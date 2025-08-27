Новини
Шефът на МААЕ: Ядрените инспектори се завърнаха в Иран

27 Август, 2025 07:45 539 5

  • иран-
  • ядрена сделка-
  • рафаел гроси-
  • аятолах али хаменей-
  • международна агенция за атомна енергия

Техеран отрича някога да е опитвал да създаде ядрени оръжия

Шефът на МААЕ: Ядрените инспектори се завърнаха в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси заяви в интервю за Fox News във вторник, че първият екип от инспектори се е върнал в Иран.

"Водим преговори с иранските власти. Сега първата група инспектори на МААЕ се е върнала в Иран и се готвим да възобновим инспекциите", поясни той.

По-рано ирански официални лица заявиха, че няма да има трети страни, които да посредничат в преговорите между двете страни, като настояха, че отношенията ще останат "директни".

Ислямската република прекрати ядрените преговори със Съединените щати, целящи ограничаване на ускоряващата се програма за обогатяване, след като САЩ и Израел бомбардираха ядрените ѝ обекти по време на 12-дневна война през юни.

Оттогава инспекторите на МААЕ нямат достъп до ядрените инсталации на Иран, въпреки че шефът на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че инспекциите остават от съществено значение.

Иран отрича някога да е опитвал да създаде ядрени оръжия.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моссад

    2 1 Отговор
    Нашите демократи от МААЕ ахахаха

    07:52 27.08.2025

  • 2 Бункерен

    2 0 Отговор
    Дори и таксиджията Пуслер се съгласи със нарежданията на запада, че съюзника му Иран не трябва да има ядрено оръжия.

    07:53 27.08.2025

  • 3 Путин страхливия пл х

    2 0 Отговор
    Обичам да предавам приятелите си от Югославия, Либия, Армения, Сирия и Иран.

    07:54 27.08.2025

  • 4 Заядливко

    0 1 Отговор
    Много е важно западни и ционски шпиони да проникнат в Иран за да видят с очите си какво е оцеляло след бомбенето. Да, ама няма да бъдат допуснати там където им трябва.............

    08:11 27.08.2025

  • 5 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Тарамбуките ще клекнат за сделка със САЩ

    08:12 27.08.2025

