Нетаняху: Няма масов глад в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли твърденията, отправени в доклад на ООН, че жителите на град Газа и околните райони са изложени на масов глад, предаде БНР.
Той окачестви като "откровена лъжа" доклада на Интегрираната класификация за степените на продоволствената сигурност, според който има "сериозни данни", че в част от Газа, се шири глад, като са засегнати 514 000 души.
В документа се казва още, че до края на септември гладуващите ще надхвърлят 640 000.
Израелското правителство твърди, че изводите се основават на лъжлива информация, предоставена от "Хамас".
Премиерът Нетаняху каза, че от началото на войната Израел е осигурил влизането на 2 милиона тона хуманитарна помощ в Ивицата Газа.
Върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк обаче обяви, че масовият глад в Газа е пряк резултат от действията на израелското правителство, което незаконно е ограничило влизането и разпространението на хуманитарна помощ и други стоки, необходими за оцеляването на цивилното население.
Според доклада на IPC, ако не бъде сключено примирие и не бъдат увеличени доставките на хуманитарна помощ, недостигът на храна ще стане остър и в други части на палестинския анклав, включително по-големи населени места на юг като Дейр ал Балах и Хан Юнис.
