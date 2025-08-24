Опозицията призова Нетаняху да сформират ново правителство

Лидерът на опозиционната "Партия на националното единство" Бени Ганц отправи в събота вечерта призив към израелския премиера Бенямин Нетаняху и към двама други опозиционни лидери да отстранят крайната десница от властта и да сформират временно правителство, което да освободи всички заложници, държани все още от движението "Хамас" в Газа, предаде Франс прес.



През юли две ортодоксални израелска партии се оттеглиха от кабинета на Бенямин Нетаняху, с което коалицията му вече няма абсолютно парламентарно мнозинство и е зависима от гласовете на своите крайни десни съюзници, които отказват всякакво споразумение с "Хамас" за освобождаване на заложниците и призовават за продължаване на войната в ивицата Газа.



"Призовавам Нетаняху, Яир Лапид и Авигдор Либерман. Време е да се сформира правителство за освобождаване на затворниците", заяви Бени Ганц.



Яир Лапид, лидер на най-голямата опозиционна партия "Йеш Атид" ("Има бъдеще"), разполага с 24 депутати в Кнесета (120-местния парламент).



Националистическата партия "Израел бейтену" ("Нашият дом Израел") на Авигдор Либерман има 8 депутати, колкото и партията на Ганц.



Заедно с 32-мата депутати от партията "Ликуд" ("Съюз") на Нетаняху, трите партии биха могли да сформират коалиционно управление.



"Задължението на нашата държава е преди всичко да спаси живота на евреите и на всички граждани. Всеки заложник, чийто живот е в опасност, може да бъде наш син, ваш син", добави Ганц по време на пресконференция.



В същото време десетки хиляди израелци отново протестираха в събота вечер в Тел Авив с искания за споразумение за освобождаването на заложниците и край на войната в Газа.

Палестински очевидци съобщиха, че са видели израелски войници в град Газа, предаде ДПА. Агенцията отбелязва, че това става, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху одобри план за военно превземане на мегаполиса, в който живеят 1 милион души.

Според съобщенията, войници са били забелязани в квартал Сабра в град Газа, основно в близост до сграда, в която преди се е помещавало училище.

Когато бяха помолени за коментар, израелските военни заявиха, че не разкриват информация за позициите на своите войници, посочва ДПА.



Израел заяви, че планира да премести около 1 милион жители на града преди началото на офанзивата, която се очакваше да започне най-рано през септември. Въпреки това израелските войници изглежда вече са навлезли в покрайнините на крайбрежния град.

Израелски сухопътни войски са били разположени в Сабра и по-рано по време на войната, която беше предизвикана от атаките на "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г.

Ирландският президент Майкъл Хигинс предупреди, че конфликтът в Газа е в "полето на безотчетността", описвайки го като "трагичен период" в световната история, предадоха "ПА Медия" и ДПА.



В интервю за RTE Radio 1 Хигинс предупреди, че "безотчетността е най-опасната заплаха за демокрацията".



Намираме се в извънредна ситуация, в която трима членове на (израелското) правителство проявяват явен интерес към незаконни действия, но не се притесняват от международното право, подчерта държавният глава.



Не можете да използвате геноцида, който се извършва (в Газа), като отвличане на вниманието от пренебрегваните политически проблеми, които са били неглижирани толкова дълго време. Мисля, че най-важното е глобалното потвърждаване на значението на Общото събрание (на ООН), добави президентът Хигинс.



В петък заключенията от доклад за продоволствената сигурност показаха, че близо една четвърт от палестинците в анклава или 514 000 души изпитват глад, а броят им се очаква да нарасне до 641 000 до края на септември.



Израел отхвърли доклада като "неверен и пристрастен", а военният орган, който координира доставките на хуманитарна помощ в анклава, заяви, че проучването в системата е базирано на "частични данни, предоставени от терористичната организация "Хамас".



Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш описа ситуацията в ивицата Газа като "бедствие, причинено от човека", след като международната система за продоволствена сигурност за първи път официално обяви разпространението на глад в части от палестинския анклав.