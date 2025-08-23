Новини
Свят »
Русия »
Путин: Не Русия започна войната, правим всичко възможно, за да я спрем

Путин: Не Русия започна войната, правим всичко възможно, за да я спрем

23 Август, 2025 05:31, обновена 23 Август, 2025 05:45 965 31

  • влавдимир путин-
  • украйна-
  • война-
  • икономика-
  • росатом-
  • бизнес

Росатом е абсолютният сидер в световната ядрена енергетика. Високият основен лихвен процент в Русия е временно явление, инфлацията намалява, заяви руският президент

Путин: Не Русия започна войната, правим всичко възможно, за да я спрем - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия не е започнала войната в Украйна и прави всичко възможно, за да я спре, заяви руският президент Владимир Путин на среща с работници в ядрената индустрия.

„Разбира се, пропагандата работи в някои страни, промиват мозъците на хората и казват, че ние сме започнали войната. И забравят, че самите те са започнали войната, когато са започнали да използват танкове и самолети срещу цивилното население на Донбас. Тогава започна войната и ние правим всичко възможно, за да я спрем“, каза президентът.

Няма съмнение, че западните компании ще се завърнат в Русия, заяви руският президент на среща с работници в ядрената индустрия.

„Тези, които напускат сцената на нашето взаимодействие в резултат на политически натиск, сигурен съм, че ще се върнат. И много, повтарям, работят сега, и много ще се върнат“, убеден е руският държавен глава.

"Русия не „закача“ други държави за изграждането на атомни електроцентрали там, а помага за създаването на цяла индустрия, обучаваме персонал, създаваме възможности за производство на оборудване, локализираме на място“, каза президентът.

Той отбеляза, че специалисти от партньорски държави разбират това, високо го ценят и затова ръководството на Росатом успява да изгради толкова добри, приятелски, дългосрочни отношения.

„Днес сме номер едно в света. Росатом е абсолютен лидер в световната ядрена енергетика. Никоя друга компания в света не строи толкова много съоръжения като цяло и толкова много съоръжения в чужбина. Това говори за качеството на проектите на Росатом, това говори за тяхната безопасност, това говори за тяхната екологичност“, подчерта той.

Всички съоръжения в руската гранична зона, които бяха повредени по време на специалната военна операция, ще бъдат възстановени, увери Путин.

„Уверен съм, че Курската област, както и това, което беше повредено в други гранични райони, ще бъде възстановено“, каза президентът. „Разбира се, ще обърнем внимание на развитието на малкия и средния бизнес, както и на големите предприятия. В момента правителството подготвя програма за възстановяване на всичко, което беше загубено и повредено във всички гранични райони - в Курск, Брянск и Белгород. Такава програма ще бъде направена“, подчерта той.

На среща с губернатора на Нижегородска област Глеб Никитин Путин заяви, че високият основен лихвен процент в Русия е временно явление, а инфлацията намалява и финансовите власти на страната ще реагират на това, както се очаква.

В доклада си ръководителят на региона заяви, че се очаква регионът да отбележи намаляване на растежа на инвестициите през 2025 г.

Никитин заяви, че повишеният основен лихвен процент предполага намаляване на инвестиционното търсене.

„Това няма да продължи вечно, инфлацията намалява, мисля, че финансовите власти ще реагират съответно“, отговори Путин.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    31 13 Отговор
    Що за наглост ?

    Коментиран от #20

    05:48 23.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Путин

    20 7 Отговор
    Започнах само СВО,те го обърнаха на войнаеъс съпротивата си !

    05:50 23.08.2025

  • 4 Бай Араб

    20 9 Отговор
    Казах ви, Тръмп ще му обере парите и златото в Аляска и нищо няма да направи , няма да му спре войната. След месец Тръмп пак ще иска среща с Путин на четири очи, още пари и още злато. Джуджето е буквално в ступор ,обраха го и го върнаха в бункера.

    05:53 23.08.2025

  • 5 Човечеството

    22 11 Отговор
    Прав е Путин руските народи не са враг на българския народ, но руската върхушка съставена от най-големите дегенерати, мафиоти, разбойници, психопати, подлеци, лъжци, крадци, убийци, лицемери, промити мозъциу боклуци са смъртен враг на България и на всичко общочовешко. Няма никой друг в човешката история, който да е заплашвал човешката цивилизация, така както го прави руската върхушка от 100 години!

    Коментиран от #10, #24

    05:55 23.08.2025

  • 6 Психиатър

    26 9 Отговор
    Елементарните лъжи на кремълския пcиxoпат показват, че съвсем е изперкал. Как ще взлезеш в чужда държава с оръжие и ще твърдиш, че те са започнали войната?

    05:56 23.08.2025

  • 7 Бай Араб

    15 6 Отговор
    Джуджето иска да продава газ на Германия Тръмп го излъга че ще оправи нещата.Очаквайте следващата среща на четири очи.

    05:57 23.08.2025

  • 8 Вова

    19 7 Отговор
    Исках само да взема Киев за три дни !Военнолюбците три години ме пердашат !

    05:57 23.08.2025

  • 9 д-р Зигмунд

    16 5 Отговор
    За всичко, което казват бункерното джудже и обкръжението му има съответната диагноза, въпроса е защо не се лекуват ?

    06:00 23.08.2025

  • 10 Бай Араб

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Човечеството":

    Ти къде си виждал руснак,че говориш за руски народ ?

    06:00 23.08.2025

  • 11 Голем смех

    20 5 Отговор
    Ама ние само влязохме с танковете в Украйна да я превземем за 3 дни, а пък те украинците нещо не ни разбраха и от тогава насам толква бой изядохме, ей значи така кат стане.... :) хахахахахахахахахаххахаха, всъщност какво значение има какво казва този душевно болен ?

    Коментиран от #27

    06:02 23.08.2025

  • 12 Лечител

    18 5 Отговор
    Годините в бункера и паpaноята си взимат своето ☝️... Диктаторът говори несвързано. Явно усеща, че нещата в Русия отиват към бунтове и революция.

    06:05 23.08.2025

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    16 6 Отговор
    КАТО РУСИЯ НЕ Е ZAПОЧНАЛА ВОЙНАТА ..................... КОЙ Я Е ЗАПОЧНАЛ , СИГУРНО ИЗВЪНЗЕМНИТЕ .................... ФАКТ ! ................... ЯВНО ПУТЛЕР Е "ПРЕВЪРТЯЛ" ................... ФАКТ !

    06:05 23.08.2025

  • 14 Абсурдистан

    14 6 Отговор
    Путлер умее да казва на бялото черно. 100% лъжи винаги са се котирали високо сред получовеците.

    06:06 23.08.2025

  • 15 Д. Тръмп

    9 5 Отговор
    Ще направя Америка отново Велика със златото на ФСБ / федералния служба безопасности / След срещата в Аляска някой чувал ли е Медведев или Захарова ?

    Коментиран от #17

    06:07 23.08.2025

  • 16 Путин

    7 5 Отговор
    Изпитвам търпението на Тръмп !Ако ми вкара голямото мито,спирам войната !

    06:07 23.08.2025

  • 17 Маша

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Д. Тръмп":

    Всеки ден !

    Коментиран от #19

    06:08 23.08.2025

  • 18 Д. Тръмп

    4 1 Отговор
    Ей ,ма много съм добър.Ще направя Америка отново Велика.

    06:09 23.08.2025

  • 19 Д. Тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Маша":

    А не обмануеш ?

    06:12 23.08.2025

  • 20 Бункерен страхливец

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Милен":

    Руският президент отхвърли предложението за унищожаване на центровете за вземане на решения в Украйна с хиперзвукови ракети, заяви беларуският лидер

    Беларуският президент Александър Лукашенко. © Сергей Бобилев; РИА Новости
    Руският президент Владимир Путин наложи вето на предложението за удар по административния център на Киев с новите ракети „Орешник“ на Москва, заяви беларуският му колега Александър Лукашенко.
    „Орешник“, новоразработената руска хиперзвукова ракетна система със среден обсег, която може да се движи със скорост до 10 Маха, вече е влязла в серийно производство. Системата, за която анализаторите твърдят, че не може да бъде прихваната, може да носи ядрени или конвенционални бойни глави и да изстрелва множество управляеми бойни глави.
    В разговор с репортери в Минск в петък Лукашенко заяви, че неназовани фигури в Русия са предложили използването на системата срещу „центровете за вземане на решения“ в Киев, но Путин е отказал. „Абсолютно не“, беше отговорът на руския лидер, според беларуския президент, който добави, че ако такъв удар беше нанесен, „нямаше да остане нищо“.

    Путин преди това е заявявал, че Западът се опитва да провокира Русия да използва ядрени оръжия в Украйна, но отбеляза, че не е имало нужда от подобни мерки. „Надявам се, че няма да е необходимо“, каза той през май.
    ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: „Няма защита срещу“ руската ракета „Орешник“ – бивш анализатор от Пентагона
    „Орешник“ беше тестван за първи път в бой през ноември 2024 г., к

    06:12 23.08.2025

  • 21 както винаги

    4 3 Отговор
    Пуслер играе за запада.

    Коментиран от #30

    06:13 23.08.2025

  • 22 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Явно в следствие от изпускане на газ през ноща, богаташкото семейство петрови се е задушило. Чак след 12 дни съседи се усъмнили по разнеслата се от апартамента и ввoня и ccммpaд за paзложенo. Телата бяха открити в напреднал стадии на разложение кано за това е спомогнало и топлото време. Дори е имало чеppвеи. Екипите на гражданска защита си помислиха, че жената е била бременна защото корема и се беше надул като балон, но при аутопсията излезе че това е от трупните газове в следствие от разлагането.
    -----
    Кeфф, Keeeф, Keeeффф! Ей това ги чака още хиляди такива oтppenки!
    🥳🥳🥳🪰🪱🪳💀🦴🥳

    06:18 23.08.2025

  • 23 Факт

    4 1 Отговор
    Войната започна много отдавна. Когато решиха да правят Европа велика, като държат Русия за суровинен придатък. С шегички и подмятания, после с грозни обиди и интриги!

    06:20 23.08.2025

  • 24 Гочо

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Човечеството":

    ... олигофрени и пияници"

    06:25 23.08.2025

  • 25 един

    2 2 Отговор
    Така ги учат в школата на КГБ,"няма да се признаваш за виновен никога",тоя урок и наште комуня са го научили!

    06:26 23.08.2025

  • 26 Госあ

    2 1 Отговор
    Руснака е нагъл и арогантен, но общо взето благороден. Путин не прави изключение от първото, но не притежава второто. Украинците обаче, в голяма степен са си простолюдие избиващо на нацизъм. Не веднъж са го показвали. А зеленски - купен провокатор. Въпреки всички жертви и положението в което се намира страната му, не спира с провокациите. Прав е търгаша със сделките, че много трудно тия двамата биха се разбрали, след като действително се опита да направи нещо за мира покрай уреждането на плячката си. А Европа трябва на първо време да се въоръжи, независимо от воя на мекеретата в целия ЕС. Няма как във времена на всеобща глупост и агресия, да стоиш невъоръжен.

    06:27 23.08.2025

  • 27 Гочо-2

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Голем смех":

    Научи граматиката-смЯх

    06:28 23.08.2025

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ПУТИН ЛИЧНО ИНСПЕКТИРА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРИЛАТАТА РАКЕТА С ЯДРЕН ДВИГАТЕЛ " БУРЕВЕСТНИК"
    КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИЕТА НА ВЪОРЪЖЕНИЕ
    ......
    ИДЕАЛНА СПИРАЧКА ЗА ВОЙНИ :))

    06:28 23.08.2025

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    РУСИЯ НИКОГА НЕ ЗАПОЧВА ВОЙНИ
    .....
    ТЯ ГИ ЗАВЪРШВА :))

    06:30 23.08.2025

  • 30 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "както винаги":

    Те ме назначиха

    06:32 23.08.2025

  • 31 Некастрен Сап

    0 0 Отговор
    Да запада е виновен за войната но при това положение не е ли нещо друго необходимо да се случи вместо да правите бизнес с тях?Въпроса е риторичен представям си през 2рата световна война да кажете на немците не ни убивайте хайде да правим бизнес.

    06:35 23.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания