Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Европа да не ни притиска

Техеран: Европа да не ни притиска

30 Август, 2025 13:15 634 2

  • иран-
  • израел-
  • масуд пезешкиан-
  • аятолах али хаменей

Президентът Пезешкиан подчерта, че по-голямата му загриженост е свързана с Иран, а не с чужбина

Техеран: Европа да не ни притиска - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан отхвърли обвиненията относно механизма за възстановяване на санкциите, като постави под съмнение достоверността на европейските страни, които според него самите са нарушили международните закони, предаде АФП.

"Ние абсолютно не търсим активирането на механизма за възстановяване на санкциите... Как могат да бъдат приети такива твърдения от тези страни?", заяви Масуд Пезешкиан в петък по време на медийна дискусия.

Пезешкиан подчерта, че по-голямата му загриженост е свързана с Иран, а не с чужбина.

"Страхът ми не е от механизма за възстановяване на санкциите или от чуждестранни заплахи; истинската ми загриженост е свързана с вътрешните разделения", каза той и добави, че "САЩ и Израел се опитват да разделят и свалят Иран, но никой иранец не иска страната да бъде разделена".

По отношение на националната сигурност той подчерта отбранителната позиция на Иран. "Ние не търсим война, но ако ни атакуват, ще им се противопоставим със сила. Не искаме война, казахме го от самото начало, но и не се страхуваме от нея."


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    1 0 Отговор
    Заглавието ми хареса.... Прави са персите....

    14:23 30.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания