и пропагандата, с която ме е залял запада докато САЩ унищожава Европа. Или викаш трябва да се мразя като безродните глупачета?

    19:34 19.08.2025

  • 53 Иван

    14 3 Отговор
    На тази снимка гнусния евреин Еленски няма циреи.

    Коментиран от #81

    19:34 19.08.2025

  • 54 Розовото пони Путин

    9 15 Отговор

    До коментар #3 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Зеля е млад и чист, и се къпе всеки ден по хотелите, но аз се вмирисах в този бункер, хигиената ни тук е много зле 🦄🌈😅🥳

    19:34 19.08.2025

  • 55 Мекотелото зеленски

    19 6 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха":

    не може нищо да предлага. Може само да изпълнява.

    19:35 19.08.2025

  • 56 Капан

    8 0 Отговор
    Путин бил голям тарикат !Как не е предложил,,,Полярен вълк"?

    19:35 19.08.2025

  • 57 Абе ти

    3 10 Отговор

    До коментар #40 от "бай Иван":

    тренировки на пу тя ли гледаш? Майко мила:)

    19:35 19.08.2025

  • 58 ЧУКЧА

    6 17 Отговор
    Рискова среща! Зеленски може да удуши Путин.

    Коментиран от #69

    19:35 19.08.2025

  • 59 точно в това

    11 21 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    е голямата руска трагедия, която наблюдаваме сега. Един неизвестен млад комедиен актьор за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна позиция, руснаците никога са били в цялата си история.

    Коментиран от #161

    19:36 19.08.2025

  • 60 Иван

    11 3 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха":

    Джефри Епщайн да покани Доналд Тръмп в Тел Авив.

    Коментиран от #64

    19:36 19.08.2025

  • 61 Механик

    9 15 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #65

    19:37 19.08.2025

  • 62 Знаеш ли ко е копейка

    10 6 Отговор

    До коментар #47 от "Това е":

    Чети книжки, за да не те ползват за безродно глупаче по форумите, докато САЩ унищожава Европа. Първо че е жалко да се въргаляш като цигане и да те подритват, второ да си национален предател е срам за дедите ти.

    Коментиран от #78

    19:37 19.08.2025

  • 63 Среща на върха

    6 7 Отговор
    Усик,Президент !

    19:38 19.08.2025

  • 64 Сус бе

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "Иван":

    Боклук.

    19:38 19.08.2025

  • 65 Не са те излъгали

    10 6 Отговор

    До коментар #61 от "Механик":

    Щом ви изкараха и пропадналият запад бори Русия с лъжи и пропаганда, значи Русия е огромна сила.

    19:38 19.08.2025

  • 66 хаха🤣

    14 5 Отговор

    До коментар #17 от "Колега":

    голям страх от тия украински фашисти, голямо нещо🤣...стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    19:38 19.08.2025

  • 67 Забелязал

    12 9 Отговор
    Диктаторът е ПРЕВЪРТЯЛ нацяло 🤣🤣🤣

    19:38 19.08.2025

  • 68 Мишел

    13 10 Отговор
    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия през юни нарасна до 3,7 трилиона рубли. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко да поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпвани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие."

    19:39 19.08.2025

  • 69 Това е

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "ЧУКЧА":

    Сигурен факт.

    19:39 19.08.2025

  • 70 Сериозно ли ? Кой ти каза?

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "Колега":

    Какво чакат "ликвидаторите"?🤣

    19:40 19.08.2025

  • 71 Иван

    7 6 Отговор
    Нарко Рубио.

    19:40 19.08.2025

  • 72 Трябва заповеди за прекратяване на огъня

    14 1 Отговор
    Тия срещи не са между генерали а между политици

    19:40 19.08.2025

  • 73 Ха- ха -ха

    7 10 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха":

    Това ще е единствената и последна възможност на Путлер да стъпи в Киев

    19:43 19.08.2025

  • 74 Артилерист

    7 9 Отговор
    А на мен козлодуйският ми наду главата че от руснак войник не става.И е прав!

    19:44 19.08.2025

  • 75 Ха ха

    9 9 Отговор
    Путен е Идиот! Или сам си вярва, че противниците му са идиоти.

    19:44 19.08.2025

  • 76 Няма такова нещо

    8 13 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Русия вече грохна отвсякъде и се отказва от основните си искания за демилитаризация и денацификация на Украйна, както и от частичния контрол на Запорожка и Херсонска области. В замяна на това, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира и до момента. Дефакто за Русия остава да контролира трите области Донецк, Луганск и Крим, които си контролираше от 2014 г. до преди войната.
    Голямо унижение и загуба не само за руската армия, но и за цяла Русия.

    19:44 19.08.2025

  • 77 Януков

    5 11 Отговор
    Какво пречеше на ПутинУкрайна да влезне в ЕС ?

    Коментиран от #79, #82, #132

    19:45 19.08.2025

  • 78 Смешник

    8 2 Отговор

    До коментар #62 от "Знаеш ли ко е копейка":

    Дреме ми за Европа, когато руснаците унищожиха отечеството ми!!!
    Ама де акъл за да го разбереш.

    Коментиран от #80, #83

    19:46 19.08.2025

  • 79 Ами никога не е пречило

    8 2 Отговор

    До коментар #77 от "Януков":

    Никой не е спирал Украйна за ЕС.

    19:46 19.08.2025

  • 80 Ами как да ти дреме

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Смешник":

    Безродниците не са българи и европейци, за да им дреме, че САЩ ги унищожава.

    Коментиран от #84

    19:47 19.08.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Русия

    9 10 Отговор

    До коментар #77 от "Януков":

    много се страхува от Украйна и не иска тя да е прозападна държава, а проруска. Това е. Всички проблеми на руснаците идват от техния безумен страх и собствената им глупост.

    19:48 19.08.2025

  • 83 Ами как да ти дреме

    4 3 Отговор

    До коментар #78 от "Смешник":

    Безродниците не са българи и европейци, за да им дреме, че САЩ ги унищожава.

    19:48 19.08.2025

  • 84 Копейкотрошач

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "Ами как да ти дреме":

    Копейкотрошач.

    19:49 19.08.2025

  • 85 Патриотин

    8 15 Отговор
    Зеленски трябва да продължи да тъпче фалшивото реноме на русия и да унищожава руската армия! Пораженията ще са големи от двете страни, но след края на патовата ситуация русия ще трябва да се справя сама със обрулената си икономика, докато в същото време братските страни в обединена Европа, включително ние българите, ще помагаме за възкресението на феникса Украйна от пепелта! Благодарни сме на Украйна, че се явява щит на Европа от дивитe азиатски плeмена с цената на живота на своите славни синове! Те умират за свободата и сигурността на всички нас!

    19:49 19.08.2025

  • 86 Иван

    7 4 Отговор
    Гнусния евреин Еленски е покрит с обриви.

    Коментиран от #93

    19:49 19.08.2025

  • 87 Факт

    9 8 Отговор
    Путин изпълзя от бункера, за да обяви, че Русия не е в състояние да постигне целите на СВО и да спечели войната, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят 🤣

    19:49 19.08.2025

  • 88 Мартин

    6 10 Отговор
    Пусьо да вземе да се думне.

    19:51 19.08.2025

  • 89 Иван

    12 3 Отговор
    Гнусния евреин Емануел Макрон е бисексуален.

    Коментиран от #97

    19:52 19.08.2025

  • 90 към ,,капейките ,, ,

    10 1 Отговор
    Тъй и не разбрахте , че Путин и Тръмп ще решават къде , кога и с кого . Зеленият и компания в тая игра не са участващи , а изпълнители !

    19:52 19.08.2025

  • 91 Патриотин

    4 10 Отговор
    Путин ще се провали и ще изгуби топлата службичка в кремъл и ще трябва да се препитава на витрина на улицата на червените фенери в Амстердам!

    19:53 19.08.2025

  • 92 Иван

    8 0 Отговор
    Колко равини имаше в Белия Дом???

    19:54 19.08.2025

  • 93 Какви обириви

    4 8 Отговор

    До коментар #86 от "Иван":

    те гонят..Пусин вече се превърна в изсъхнала монголска мумия, ти за обриви говориш )

    19:55 19.08.2025

  • 94 Копейки

    5 6 Отговор
    Не протестирайте повече против еврото, за да не ви натоварят и изпратят на екскурзия в Северна Корея.

    19:56 19.08.2025

  • 95 Иван

    6 0 Отговор
    А Барак Обама си е направо......Mанaф.

    19:56 19.08.2025

  • 96 Дон Дони

    6 0 Отговор
    Сега какъв костюм ще облече???? Босерките ще са метални с катинар!🤣🤣🤣

    Коментиран от #100

    19:57 19.08.2025

  • 97 Розовото пони Путин

    6 7 Отговор

    До коментар #89 от "Иван":

    И съм би и съм от Руския прайд, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент на РФ 🦄🌈😅🥳

    19:58 19.08.2025

  • 98 Бачо Иване, да те ... кой те фане

    2 7 Отговор

    До коментар #46 от "бай Иван":

    Ти виде ли, че на снимката дето седят на столчетата, Макрон е с 4 крака. Евтин фалшификат. Като майчицата Русия.

    Коментиран от #102

    19:58 19.08.2025

  • 99 Иван

    5 2 Отговор
    Мишел Обама не разрешава на Барак Обама да се среща с Марк Пут.те.

    19:58 19.08.2025

  • 100 Розовото пони Путин

    5 9 Отговор

    До коментар #96 от "Дон Дони":

    Не ми трябва катинар, в бункера сме само аз и Песков 🦄🌈😅🥳

    Коментиран от #105

    19:59 19.08.2025

  • 101 Дон Дони

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    Те във военна база не го арестуваха! Как ще го направят лакираните?

    19:59 19.08.2025

  • 102 Иван

    7 0 Отговор

    До коментар #98 от "Бачо Иване, да те ... кой те фане":

    Със сигурност не видях английското педофилче принц Андрю.

    20:00 19.08.2025

  • 103 Меншевик

    11 0 Отговор
    Сега няма да има сделка. Сделка ще има, чак когато Руснаците превземат и Одеса и отрежат изцяло достъпа на Украйна до Черно море.

    Коментиран от #114

    20:01 19.08.2025

  • 104 Патриотин

    3 7 Отговор
    Путин предложил лична среща!!! Знаех си че си пада по младо!

    Коментиран от #109, #154

    20:01 19.08.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Тагарев Тошко

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Муньо":

    Ето ти дефиницията: 2014 въоражени отряди тормозят руснаци, българи, гагаузи, татари принуждавайки ги да се крият в землянки, мазета и изоставени постройки! Има репортаж на БТВ принуждавайки мъжете да постъпват в армията и да убиват роднини! Та ето ти дефиницията!

    20:03 19.08.2025

  • 107 Хаха

    4 2 Отговор
    Май целта на Раша е да закара Зеленски в Москва, където "случайно" могат да му се случат много неща, дори такива, които да си проличат чак след известно време !

    Коментиран от #111, #115

    20:04 19.08.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #104 от "Патриотин":

    Ти не четеш ли че тръмп иска ТРИСТАННА СРЕЩА,БЕ ТПК?

    20:06 19.08.2025

  • 110 Захаркова

    3 2 Отговор
    Москва няма никакво намерение да направи нещо лошо на Зеленски, трябва да е луд някой да твърди такова нещо !

    20:06 19.08.2025

  • 111 В Русия

    3 2 Отговор

    До коментар #107 от "Хаха":

    не е фашисткият режим в Украйна. Ако фашисткият режим имаше оръжията и възможностите на Русия, отдавна да са убили Путин. Това показва кой какъв е.

    20:06 19.08.2025

  • 112 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ПУТИН СИ ПРАВИ ГАРГАРА :)

    20:06 19.08.2025

  • 113 Славчо Начев

    0 7 Отговор
    Путин, ти си слабак! Думни ги с ядрено оръжие бе! Как може да си толкова мек, народът ти иска кръв!

    20:07 19.08.2025

  • 114 Глупости

    7 2 Отговор

    До коментар #103 от "Меншевик":

    Никой не се интересува от Одеса. Целите на Русия няма нищо общо с градове и села. Русия не може да си позволи да спре войната, преди постигането на целите си - демилитаризация и денацификация на Украйна. В тази война Русия хвърли целия си възможен финансов и военен ресурс, бъдещето и съществуването на Русия е поставено под въпрос, така че никакви територии не могат да компенсират, това което Русия е похарчила за войната и огромното количество жертви, които е дала.

    Коментиран от #150

    20:07 19.08.2025

  • 115 Патриотин

    2 2 Отговор

    До коментар #107 от "Хаха":

    Путин е майстор на чайче новичок!

    20:07 19.08.2025

  • 116 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #108 от "Патриотин":

    Ако четяхте, нямаше да ви ползват за безродни глупачета, докато САЩ унищожава България и Европа.

    Коментиран от #131

    20:07 19.08.2025

  • 117 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Путинистче идиотче":

    ПолуЕдЕотче е бил оня ДЕ БИЛ, дето вместо на чергата се е изпразнил във фурната, та е направил ЦЕЛОеДеОТЧЕ❗
    Знам много добре това което си мислиш, че не знам❗

    20:07 19.08.2025

  • 118 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "Чети книжки глупаче":

    Да, ама на него Израел му плаща за соросоидните постове, а на теб Израел не ти плаща.......той си мисли че е тарикат.

    Коментиран от #121

    20:08 19.08.2025

  • 119 Мищел

    2 7 Отговор
    "Пореден голям провал на руското настъпление край Покровск."

    20:09 19.08.2025

  • 120 Никаква земя за Русия

    3 13 Отговор
    На Русия не трябва да се дава и квадратен сантиметър от окупираните украински и кримски земи! Всичко трябва да се върне в Украйна. Ако се даде земя на Русия след няколко години ще спретне следващата си завоевателна война на кръвопролития и подчинение. И този път всички ще ходим на война!

    Коментиран от #123, #127

    20:09 19.08.2025

  • 121 Да плаща някой

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Иван":

    за да е глупак, е толкова жалко.

    Коментиран от #124

    20:10 19.08.2025

  • 122 Морски

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и великата тридневна победа на руската мечка 🤣🐻🤣🐻🤣.

    Коментиран от #134

    20:11 19.08.2025

  • 123 Чети книжки

    5 2 Отговор

    До коментар #120 от "Никаква земя за Русия":

    за да не те ползва пропадналият запад за подобна ниско интелигентна пропаганда.

    Коментиран от #126

    20:12 19.08.2025

  • 124 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #121 от "Да плаща някой":

    За сатанинската нацистка хазарска коварна гнусна синагога не е жалко.

    20:13 19.08.2025

  • 125 стоян

    2 6 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    До 44 ком - забравил си да пишеш - че рузнаците са така зомбирани че от тях няма по велики и непобедими на света- и от там идва бедата за рузнаците че не си познават истинската история а тази с която ги зомбират кумунистите вече 100 гд - а истинската история е че за 150 гд са спечелили само една война - втората световна и то с огромната помощ от САЩ и съюзници

    20:15 19.08.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Иван

    3 2 Отговор

    До коментар #120 от "Никаква земя за Русия":

    Косово е на 45 километра от българската граница.

    Коментиран от #133

    20:16 19.08.2025

  • 128 Чети книжки

    3 3 Отговор

    До коментар #126 от "Аха я":

    За да не те ползват за евтино безродно глупаче, докато САЩ унищожава България и Европа.

    20:17 19.08.2025

  • 129 Ердоган

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Еничарите като теб са искали така да се предаде и Левски.

    20:18 19.08.2025

  • 130 Един

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Да се предава, ама е зинал да лапне Украйна.

    20:18 19.08.2025

  • 131 Патриотин

    4 4 Отговор

    До коментар #116 от "Факт":

    Всеки уважаващ себе си русофилин трябва на видно място в библиотеката си да има всички трудове на Тодор Живков и Ленин! Престижно е! Нали словославяте социализъма!

    Коментиран от #136, #137, #138, #139, #144

    20:19 19.08.2025

  • 132 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #77 от "Януков":

    Добър въпрос. Трудно е да се обяснява интегрално смятане на човек който току що е научил таблицата за умножение, но ще се опитам.
    Знаеш ли, че дори България за да влезе в ЕсеС едно от условията беше ДА СТАНЕ ПЪРВО ЧЛЕН НА НАТО❓
    А знаеш ли, че за да приемат У...йна в ЕсеС искаха да скъса всички договори с Русия,
    да започне да внася само продукция от ЕсеС, дори и енергоносители🤔
    Това , като за начало. 😉

    20:21 19.08.2025

  • 133 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #127 от "Иван":

    За него Косово е даденост❗
    Откъде да знае как е създадено и защо му го пишеш 😉

    20:26 19.08.2025

  • 134 Остап Бендер

    3 6 Отговор

    До коментар #122 от "Морски":

    Каква мечка? 🤣🤣🤣🤣🤣.... тя е един стар проскубан скункс🤣

    Коментиран от #159

    20:28 19.08.2025

  • 135 Факт

    4 0 Отговор
    Това е проба!

    20:31 19.08.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Бай той Толстой

    5 2 Отговор
    Президент Путин няма как да се среща официално с лицето Зеленски.!!!

    20:36 19.08.2025

  • 141 Рада Дълбоката

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Где СССР":

    Русия изгрява, САЩ залязва.Това е предложил СССР.

    20:38 19.08.2025

  • 142 Мерц

    2 4 Отговор
    Володимир Зеленски е готов за срещата. Чака Путин да отиде.

    20:38 19.08.2025

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Ами за глуу - пака и безз - родника

    0 4 Отговор

    До коментар #131 от "Патриотин":

    русоо - филин е всеки който не ще да си продава зад - ника, не лъже, не краде, не си мраази страната, не го ползва САЩ за евтин глуу-пак и т.н. Според глуу-пака, русоо - филина излиза, че е нещо добро. 😄

    20:39 19.08.2025

  • 145 Миро

    4 6 Отговор
    В Путлер Рашка има 14 000 000 (четиринадесет милиона) хомосексуалисти. Има данни, че сред подчинените на полк. Гундяев архиереи се шири развраттот всякакво естество-от зо.офилия до некр.офилия. Путлер е доказан пе..дофил, а подчинените му боляри, глпдайкиткакао прави бащицата, чук.ат наред, кой каквото хване. Във феодална Русия е имало традиция тъщата да се чу.ка със зетя си, докато дъщеря и стане полово зряла. Помещицата Дария Салтичиха е бяла крепостните си, а след това ги е убивала.Сега православните св..олочи са се надъ.рви.ли да чу.кат Европа. Заради това непрекъснато апелирам за ско.пява.нето на техния фюрер.

    Коментиран от #147, #148

    20:40 19.08.2025

  • 146 Коя Москва

    1 5 Отговор
    Онази където глутна водата ли?

    20:41 19.08.2025

  • 147 Е това е

    2 3 Отговор

    До коментар #145 от "Миро":

    падението на запада. Поредното унищожено дете!

    20:42 19.08.2025

  • 148 Еми

    2 5 Отговор

    До коментар #145 от "Миро":

    За Екатерина Велика се носят слухове че била зоолюбка. Крушата не пада по-далече от дървото. На въпреки и българската писменост която ги научи на образованието.

    20:43 19.08.2025

  • 149 Димитър Георгиев

    4 5 Отговор
    Жалка картинка сте това копейките! Много ,ама много не.г.рамотни!

    20:44 19.08.2025

  • 150 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #114 от "Глупости":

    За целите на Путин си прав.Но дали денацификацията е възможна? Тя е в гените на всички,които имат галицийски произход.Спомни си СС дивизия Галичина - даже германските есессовци не са могли да гледат садизма на галицийците( по новому- украинците).Спомни си Волинското клане- дело на същата дивизия и отрядите ОУН на бандерите.Единствено изтребването им може да денацифицираУкрайна.Но можеш ли да изтрепеш цял народ?Ами хилядите смесени бракове.И с каква технология?И как няма да ги интересува често руските градове Одеса и Николаев- построени преди 250 години по нареждане на Екатерина,с руски пари,под ръководството на .уснака генерал княз Потьомкин.Ами тези градове са ключа за излаз на Черноморието.

    20:56 19.08.2025

  • 151 Когато си психопат

    2 4 Отговор
    Ти си и.извратен!
    Омазаният в кръв Путин, кани ЗЕЛЕНСКИ!? Каква перверзия. Повръщам!

    Коментиран от #152

    20:57 19.08.2025

  • 152 А що не повръщаш

    4 2 Отговор

    До коментар #151 от "Когато си психопат":

    от фашиста зеленски унищожил държавата си, занимаващ се с тероризъм, убиващ хора за пропаганда, прибиращ от улицата насила и т.н.

    Коментиран от #153, #157

    21:00 19.08.2025

  • 153 Да ти се повръща и от теб

    2 3 Отговор

    До коментар #152 от "А що не повръщаш":

    Зеленски ли е нахлул в Русия или кървавият Путчак е нагазил в Украйна?

    Коментиран от #156

    21:02 19.08.2025

  • 154 Рускиня

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Патриотин":

    Младото на 45+ лазарника е омотано в макарони!

    21:02 19.08.2025

  • 155 Хаха

    1 1 Отговор
    Зельо в Кремъл, край с него, ще бъде арестуван и съден

    Коментиран от #158

    21:05 19.08.2025

  • 156 А кой

    2 3 Отговор

    До коментар #153 от "Да ти се повръща и от теб":

    репресираше и избиваше хората в източна Украйна? Защо не ти се повръща от гнусният фашист зелеснки, заради който загина толкова народ, теоретични актове, прибира насилствено хората от улицата за пушечно месо, репресии, заложници и т.н.

    21:09 19.08.2025

  • 157 Нали знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #152 от "А що не повръщаш":

    Че си ръб! Лош човек, хитрец на дребно и кръгал глупак

    Коментиран от #162

    21:10 19.08.2025

  • 158 Хаххахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #155 от "Хаха":

    Не вервам,.. вовка Путкина каза че за 3 ДНЯ е в КИЕВ

    Коментиран от #163

    21:10 19.08.2025

  • 159 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Остап Бендер":

    Най после един над средното равнище,който да знае кой е Остап Бендер и да го вземе за псевдоним.Браво.Ще ти пратя снимката на Великия комбинатор,лично съм го снимал в Одеса.Но за руската мечка не си прав.Даже и Остап не си е правил майтап с този дзвер.

    21:11 19.08.2025

  • 160 Патриотин

    1 1 Отговор
    Нещастните руски хомодвойки с греховни тела ходят да се омъжват в Еврооа, да не им натякват, че са извън закона! Там геeвете пак си ги има, но са повече, защото забранената либoв е най сладка! Ех!

    21:12 19.08.2025

  • 161 пианото на Кеворкян

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "точно в това":

    Това не беше безизвестен актьор. Вече беле ннаправил кариера в Русия. Просто, човека нямаше никакъв опит като управник. Използваха го да вкарат Украйна във война. Дали света се смее на Русия. Възможно е, но само глупави хора биха го направили.

    21:13 19.08.2025

  • 162 Е що не правиш нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #157 от "Нали знаеш":

    да не се чувстваш толкова зле?

    21:17 19.08.2025

  • 163 Русия

    4 0 Отговор

    До коментар #158 от "Хаххахаха":

    Сама си определя приоритетите, диванни стратези не им трябват.

    21:18 19.08.2025

  • 164 Ххх

    2 0 Отговор
    Лошият сценарий ще е, ако Зеленски откаже, ако няма примирие. Ще продължим да губим километър след километър. Хората ще си погледнат смартфоните и ще видят, че защитават тези, които плуват в долари, накрая ще плюят на всичко и ще се приберат, като войниците през 1917 г.", прогнозира Друзенко.

    21:25 19.08.2025

  • 165 Ххх

    1 0 Отговор
    "И тогава няма да завиждам на тези, които се изпречат на пътя на тези отчаяни, ядосани хора, които в последните години умеят единствено да убиват и рушат. Хич не ми се иска да тръгнем по този революционен сценарий. Революция не по американски, а във френско-руския смисъл – кървав и безпощаден бунт", притеснява се Друзенко.

    21:28 19.08.2025

  • 166 Вече 3 години

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Тече 3-дневната СВО на Ботокса. И сега искате да се предава Зеленски, че вече омръзвал? Нали щяхте да го громите за 3 дена? Какво стана? Сега искате да се предава след 3 години неуспешни опити. Русофилите само въртите плочата ей…

    21:29 19.08.2025

  • 167 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 3 Отговор
    Аз оставам в бункера при малките откраднати украински момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    21:37 19.08.2025

  • 168 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Пак приказки на пазара. Смешни сте ха ха ха ха

    21:38 19.08.2025

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Архимандрисандрит Бибиян

    0 5 Отговор
    Путилифона бате каза каде сака у Покровск да срещне ритоално и старателно зарезанио Зеленски! Гомночемадан,каска и историа на Киевска Рус биле впритик за таа ескурзиа на император Пундю! Следваща спирка Хага и край есвеото.

    21:42 19.08.2025

  • 171 Да бе!

    2 3 Отговор
    Зеленски в никакъв случай не трябва да се среща на четири очи с жужето, защото такава среща с военнопрестъпник е под достойнството на Зеленски.

    21:42 19.08.2025

  • 172 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    3 2 Отговор
    Снощи пак бях с малките момченца

    21:44 19.08.2025

  • 173 Ххх

    2 2 Отговор
    Ние наистина стоим на кръстопът; вече няма как да продължим да не правим нищо. Криза е, когато или намериш сили в себе си и започнеш да се възстановяваш, или отиваш в гроба. Мисля, че Украйна ще стигне до такъв екзистенциален кръстопът някъде в края на зимата. Но, съдейки по факта, че всички билбордвове са изкупени, нашите политици вярват в изборите", добави скандалният офицер.

    "За съжаление" украинците много бързо се превръщат в руснаци, каза още Друзенко.

    "В действителност с какво сме по-добри от руския свят? И такива въпроси се задават. Аз например знам кое е по-добро. Но този въпрос се задава все по-активно. В Русия не мобилизират по улиците, не отвличат хората в автобуси, в Русия плащат много повече пари при влизане в армията, отколкото в Украйна. В Украйна плащат само за смърт", мотивира се майорът от ВСУ.

    21:45 19.08.2025

  • 174 Гориил

    1 4 Отговор
    В противен случай този украински луд ще арестува Путин.

    21:46 19.08.2025

  • 175 Анонимен

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    21:47 19.08.2025

  • 176 Том Форд

    3 3 Отговор
    Зеленски трябва да е луд за да ходи на среща с диктатора в бункер с xлeбapки. 😂

    21:48 19.08.2025

  • 177 пиночет

    2 3 Отговор
    Нашите путинофилчета за пореден път предадоха Путин,той ги покани да се бият или работят за него, нито един русофил не отиде -ЗЕРО, тогава Путин разбра колко са безполезни нашите копейки, само плямпане на празни приказки!

    21:51 19.08.2025

  • 178 Ххх

    3 1 Отговор
    Много украинци направиха прекрасна кариера в Русия и избраха Русия. Дори два милиона заминаха сега, по време на Голямата война. Защото колаборационистите оцеляват. И все по-малко са хората, които са готови да се бият за Украйна до смърт - своята или на врага. А тези, които са още живи, сега са в болници, без ръце, без крака, от глупост, напиват се до смърт, бесят се", разказва с тъга украинският офицер.

    "Не виждам какво може радикално да промени ситуацията на фронта, защото слабостта на фронта расте заради корупцията и неефективността в тила. И ако човек не е успял да промени това за 5,5 години, едва ли ще го промени в следващия месец", обяснява Друзенко.

    "Ние просто чакаме Украйна да се взриви отвътре. Руският ураган може да събори украинско дърво само когато украинските дървояди го изгризат отвътре. Украинските дървояди сега работят за победата на Путин много по-активно и ефективно от руския ураган", коментира образно офицерът.

    "Защо губим навсякъде? Проста аритметика. Във Въоръжените сили на Украйна, Националната гвардия, граничната охрана, Главното управление по разузнаване (ГУР) служат около 1 милион 100 хиляди. Русия, според различни оценки, има от 600 до 800 хиляди в Украйна, може би 700 000. Защо, когато ние имаме един път и половина повече хора в униформа, ни казват, че на всяко бойно направление отстъпва 1 към 3, 1 към 5 в жива сила? Къде е цялата тази огромна маса, които разхождат униформите си в тила и в киевските ресторанти? Къде и

    21:52 19.08.2025

  • 179 Видьо Видев

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    ИСТИНАТА

    След като Путлер не спечиле войната първите месеци,
    след три години няма как да спечели войната на изтощение!
    САЩ и ЕС имат общо над 36 пъти по-голям БВП
    от БВП на Русия.

    Неминуема е загубата на войната на Русия в Украйна.
    Но фашистът Путлер умира от страх,
    и не смее да се изтегли от Украйна!

    Защото много от руските войници са мобилизирани от затворите-
    рецидивисти крадци и бандити убийци,
    И като се завърнат от фронта,
    в Русия ще настане ад!
    Закоравели от мародерствата, безразборните убийства и бруталните изнасилвания в Украйна
    руските войници, вече като цивилни,
    ще продължават да правят същото и в Русия.
    Тогава за Путлер Кремъл ще се превърне в затвор или в лобното му място!

    Както на Хитлер през последните дни,
    и на Путлер вече му е ясно, че губи войната.
    Путлер, ще има ли куражът,
    да се самоубие в Бункерът си,
    като се самоуби Хитлер?

    Какво говори историята, като наука:
    След като се върнаха от ПСВ, руснаците направиха революция
    и убиха Цар Николай и семейството му.
    Сега, като се върнат от СВО,
    руснаците ще направят революция
    и ще убият Цар Путлер и семейството му.

    Тригодишната война ще приключи само за три дни,
    ако НАТО влезе в Украйна!

    21:57 19.08.2025

  • 180 Горски

    4 2 Отговор
    Даже и за не чак толкова интелигентни хора е видно как средствата за пропаганда и зомбиране днес буквално за дни са способни да преформатират съзнанието на милиони. Нашата мила родина е типичен пример. Днес всеки, който е против която и да е мантра на статуквото, моментално е обявен за путинист, копейка, ватенка, комунде и т.н. до болка познати проклятия. Путинист и копейка е всеки, който иска мир в Европа. Комунисти и рушляци са всички, които не вярват колко велика е била България преди 09.09.1944 и колко е пропаднала през соца. Ватенки са всички, които не хулят “лудите шофьори”, а вярват, че за смъртта по пътищата е виновна липсата на пътища и грандиозната (буквално) корупция. Комунде и ватенка е този, който не вярва, че България вече е в клуба на богатите. Пак путинисти са и всички, които са против еврото, а и тези, които твърдят, че у нас стоките от първа необходимост са безбожни скъпи. Изобщо - всеки, който е против казаното по бТВ, Нова и БНТ, всеки, който не вярва на Асен Генов, Тео Ушев, Иво Инджев или Надежда Михайлова, е путинист, ватенка, комунист. Така се постигат няколко ефекта - хем масата се превръща в послушно и доволно стадо, щото моренце в Гърция и т.н. хем се създадоха огромни пропасти на разделението, тъй като послушанието обединява послушните срещу лошите и непослушни путинисти и комунисти и те, вторите, служат за всеобщо плашило.

    Коментиран от #184

    22:00 19.08.2025

  • 181 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 4 Отговор
    ДА НЕ Е "ЩУР" ЗЕЛЕНСКИ ................... ФАШИСТА ПУТЛЕР ВЕДНАГА ЩЕ ГО АРЕСТУВА ................... И ПОСЛЕ УБИЕ ..................... ТОВА МУ НЕ Е ЗА ПЪРВИ ПЪТ .................... ФАКТ !

    22:01 19.08.2025

  • 182 Обаче

    5 0 Отговор
    Обаче бая мощна е Русия.
    Преди СВО никога нямаше да мога да си представя че куп европейски лидери ще ходят като мухи без глави от среща в среща да се чудят кво да правят

    22:01 19.08.2025

  • 183 Ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Путинистче идиотче":

    Че кои нормален признава тоя измислен съд

    22:01 19.08.2025

  • 184 Дедо

    1 2 Отговор

    До коментар #180 от "Горски":

    Никой не чете дълги постове. Напразно си се хабил да пишеш .

    Коментиран от #186, #187

    22:15 19.08.2025

  • 185 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Без думи

    22:25 19.08.2025

  • 186 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #184 от "Дедо":

    Дедо,ами не е никой! Аз ги чета !Не чета само на ш.орошнята -тролеи,които под всяка статия разперват един и същи вестник с дни наред .
    Когато в коментара е изразено мнение....го чета.

    22:26 19.08.2025

  • 187 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #184 от "Дедо":

    Може и да са дълги, ама важното да е смислено откъм съдържание и от към обективната истина, а не коментари, които са удобни на управляващата клика.

    22:27 19.08.2025

  • 188 az СВО Победа80

    4 0 Отговор
    Руснаците влязоха в Константиновка.

    Коментиран от #192

    22:29 19.08.2025

  • 189 Цено

    2 2 Отговор
    Путин пълзял пред Зеленски, молейки го за среща в Москва, но лидерът на новия свят го отрязал с могъщо "Не!"?
    Страхотна новина!
    И кой е източникът на инфото?
    Много просто - източник е един източник!
    😂😂😂

    Коментиран от #190

    22:30 19.08.2025

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #190 от "Видьо Видев":

    до кога ще го папагалиш и ще показваш фашизма налазил пропадналият запад?

    22:37 19.08.2025

  • 192 😁.........

    0 1 Отговор

    До коментар #188 от "az СВО Победа80":

    Те през тези три години и половина къде ли не влязоха, и излизаха с груз 200😁, следващото им влизане сигурно ще е във Виенската филхармония.

    22:38 19.08.2025

  • 193 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #190 от "Видьо Видев":

    "Тригодишната война ще приключи само за три дни,
    ако НАТО влезе в Украйна!"🤔
    Нямаш идея колко си прав, тогава Русия няма да воюва срещу рускоговорящи❗

    22:42 19.08.2025

  • 194 Механик

    2 0 Отговор
    Зеленцето вече не знае къде да НЕ отиде.
    Да иде в Русия- ще го свитнат. Да иде в Германия-файда няма (германия закъса). Да иде в САЩ... там или ще го свитнат, или ще го изкарат дивак без костюм (и/или и двете.).
    Инак той поне пари си има (е, не са баш негови, ама...). И жена си има (то и тя не е баш негова), ама то па коя ли жена е баш на мъжа си.
    Абе, всичко си има уж, ама на метронома му май му се е доразвила пружината?

    22:46 19.08.2025

  • 195 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    В Одеса киевското ПВО "литна" във въздуха след "посещение" от Искандер... 🤣🤣🤣

    23:01 19.08.2025

