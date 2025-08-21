Новини
Европейските съюзници настояват Тръмп да разположи изтребители F-35 в Румъния
  Тема: Украйна

Европейските съюзници настояват Тръмп да разположи изтребители F-35 в Румъния

21 Август, 2025 14:54 319 9

САЩ обсъждат гаранции за сигурност на Украйна, включително въздушна подкрепа, разузнаване и доставки на системи за противовъздушна отбрана

Европейските съюзници настояват Тръмп да разположи изтребители F-35 в Румъния - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейски държави искат американският президент Доналд Тръмп да разположи изтребители в Румъния като част от гаранциите за сигурност на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, съобщава британският вестник Таймс, предава БТА.

Според изданието висши европейски военачалници обсъждат възможността американски изтребители F-35 да бъдат базирани в Румъния, където НАТО изгражда най-голямата си въздушна база на континента.

Още новини от Украйна

Разговорите се провеждат във Вашингтон, след срещата в понеделник между Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери. Домакин е бил ген. Дан Кейн, председател на Комитета на началник щабовете на американската армия, като в дискусиите са участвали генерали от Великобритания, Германия, Франция, Финландия и Италия.

Тръмп вече изключи разполагането на американски войски в Украйна, но заяви готовност да осигури „въздушна“ подкрепа като част от гаранциите за сигурност на САЩ.

В момента НАТО изпълнява мисии за въздушно наблюдение над Черно море от румънската база „Михаил Когълничану“, която по време на войната в Ирак бе основен център на американските сили. Според Таймс именно тя е най-вероятното място за разполагане на F-35.

Европейските страни настояват също САЩ да продължат предоставянето на спътникови данни за GPS и разузнаване на Украйна, както и да гарантират доставки на ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и NASAMS. Те искат и разрешение за разузнавателни полети на американски самолети над Черно море.

В рамките на т.нар. Коалиция на желаещите Великобритания е предложила да разположи изтребители „Тайфун“ в Западна Украйна и бригада от 3000-5000 войници за обучение на украинската армия. Франция, Канада и Австралия също обмислят изпращане на военни инструктори. Русия обаче категорично се противопоставя на разполагането на западни войски в Украйна.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Тръмп може да бомбардира Румъния ако е на кеф след поредния телефонен разговор с неговия приятел Владимир

    14:59 21.08.2025

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Срещу съответната сума г-н Тръмп ще разположи всичко каквото пожелаете.

    15:00 21.08.2025

  • 3 САЩ нямат съюзници а ВАСАЛИ

    4 0 Отговор
    Евро клошарите не са в състояние да изискват,а да дават каквото им поиска господаря в Бялата колиба

    15:01 21.08.2025

  • 4 Какви европейски съюзници?

    1 0 Отговор
    това да европудело от коридора на позора.
    Що чакат на друг, те неможачи ли са....

    15:01 21.08.2025

  • 5 Кирко Корчо

    2 0 Отговор
    Не може. Първо си чакаме българските Ф-16 блокче.

    Или поне да полети този, който пратиха втората ръка. Искаме да го видим как се рее в небето над Пловдив. Като едно време руските самолети.

    Пък после и на румънците ще им дадат да видят те истински самолет Ф-35, пък било и втора ръка. Или пък вече няма след иранските бомбардировки по базата им в Негев.

    15:02 21.08.2025

  • 6 ЖЕКО

    2 0 Отговор
    ОТКОГА ЕВРО РОБИТЕ МОГАТ ДА ЗАПОВЯДАТ НА ТРЪМП

    15:03 21.08.2025

  • 7 На снимката е СУ 57

    2 0 Отговор
    Дебили

    15:03 21.08.2025

  • 8 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    0 0 Отговор
    АМИ ДА СИ КУПЯТ И ДА СИ ГИ СЛОЖАТ
    АКО ЩАТ В РУМЪНИЯ АКО ЩАТ В Г.......А

    15:03 21.08.2025

  • 9 Абе тези бе Тръмп г...си не могат да

    0 0 Отговор
    обършат. И само навиват шилата и насъскват. Тръмп им полза мястото- в чакалнята.

    15:04 21.08.2025

