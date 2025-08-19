Путин спомена Москва! Руският президент предложил лична среща със Зеленски! Белият дом потвърди

Руският президент Владимир Путин е предложил да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски в Москва по време на телефонен разговор с Доналд Тръмп, съобщава AFP, позовавайки се на източник, запознат с разговора.

"Путин спомена Москва", заяви един от източниците. Източникът добави, че Зеленски, който е бил в Белия дом по време на разговора, е отговорил с "не".

В интервю за Fox News Тръмп заяви, че по време на разговорите със Зеленски и европейските лидери се е оттеглял в отделна стая, когато се е обаждал на Путин.

Кремъл все още не е потвърдил официално готовността на Путин да се срещне със Зеленски, въпреки че Тръмп и държавният секретар на САЩ Марко Рубио увериха, че руският президент е дал съгласие за това.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви преди минути, че руският президент Владимир Путин и украинският Володимир Зеленски са се съгласили "да седнат да преговарят заедно" и че е в ход подготовка за осъществяването на срещата.

"След окуражаващите разговори вчера президентът Доналд Тръмп разговаря с президента Путин по телефона и той се съгласи да започне следващата фаза на мирния процес", посочи Левит, като добави, че може да се проведе тристранна среща с Путин, Тръмп и Зеленски, "ако е необходимо".

Срещата между Зеленски и Путин трябва да се проведе "възможно най-скоро", а държавният секретар на САЩ Марко Рубио, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и американският пратеник Стив Уиткоф ще координират работата с Русия и Украйна, заяви още тя.

Прессекретарят на Белия дом отбеляза, че Русия и други велики сили отново уважават Съединените щати благодарение на усилията на президента Доналд Тръмп.

"Президентът Тръмп използва мощта на американската сила, за да изисква това уважение от нашите съюзници, нашите противници, по целия свят", заяви Левит по време на брифинг за пресата.

Тя също така засегна въпроса за гаранциите за сигурност за Украйна, като повтори, че американските войски определено няма да бъдат на място. Левит обаче отбеляза, че Вашингтон "ще помогне в координацията и евентуално ще предостави други средства за гаранции за сигурност на нашите европейски съюзници".

Американският президент Доналд Тръмп каза по-рано днес, че няма да има разположени американски войски, които да пазят украинската граница, дори и след края на мандата му, съобщи телевизия "Фокс нюз".

"Имате гаранция от мен", каза той в интервю за програмата "Фокс енд Френдс" на телевизията. "Просто искам да направя така, че да няма повече убити хора", добави Тръмп.

"Всяка седмица между 5000 и 7000 души губят живота си в тази абсурдна война, която изобщо никога не трябваше да започва. Ако имахме нормален президент, дори не става дума за страхотен такъв, ако имахме нормален президент, това нямаше да се случи", заяви той.

Тръмп каза още, че се надява руският лидер Владимир Путин да "бъде добър" и да предприеме действия по спирането на войната в Украйна, но добави, че има вероятност руският президент да не иска да сключи сделка, съобщи Ройтерс.

"Не мисля, че ще бъде проблем, ако трябва да съм честен. Мисля, че Путин е изморен от това. Смятам, че всички са изморени от това, но човек никога не знае", каза Тръмп в интервюто.

Тръмп направи изказването си ден след като разговаря с украинския президент Володимир Зеленски и лидери от Европа в Белия дом - среща, която бе организирана след преговорите на американския президент с Путин в Аляска миналия петък.

"Ще разберем позицията на президента Путин през идните няколко седмици... Има вероятност той да не иска да сключи сделка", каза Тръмп и добави, че ако това е така, то Путин би бил в "трудна ситуация".

След вчерашните преговори Тръмп каза, че е провел телефонен разговор с Путин, за да помогне да се организира среща между Путин и Зеленски, която да бъде последвана от тристранна среща, в която да участва и самият той.

Тръмп заяви пред "Фокс нюз", че е смятал, че отношенията между Путин и Зеленски може да са "малко по-добри" и в противен случай е нямало да цели свикването на среща между двамата.

Президентът на САЩ се позова на топлите си отношения с Путин, въпреки че призна, че има вероятност да не се сключи сделка.

"Надявам се президентът Путин да е добър, а ако не е, то той ще изпадне в трудна ситуация. Надявам се, че президентът Зеленски ще направи това, което трябва. Той също трябва да прояви малко гъвкавост", каза Тръмп.

По отношение на гаранциите за сигурност за Украйна, които Киев и съюзниците му искат да бъдат включени в евентуалното мирно споразумение, Тръмп отбеляза, че докато Европа е склонна да ангажира войските си под някаква форма, то САЩ не са склонни, въпреки че могат да предоставят друга помощ.

"Ще има някаква форма на сигурност. Но не може да бъде НАТО", каза той. "Те са склонни да изпратят хора там. Ние сме склонни да помагаме с ресурси, особено и най-вероятно - ако става дума за такива по въздух", добави Тръмп.