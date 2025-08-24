Украинска атака с дрон предизвика пожар на територията на АЕЦ в руската Курска област

Украинска атака с дрон е предизвикала кратък пожар на територията на атомната електроцентрала в руската Курска област, като спомагателен трансформатор е бил повреден. Това е довело до намаляване на работния капацитет на един от енергоблоковете на централата, съобщиха от пресслужбата на Курската АЕЦ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Няма пострадали, но в резултат на експлозията капацитетът на трети блок на атомната централа е бил намален до 50 процента. Дронът е предизвикал пожар, който вече е потушен.
Няма промяна на радиационния фон в централата или околността, посочиха от пресслужбата в "Телеграм".
"Боен безпилотен летателен апарат, принадлежащ на въоръжените сили на Украйна, беше свален от системите за противовъздушна отбрана в близост до атомната електроцентрала в Курск", се посочва в изявлението.
"При удара дронът е експлодирал, което е довело до повреда на спомагателен трансформатор", обясняват от електроцентралата.
Руската противъздушна отбрана е свалила днес украински дрон, летящ към Москва, съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин, цитиран от ТАСС.
"Силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната са свалили един дрон, летящ към Москва. На мястото на падането на отломките от дрона работят служители на аварийно-спасителните служби", написа кметът.
Към момента няма коментар от страна на Украйна. Киев заяви, че ударите му в Русия са в отговор на продължаващите руски атаки срещу Украйна и са насочени към унищожаване на инфраструктура, считана за ключова за военните усилия на Москва.
Ройтерс не успя да потвърди информацията чрез независим източник. Не става известно в коя част на централата е възникнал пожарът.
Временни ограничения на полетите бяха въведени снощи на редица летища в Русия, информира ТАСС.
Сред летищата с нарушения на въздушния трафик бяха Пулково в Санкт Петербург, Храброво в Калининград, московското "Шереметиево", както и летищата в Нижни Новгород, Тамбов, Волгоград и Самара.
Авиокомпания "Россия" направи промени в разписанието на полетите си поради временните ограничения за пристигане и заминаване на самолети на летищата в Централна Русия и Санкт Петербург, заявиха от превозвача в "Телеграм".
"Поради временни ограничения, въведени на 23 август за използване на въздушното пространство в районите на летищата в Централна Русия, включително летището в Санкт Петербург, авиокомпания "Россия" е принудена да коригира разписанието си на полети", се посочва в изявлението.
Националният авиопревозвач "Аерофлот" също съобщи, че "е принуден да направи промени в разписанието си поради временни ограничения за излитане и кацане на самолети на летищата в Москва, Санкт Петербург и Централна Русия".
Междувременно и от авиокомпания "Победа" обявиха, че променят разписанието на някои полетите поради ограничения на въздушното пространство.
На летище Пулково в Санкт Петербург над 50 полета са били забавени днес, а други 30 пренасочени, съобщи пресслужбата на аеропорта.
Малко по-късно Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия обяви, че е възобновено нормалното функциониране на летище Пулково.
Въведени са временни ограничения и в периметъра на въздушното пространство на летище Шереметиево, посочват от московската аерогара в изявление.
Отбелязва се, че летището продължава да обслужва самолети на руски и чуждестранни авиокомпании, като полетите се приоритизират.
На летище Храброво в руския ексклав Калининград девет полета са били забавени. Други два са били отменени - до Санкт Петербург и Москва.
По-рано телевизия РЕН съобщи, позовавайки се на пресслужбата на централата, че трансформаторът не е част от ядрената секция на Курската АЕЦ.
1 Факти
06:08 24.08.2025
2 Естествено
06:13 24.08.2025
3 Иванич
Коментиран от #19, #27
06:22 24.08.2025
4 наблюдател
Путин сега им играе балет Лебедово езеро и Лешникотрошачката . Руснаците не са им разрушили нито един мост , жп прелез или тунел . Трябваше да ги приключат ударно още от самото начало .
Коментиран от #7, #15, #18, #23
06:22 24.08.2025
5 шулер..
06:24 24.08.2025
6 Факти
Коментиран от #13
06:26 24.08.2025
7 столичанин.
До коментар #4 от "наблюдател":Аз на йосиф шапка му свалям..той спря уинстън да бомби софето-иначе сега щехме на мястотото на столицата да садиме и береме компир за ингелизите..
Коментиран от #29
06:29 24.08.2025
8 Кремълски, бункерен плъх
Само бой и санкции ще вразумят подлия, фашистки агресор.
06:29 24.08.2025
9 Атаките
Коментиран от #10, #36
06:36 24.08.2025
10 Преди 24.02 2022 имаше ли такива
До коментар #9 от "Атаките":атаки? Кой започна войната още през 2014 година?
Коментиран от #12, #33
06:40 24.08.2025
11 Православен
Коментиран от #39
06:45 24.08.2025
12 Знаещ
До коментар #10 от "Преди 24.02 2022 имаше ли такива":Същият който започна война в Грузия през 2008.
06:46 24.08.2025
13 Тролейбус
До коментар #6 от "Факти":Всички тъпи цървули, живеещи в обор или вмирисана панелка, имат обективно мнение по международни положение. Иди си измий външния кенеф, цървулсмотан. Никой не се интересува от мнението ти.
06:47 24.08.2025
14 идва Зима
06:47 24.08.2025
15 Акото цапа
До коментар #4 от "наблюдател":Ако беше жив Чингиз хан, сега Путин щеше да пълзи пред него в Улан Батаар да моли за отсрочка да си плати данъците.
06:48 24.08.2025
16 гладомор чака хунтата
06:49 24.08.2025
17 въздушен ас
06:50 24.08.2025
18 Раша отива при крайцера
До коментар #4 от "наблюдател":Има еднопосочен билет до небитието.
06:50 24.08.2025
19 Никитич
До коментар #3 от "Иванич":Каква журналистика? Това са четирихилядни мисирки на служба в руското министерство на пропагандата. Пишат, каквото им спуснат. Тия сайтове и канали се финансират отнякъде, нали?
Коментиран от #24
06:51 24.08.2025
20 Жеко
06:52 24.08.2025
21 падащи украински самолети
Ако беше използвал катапулт щеше да е жив. Но можеха да го осъдят за неизпълнена заповед.
Е сега поне никой няма да съдят и жена му ще получава пенсия.
06:55 24.08.2025
22 Православния месинджър МАХ
Големият брат в Кремъл всичко знае за вас, друзя!
Коментиран от #26
06:55 24.08.2025
23 И бaба ти, ако беше "мъж" сега
До коментар #4 от "наблюдател":нямаше да пишеш глyпости.
Коментиран от #32
06:55 24.08.2025
24 Не от тролски стотинки
До коментар #19 от "Никитич":От реклами се финансират предимно.
Коментиран от #34
06:56 24.08.2025
25 Бай той Толстой
Коментиран от #28
06:56 24.08.2025
26 Хралупата на баба Меца
До коментар #22 от "Православния месинджър МАХ":Имах един православен познат русофил, който се наси раше, че Скайп щели да му прочетат съобщенията. Сега да си сложи един месинджър МАХ.
06:57 24.08.2025
27 Бай той Толстой
До коментар #3 от "Иванич":Че какви български журналисти има?Само пом....ри!
06:58 24.08.2025
28 Aми отивай да ги "приключиш" 🤣
До коментар #25 от "Бай той Толстой":Или с клавиатурата е по-лесно, а копейко мaлoyмна?
Коментиран от #38
06:59 24.08.2025
29 Компир
До коментар #7 от "столичанин.":Поне нямаше да гладувате. Скоро ще се молите да ви изринат залятите спбетон ниви да имате къде да садите компир.
06:59 24.08.2025
30 жик так
06:59 24.08.2025
31 Прометей
07:00 24.08.2025
32 наблюдател
До коментар #23 от "И бaба ти, ако беше "мъж" сега":Е да ама твоята баба явно е била мъж ! Аман от охлюви .
07:01 24.08.2025
33 Войната
До коментар #10 от "Преди 24.02 2022 имаше ли такива":е война. Тя има правила, утвърдени с международни конвенции. Съгласно тях, ядрени мощности не могат да бъдат обект на военни действия, доколкото застрашават живота и здравето на големи общностни групи вътре и извън пределите на бойните действия. Някой трябва да обърне внимание на киевските власти.
07:01 24.08.2025
34 Никитич
До коментар #24 от "Не от тролски стотинки":А кой плаща за рекламите? Да не мислиш, че купувам дамско бельо, което ми рекламират от години? Или може би руските тролчета купуват но не напмайките или жените си, а го носят на рабата да го обличат като официална унеформа.
07:02 24.08.2025
35 Украинците, бият с Дронове
07:03 24.08.2025
36 Каквото повикало☝️това се обадило!
До коментар #9 от "Атаките":Кремълският, дърт фашист и хунтата му започнаха тази безсмислена и жестока война. Да си носят последствията от нея!
07:06 24.08.2025
37 Елементарен въпрос ☝️
07:12 24.08.2025
38 Засмърдя от сутринта
До коментар #28 от "Aми отивай да ги "приключиш" 🤣":Спри дрогите и тъпите постове, л-це тролско.
07:14 24.08.2025
39 Защо намесваш религиите,
До коментар #11 от "Православен":когато войните , не само тази, се водят за ресурси и пазари?
07:17 24.08.2025