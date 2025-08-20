Москва: Доставките на петрол за Индия ще продължат, разполагаме със специални механизми за това

Русия ще продължи да доставя петрол на Индия, а президентът на страната Владимир Путин ще се срещне с индийския премиер Нарендра Моди в Ню Делхи до края на годината, заяви в сряда служител на руското посолство в Индия, цитиран от "Ройтерс".
Русия има "много, много специален механизъм" за продължаване на доставките на петрол за Индия, заяви пред репортери на пресконференция Роман Бабушкин, временно управляващ посолството на Русия в Индия, добавяйки, че вносът на суров петрол в Индия от Русия ще остане на същото ниво.
Той добави, че все още не са окончателно определени дати за срещата между Путин и Моди.
САЩ ще наложат допълнителни 25% мита върху индийския износ на 28 август, позовавайки се на вноса на руски петрол, който се увеличи, след като западните държави санкционираха руските доставки след нахлуването на страната в Украйна.
САЩ обаче се въздържаха от налагане на подобни тарифи на Китай, въпреки покупките му на руски петрол.
Миналия месец Европейският съюз санкционира подкрепяната от Русия индийска рафинерия Nayara Energy, което накара рафинерията да намали преработката си, а компаниите да ограничат търговията си с тях.
Очаква се търговията между Индия и Русия да нараства с 10% годишно, заяви на брифинг Евгений Грива, заместник-търговски представител на Русия в Индия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
16:55 20.08.2025
2 Пипи
16:56 20.08.2025
3 РФ е един огромен КЕН eф !
16:57 20.08.2025
4 Всичко е по план
След украинските удари по руските рафинерии, в страната има недостиг на бензин и повишаване на цените. В някои райони се зарежда само с купони (завръщане в СОЦ-а) . Кадри от огромни опашки започнаха да публикуват жителите на Русия.
Коментиран от #11
17:00 20.08.2025
5 Набийте канчето на Зеленото
17:01 20.08.2025
6 стоян
17:02 20.08.2025
7 Зодиак
17:02 20.08.2025
8 Аман
17:03 20.08.2025
9 Сатана Z
Индийските държавни рафинерии възобновиха покупките на руски суров петрол след кратка пауза, въпреки тарифите на Тръмп, съобщава Bloomberg.
Рафинерии, включително Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., са закупили няколко товара руски суров петрол Urals през последните два дни.
Отстъпката за Urals, доставян от западни пристанища, се е увеличила до 2,50 долара за барел, в сравнение с 1 долар през юли, казаха търговци, което вероятно дава на Индия по-голям стимул да възобнови покупките.
17:13 20.08.2025
10 пРосия
17:13 20.08.2025
11 Орк
До коментар #4 от "Всичко е по план":Не лъжи. В Русия съм. Няма никакви опашки.
17:15 20.08.2025
12 Руснаков
17:16 20.08.2025
13 Ъъъъъъъъъ
Хахахаха....🤣
А си е помислил само да наложи тарифи, а Си е дръпнал шалтера на Америка.
17:17 20.08.2025