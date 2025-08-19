Путин спомена Москва! Руският президент предложил лична среща със Зеленски! Белият дом потвърди

Руският президент Владимир Путин е предложил да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Москва по време на телефонен разговор с Доналд Тръмп, съобщава AFP, позовавайки се на източник, запознат с разговора.
"Путин спомена Москва", заяви един от източниците. Източникът добави, че Зеленски, който е бил в Белия дом по време на разговора, е отговорил с "не".
В интервю за Fox News Тръмп заяви, че по време на разговорите със Зеленски и европейските лидери се е оттеглял в отделна стая, когато се е обаждал на Путин.
Кремъл все още не е потвърдил официално готовността на Путин да се срещне със Зеленски, въпреки че Тръмп и държавният секретар на САЩ Марко Рубио увериха, че руският президент е дал съгласие за това.
Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви преди минути, че руският президент Владимир Путин и украинският Володимир Зеленски са се съгласили "да седнат да преговарят заедно" и че е в ход подготовка за осъществяването на срещата.
"След окуражаващите разговори вчера президентът Доналд Тръмп разговаря с президента Путин по телефона и той се съгласи да започне следващата фаза на мирния процес", посочи Левит, като добави, че може да се проведе тристранна среща с Путин, Тръмп и Зеленски, "ако е необходимо".
Срещата между Зеленски и Путин трябва да се проведе "възможно най-скоро", а държавният секретар на САЩ Марко Рубио, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и американският пратеник Стив Уиткоф ще координират работата с Русия и Украйна, заяви още тя.
Прессекретарят на Белия дом отбеляза, че Русия и други велики сили отново уважават Съединените щати благодарение на усилията на президента Доналд Тръмп.
"Президентът Тръмп използва мощта на американската сила, за да изисква това уважение от нашите съюзници, нашите противници, по целия свят", заяви Левит по време на брифинг за пресата.
Тя също така засегна въпроса за гаранциите за сигурност за Украйна, като повтори, че американските войски определено няма да бъдат на място. Левит обаче отбеляза, че Вашингтон "ще помогне в координацията и евентуално ще предостави други средства за гаранции за сигурност на нашите европейски съюзници".
Американският президент Доналд Тръмп каза по-рано днес, че няма да има разположени американски войски, които да пазят украинската граница, дори и след края на мандата му, съобщи телевизия "Фокс нюз".
"Имате гаранция от мен", каза той в интервю за програмата "Фокс енд Френдс" на телевизията. "Просто искам да направя така, че да няма повече убити хора", добави Тръмп.
"Всяка седмица между 5000 и 7000 души губят живота си в тази абсурдна война, която изобщо никога не трябваше да започва. Ако имахме нормален президент, дори не става дума за страхотен такъв, ако имахме нормален президент, това нямаше да се случи", заяви той.
Тръмп каза още, че се надява руският лидер Владимир Путин да "бъде добър" и да предприеме действия по спирането на войната в Украйна, но добави, че има вероятност руският президент да не иска да сключи сделка, съобщи Ройтерс.
"Не мисля, че ще бъде проблем, ако трябва да съм честен. Мисля, че Путин е изморен от това. Смятам, че всички са изморени от това, но човек никога не знае", каза Тръмп в интервюто.
Тръмп направи изказването си ден след като разговаря с украинския президент Володимир Зеленски и лидери от Европа в Белия дом - среща, която бе организирана след преговорите на американския президент с Путин в Аляска миналия петък.
"Ще разберем позицията на президента Путин през идните няколко седмици... Има вероятност той да не иска да сключи сделка", каза Тръмп и добави, че ако това е така, то Путин би бил в "трудна ситуация".
След вчерашните преговори Тръмп каза, че е провел телефонен разговор с Путин, за да помогне да се организира среща между Путин и Зеленски, която да бъде последвана от тристранна среща, в която да участва и самият той.
Тръмп заяви пред "Фокс нюз", че е смятал, че отношенията между Путин и Зеленски може да са "малко по-добри" и в противен случай е нямало да цели свикването на среща между двамата.
Президентът на САЩ се позова на топлите си отношения с Путин, въпреки че призна, че има вероятност да не се сключи сделка.
"Надявам се президентът Путин да е добър, а ако не е, то той ще изпадне в трудна ситуация. Надявам се, че президентът Зеленски ще направи това, което трябва. Той също трябва да прояви малко гъвкавост", каза Тръмп.
По отношение на гаранциите за сигурност за Украйна, които Киев и съюзниците му искат да бъдат включени в евентуалното мирно споразумение, Тръмп отбеляза, че докато Европа е склонна да ангажира войските си под някаква форма, то САЩ не са склонни, въпреки че могат да предоставят друга помощ.
"Ще има някаква форма на сигурност. Но не може да бъде НАТО", каза той. "Те са склонни да изпратят хора там. Ние сме склонни да помагаме с ресурси, особено и най-вероятно - ако става дума за такива по въздух", добави Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #31, #43, #59, #129, #130, #166
19:11 19.08.2025
2 Сталин
Коментиран от #7, #37, #179
19:11 19.08.2025
3 БгТопИдиот🇧🇬
Коментиран от #54
19:12 19.08.2025
4 бай Иван
Коментиран от #20
19:12 19.08.2025
5 Защо
Коментиран от #14, #21, #101
19:12 19.08.2025
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #61, #76
19:13 19.08.2025
7 Где СССР
До коментар #2 от "Сталин":Първото предложение на Русия към Рейгън, какво беше?
Коментиран от #10, #141
19:13 19.08.2025
8 Опс
19:14 19.08.2025
9 И Киев е Руски
Коментиран от #122
19:15 19.08.2025
10 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #7 от "Где СССР":По време на Рейгън нямаше "Русия" ве Ганю Об ряза нии !!
Коментиран от #25
19:15 19.08.2025
11 Факт
19:15 19.08.2025
12 име
19:15 19.08.2025
13 Последния Софиянец
19:16 19.08.2025
14 Кой ще окауши Путин
До коментар #5 от "Защо":за "обвинения" от пропаганда и лъжи на пропадналият запад? Интересно е да видим коя мишка би имала тази смелост? 😄 А ти чети книжки за да не си евтино и глупаво.
Коментиран от #26
19:16 19.08.2025
15 Руски
19:16 19.08.2025
16 И Киев е Руски
19:17 19.08.2025
17 Колега
Коментиран от #23, #66, #70
19:18 19.08.2025
18 Делю Хайдутин
19:18 19.08.2025
19 Няма сделка,
19:18 19.08.2025
20 Георги Христов
До коментар #4 от "бай Иван":Ако щеш!
Коментиран от #33
19:19 19.08.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Защо":Ти сега ли се събуди от седмичния си сън❓
Путин ОТИДЕ ЛИЧНО В САЩт ❗
И не го ОКАУШИХА‼️
Коментиран от #27
19:19 19.08.2025
22 правилно
19:20 19.08.2025
23 Муньо
До коментар #17 от "Колега":Дай дефиниция на Фашизъм?
Коментиран от #29, #34, #106
19:20 19.08.2025
24 Гост
19:22 19.08.2025
25 Ма верно ли немаше
До коментар #10 от "БгТопИдиот🇧🇬":бе “отрязания”? РСФСР какво беше? (Виж в уикицидия, ако нямаш болящая советская енциклопедия)
19:22 19.08.2025
26 Ораку
До коментар #14 от "Кой ще окауши Путин":Една специална руска мишка! Която чака.
Коментиран от #32
19:22 19.08.2025
27 Путинистче идиотче
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":САЩ не признават ЮРИСДИКЦИЯТА НА СЪДСА в Хага....ама кой да знае
Коментиран от #117, #183
19:22 19.08.2025
28 Руснаците не са съгласни
Коментиран от #40
19:23 19.08.2025
29 Пак ли стоенче
До коментар #23 от "Муньо":папагалиш едно и също? Ти си типично доказателство за фашистката пропаганда на украинският режим.
19:23 19.08.2025
30 Пусин е най-npoZтото жуже на света
19:25 19.08.2025
31 Клоуна
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Направи путинягата за смях..,.
19:25 19.08.2025
32 Коя ще е тази мишка
До коментар #26 от "Ораку":в пропадналият запад ударил дъното да бори Русия с лъжи и ниско интелигентна пропаганда и няколко глупака по форумите? 😄
Коментиран от #39, #47
19:25 19.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Не може
До коментар #23 от "Муньо":Още не е стигнал до тази страница от наръчника на чекиста
19:26 19.08.2025
35 Хехеее
19:27 19.08.2025
36 руската мечка
19:28 19.08.2025
37 Атина Палада
До коментар #2 от "Сталин":Защо ли ми се струва ,че най безопасното място за Зеленски е Русия!
В Лондон .....да не стане ала СкрипалИТЕ :)
19:28 19.08.2025
38 Факт !
Убитаците потропват на високи токчета в някоя казармена столова край Аляска.
Коментиран от #46
19:28 19.08.2025
39 Ха ха
До коментар #32 от "Коя ще е тази мишка":Като си такъв защитник на Москва, я кажи какво е Ретерхов?
Коментиран от #52
19:28 19.08.2025
40 бай Иван
До коментар #28 от "Руснаците не са съгласни":Я пак.Клоуна ще се бие с Путин.Сигурно в Москва на Червеният площад.А и явно не си виждал Путин на тренировки .
Коментиран от #57
19:28 19.08.2025
41 Мир в Украйна нема да има
19:29 19.08.2025
42 ЦИРК
19:30 19.08.2025
43 ти добре ли си
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":как ще се предава, клоуна е дребен мошеник от КГБ, не пука нито за Русия, нито за умрелите раши. Ако се предаде, народа ще го линчува
19:30 19.08.2025
44 Мишел
Коментиран от #125
19:31 19.08.2025
45 Нали Зеленски
19:31 19.08.2025
46 бай Иван
До коментар #38 от "Факт !":Мишките ги привикват в Белия дом на столчета срещу работното бюро на Тръмп.Нали ги видя. А видя ли как чакат на една пейчица пред кабинета да влязат? И не минават по червен килим .Толкоз.
Коментиран от #98
19:31 19.08.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Отреазвяващ
19:32 19.08.2025
49 Карго 200
Смърт за руската измет!
19:32 19.08.2025
50 Мишел
19:32 19.08.2025
51 Ха ха ха
Коментиран от #55, #60, #73
19:32 19.08.2025
52 Защитник съм на истината
До коментар #39 от "Ха ха":И противник на лъжата и пропагандата, с която ме е залял запада докато САЩ унищожава Европа. Или викаш трябва да се мразя като безродните глупачета?
19:34 19.08.2025
53 Иван
Коментиран от #81
19:34 19.08.2025
54 Розовото пони Путин
До коментар #3 от "БгТопИдиот🇧🇬":Зеля е млад и чист, и се къпе всеки ден по хотелите, но аз се вмирисах в този бункер, хигиената ни тук е много зле 🦄🌈😅🥳
19:34 19.08.2025
55 Мекотелото зеленски
До коментар #51 от "Ха ха ха":не може нищо да предлага. Може само да изпълнява.
19:35 19.08.2025
56 Капан
19:35 19.08.2025
57 Абе ти
До коментар #40 от "бай Иван":тренировки на пу тя ли гледаш? Майко мила:)
19:35 19.08.2025
58 ЧУКЧА
Коментиран от #69
19:35 19.08.2025
59 точно в това
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":е голямата руска трагедия, която наблюдаваме сега. Един неизвестен млад комедиен актьор за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна позиция, руснаците никога са били в цялата си история.
Коментиран от #161
19:36 19.08.2025
60 Иван
До коментар #51 от "Ха ха ха":Джефри Епщайн да покани Доналд Тръмп в Тел Авив.
Коментиран от #64
19:36 19.08.2025
61 Механик
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #65
19:37 19.08.2025
62 Знаеш ли ко е копейка
До коментар #47 от "Това е":Чети книжки, за да не те ползват за безродно глупаче по форумите, докато САЩ унищожава Европа. Първо че е жалко да се въргаляш като цигане и да те подритват, второ да си национален предател е срам за дедите ти.
Коментиран от #78
19:37 19.08.2025
63 Среща на върха
19:38 19.08.2025
64 Сус бе
До коментар #60 от "Иван":Боклук.
19:38 19.08.2025
65 Не са те излъгали
До коментар #61 от "Механик":Щом ви изкараха и пропадналият запад бори Русия с лъжи и пропаганда, значи Русия е огромна сила.
19:38 19.08.2025
66 хаха🤣
До коментар #17 от "Колега":голям страх от тия украински фашисти, голямо нещо🤣...стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣🤣🤣
19:38 19.08.2025
67 Забелязал
19:38 19.08.2025
68 Мишел
19:39 19.08.2025
69 Това е
До коментар #58 от "ЧУКЧА":Сигурен факт.
19:39 19.08.2025
70 Сериозно ли ? Кой ти каза?
До коментар #17 от "Колега":Какво чакат "ликвидаторите"?🤣
19:40 19.08.2025
71 Иван
19:40 19.08.2025
72 Трябва заповеди за прекратяване на огъня
19:40 19.08.2025
73 Ха- ха -ха
До коментар #51 от "Ха ха ха":Това ще е единствената и последна възможност на Путлер да стъпи в Киев
19:43 19.08.2025
74 Артилерист
19:44 19.08.2025
75 Ха ха
19:44 19.08.2025
76 Няма такова нещо
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Русия вече грохна отвсякъде и се отказва от основните си искания за демилитаризация и денацификация на Украйна, както и от частичния контрол на Запорожка и Херсонска области. В замяна на това, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си Донецка област, която Русия не успява да окупира и до момента. Дефакто за Русия остава да контролира трите области Донецк, Луганск и Крим, които си контролираше от 2014 г. до преди войната.
Голямо унижение и загуба не само за руската армия, но и за цяла Русия.
19:44 19.08.2025
77 Януков
Коментиран от #79, #82, #132
19:45 19.08.2025
78 Смешник
До коментар #62 от "Знаеш ли ко е копейка":Дреме ми за Европа, когато руснаците унищожиха отечеството ми!!!
Ама де акъл за да го разбереш.
Коментиран от #80, #83
19:46 19.08.2025
79 Ами никога не е пречило
До коментар #77 от "Януков":Никой не е спирал Украйна за ЕС.
19:46 19.08.2025
80 Ами как да ти дреме
До коментар #78 от "Смешник":Безродниците не са българи и европейци, за да им дреме, че САЩ ги унищожава.
Коментиран от #84
19:47 19.08.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Русия
До коментар #77 от "Януков":много се страхува от Украйна и не иска тя да е прозападна държава, а проруска. Това е. Всички проблеми на руснаците идват от техния безумен страх и собствената им глупост.
19:48 19.08.2025
83 Ами как да ти дреме
До коментар #78 от "Смешник":Безродниците не са българи и европейци, за да им дреме, че САЩ ги унищожава.
19:48 19.08.2025
84 Копейкотрошач
До коментар #80 от "Ами как да ти дреме":Копейкотрошач.
19:49 19.08.2025
85 Патриотин
19:49 19.08.2025
86 Иван
Коментиран от #93
19:49 19.08.2025
87 Факт
19:49 19.08.2025
88 Мартин
19:51 19.08.2025
89 Иван
Коментиран от #97
19:52 19.08.2025
90 към ,,капейките ,, ,
19:52 19.08.2025
91 Патриотин
19:53 19.08.2025
92 Иван
19:54 19.08.2025
93 Какви обириви
До коментар #86 от "Иван":те гонят..Пусин вече се превърна в изсъхнала монголска мумия, ти за обриви говориш )
19:55 19.08.2025
94 Копейки
19:56 19.08.2025
95 Иван
19:56 19.08.2025
96 Дон Дони
Коментиран от #100
19:57 19.08.2025
97 Розовото пони Путин
До коментар #89 от "Иван":И съм би и съм от Руския прайд, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент на РФ 🦄🌈😅🥳
19:58 19.08.2025
98 Бачо Иване, да те ... кой те фане
До коментар #46 от "бай Иван":Ти виде ли, че на снимката дето седят на столчетата, Макрон е с 4 крака. Евтин фалшификат. Като майчицата Русия.
Коментиран от #102
19:58 19.08.2025
99 Иван
19:58 19.08.2025
100 Розовото пони Путин
До коментар #96 от "Дон Дони":Не ми трябва катинар, в бункера сме само аз и Песков 🦄🌈😅🥳
Коментиран от #105
19:59 19.08.2025
101 Дон Дони
До коментар #5 от "Защо":Те във военна база не го арестуваха! Как ще го направят лакираните?
19:59 19.08.2025
102 Иван
До коментар #98 от "Бачо Иване, да те ... кой те фане":Със сигурност не видях английското педофилче принц Андрю.
20:00 19.08.2025
103 Меншевик
Коментиран от #114
20:01 19.08.2025
104 Патриотин
Коментиран от #109, #154
20:01 19.08.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Тагарев Тошко
До коментар #23 от "Муньо":Ето ти дефиницията: 2014 въоражени отряди тормозят руснаци, българи, гагаузи, татари принуждавайки ги да се крият в землянки, мазета и изоставени постройки! Има репортаж на БТВ принуждавайки мъжете да постъпват в армията и да убиват роднини! Та ето ти дефиницията!
20:03 19.08.2025
107 Хаха
Коментиран от #111, #115
20:04 19.08.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #104 от "Патриотин":Ти не четеш ли че тръмп иска ТРИСТАННА СРЕЩА,БЕ ТПК?
20:06 19.08.2025
110 Захаркова
20:06 19.08.2025
111 В Русия
До коментар #107 от "Хаха":не е фашисткият режим в Украйна. Ако фашисткият режим имаше оръжията и възможностите на Русия, отдавна да са убили Путин. Това показва кой какъв е.
20:06 19.08.2025
112 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
20:06 19.08.2025
113 Славчо Начев
20:07 19.08.2025
114 Глупости
До коментар #103 от "Меншевик":Никой не се интересува от Одеса. Целите на Русия няма нищо общо с градове и села. Русия не може да си позволи да спре войната, преди постигането на целите си - демилитаризация и денацификация на Украйна. В тази война Русия хвърли целия си възможен финансов и военен ресурс, бъдещето и съществуването на Русия е поставено под въпрос, така че никакви територии не могат да компенсират, това което Русия е похарчила за войната и огромното количество жертви, които е дала.
Коментиран от #150
20:07 19.08.2025
115 Патриотин
До коментар #107 от "Хаха":Путин е майстор на чайче новичок!
20:07 19.08.2025
116 Факт
До коментар #108 от "Патриотин":Ако четяхте, нямаше да ви ползват за безродни глупачета, докато САЩ унищожава България и Европа.
Коментиран от #131
20:07 19.08.2025
117 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #27 от "Путинистче идиотче":ПолуЕдЕотче е бил оня ДЕ БИЛ, дето вместо на чергата се е изпразнил във фурната, та е направил ЦЕЛОеДеОТЧЕ❗
Знам много добре това което си мислиш, че не знам❗
20:07 19.08.2025
118 Иван
До коментар #105 от "Чети книжки глупаче":Да, ама на него Израел му плаща за соросоидните постове, а на теб Израел не ти плаща.......той си мисли че е тарикат.
Коментиран от #121
20:08 19.08.2025
119 Мищел
20:09 19.08.2025
120 Никаква земя за Русия
Коментиран от #123, #127
20:09 19.08.2025
121 Да плаща някой
До коментар #118 от "Иван":за да е глупак, е толкова жалко.
Коментиран от #124
20:10 19.08.2025
122 Морски
До коментар #9 от "И Киев е Руски":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и великата тридневна победа на руската мечка 🤣🐻🤣🐻🤣.
Коментиран от #134
20:11 19.08.2025
123 Чети книжки
До коментар #120 от "Никаква земя за Русия":за да не те ползва пропадналият запад за подобна ниско интелигентна пропаганда.
Коментиран от #126
20:12 19.08.2025
124 Иван
До коментар #121 от "Да плаща някой":За сатанинската нацистка хазарска коварна гнусна синагога не е жалко.
20:13 19.08.2025
125 стоян
До коментар #44 от "Мишел":До 44 ком - забравил си да пишеш - че рузнаците са така зомбирани че от тях няма по велики и непобедими на света- и от там идва бедата за рузнаците че не си познават истинската история а тази с която ги зомбират кумунистите вече 100 гд - а истинската история е че за 150 гд са спечелили само една война - втората световна и то с огромната помощ от САЩ и съюзници
20:15 19.08.2025
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Иван
До коментар #120 от "Никаква земя за Русия":Косово е на 45 километра от българската граница.
Коментиран от #133
20:16 19.08.2025
128 Чети книжки
До коментар #126 от "Аха я":За да не те ползват за евтино безродно глупаче, докато САЩ унищожава България и Европа.
20:17 19.08.2025
129 Ердоган
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Еничарите като теб са искали така да се предаде и Левски.
20:18 19.08.2025
130 Един
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Да се предава, ама е зинал да лапне Украйна.
20:18 19.08.2025
131 Патриотин
До коментар #116 от "Факт":Всеки уважаващ себе си русофилин трябва на видно място в библиотеката си да има всички трудове на Тодор Живков и Ленин! Престижно е! Нали словославяте социализъма!
Коментиран от #136, #137, #138, #139, #144
20:19 19.08.2025
132 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #77 от "Януков":Добър въпрос. Трудно е да се обяснява интегрално смятане на човек който току що е научил таблицата за умножение, но ще се опитам.
Знаеш ли, че дори България за да влезе в ЕсеС едно от условията беше ДА СТАНЕ ПЪРВО ЧЛЕН НА НАТО❓
А знаеш ли, че за да приемат У...йна в ЕсеС искаха да скъса всички договори с Русия,
да започне да внася само продукция от ЕсеС, дори и енергоносители🤔
Това , като за начало. 😉
20:21 19.08.2025
133 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #127 от "Иван":За него Косово е даденост❗
Откъде да знае как е създадено и защо му го пишеш 😉
20:26 19.08.2025
134 Остап Бендер
До коментар #122 от "Морски":Каква мечка? 🤣🤣🤣🤣🤣.... тя е един стар проскубан скункс🤣
Коментиран от #159
20:28 19.08.2025
135 Факт
20:31 19.08.2025
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Бай той Толстой
20:36 19.08.2025
141 Рада Дълбоката
До коментар #7 от "Где СССР":Русия изгрява, САЩ залязва.Това е предложил СССР.
20:38 19.08.2025
142 Мерц
20:38 19.08.2025
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Ами за глуу - пака и безз - родника
До коментар #131 от "Патриотин":русоо - филин е всеки който не ще да си продава зад - ника, не лъже, не краде, не си мраази страната, не го ползва САЩ за евтин глуу-пак и т.н. Според глуу-пака, русоо - филина излиза, че е нещо добро. 😄
20:39 19.08.2025
145 Миро
Коментиран от #147, #148
20:40 19.08.2025
146 Коя Москва
20:41 19.08.2025
147 Е това е
До коментар #145 от "Миро":падението на запада. Поредното унищожено дете!
20:42 19.08.2025
148 Еми
До коментар #145 от "Миро":За Екатерина Велика се носят слухове че била зоолюбка. Крушата не пада по-далече от дървото. На въпреки и българската писменост която ги научи на образованието.
20:43 19.08.2025
149 Димитър Георгиев
20:44 19.08.2025
150 Моряка
До коментар #114 от "Глупости":За целите на Путин си прав.Но дали денацификацията е възможна? Тя е в гените на всички,които имат галицийски произход.Спомни си СС дивизия Галичина - даже германските есессовци не са могли да гледат садизма на галицийците( по новому- украинците).Спомни си Волинското клане- дело на същата дивизия и отрядите ОУН на бандерите.Единствено изтребването им може да денацифицираУкрайна.Но можеш ли да изтрепеш цял народ?Ами хилядите смесени бракове.И с каква технология?И как няма да ги интересува често руските градове Одеса и Николаев- построени преди 250 години по нареждане на Екатерина,с руски пари,под ръководството на .уснака генерал княз Потьомкин.Ами тези градове са ключа за излаз на Черноморието.
20:56 19.08.2025
151 Когато си психопат
Омазаният в кръв Путин, кани ЗЕЛЕНСКИ!? Каква перверзия. Повръщам!
Коментиран от #152
20:57 19.08.2025
152 А що не повръщаш
До коментар #151 от "Когато си психопат":от фашиста зеленски унищожил държавата си, занимаващ се с тероризъм, убиващ хора за пропаганда, прибиращ от улицата насила и т.н.
Коментиран от #153, #157
21:00 19.08.2025
153 Да ти се повръща и от теб
До коментар #152 от "А що не повръщаш":Зеленски ли е нахлул в Русия или кървавият Путчак е нагазил в Украйна?
Коментиран от #156
21:02 19.08.2025
154 Рускиня
До коментар #104 от "Патриотин":Младото на 45+ лазарника е омотано в макарони!
21:02 19.08.2025
155 Хаха
Коментиран от #158
21:05 19.08.2025
156 А кой
До коментар #153 от "Да ти се повръща и от теб":репресираше и избиваше хората в източна Украйна? Защо не ти се повръща от гнусният фашист зелеснки, заради който загина толкова народ, теоретични актове, прибира насилствено хората от улицата за пушечно месо, репресии, заложници и т.н.
21:09 19.08.2025
157 Нали знаеш
До коментар #152 от "А що не повръщаш":Че си ръб! Лош човек, хитрец на дребно и кръгал глупак
Коментиран от #162
21:10 19.08.2025
158 Хаххахаха
До коментар #155 от "Хаха":Не вервам,.. вовка Путкина каза че за 3 ДНЯ е в КИЕВ
Коментиран от #163
21:10 19.08.2025
159 Моряка
До коментар #134 от "Остап Бендер":Най после един над средното равнище,който да знае кой е Остап Бендер и да го вземе за псевдоним.Браво.Ще ти пратя снимката на Великия комбинатор,лично съм го снимал в Одеса.Но за руската мечка не си прав.Даже и Остап не си е правил майтап с този дзвер.
21:11 19.08.2025
160 Патриотин
21:12 19.08.2025
161 пианото на Кеворкян
До коментар #59 от "точно в това":Това не беше безизвестен актьор. Вече беле ннаправил кариера в Русия. Просто, човека нямаше никакъв опит като управник. Използваха го да вкарат Украйна във война. Дали света се смее на Русия. Възможно е, но само глупави хора биха го направили.
21:13 19.08.2025
162 Е що не правиш нещо
До коментар #157 от "Нали знаеш":да не се чувстваш толкова зле?
21:17 19.08.2025
163 Русия
До коментар #158 от "Хаххахаха":Сама си определя приоритетите, диванни стратези не им трябват.
21:18 19.08.2025
164 Ххх
21:25 19.08.2025
165 Ххх
21:28 19.08.2025
166 Вече 3 години
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Тече 3-дневната СВО на Ботокса. И сега искате да се предава Зеленски, че вече омръзвал? Нали щяхте да го громите за 3 дена? Какво стана? Сега искате да се предава след 3 години неуспешни опити. Русофилите само въртите плочата ей…
21:29 19.08.2025
167 Пасивен Кремълски педофил с токчета
21:37 19.08.2025
168 Ха ха ха ха
21:38 19.08.2025
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Архимандрисандрит Бибиян
21:42 19.08.2025
171 Да бе!
21:42 19.08.2025
172 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
21:44 19.08.2025
173 Ххх
"За съжаление" украинците много бързо се превръщат в руснаци, каза още Друзенко.
"В действителност с какво сме по-добри от руския свят? И такива въпроси се задават. Аз например знам кое е по-добро. Но този въпрос се задава все по-активно. В Русия не мобилизират по улиците, не отвличат хората в автобуси, в Русия плащат много повече пари при влизане в армията, отколкото в Украйна. В Украйна плащат само за смърт", мотивира се майорът от ВСУ.
21:45 19.08.2025
174 Гориил
21:46 19.08.2025
175 Анонимен
21:47 19.08.2025
176 Том Форд
21:48 19.08.2025
177 пиночет
21:51 19.08.2025
178 Ххх
"Не виждам какво може радикално да промени ситуацията на фронта, защото слабостта на фронта расте заради корупцията и неефективността в тила. И ако човек не е успял да промени това за 5,5 години, едва ли ще го промени в следващия месец", обяснява Друзенко.
"Ние просто чакаме Украйна да се взриви отвътре. Руският ураган може да събори украинско дърво само когато украинските дървояди го изгризат отвътре. Украинските дървояди сега работят за победата на Путин много по-активно и ефективно от руския ураган", коментира образно офицерът.
"Защо губим навсякъде? Проста аритметика. Във Въоръжените сили на Украйна, Националната гвардия, граничната охрана, Главното управление по разузнаване (ГУР) служат около 1 милион 100 хиляди. Русия, според различни оценки, има от 600 до 800 хиляди в Украйна, може би 700 000. Защо, когато ние имаме един път и половина повече хора в униформа, ни казват, че на всяко бойно направление отстъпва 1 към 3, 1 към 5 в жива сила? Къде е цялата тази огромна маса, които разхождат униформите си в тила и в киевските ресторанти? Къде и
21:52 19.08.2025
179 Видьо Видев
До коментар #2 от "Сталин":ИСТИНАТА
След като Путлер не спечиле войната първите месеци,
след три години няма как да спечели войната на изтощение!
САЩ и ЕС имат общо над 36 пъти по-голям БВП
от БВП на Русия.
Неминуема е загубата на войната на Русия в Украйна.
Но фашистът Путлер умира от страх,
и не смее да се изтегли от Украйна!
Защото много от руските войници са мобилизирани от затворите-
рецидивисти крадци и бандити убийци,
И като се завърнат от фронта,
в Русия ще настане ад!
Закоравели от мародерствата, безразборните убийства и бруталните изнасилвания в Украйна
руските войници, вече като цивилни,
ще продължават да правят същото и в Русия.
Тогава за Путлер Кремъл ще се превърне в затвор или в лобното му място!
Както на Хитлер през последните дни,
и на Путлер вече му е ясно, че губи войната.
Путлер, ще има ли куражът,
да се самоубие в Бункерът си,
като се самоуби Хитлер?
Какво говори историята, като наука:
След като се върнаха от ПСВ, руснаците направиха революция
и убиха Цар Николай и семейството му.
Сега, като се върнат от СВО,
руснаците ще направят революция
и ще убият Цар Путлер и семейството му.
Тригодишната война ще приключи само за три дни,
ако НАТО влезе в Украйна!
21:57 19.08.2025
180 Горски
Коментиран от #184
22:00 19.08.2025
181 ЕДГАР КЕЙСИ
22:01 19.08.2025
182 Обаче
Преди СВО никога нямаше да мога да си представя че куп европейски лидери ще ходят като мухи без глави от среща в среща да се чудят кво да правят
22:01 19.08.2025
183 Ха ха ха
До коментар #27 от "Путинистче идиотче":Че кои нормален признава тоя измислен съд
22:01 19.08.2025
184 Дедо
До коментар #180 от "Горски":Никой не чете дълги постове. Напразно си се хабил да пишеш .
Коментиран от #186, #187
22:15 19.08.2025
185 Наблюдател
22:25 19.08.2025
186 Атина Палада
До коментар #184 от "Дедо":Дедо,ами не е никой! Аз ги чета !Не чета само на ш.орошнята -тролеи,които под всяка статия разперват един и същи вестник с дни наред .
Когато в коментара е изразено мнение....го чета.
22:26 19.08.2025
187 Горски
До коментар #184 от "Дедо":Може и да са дълги, ама важното да е смислено откъм съдържание и от към обективната истина, а не коментари, които са удобни на управляващата клика.
22:27 19.08.2025
188 az СВО Победа80
Коментиран от #192
22:29 19.08.2025
189 Цено
Страхотна новина!
И кой е източникът на инфото?
Много просто - източник е един източник!
😂😂😂
Коментиран от #190
22:30 19.08.2025
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 Това
До коментар #190 от "Видьо Видев":до кога ще го папагалиш и ще показваш фашизма налазил пропадналият запад?
22:37 19.08.2025
192 😁.........
До коментар #188 от "az СВО Победа80":Те през тези три години и половина къде ли не влязоха, и излизаха с груз 200😁, следващото им влизане сигурно ще е във Виенската филхармония.
22:38 19.08.2025
193 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #190 от "Видьо Видев":"Тригодишната война ще приключи само за три дни,
ако НАТО влезе в Украйна!"🤔
Нямаш идея колко си прав, тогава Русия няма да воюва срещу рускоговорящи❗
22:42 19.08.2025
194 Механик
Да иде в Русия- ще го свитнат. Да иде в Германия-файда няма (германия закъса). Да иде в САЩ... там или ще го свитнат, или ще го изкарат дивак без костюм (и/или и двете.).
Инак той поне пари си има (е, не са баш негови, ама...). И жена си има (то и тя не е баш негова), ама то па коя ли жена е баш на мъжа си.
Абе, всичко си има уж, ама на метронома му май му се е доразвила пружината?
22:46 19.08.2025
195 az СВО Победа80
23:01 19.08.2025