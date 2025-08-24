Новини
Свят »
Русия »
Украинска атака с дрон предизвика пожар на територията на АЕЦ в руската Курска област
  Тема: Украйна

Украинска атака с дрон предизвика пожар на територията на АЕЦ в руската Курска област

24 Август, 2025 05:58, обновена 24 Август, 2025 06:14 1 029 39

  • русия-
  • украйна-
  • аец-
  • курска област-
  • пожар

Няма промяна на радиационния фон, съобщиха от централата

Украинска атака с дрон предизвика пожар на територията на АЕЦ в руската Курска област - 1
Снимка: Уикипедия
БТА БТА

Украинска атака с дрон е предизвикала кратък пожар на територията на атомната електроцентрала в руската Курска област, като спомагателен трансформатор е бил повреден. Това е довело до намаляване на работния капацитет на един от енергоблоковете на централата, съобщиха от пресслужбата на Курската АЕЦ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Няма пострадали, но в резултат на експлозията капацитетът на трети блок на атомната централа е бил намален до 50 процента. Дронът е предизвикал пожар, който вече е потушен.

Няма промяна на радиационния фон в централата или околността, посочиха от пресслужбата в "Телеграм".

"Боен безпилотен летателен апарат, принадлежащ на въоръжените сили на Украйна, беше свален от системите за противовъздушна отбрана в близост до атомната електроцентрала в Курск", се посочва в изявлението.

"При удара дронът е експлодирал, което е довело до повреда на спомагателен трансформатор", обясняват от електроцентралата.

Руската противъздушна отбрана е свалила днес украински дрон, летящ към Москва, съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин, цитиран от ТАСС.

Още новини от Украйна

"Силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната са свалили един дрон, летящ към Москва. На мястото на падането на отломките от дрона работят служители на аварийно-спасителните служби", написа кметът.

Към момента няма коментар от страна на Украйна. Киев заяви, че ударите му в Русия са в отговор на продължаващите руски атаки срещу Украйна и са насочени към унищожаване на инфраструктура, считана за ключова за военните усилия на Москва.

Ройтерс не успя да потвърди информацията чрез независим източник. Не става известно в коя част на централата е възникнал пожарът.

Временни ограничения на полетите бяха въведени снощи на редица летища в Русия, информира ТАСС.

Сред летищата с нарушения на въздушния трафик бяха Пулково в Санкт Петербург, Храброво в Калининград, московското "Шереметиево", както и летищата в Нижни Новгород, Тамбов, Волгоград и Самара.

Авиокомпания "Россия" направи промени в разписанието на полетите си поради временните ограничения за пристигане и заминаване на самолети на летищата в Централна Русия и Санкт Петербург, заявиха от превозвача в "Телеграм".

"Поради временни ограничения, въведени на 23 август за използване на въздушното пространство в районите на летищата в Централна Русия, включително летището в Санкт Петербург, авиокомпания "Россия" е принудена да коригира разписанието си на полети", се посочва в изявлението.

Националният авиопревозвач "Аерофлот" също съобщи, че "е принуден да направи промени в разписанието си поради временни ограничения за излитане и кацане на самолети на летищата в Москва, Санкт Петербург и Централна Русия".

Междувременно и от авиокомпания "Победа" обявиха, че променят разписанието на някои полетите поради ограничения на въздушното пространство.

На летище Пулково в Санкт Петербург над 50 полета са били забавени днес, а други 30 пренасочени, съобщи пресслужбата на аеропорта.

Малко по-късно Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия обяви, че е възобновено нормалното функциониране на летище Пулково.

Въведени са временни ограничения и в периметъра на въздушното пространство на летище Шереметиево, посочват от московската аерогара в изявление.

Отбелязва се, че летището продължава да обслужва самолети на руски и чуждестранни авиокомпании, като полетите се приоритизират.

На летище Храброво в руския ексклав Калининград девет полета са били забавени. Други два са били отменени - до Санкт Петербург и Москва.


По-рано телевизия РЕН съобщи, позовавайки се на пресслужбата на централата, че трансформаторът не е част от ядрената секция на Курската АЕЦ.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    14 4 Отговор
    0,3 процента от БВП за първото полугодие спрямо миналата година . Основните мощности на BASF вече заминаха в САЩ. 10 процента от INTEL също заминаха за САЩ и се чудят и останалите да заминат за САЩ, или част от тях да продадат в Китай. Фолксваген също се чудят кой път да ловят до края на годината. Към САЩ, или Китай ? А Мерцедес и БМВ , така са се стричили от американските мита и изчезващите пазари , че Мерцедес почват да слагат двигатели на БМВ в мерцедесите си в опит да оцелеят !!!! :-))))))

    06:08 24.08.2025

  • 2 Естествено

    23 3 Отговор
    Терористи, сър !

    06:13 24.08.2025

  • 3 Иванич

    1 8 Отговор
    Преписано не съвсем коректно от руски сайтове, нито един български журналист не е на терен нито в Русия, нито в Украйна. И това ми било обективна журналистика.

    Коментиран от #19, #27

    06:22 24.08.2025

  • 4 наблюдател

    18 28 Отговор
    Ако беше жив Сталин до сега да им е начупил кокалите на тия , а потника с байрака щеше да е начело на колоната към Сибир .
    Путин сега им играе балет Лебедово езеро и Лешникотрошачката . Руснаците не са им разрушили нито един мост , жп прелез или тунел . Трябваше да ги приключат ударно още от самото начало .

    Коментиран от #7, #15, #18, #23

    06:22 24.08.2025

  • 5 шулер..

    12 5 Отговор
    Зеления и урсулците яко пенясват от злоба и гняв че вова обеща на трумп в анкоридже шесте реактора на най големио аец у юръпо,а рижавия предоволен от това бандерско подараче на стойност над 50 млрда $

    06:24 24.08.2025

  • 6 Факти

    5 2 Отговор
    Бай Дончо има бойна задача, да извлече Обора от рецесията. Затова задължи юропските бройлери да теглят заеми за "отбрана", като са задължени да купуват джепането само от него. Румъния вече тегли 900 милиона заем, ние дадохме милиарди за нелетящи самолети. Така всички с общи усилия, ще извлечем Обора от блатото, но ще затъне целят ес. И в крайна сметка, юропата ще бъде принудена да започне самоубийствена война срещу Русия. Така бай Дончо хем ще печели от продажбата на оръжия, хем от митата наложени върху ес, а ес плаща сметката

    Коментиран от #13

    06:26 24.08.2025

  • 7 столичанин.

    13 17 Отговор

    До коментар #4 от "наблюдател":

    Аз на йосиф шапка му свалям..той спря уинстън да бомби софето-иначе сега щехме на мястотото на столицата да садиме и береме компир за ингелизите..

    Коментиран от #29

    06:29 24.08.2025

  • 8 Кремълски, бункерен плъх

    26 12 Отговор
    Всичко е по план ☝️👍😂

    Само бой и санкции ще вразумят подлия, фашистки агресор.

    06:29 24.08.2025

  • 9 Атаките

    13 15 Отговор
    срещу атомни електроцентрали са специалитета на киевската хунта. Накрая ще стане голяма беля.

    Коментиран от #10, #36

    06:36 24.08.2025

  • 10 Преди 24.02 2022 имаше ли такива

    16 7 Отговор

    До коментар #9 от "Атаките":

    атаки? Кой започна войната още през 2014 година?

    Коментиран от #12, #33

    06:40 24.08.2025

  • 11 Православен

    2 1 Отговор
    Православни българи, не ви ли смущава факта, че мюкюлмани тюрки в Алабуга сглобяват хиляди дронове, с които мюсюлмани генерали на Московския режим, бомбардират православни славяни?

    Коментиран от #39

    06:45 24.08.2025

  • 12 Знаещ

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Преди 24.02 2022 имаше ли такива":

    Същият който започна война в Грузия през 2008.

    06:46 24.08.2025

  • 13 Тролейбус

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Всички тъпи цървули, живеещи в обор или вмирисана панелка, имат обективно мнение по международни положение. Иди си измий външния кенеф, цървулсмотан. Никой не се интересува от мнението ти.

    06:47 24.08.2025

  • 14 идва Зима

    2 2 Отговор
    Потника да си избере един чернен найлонов костюм че както върви ще го преобличат изстинал.

    06:47 24.08.2025

  • 15 Акото цапа

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "наблюдател":

    Ако беше жив Чингиз хан, сега Путин щеше да пълзи пред него в Улан Батаар да моли за отсрочка да си плати данъците.

    06:48 24.08.2025

  • 16 гладомор чака хунтата

    3 5 Отговор
    Тая година изнасят ли зърно ?

    06:49 24.08.2025

  • 17 въздушен ас

    2 6 Отговор
    Още един украински пилот се баталясал сам без да го свалят . Не можал да нацели пистата , щото яко го дрогирали .

    06:50 24.08.2025

  • 18 Раша отива при крайцера

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "наблюдател":

    Има еднопосочен билет до небитието.

    06:50 24.08.2025

  • 19 Никитич

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Иванич":

    Каква журналистика? Това са четирихилядни мисирки на служба в руското министерство на пропагандата. Пишат, каквото им спуснат. Тия сайтове и канали се финансират отнякъде, нали?

    Коментиран от #24

    06:51 24.08.2025

  • 20 Жеко

    1 1 Отговор
    Фашистките "перомоги" са значителни и през последните 24 часа. В Краматорск има локален апокалипсис, а в Добропиле има минус един лiтак МиГ-29

    06:52 24.08.2025

  • 21 падащи украински самолети

    1 1 Отговор
    След като самолета беше ударен, въпреки повредите пилота получи заповед да кацне и самолета се разби.

    Ако беше използвал катапулт щеше да е жив. Но можеха да го осъдят за неизпълнена заповед.

    Е сега поне никой няма да съдят и жена му ще получава пенсия.

    06:55 24.08.2025

  • 22 Православния месинджър МАХ

    2 0 Отговор
    Руският правителствен месинджър МАХ, който стана задължителен в Русия, включвал камератапнапвсеки 10 секунди, според Касперски.
    Големият брат в Кремъл всичко знае за вас, друзя!

    Коментиран от #26

    06:55 24.08.2025

  • 23 И бaба ти, ако беше "мъж" сега

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "наблюдател":

    нямаше да пишеш глyпости.

    Коментиран от #32

    06:55 24.08.2025

  • 24 Не от тролски стотинки

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Никитич":

    От реклами се финансират предимно.

    Коментиран от #34

    06:56 24.08.2025

  • 25 Бай той Толстой

    0 2 Отговор
    Време е да се приключи с тия руските македонци.До крак!

    Коментиран от #28

    06:56 24.08.2025

  • 26 Хралупата на баба Меца

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Православния месинджър МАХ":

    Имах един православен познат русофил, който се наси раше, че Скайп щели да му прочетат съобщенията. Сега да си сложи един месинджър МАХ.

    06:57 24.08.2025

  • 27 Бай той Толстой

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Иванич":

    Че какви български журналисти има?Само пом....ри!

    06:58 24.08.2025

  • 28 Aми отивай да ги "приключиш" 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бай той Толстой":

    Или с клавиатурата е по-лесно, а копейко мaлoyмна?

    Коментиран от #38

    06:59 24.08.2025

  • 29 Компир

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "столичанин.":

    Поне нямаше да гладувате. Скоро ще се молите да ви изринат залятите спбетон ниви да имате къде да садите компир.

    06:59 24.08.2025

  • 30 жик так

    1 2 Отговор
    Краварника пред гражданска война , козляците тук се занимават с глупости !

    06:59 24.08.2025

  • 31 Прометей

    3 2 Отговор
    Ако падне руски дрон в градината на полски фермер алиансовците са готови да предизвикат Трета световна , но атака срещу ядрена централа от закриляна от тях страна се приема за нищо особено,независимо,че ще предизвика радиоактивно замърсяване в половин Европа.

    07:00 24.08.2025

  • 32 наблюдател

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "И бaба ти, ако беше "мъж" сега":

    Е да ама твоята баба явно е била мъж ! Аман от охлюви .

    07:01 24.08.2025

  • 33 Войната

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Преди 24.02 2022 имаше ли такива":

    е война. Тя има правила, утвърдени с международни конвенции. Съгласно тях, ядрени мощности не могат да бъдат обект на военни действия, доколкото застрашават живота и здравето на големи общностни групи вътре и извън пределите на бойните действия. Някой трябва да обърне внимание на киевските власти.

    07:01 24.08.2025

  • 34 Никитич

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Не от тролски стотинки":

    А кой плаща за рекламите? Да не мислиш, че купувам дамско бельо, което ми рекламират от години? Или може би руските тролчета купуват но не напмайките или жените си, а го носят на рабата да го обличат като официална унеформа.

    07:02 24.08.2025

  • 35 Украинците, бият с Дронове

    0 4 Отговор
    по АЕЦ!! Отдавна го Правят!! Бандеровците, са си Бандеровци!!

    07:03 24.08.2025

  • 36 Каквото повикало☝️това се обадило!

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Атаките":

    Кремълският, дърт фашист и хунтата му започнаха тази безсмислена и жестока война. Да си носят последствията от нея!

    07:06 24.08.2025

  • 37 Елементарен въпрос ☝️

    1 0 Отговор
    Кой започна войната?

    07:12 24.08.2025

  • 38 Засмърдя от сутринта

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Aми отивай да ги "приключиш" 🤣":

    Спри дрогите и тъпите постове, л-це тролско.

    07:14 24.08.2025

  • 39 Защо намесваш религиите,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Православен":

    когато войните , не само тази, се водят за ресурси и пазари?

    07:17 24.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания