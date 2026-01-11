Новини
Нобеловият комитет отхвърли възможността за връчване на наградата за мир на Тръмп ВИДЕО

11 Януари, 2026 05:48, обновена 11 Януари, 2026 05:55 1 044 17

Според устава решението за присъждане не подлежи на обжалване

Нобеловият комитет отхвърли възможността за връчване на наградата за мир на Тръмп ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нобеловата награда за мир не може да бъде прехвърлена на президента на САЩ Доналд Тръмп, обяви Норвежкият Нобелов комитет.

„Съгласно § 10 от Устава на Нобеловата фондация, „решението на присъждащия орган да присъди наградата не подлежи на обжалване. Нобеловата награда не може да бъде отнета, разделена или прехвърлена. След като решението бъде обявено, то остава в сила завинаги“, се казва в изявлението.

Комитетът пояснява, че нито комитетите по присъждане на наградите в Стокхолм, нито Осло някога са разглеждали възможността за отмяна на вече връчена награда.

„Това не пречи на Комитета да следи отблизо последващите дейности на лауреатите, въпреки че не изразява нито своята загриженост, нито одобрение“, подчертава се в изявлението.

През октомври 2025 г. венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо получи Нобеловата награда за мир „за усилията си за развитие на демокрацията във Венецуела“. Тръмп също беше номиниран, но не получи наградата.

През 2019 г. Мачадо обяви намерението си да се кандидатира за президент. На предварителните избори на опозицията през 2023 г. тя получи 92% от гласовете, но през лятото на 2023 г. съд забрани на Мачадо да се кандидатира. По-късно срещу нея бяха образувани наказателни производства в родината ѝ.

На 3 януари, по заповед на американския президент, американските сили заловиха Мадуро и съпругата му във Венецуела и ги отведоха в Ню Йорк, където съд обвини венецуелския политик в наркотероризъм.

На пресконференция, обсъждаща операцията на САЩ, Тръмп изрази съмнения относно лидерските способности на Мачадо. В речта си той нарече венецуелския опозиционен лидер неквалифициран да управлява страната.

По-късно, на 6 януари, Мачадо обяви готовността си да предаде получената от нея Нобелова награда за мир на Тръмп. „Тъй като това е награда от венецуелския народ, ние със сигурност искаме да му я дадем и да я споделим с него“, каза тя. След това Мачадо отбеляза, че не е говорила с Тръмп от октомври 2025 г., когато ѝ беше присъдена наградата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 То е смешно

    11 4 Отговор
    и трагично, че въобще такова нещо се коментира. Срива на ценности, унищожи запада.

    Коментиран от #14

    05:58 11.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Доналд Тръмп, Президентът

    7 4 Отговор
    Имам смътни спомени по история, че някога Швеция била руска ? Ма и да не е, ще стане !!! 🎅

    Коментиран от #6

    06:09 11.01.2026

  • 6 доналд дък

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    а мусковията татаромонголска

    06:11 11.01.2026

  • 7 побърканяк

    9 2 Отговор
    рижия орангутан да прати делта форс да отвлекат нобеловия комитет и докато не му връчат наградата да ги държат на топло в Гуантанамо.

    06:15 11.01.2026

  • 8 ДOHАЛД

    6 0 Отговор
    CЛЕД КУБА И ГРЕНЛАНДИЯ ЩЕ ВЗЕМА И ШВЕЦИЯ.
    😆

    06:17 11.01.2026

  • 9 Много ясно

    1 1 Отговор
    Че тоя психясал лунатик няма НИКАКЪВ ЛАНС! 😂😂😂😂

    06:30 11.01.2026

  • 10 който не иска война е враг на САЩ-Д.Т.

    4 0 Отговор
    Ако не му дадат наградата Тръмп ша ги удари.

    06:36 11.01.2026

  • 11 Питащ

    6 1 Отговор
    Някой помни ли дали след като списание Таймс обявява Хитлер за мъж на годината не беше предложен и за Нобелов лауреат за мир ?

    06:40 11.01.2026

  • 12 нннн

    5 1 Отговор
    Да му я дават. Тръмп така се бори за мир, че световна война може да ни докара.

    06:41 11.01.2026

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор
    Прилича на подигравка!

    06:45 11.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Донлд Тръмп миротвореца

    2 0 Отговор
    След Колумбия и Гренландия сами ще ме молят и настояват да ми я връчат.Иначе....

    06:48 11.01.2026

  • 16 Не се заблуждавайте

    2 1 Отговор
    Наградата се връчва от Държавния департамент във фашингтон. Никому неизвестната и бездейна ционистка мачадо настояваше фащ да бомбардират Венецуела. ... Донатът си точи лигите за тазгодишната награда...

    06:56 11.01.2026

  • 17 Деций

    0 0 Отговор
    Естествено,че ще я отхвърли,той в тази си позиция е всичко друго освен радетел за мир.Поткрепа за Натаняхо, похищение на законен президент,нливане на оръжия макар и чрез продажба за Украйна,дава координати за удари в Русия, единствено може да му се признае онзи скеч с бутафорните удари по Иран,той тогава прекрати конфликта щото евреите заминаваха.Но на практика Тръмп и който и да е президент е изпълнител и играе под диригентската палка на еврейските фамилии и ВПК.

    07:19 11.01.2026

