The Wall Street Journal: САЩ не позволяват на Украйна да изстрелва ракети ATACMS дълбоко в Русия

Пентагонът не е разрешил на Украйна да използва американски тактически ракети ATACMS за нанасяне на удари дълбоко в руска територия от няколко месеца, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
Според тяхна информация американските власти не са дали разрешение на Киев да нанесе удари с помощта на ATACMS от края на пролетта. „Президентът Тръмп ясно заяви, че войната в Украйна трябва да приключи. Министърът Хегсет работи с президента Тръмп“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит пред вестника.
Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби е въвел „механизъм за преглед“ на исканията на Киев за използване на оръжия с голям обсег срещу Русия, обяснява вестникът. Освен това говорим не само за американски ракети, но и за оръжия, доставени на Украйна от европейски страни, които използват американско разузнаване за насоки и съдържат компоненти от Съединените щати в своята конструкция. По-специално ограниченията се отнасят за британските ракети Storm Shadow.
Последната партида ATACMS беше доставена на Украйна през пролетта на 2025 г. Разрешение за трансфер на тези ракети е издадено по време на администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън, пише изданието.
Колби също така засили контрола върху доставките на боеприпаси за Киев, добавя вестникът. Според негова информация, през юни заместник-началникът на Пентагона е въвел нова система за оценка на състоянието на американските арсенали. Съгласно тази система запасите от оръжия са разделени на три категории - зелени, жълти и червени. Министърът на отбраната може да спре доставките на оръжия за Украйна, които са в последните две категории.
Русия многократно е посочвала, че ударите с оръжия с голям обсег не се извършват от Киев, а от западни страни, чиито специалисти извършват насочване.
През настоящата седмица администрацията на САЩ е одобрила продажбата на 3300 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition) от въздушен тип на Киев. Те ще пристигнат в Украйна в рамките на шест седмици, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.
По тяхната информация общата сума на пакета за военна помощ е била 850 милиона долара. Значителна част от тази сума е отпусната от европейски страни. Вестникът не уточнява какво още е включено в транша, освен ракетите ERAM, но отбелязва, че администрацията на САЩ е отложила одобрението си до срещите на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин и Володимир Зеленски.
Обхватът на тези ракети е 150-280 мили (240-450 км), съобщава The Wall Street Journal. Това означава, че Украйна вероятно ще трябва да поиска одобрение от Пентагона, за да ги използва в бойни действия.
Колко ракети имат Украйна? Колко от тях ще достигнат целите си? Как ще промени хода на войната това освен към по-голяма ескалация?
7 Аматьор
До коментар #2 от "Мдаа":Кой удар имаш предвид ?
9 Факти
До коментар #7 от "Аматьор":Прочети статията отново! И не , задавай глупави въпроси.
05:29 24.08.2025
11 Изводът е!
Украйна е като боксьор на който са вързали едната ръка за тялото.
05:35 24.08.2025
12 Верно бе, какво стана с тия келяви
До коментар #8 от "стоян георгиев":орешници? Един видяхме и той не уцели нищо...
[B]
13 И Киев е Руски
До коментар #12 от "Верно бе, какво стана с тия келяви":Е, хубава работа!
Всеки петолъчник в България ще ти каже, че многоходовия 71-годишен младеж в Кремълската башня ги трупа, за да може да ги изстреля наведнъж по Великобритания, Франция, САЩ, Украйна и т.н.....
😀
Глупавите не разбират това, което е очевидно за проницателните хора: светът се променя толкова бързо, че Западът губи по всички показатели, защото е зает да се суети като мишка в Холопия. Путин им предложи изход. Ако не се съгласят, ще загубят повече
До коментар #12 от "Верно бе, какво стана с тия келяви":си видял ти, бе ?
18 Антифриз ли си пила, копейко мaлoyмна?
До коментар #1 от "Факти":Украйна си има обучени оператори за работа с тези ракети.
Коментиран от #20, #21, #22, #29, #30
19 Никой не се интересува
До коментар #13 от "И Киев е Руски":От какво има нужда украйна . Още по малко от украйнците. Видяха, че са луди и искат да убиват руснаци и ги използват за това и да им вземят богатите зели след колато дадът фира. Това не да нормални хора те са проппити от омраза и колкото по малко останат толкова по добре за света.
До коментар #18 от "Антифриз ли си пила, копейко мaлoyмна?":Не антифриз.Глаения кравар препоръчва белина
21 КОИ ОБУЧЕНИ ОПЕРАТОРИ
До коментар #18 от "Антифриз ли си пила, копейко мaлoyмна?":ТИЯ ДЕТО ПРАТИХА ДАРОВЕ НА ПОЛША В НИВИТЕ ЛИ
22 Тихо третополов
До коментар #18 от "Антифриз ли си пила, копейко мaлoyмна?":Не се обаждай, когато мъжете коментарат за войната! Лакирай си ноктите и си лягай 🦄🌈
25 Изпий си хапчетата навремеПоcepко!
До коментар #2 от "Мдаа":Нищо вярно няма в това което си написал.
Коментиран от #27, #32
27 Тъпчо
До коментар #25 от "Изпий си хапчетата навремеПоcepко!":Това е цитат от статията оли...френ! Изчезвай да обслужваш мъжа си, многополов.
28 Тези ракети се правят от частни,
До коментар #1 от "Факти":американски компании.
Ама откъде една пpocта копейка да знае, като не чете книжки и сляпо робува на кремълската, долнопpoбна пропаганда?!
Коментиран от #35
29 шулер..
До коментар #18 от "Антифриз ли си пила, копейко мaлoyмна?":А бе карлуковски шизак..бандерците откога почнаха да пускат сателити и с тях да насочват ракетите си,тези действия се извършват от алиански специалисти в цивилни сгради,но масква ги следи и помита и после зеленио почва да вие на юумрело че нощнио детцкий сад бил пълен с бандерчета
30 Не знам, копiйко украинска,
До коментар #18 от "Антифриз ли си пила, копейко мaлoyмна?":но виждам, че ти имаш антифриз вместо мозък в главата си.
32 Пик си антифриза,
До коментар #25 от "Изпий си хапчетата навремеПоcepко!":укротрол.
33 Много си зле с кратуната. 🤔
До коментар #1 от "Факти":112 е номера на който трябва да се обадиш.
35 шулер..
До коментар #28 от "Тези ракети се правят от частни,":То и масковците взимат части от частниците в бандерско и после млатят с тях гушестио зеленяк..ама откаде един бг.бандерски шизак- фен на карлуковскио диспансер ще знае тези неща
36 По-зле от теб с кратуната няма,
До коментар #33 от "Много си зле с кратуната. 🤔":хем знаеш, номера, обаждал си се, обади се пак и потърси помощ.
37 Не се oбaждaй от Koчинaта!
До коментар #35 от "шулер..":Не си компетентен.
38 Личи си, че си копейка с кyxa лeйкa.
До коментар #1 от "Факти":Всичките pyблоИдиоти сте типични лyзъри.
40 Хахаха...
До коментар #12 от "Верно бе, какво стана с тия келяви":Така е, само дето укро завода за ракети стана МИШ МАШ! 😝😉
