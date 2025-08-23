Путин: Не Русия започна войната, правим всичко възможно, за да я спрем

Русия не е започнала войната в Украйна и прави всичко възможно, за да я спре, заяви руският президент Владимир Путин на среща с работници в ядрената индустрия.
„Разбира се, пропагандата работи в някои страни, промиват мозъците на хората и казват, че ние сме започнали войната. И забравят, че самите те са започнали войната, когато са започнали да използват танкове и самолети срещу цивилното население на Донбас. Тогава започна войната и ние правим всичко възможно, за да я спрем“, каза президентът.
Няма съмнение, че западните компании ще се завърнат в Русия, заяви руският президент на среща с работници в ядрената индустрия.
„Тези, които напускат сцената на нашето взаимодействие в резултат на политически натиск, сигурен съм, че ще се върнат. И много, повтарям, работят сега, и много ще се върнат“, убеден е руският държавен глава.
"Русия не „закача“ други държави за изграждането на атомни електроцентрали там, а помага за създаването на цяла индустрия, обучаваме персонал, създаваме възможности за производство на оборудване, локализираме на място“, каза президентът.
Той отбеляза, че специалисти от партньорски държави разбират това, високо го ценят и затова ръководството на Росатом успява да изгради толкова добри, приятелски, дългосрочни отношения.
„Днес сме номер едно в света. Росатом е абсолютен лидер в световната ядрена енергетика. Никоя друга компания в света не строи толкова много съоръжения като цяло и толкова много съоръжения в чужбина. Това говори за качеството на проектите на Росатом, това говори за тяхната безопасност, това говори за тяхната екологичност“, подчерта той.
Всички съоръжения в руската гранична зона, които бяха повредени по време на специалната военна операция, ще бъдат възстановени, увери Путин.
„Уверен съм, че Курската област, както и това, което беше повредено в други гранични райони, ще бъде възстановено“, каза президентът. „Разбира се, ще обърнем внимание на развитието на малкия и средния бизнес, както и на големите предприятия. В момента правителството подготвя програма за възстановяване на всичко, което беше загубено и повредено във всички гранични райони - в Курск, Брянск и Белгород. Такава програма ще бъде направена“, подчерта той.
На среща с губернатора на Нижегородска област Глеб Никитин Путин заяви, че високият основен лихвен процент в Русия е временно явление, а инфлацията намалява и финансовите власти на страната ще реагират на това, както се очаква.
В доклада си ръководителят на региона заяви, че се очаква регионът да отбележи намаляване на растежа на инвестициите през 2025 г.
Никитин заяви, че повишеният основен лихвен процент предполага намаляване на инвестиционното търсене.
„Това няма да продължи вечно, инфлацията намалява, мисля, че финансовите власти ще реагират съответно“, отговори Путин.
