Европейските съюзници настояват Тръмп да разположи изтребители F-35 в Румъния

Европейски държави искат американският президент Доналд Тръмп да разположи изтребители в Румъния като част от гаранциите за сигурност на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, съобщава британският вестник Таймс, предава БТА.

Според изданието висши европейски военачалници обсъждат възможността американски изтребители F-35 да бъдат базирани в Румъния, където НАТО изгражда най-голямата си въздушна база на континента.

Разговорите се провеждат във Вашингтон, след срещата в понеделник между Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери. Домакин е бил ген. Дан Кейн, председател на Комитета на началник щабовете на американската армия, като в дискусиите са участвали генерали от Великобритания, Германия, Франция, Финландия и Италия.

Тръмп вече изключи разполагането на американски войски в Украйна, но заяви готовност да осигури „въздушна“ подкрепа като част от гаранциите за сигурност на САЩ.

В момента НАТО изпълнява мисии за въздушно наблюдение над Черно море от румънската база „Михаил Когълничану“, която по време на войната в Ирак бе основен център на американските сили. Според Таймс именно тя е най-вероятното място за разполагане на F-35.

Европейските страни настояват също САЩ да продължат предоставянето на спътникови данни за GPS и разузнаване на Украйна, както и да гарантират доставки на ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и NASAMS. Те искат и разрешение за разузнавателни полети на американски самолети над Черно море.

В рамките на т.нар. Коалиция на желаещите Великобритания е предложила да разположи изтребители „Тайфун“ в Западна Украйна и бригада от 3000-5000 войници за обучение на украинската армия. Франция, Канада и Австралия също обмислят изпращане на военни инструктори. Русия обаче категорично се противопоставя на разполагането на западни войски в Украйна.