Мирният план на Тръмп не работи

Американският президент Доналд Тръмп не оставя място за съмнение кой според него заслужава следващата Нобелова награда за мир – разбира се, че той, кой друг, пише "Зюддойче Цайтунг" . Вестникът допълва, че Тръмп иска да се представи като миротворец не само в случая с нападнатата от Русия Украйна, но и в Конго, като през юни нарече споразумението между Демократична република Конго (ДРК) и Руанда, за което посредничеха САЩ, "чудесен договор". Според Тръмп този план е подходящ за установяване на мир в ДР Конго – и в същото време за осигуряване на ценни природни ресурси за САЩ.

Вашингтон иска посредничеството на САЩ в този иначе силно пренебрегван от международната общност конфликт да бъде разгледано като исторически поврат към прекратяване на боевете в богатия на суровини регион, който от три десетилетия е разтърсван от насилие. Серията от войни в ДР Конго беше предизвикана и повлияна от геноцида в Руанда през 1994 г., когато екстремисти от племето хуту убиха около 800 000 души само за 100 дни, предимно представители на племето тутси, но и умерени хуту.

Няма яснота за това как ще продължи конфликтът между противниците

Президентът Тръмп не говори за най-новия неуспех в преговорите за ДР Конго, въпреки че е вероятно новините от тази седмица да влошат значително перспективите за мир в страната: М23, най-мощната бунтовническа група в региона, прекъсна преговорите в Катар, които трябваше да доведат до споразумение между бунтовническата милиция и конгоанското правителство. Вместо това има застой без перспектива за това как да се продължи.

Бунтовниците и конгоанската армия се обвиняват взаимно, че нарушават договореното примирие. Преговорите в Катар трябваше да приключат до 18 август с подписване на мирен договор между двете страни. Това обаче не се случи, което не е обнадеждаващ сигнал след цялата еуфория, която беше разпространена прибързано във Вашингтон преди няколко седмици, отбелязва вестникът.

И така, без резултат в Катар целият мирен план на САЩ, измислен от Тръмп и неговите съветници за Африка, зацикля. Той трябваше да проправи пътя на американските инвеститори в региона, за да инвестират в добив, търговия и преработка на суровини; Освен това се предвиждаше установените контрабандни сделки да бъдат заменени с работата на легални търговски вериги между враждуващите страни Руанда и ДР Конго.

Настъплението на бунтовниците влошава положението на населението

"Механизъм за координация на сигурността" между двете страни трябваше да доведе до успокоение в зоните на конфликт. Това е абстрактна концепция, която все още трябва да бъде изпълнена с конкретни стъпки, като например разбиването на отделни милиции или тяхното интегриране в конгоанския сектор за сигурност. Подобни опити са правени многократно, но нe се оказаха работещи. Конгоанската армия се счита за разпадаща се и корумпирана.

След голямата си офанзива в двете провинции Киву, подкрепена от съседна Руанда, бунтовниците от М23 сега имат много какво да губят. Бунтовниците контролират територия, която е приблизително колкото германската провинция Тюрингия, а според данни на ООН хиляди руандийски войници са помогнали за завладяването и настъплението. Но настъплението на М23 значително влоши и без това нестабилната хуманитарна ситуация в Източно Конго, като населението е изложено на много страдания.

Въпреки договореното примирие се извършват масови убийства

Инцидентите са свързани с факта, че доминираната от конгоански тутси група М23 се опитва да разбие вражеската милиция Демократични сили за освобождение на Руанда (ДСОР/FDLR). Тази милиция се счита за място, в което са се обединили сили, които вероятно са участвали в геноцида в Руанда или са планирали преврат в Кигали. Президентът на Руанда Пол Кагаме редовно критикува ДСОР като най-голямата заплаха за страната си. Но колко силна е всъщност тази групировка, е трудно да се прецени, отбелязва "Зюддойче Цайтунг". Критиците на Кагаме смятат, че руандийският президент умишлено преувеличава силата ѝ, за да оправдае влиянието си върху М23 и в Източно Конго като цяло.

Всички милиции извършват жестокости. И всички искат мините с суровини

Доклад на Амнести Интернешънъл (АИ) разследва жестокостите, извършвани от М23, но и от техните противници, съюза от милиции "Уазалендо"(Wazalendo, на суахили "патриоти"). Това са сили, които сътрудничат на конгоанската армия. Aмнести съобщава за разстрели, изнасилвания и отвличания на беззащитни хора. Нападенията "имат за цел да накажат, сплашат и унижат цивилни", пише Тигере Чагута, регионален директор на AИ, за действията на въоръжените групи, целящи да контролират хора и територии.

Всъщност държавните глави на Руанда и ДР Конго трябваше да пътуват скоро до Вашингтон, за да сключат мир в Конго на най-високо равнище. Това трябваше да доведе до снимки, на които Тръмп успешно е убедил враждуващите противници Пол Кагаме от Кигали и Феликс Чисекеди от Киншаса да сключат мирен договор, коментира "Зюддойче Цайтунг". Но засега изглежда, че американците са сключили тази сделка без милицията М23, която сега забавя процеса или за да извлече предимства, или за да получи евентуални гаранции за себе си, или изобщо не вижда своята роля след бъдещо мирно споразумение, оформено от САЩ, и затова се противопоставя и печели време.

Каква роля ще играе М23 в бъдеще остава неясно, бунтовниците контролират доходни мини, например в региона Рубая, печелят от търговията със суровини, предимно с минералната смес колтан, която се използва за мобилни телефони и други електронни продукти. ДР Конго е едно от най-важните находища на тези съкровища. Работните условия в мините са тежки и често експлоататорски. Но конгоанските семейства нямат избор, за да си осигурят прехраната ден след ден.

Стремежът на президента на САЩ Доналд Тръмп към Нобелова награда за мир е насочвал външната му политика от завръщането му на власт, посочва "Политико". За съжаление, желанието му да бъде "главен миротворец" на света се основава на дълбока заблуда: че мирът просто води до край на враждебните действия.

"Сложих край на шест войни “, каза той през юли. "Средно по една на месец" – твърдение, което, ако е вярно, наистина би заслужавало Нобелова награда.

В края на юни беше постигнато сравнително съществено споразумение за прекратяване на боевете между Руанда и Демократична република Конго. С посредничеството на САЩ и подписано в Овалния кабинет, споразумението изискваше Руанда да изтегли войските си от ДРК в рамките на 90 дни.

"Току-що сложихме край на война, която продължаваше 30 години и доведе до смъртта на 6 милиона души“, заяви Тръмп, въпреки че това число включва милионите убити в граждански войни в двете държави, отбелязва "Политико". "Никой друг президент не би могъл да го направи", подчерта Тръмп.

Но макар тази сделка наистина да е реална стъпка към прекратяване на конфликта, важно е да се помни, че ключът се крие в нейното прилагане. И на този фронт новините са много по-смесени, тъй като боевете между подкрепяната от Руанда бунтовническа групировка М23 и армията на ДРК продължават с неотслабваща сила - отчасти защото М23 не подписаха сделката….

Организацията "Хюман Райтс Уоч" в сряда документира нападения на М23 в няколко села близо до националния парк Вирунга, които са били извършени през юли, предаде Ройтерс. Милицията "е екзекутирала повече от 140 цивилни", пише ХРУ, "предимно от етническата група хуту, в 14 села и малки селски общини".

Правозащитната организация предостави нови подробности за серията убийства, за която за първи път съобщи Ройтерс през юли. Според ХРУ общият брой на убийствата в територията Рутшуру през юли може да надхвърли 300, което потвърждава подобни констатации на ООН от миналия месец.

Засега мирът все още не е настъпил в ДР Конго…