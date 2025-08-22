Демократите ще увеличават местата си във федералния Конгрес на Калифорния с преначертаване на избирателните райони

Сенатът на Калифорния одобри преначертаване на избирателните райони в най-многолюдния американски щат, целящо да осигури на демократите още пет места във федералния Конгрес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Планът е замислен да неутрализира очакваното сдобиване на републиканците на президента Доналд Тръмп със същия брой допълнителни места в законодателния орган посредством прекрояване на границите на избирателните райони във втория по брой на населението щат в САЩ - Тексас.



Калифорнийските демократи, водени от губернатор Гавин Нюсъм, имат супермнозинство и в двете камари на щатското законодателно събрание. Те се надяват преначертаването на избирателните райони да бъде прието още днес, за да може да важи на специалните избори на 4 ноември, отбелязва Ройтерс.



Републиканци, включително Тръмп, открито признаха, че целта им в Тексас е да затвърдят политическото влияние на своята партия и да запазят крехкото ѝ мнозинство в Камарата на представителите на междинните избори през ноември догодина. Тези избори вече се очертават като оспорвани.



Демократите от своя страна определиха опита си да се откажат от обичайния независим, двупартиен процес на преразпределение на избирателните райони в Калифорния, приет от избирателите през 2008 г., като временна, "спешна стратегия" за борба срещу, според тях, крайни ходове на републиканците за манипулиране на системата, посочва Ройтерс.



И двете партии скъсаха с традицията избирателните райони в САЩ да бъдат преначертавани веднъж на 10 години след съответното преброяване на населението. Те предприеха съответните ходове в средата на десетилетие (след последното преброяване от 2020 г. - бел. ред.).



Според проучване, проведено от института "Ипсос" по поръчка на Ройтерс, повечето американци смятат, че преначертаването на избирателните райони с цел спечелване на максимален брой места в Конгреса (т. нар. джеримандъринг - комбинация от фамилията на губернатора на щата Масачузетс и вицепрезидент на САЩ Елбридж Томас Джери (1744-1814 г.) и саламандър - бел. ред.) е лошо за демокрацията.



Бившият президент демократ Барак Обама коментира темата тази седмица, подкрепяйки акцията на партията в Калифорния като необходим отговор в краткосрочен план на изкуственото засилване на влиянието на републиканците в Тексас. В същото време той каза, че дългосрочните последици от джеримандъринга будят безпокойство.

