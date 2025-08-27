Шефът на МААЕ: Ядрените инспектори се завърнаха в Иран

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви в интервю за Fox News във вторник, че първият екип от инспектори се е върнал в Иран.

"Водим преговори с иранските власти. Сега първата група инспектори на МААЕ се е върнала в Иран и се готвим да възобновим инспекциите", поясни той.

По-рано ирански официални лица заявиха, че няма да има трети страни, които да посредничат в преговорите между двете страни, като настояха, че отношенията ще останат "директни".

Ислямската република прекрати ядрените преговори със Съединените щати, целящи ограничаване на ускоряващата се програма за обогатяване, след като САЩ и Израел бомбардираха ядрените ѝ обекти по време на 12-дневна война през юни.

Оттогава инспекторите на МААЕ нямат достъп до ядрените инсталации на Иран, въпреки че шефът на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че инспекциите остават от съществено значение.

Иран отрича някога да е опитвал да създаде ядрени оръжия.