Техеран: Европа да не ни притиска

Иранският президент Масуд Пезешкиан отхвърли обвиненията относно механизма за възстановяване на санкциите, като постави под съмнение достоверността на европейските страни, които според него самите са нарушили международните закони, предаде АФП.

"Ние абсолютно не търсим активирането на механизма за възстановяване на санкциите... Как могат да бъдат приети такива твърдения от тези страни?", заяви Масуд Пезешкиан в петък по време на медийна дискусия.

Пезешкиан подчерта, че по-голямата му загриженост е свързана с Иран, а не с чужбина.

"Страхът ми не е от механизма за възстановяване на санкциите или от чуждестранни заплахи; истинската ми загриженост е свързана с вътрешните разделения", каза той и добави, че "САЩ и Израел се опитват да разделят и свалят Иран, но никой иранец не иска страната да бъде разделена".

По отношение на националната сигурност той подчерта отбранителната позиция на Иран. "Ние не търсим война, но ако ни атакуват, ще им се противопоставим със сила. Не искаме война, казахме го от самото начало, но и не се страхуваме от нея."