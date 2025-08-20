Москва: Доставките на петрол за Индия ще продължат, разполагаме със специални механизми за това

Русия ще продължи да доставя петрол на Индия, а президентът на страната Владимир Путин ще се срещне с индийския премиер Нарендра Моди в Ню Делхи до края на годината, заяви в сряда служител на руското посолство в Индия, цитиран от "Ройтерс".

Русия има "много, много специален механизъм" за продължаване на доставките на петрол за Индия, заяви пред репортери на пресконференция Роман Бабушкин, временно управляващ посолството на Русия в Индия, добавяйки, че вносът на суров петрол в Индия от Русия ще остане на същото ниво.

Той добави, че все още не са окончателно определени дати за срещата между Путин и Моди.

САЩ ще наложат допълнителни 25% мита върху индийския износ на 28 август, позовавайки се на вноса на руски петрол, който се увеличи, след като западните държави санкционираха руските доставки след нахлуването на страната в Украйна.

САЩ обаче се въздържаха от налагане на подобни тарифи на Китай, въпреки покупките му на руски петрол.

Миналия месец Европейският съюз санкционира подкрепяната от Русия индийска рафинерия Nayara Energy, което накара рафинерията да намали преработката си, а компаниите да ограничат търговията си с тях.

Очаква се търговията между Индия и Русия да нараства с 10% годишно, заяви на брифинг Евгений Грива, заместник-търговски представител на Русия в Индия.