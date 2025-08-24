Новини
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: САЩ не позволяват на Украйна да изстрелва ракети ATACMS дълбоко в Русия

24 Август, 2025 04:55, обновена 24 Август, 2025 05:05

Вашингтон е одобрил продажбата на 3 300 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition) от въздушен тип на Киев

The Wall Street Journal: САЩ не позволяват на Украйна да изстрелва ракети ATACMS дълбоко в Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът не е разрешил на Украйна да използва американски тактически ракети ATACMS за нанасяне на удари дълбоко в руска територия от няколко месеца, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тяхна информация американските власти не са дали разрешение на Киев да нанесе удари с помощта на ATACMS от края на пролетта. „Президентът Тръмп ясно заяви, че войната в Украйна трябва да приключи. Министърът Хегсет работи с президента Тръмп“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит пред вестника.

Заместник-министърът на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби е въвел „механизъм за преглед“ на исканията на Киев за използване на оръжия с голям обсег срещу Русия, обяснява вестникът. Освен това говорим не само за американски ракети, но и за оръжия, доставени на Украйна от европейски страни, които използват американско разузнаване за насоки и съдържат компоненти от Съединените щати в своята конструкция. По-специално ограниченията се отнасят за британските ракети Storm Shadow.

Последната партида ATACMS беше доставена на Украйна през пролетта на 2025 г. Разрешение за трансфер на тези ракети е издадено по време на администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън, пише изданието.

Колби също така засили контрола върху доставките на боеприпаси за Киев, добавя вестникът. Според негова информация, през юни заместник-началникът на Пентагона е въвел нова система за оценка на състоянието на американските арсенали. Съгласно тази система запасите от оръжия са разделени на три категории - зелени, жълти и червени. Министърът на отбраната може да спре доставките на оръжия за Украйна, които са в последните две категории.

Русия многократно е посочвала, че ударите с оръжия с голям обсег не се извършват от Киев, а от западни страни, чиито специалисти извършват насочване.

През настоящата седмица администрацията на САЩ е одобрила продажбата на 3300 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition) от въздушен тип на Киев. Те ще пристигнат в Украйна в рамките на шест седмици, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

По тяхната информация общата сума на пакета за военна помощ е била 850 милиона долара. Значителна част от тази сума е отпусната от европейски страни. Вестникът не уточнява какво още е включено в транша, освен ракетите ERAM, но отбелязва, че администрацията на САЩ е отложила одобрението си до срещите на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Обхватът на тези ракети е 150-280 мили (240-450 км), съобщава The Wall Street Journal. Това означава, че Украйна вероятно ще трябва да поиска одобрение от Пентагона, за да ги използва в бойни действия.


САЩ
