Нобеловият комитет отхвърли възможността за връчване на наградата за мир на Тръмп ВИДЕО

Нобеловата награда за мир не може да бъде прехвърлена на президента на САЩ Доналд Тръмп, обяви Норвежкият Нобелов комитет.
„Съгласно § 10 от Устава на Нобеловата фондация, „решението на присъждащия орган да присъди наградата не подлежи на обжалване. Нобеловата награда не може да бъде отнета, разделена или прехвърлена. След като решението бъде обявено, то остава в сила завинаги“, се казва в изявлението.
Комитетът пояснява, че нито комитетите по присъждане на наградите в Стокхолм, нито Осло някога са разглеждали възможността за отмяна на вече връчена награда.
„Това не пречи на Комитета да следи отблизо последващите дейности на лауреатите, въпреки че не изразява нито своята загриженост, нито одобрение“, подчертава се в изявлението.
През октомври 2025 г. венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо получи Нобеловата награда за мир „за усилията си за развитие на демокрацията във Венецуела“. Тръмп също беше номиниран, но не получи наградата.
През 2019 г. Мачадо обяви намерението си да се кандидатира за президент. На предварителните избори на опозицията през 2023 г. тя получи 92% от гласовете, но през лятото на 2023 г. съд забрани на Мачадо да се кандидатира. По-късно срещу нея бяха образувани наказателни производства в родината ѝ.
На 3 януари, по заповед на американския президент, американските сили заловиха Мадуро и съпругата му във Венецуела и ги отведоха в Ню Йорк, където съд обвини венецуелския политик в наркотероризъм.
На пресконференция, обсъждаща операцията на САЩ, Тръмп изрази съмнения относно лидерските способности на Мачадо. В речта си той нарече венецуелския опозиционен лидер неквалифициран да управлява страната.
По-късно, на 6 януари, Мачадо обяви готовността си да предаде получената от нея Нобелова награда за мир на Тръмп. „Тъй като това е награда от венецуелския народ, ние със сигурност искаме да му я дадем и да я споделим с него“, каза тя. След това Мачадо отбеляза, че не е говорила с Тръмп от октомври 2025 г., когато ѝ беше присъдена наградата.
