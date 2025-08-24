Украйна атакува с дронове пристанище край Санкт Петербург, гори пожар

Десет дрона бяха унищожени над пристанището Уст-Луга в Ленинградска област. Няма предварителни данни за жертви, съобщи губернаторът на областта Александър Дрозденко.
„Сутринта на 24 август десет безпилотни летателни апарата бяха унищожени над пристанището Уст-Луга. Отломките от дроновете причиниха пожар. Пожарникари и Министерството на извънредните ситуации работят по потушаването на пожара. По предварителни данни няма жертви“, написа той в своя Telegram канал.
Войските за противовъздушна отбрана и Въздушно-космическите сили на руското Министерство на отбраната унищожиха девет вражески дрона над Смоленска област през нощта. Няма жертви или щети по инфраструктурата, съобщи губернаторът на областта Василий Анохин в своя канал в месинджъра Max.
„Днес нашият регион отново беше атакуван от украински безпилотни летателни апарати. През нощта противовъздушната отбрана и Въздушно-космическите сили на руското Министерство на отбраната унищожиха девет безпилотни летателни апарата над територията на Смоленска област. Благодарение на работата на нашите военнослужещи няма жертви и инфраструктурни съоръжения не са повредени“, написа Аношин.
Той отбеляза, че на местата на отломките са изпратени аварийни служби. Ако бъдат открити части от безпилотно летателно средство, гражданите не трябва да се приближават до тях. Местоположението на такива отломки трябва да бъде докладвано на аварийните служби.
Фасадата на жилищен блок и остъкляването на няколко апартамента са повредени в резултат на атака с безпилотно летателно средство в района на Советски в град Брянск. Това съобщи в своя Telegram канал губернаторът на Брянска област Александър Богомаз.
„По предварителна информация фасадата и остъкляването на няколко апартамента в жилищния блок са повредени“, написа той.
Богомаз съобщи, че в резултат на атаката няма жертви и аварийните служби работят.
