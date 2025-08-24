Украинска атака с дрон предизвика пожар на територията на АЕЦ в руската Курска област

Украинска атака с дрон е предизвикала кратък пожар на територията на атомната електроцентрала в руската Курска област, като спомагателен трансформатор е бил повреден. Това е довело до намаляване на работния капацитет на един от енергоблоковете на централата, съобщиха от пресслужбата на Курската АЕЦ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Няма пострадали, но в резултат на експлозията капацитетът на трети блок на атомната централа е бил намален до 50 процента. Дронът е предизвикал пожар, който вече е потушен.



Няма промяна на радиационния фон в централата или околността, посочиха от пресслужбата в "Телеграм".



"Боен безпилотен летателен апарат, принадлежащ на въоръжените сили на Украйна, беше свален от системите за противовъздушна отбрана в близост до атомната електроцентрала в Курск", се посочва в изявлението.



"При удара дронът е експлодирал, което е довело до повреда на спомагателен трансформатор", обясняват от електроцентралата.

Руската противъздушна отбрана е свалила днес украински дрон, летящ към Москва, съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин, цитиран от ТАСС.

"Силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната са свалили един дрон, летящ към Москва. На мястото на падането на отломките от дрона работят служители на аварийно-спасителните служби", написа кметът.

Към момента няма коментар от страна на Украйна. Киев заяви, че ударите му в Русия са в отговор на продължаващите руски атаки срещу Украйна и са насочени към унищожаване на инфраструктура, считана за ключова за военните усилия на Москва.



Ройтерс не успя да потвърди информацията чрез независим източник. Не става известно в коя част на централата е възникнал пожарът.

Временни ограничения на полетите бяха въведени снощи на редица летища в Русия, информира ТАСС.

Сред летищата с нарушения на въздушния трафик бяха Пулково в Санкт Петербург, Храброво в Калининград, московското "Шереметиево", както и летищата в Нижни Новгород, Тамбов, Волгоград и Самара.

Авиокомпания "Россия" направи промени в разписанието на полетите си поради временните ограничения за пристигане и заминаване на самолети на летищата в Централна Русия и Санкт Петербург, заявиха от превозвача в "Телеграм".

"Поради временни ограничения, въведени на 23 август за използване на въздушното пространство в районите на летищата в Централна Русия, включително летището в Санкт Петербург, авиокомпания "Россия" е принудена да коригира разписанието си на полети", се посочва в изявлението.

Националният авиопревозвач "Аерофлот" също съобщи, че "е принуден да направи промени в разписанието си поради временни ограничения за излитане и кацане на самолети на летищата в Москва, Санкт Петербург и Централна Русия".

Междувременно и от авиокомпания "Победа" обявиха, че променят разписанието на някои полетите поради ограничения на въздушното пространство.

На летище Пулково в Санкт Петербург над 50 полета са били забавени днес, а други 30 пренасочени, съобщи пресслужбата на аеропорта.

Малко по-късно Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия обяви, че е възобновено нормалното функциониране на летище Пулково.

Въведени са временни ограничения и в периметъра на въздушното пространство на летище Шереметиево, посочват от московската аерогара в изявление.

Отбелязва се, че летището продължава да обслужва самолети на руски и чуждестранни авиокомпании, като полетите се приоритизират.

На летище Храброво в руския ексклав Калининград девет полета са били забавени. Други два са били отменени - до Санкт Петербург и Москва.



По-рано телевизия РЕН съобщи, позовавайки се на пресслужбата на централата, че трансформаторът не е част от ядрената секция на Курската АЕЦ.