Украйна атакува с дронове пристанище край Санкт Петербург, гори пожар
Украйна атакува с дронове пристанище край Санкт Петербург, гори пожар

24 Август, 2025 07:48, обновена 24 Август, 2025 07:53 1 806 86

ПВО на Русия свали 9 дрона над Смоленска област, на атака бе подложен и Брянск

Украйна атакува с дронове пристанище край Санкт Петербург, гори пожар - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десет дрона бяха унищожени над пристанището Уст-Луга в Ленинградска област. Няма предварителни данни за жертви, съобщи губернаторът на областта Александър Дрозденко.

„Сутринта на 24 август десет безпилотни летателни апарата бяха унищожени над пристанището Уст-Луга. Отломките от дроновете причиниха пожар. Пожарникари и Министерството на извънредните ситуации работят по потушаването на пожара. По предварителни данни няма жертви“, написа той в своя Telegram канал.

Войските за противовъздушна отбрана и Въздушно-космическите сили на руското Министерство на отбраната унищожиха девет вражески дрона над Смоленска област през нощта. Няма жертви или щети по инфраструктурата, съобщи губернаторът на областта Василий Анохин в своя канал в месинджъра Max.

„Днес нашият регион отново беше атакуван от украински безпилотни летателни апарати. През нощта противовъздушната отбрана и Въздушно-космическите сили на руското Министерство на отбраната унищожиха девет безпилотни летателни апарата над територията на Смоленска област. Благодарение на работата на нашите военнослужещи няма жертви и инфраструктурни съоръжения не са повредени“, написа Аношин.

Той отбеляза, че на местата на отломките са изпратени аварийни служби. Ако бъдат открити части от безпилотно летателно средство, гражданите не трябва да се приближават до тях. Местоположението на такива отломки трябва да бъде докладвано на аварийните служби.

Фасадата на жилищен блок и остъкляването на няколко апартамента са повредени в резултат на атака с безпилотно летателно средство в района на Советски в град Брянск. Това съобщи в своя Telegram канал губернаторът на Брянска област Александър Богомаз.

„По предварителна информация фасадата и остъкляването на няколко апартамента в жилищния блок са повредени“, написа той.

Богомаз съобщи, че в резултат на атаката няма жертви и аварийните служби работят.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В град Советски

    21 31 Отговор
    На балкона се вееше фланелката на Коня - СССР.
    ВСУ я унищожи.

    Коментиран от #5

    07:57 24.08.2025

  • 3 Търсят си го

    16 8 Отговор
    И Санкт Петербург ще предадат на собственика.

    07:57 24.08.2025

  • 4 Европеец

    22 24 Отговор
    Путин продължава да се излага, вместо да приключи с фашистка Украйна...... Не знам как руснаците го търпят .....

    Коментиран от #6, #12, #77

    07:59 24.08.2025

  • 5 Коя фланелка

    28 7 Отговор

    До коментар #2 от "В град Советски":

    На конете, които стояха в коневръза в коридора на позора..

    07:59 24.08.2025

  • 6 ой ой ой

    5 13 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Ай как хочется, ай ай ай. Ииииииих!

    08:00 24.08.2025

  • 7 Българин

    18 11 Отговор

    До коментар #1 от "Роската съм":

    Да си европеец е най омразното нещо за българина.

    Коментиран от #8, #78

    08:02 24.08.2025

  • 8 верно е

    7 22 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    И аз се чудя, как може български патриот и родолюбец, да не носи майка русия в сърцето си. Как може да не вземе пушката и да отиде на фронта, да и помогне в този труден момент?

    Коментиран от #15, #33, #75

    08:04 24.08.2025

  • 9 Путиноед

    37 25 Отговор
    Съсипаха си държавата, братушките руснаци, заради мерака да се почувстват герои кото дядовците си с това СВО, но никой не им каза, че в окопа не е като на дивана пред телевизора да гледаш героични Съветски филми.
    Аз затова спрях да гледам съветски филми по Първа преди много години. Промивка на мозъка за малки деца. Повечето дечковци които се радват на СВО по социалнитепмрежи дори не сапвиждали портала на казармата.

    Жалка работа, която доведе до 1.5 милиона убити и инвалидизирани руснаци за едната идея да вземели Берлин за две седмици като покойните си дядовци. Но да ги бяха питали. Моя дядо също е бил на война и никога не говореше за нея и не се хвалеше пред децата, защото е пълзял под куршумите, а не се е криел в щаба далеч от врага като окичените с ордени ветерани, които ги разнасяха по площадите по парадите като парцаливи знамена.

    Коментиран от #20, #21

    08:05 24.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путин бакшиша

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "Роската съм":

    Сорос не сава да целя центровете за взимане на решение в Киев. А съм много страхлив ахахха

    Коментиран от #13, #30

    08:07 24.08.2025

  • 12 Путин

    5 10 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Сорос не сава да целя центровете за взимане на решение в Киев. А съм много страхлив купейка

    08:08 24.08.2025

  • 13 конечно

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Путин бакшиша":

    със сигурност е така.

    08:09 24.08.2025

  • 14 Кремълски, бункерен плъx

    15 10 Отговор
    Всичко е по план. 👍Аз съм в бункера.

    08:10 24.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Копейка

    6 7 Отговор
    Шефе, тука за кой да викаме?

    08:11 24.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ето такива победни статии

    5 3 Отговор
    са нужни за празника!

    08:12 24.08.2025

  • 19 Злобното Джуджи

    6 13 Отговор
    Трябва да се разцепи Атома за да свърши тая война !!!
    Инак половината от пишещите тук русофили ще се споминат без да видят края 😁

    08:12 24.08.2025

  • 20 Смех в блатото

    10 19 Отговор

    До коментар #9 от "Путиноед":

    Обърка цифрите прррр ∆ льооо,не са 1.5 млн ,а са 1.8млн и са утилизирани х хохохоли .Напоследък съотношението на загиналите е 1руснак към20 осраинци .

    08:12 24.08.2025

  • 21 болгаринь..

    9 13 Отговор

    До коментар #9 от "Путиноед":

    Нормално задно мислене от шизо бг.бандерец-пуснат за уикендо от карлуковскио диспансер

    Коментиран от #24

    08:14 24.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 така е

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "болгаринь..":

    Когато тр ола се изчерпа, го обръща на персонални нападки. Отражение на IQто му.

    Коментиран от #28

    08:15 24.08.2025

  • 25 Гориил

    14 8 Отговор
    Това не е успех или победа. Това е шизофренията и манията на Европа. Русия успешно отблъсква атаки, които преди шест месеца бяха невъзможни за пресичане и унищожаване. Статистиката се приближава до почти сто процента, докато в началото на войната тази статистика не надвишаваше четиридесет-петдесет процента. Но не забравяйте, че всяка европейска атака ще бъде последвана от руски удар, който е с порядък по-смъртоносен.Ако останете упорити и се съпротивлявате на мира, руските дронове ще започнат да атакуват Европа.Ако това се случи, нека Урсула се моли, Стъб плаче, а Макрон коленичи.

    Коментиран от #49

    08:16 24.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 шопо..

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "така е":

    Завалийката..и на тоо му клопа клепалото

    08:20 24.08.2025

  • 29 верно е

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "болгаринь..":

    Най-голямата джамия в Европа е джамията в Чечения, наречена в чест на пророка Мохамед. Тя е облицована с мрамор и може да побере повече от 30 000 души.

    Във връзка с други големи джамии в Европа, Санктпетербургската джамия в Русия също се смята за една от най-големите в Европа. Тя може да побере 3 000 до 5 000 души.

    Джамията в Москва е също много голяма, със капацитет от около 10 000 души и площ 19 хиляди квадратни метра.

    Коментиран от #39

    08:20 24.08.2025

  • 30 Путлер, ако случайно имаше

    13 6 Отговор

    До коментар #11 от "Путин бакшиша":

    мозък в кратуната си ☝️ никога нямаше да започне война срещу Украйна. Обаче друго не се и очаква от един бакшиш и бивш, посредствен агент на КГБ

    08:21 24.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 БУФЕРНАТА ЗОНА

    8 9 Отговор
    Ще се разшири до Лвов.

    08:21 24.08.2025

  • 33 Злобното Джуджи

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "верно е":

    "...да помогне на Русия в този труден момент..."

    Ти сериозно ли ?
    Русия е непобедима, руската армия е най-силната, два дня и все, Киев три дня.......
    То кое ли не е трудно за Русията - дишането, ставането, миенето, ходенето, работата, вятъра, времето, космоса, НАТО, България 😄😄😄

    08:22 24.08.2025

  • 34 Кривоверен алкаш

    7 9 Отговор
    Как е днес проруската сган,почивате ли или пак....за Путину,....за рублите...жалка картинка сте...

    Коментиран от #36

    08:23 24.08.2025

  • 35 Кривоверен алкаш

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Руснаков":

    Старче ,а ти имаш ли мира с този пакет във фризера ?

    08:23 24.08.2025

  • 36 Руснаков

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Кривоверен алкаш":

    Тихоо,тихо бе стар пррррр∆ льооо...за жалките 25ст омириса всичко ...

    Коментиран от #37, #48, #51

    08:25 24.08.2025

  • 37 нещо си нервен

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Руснаков":

    гладен ли си?

    Коментиран от #41

    08:26 24.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гориил

    14 1 Отговор

    До коментар #29 от "верно е":

    Тези големи джамии са построени, за да се предотврати мюсюлманите да се молят по улиците, както се случва в Париж и Берлин.

    Коментиран от #42, #63

    08:29 24.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Руснаков

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "нещо си нервен":

    Широко ти е около връта явно ...ако и ти се изхранваш от кофите и току що е минало сметосъбирането и ти ще си нервен ...А ника Руснаков е само за заблуда на враговете ...Ветеран съм от Прайда ...

    Коментиран от #45

    08:29 24.08.2025

  • 42 брей ц.ц.ц

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "Гориил":

    Ти кога ги видя в Берлин и Париж да се молят по улиците?

    08:30 24.08.2025

  • 43 АсанБГ

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Роската съм":

    Вазелин няма да ти трябва,само на бързо ще го олигавиш,в Испания ми викат Спийди Асанес .

    Коментиран от #44, #68

    08:31 24.08.2025

  • 44 Роската

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "АсанБГ":

    Никво лигавене. Направо щи го нафърфоля.

    08:33 24.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 оня с коня

    10 2 Отговор
    А пък про падналите козяшки троооуеци снимат всеки пост и го показват на онбашията -супервайзеро та да им пусне 25ст на парче .

    Коментиран от #52

    08:35 24.08.2025

  • 47 ян бибиян

    4 7 Отговор
    Показват на дребния ленинградски гопник, че не е недосегаем. И високите токчета не са спасение.

    08:35 24.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Злобното Джуджи

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от "Гориил":

    "...Русия успешно отблъсква атаки..."

    Чакай, остановись.... 😁
    Хитлер твърдеше същото 1945г в бункера докато американците влизаха в Берлин. Нещо не ми се връзва Успешно отблъсква и Победа ?

    08:35 24.08.2025

  • 50 Кривоверен алкаш

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Руснаков":

    Тихоо ,тихо пррррр ∆ льоо,оплачи се на М.П. Моди та и той да те о нодди.

    Коментиран от #55

    08:36 24.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Знаеш ли

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    Каквозначи отломки паднаха и запалиха.Директен удар по целта.Руското ПВО е куцо като цялата им държава

    Коментиран от #57

    08:37 24.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Руснаков":

    Фризера ...наблюдавай осторожно фризера ...

    Коментиран от #56

    08:37 24.08.2025

  • 55 Кривоверен алкаш

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Кривоверен алкаш":

    Пелтеков.. тровиш ли още въздуха...

    08:38 24.08.2025

  • 56 Руснаков

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "гост":

    пазя го за теб и цялата ти рода,няма да са по различни от теб

    Коментиран от #59, #62

    08:39 24.08.2025

  • 57 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Знаеш ли":

    Снимай и не се отплесвай от главната цел,че ще обикаляш после по кофите и ще видиш къде ..рат гладните .

    08:39 24.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Руснаков":

    Няма страшно дядка...каза че имаш син,явно ви е традиция в семейството,скоро и теб ще те набутат вътре ...

    Коментиран от #61

    08:41 24.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "гост":

    Папагал,смени плочата...ако го няма фризера и трябва да си гризеш ........

    Коментиран от #69

    08:43 24.08.2025

  • 62 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Руснаков":

    Старче ...от нерви пропусна маркировката с точките ...,нали знаеш после стотинки за бонбонки няма ...Консултирай се по въпроса с дрррр Тиа криптограф .

    08:43 24.08.2025

  • 63 ян бибиян

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "Гориил":

    Християните в Русия са 47 процента, в Украйна са 87 процента.

    08:43 24.08.2025

  • 64 за нас европейците

    3 1 Отговор
    това е една добра новина

    Коментиран от #71

    08:45 24.08.2025

  • 65 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Руснаков":

    Някакъв тук ти пречи ...и два лева днес за един хляб да изкараш ...Ей нямат милост тези хора ...

    08:45 24.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Кольо

    1 0 Отговор
    Значи,тия дронове.Ги пълнят с отломки.Вместо взив.

    08:47 24.08.2025

  • 68 майоркинец

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "АсанБГ":

    Няма да четем глупостите ви . Елате на плаца Торос и се разберете .

    08:48 24.08.2025

  • 69 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "гост":

    По въпроса с папагалите...трябва към Зельоньй Папугай да се обърнеш...

    08:48 24.08.2025

  • 70 Божие наказание

    4 4 Отговор
    Украйна след войната ще е такава клоака, че да избягат в Сомалия ще им се вижда изход. Даже няма значение кои области към кого ще преминат или останат. Ще мечтаят за времената на СССР, но НИКОГА повече няма да живеят така!

    Коментиран от #72, #76

    08:50 24.08.2025

  • 71 Злобното Джуджи

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "за нас европейците":

    "...това е една добра новина..."

    Добра новина е украинците най-сетне да Открият Атома и направят услуга на агонизираща Русия, като я свършат с един удар 👍

    Коментиран от #73

    08:52 24.08.2025

  • 72 нали

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Божие наказание":

    Затова ли от началото на тази година цял свят му кляка на Зеленски с надеждата да ги допусне във възстановяването на следвоенна Украйна. Значи изхода от войната е ясен още от миналата година.

    08:52 24.08.2025

  • 73 за нас европейците

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Злобното Джуджи":

    мнението на руските тро лове са без значение

    08:53 24.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ян бибиян

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Божие наказание":

    След войната Украйна ще е по-добра държава. Някои руснаци вероятно ще се сетят, че имат украински паспорти и ще искат да живеят там. Ти кажи защо жалката ви матушка ни забрани да се включим в плана Маршал след ВСВ?

    Коментиран от #81

    09:01 24.08.2025

  • 77 търпят го

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    защото са страхливци като него

    09:04 24.08.2025

  • 78 ян бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    В Столипиново сте едни българи...

    09:06 24.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Злобното Джуджи

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "ян бибиян":

    ".. защо жалката ви матушка ни забрани да се включим в плана Маршал..."

    Вчера в Несебър разговарях с руски туристи.
    Почувствах се омърсен и изнасилен от душевната им мръсотия. За руснака няма поезия, музика, култура, възвишена цел. Има пожрать и посрать 😄😄😄

    Коментиран от #82, #86

    09:09 24.08.2025

  • 82 ян бибиян

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Злобното Джуджи":

    Това са били рускоговорящи тсси ганни ,наричащи се украинци,ама пък ти и откъде да знаеш .

    09:11 24.08.2025

  • 83 Древен

    1 0 Отговор
    Ами то това само могат...ВЕЧЕ...
    Нале на подобни мръсотии ги учат наглетата...
    Ама на бойното поле ядат бой...

    09:12 24.08.2025

  • 84 ян бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "ян бибиян":

    Тихо бе копей,супер си нагъл и тπππ ,един ник не си в състояние да си измислиш !

    09:13 24.08.2025

  • 85 си дзън

    0 0 Отговор
    Кумецът на Путин бил много щастлив от пожарчето.

    09:13 24.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

