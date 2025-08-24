ISW: Русия блокира мирния процес с непроменени искания

Руското министерство на външните работи продължава да подчертава отказа на президента Владимир Путин да се срещне с украинския му колега Володимир Зеленски по графика, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, предава News.bg.
На 22 август Москва отхвърли обвиненията на западните медии, че външният министър Сергей Лавров подкопава мирния процес с последните си изявления, включително по въпроса за западните гаранции за сигурност за Украйна, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW).
Лавров заяви, че всякакви преговори за западни гаранции, които не отчитат „легитимните опасения“ на Русия, са „път към никъде“. Русия подкрепя само колективни гаранции за сигурност, които са „наистина надеждни“, като посочи исканията си, представени на Украйна по време на преговорите в Истанбул през 2022 г. Те включват забрана за присъединяване към НАТО, ограничения върху украинската армия и забрана за западна военна помощ, без налагане на ограничения върху руските сили.
На 22 август Тръмп заяви, че ще проучи позициите на Русия и Украйна относно мирните преговори „през следващите две седмици“ и ще реши дали да наложи „мащабни санкции и мита“. Той отбеляза, че е информирал Путин, че не е доволен от руския удар срещу американската компания за електроника „Flex“ в Мукачево, Закарпатска област, който причини масивен пожар и рани най-малко 19 служители.
Украинските удари с голям обсег срещу руски петролни рафинерии, западните санкции и трудностите при модернизацията на рафинериите оказват влияние върху приходите от петрол. Комерсант съобщи на 21 август, че Русия е на ръба на бензинова криза, тъй като цените на едро са се повишили рязко, а производството е намаляло с близо 10% от началото на 2025 г. Кремъл разчита на приходите от петрол за финансиране на войната, а неспособността му да се справя с енергийния сектор оспорва твърденията за дългосрочна устойчивост.
Междувременно Русия ескалира хибридната си кампания срещу държави от НАТО по западната граница, включително заглушаване и подправяне на GPS сигнали. Bloomberg съобщи, че балтийските държави, Финландия, Полша и Швеция са изразили загриженост пред международни транспортни организации заради рязкото увеличение на заглушаването и електронната война. Естонски регулатор отбеляза, че 85% от полетите в страната са засегнати от прекъсвания на сигнала, а Литва отчете 22-кратно увеличение на инцидентите със заглушаване на GPS от юли 2024 г.
Бивш руски военнослужещ потвърди наблюденията на ISW, че руски командири активно нареждат или позволяват екзекуции на украински военнопленници. Независимият беларуски вестник Вот Так публикува интервю с военнослужещ от батальона „Сомали“, който разказа за екзекуцията на петима пленници в окупираната Карливка през май 2024 г. ISW отбелязва рязко увеличение на достоверните доклади за такива случаи през 2024 и 2025 г.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #28, #55
12:06 24.08.2025
2 УДРИ С ЛОПАТАТА
12:07 24.08.2025
3 Само не
Коментиран от #67, #73
12:09 24.08.2025
4 Бен Вафлек
12:09 24.08.2025
5 Руснаците
Коментиран от #42
12:10 24.08.2025
6 Путин бакшиша
всеки западняк си ходи в Киев все едно е у дома си, а Сорос не ми дава да целим центровете за взимане на решенеия.
12:10 24.08.2025
7 Украйна
12:10 24.08.2025
8 Бен Вафлек ❗
"Тази нощ руските въоръжени сили нанесоха мащабен удар по военната инфраструктура на украинските въоръжени сили. Целта бяха британските научноизследователски и развойни работилници, заровени в бункери, занимаващи се с производството на същата ракета „Фламинго“ (FP-5) на британско-оматарската компания „Миланион Груп“. За да не се изглаждат нещата, чакаме официално потвърждение от руското Министерство на отбраната, но според предварителни данни работилниците са били унищожени от удари с ракети „Кинжал“. Имало е две производствени мощности и работилница за разработване и локализиране на техническа документация. Според предварителни данни са загинали до 28 служители в научноизследователската и развойна дейност и украински персонал“, написа Winwin предния ден.
„Това е отвъд идиотизма“, пишат хората в социалните мрежи за неустоимата страст на Зеленски към саморекламата.
Коментиран от #24
12:10 24.08.2025
9 Русия нищо не блокира
12:10 24.08.2025
10 ПРИТЕСНЕН ЦЕНТАК
12:11 24.08.2025
11 Елена Иванова
Коментиран от #23, #31, #47, #78
12:12 24.08.2025
12 Тьотя
12:12 24.08.2025
13 По-точно
12:12 24.08.2025
14 И Киев е Руски
12:12 24.08.2025
16 НЮЛАНД КУРАБИЙКАТА
12:13 24.08.2025
18 Гиркин отбросил копыта
12:13 24.08.2025
20 БУХАХАХА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":като иска сигурност да подаде молба за членство в НАТО.
Коментиран от #69
12:14 24.08.2025
21 Смешник
Коментиран от #40
12:14 24.08.2025
23 ЗАМИНАВАЙ ВЕДНАГА
До коментар #11 от "Елена Иванова":И сега ще те пуснат без виза. И после директно към Покровск.
12:15 24.08.2025
24 Запознат
До коментар #8 от "Бен Вафлек ❗":Внимание фалшива новина.
Коментиран от #39
25 Нормално
Целият свят вече знае какво да може очаква от империалистическа Русия, а именно... само смърт и разрушения.
Коментиран от #41
12:16 24.08.2025
26 Съдията
12:16 24.08.2025
27 минаващ
12:17 24.08.2025
28 Според марксистко-ленинската идеология
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Според марксистко-ленинската идеология сигурност ще има когато световната социалистическа революция победи в целия свят. Това, преведено на твоя език, означава война до дупка. За по-умните - сигурност чрез война. А причината е много проста - не може съседите да са по-добре от нас. Това ще кара нашето население да иска от същото, а ние не сме готови да им го дадем. Затова изходът е война.
Коментиран от #72
12:18 24.08.2025
29 московски каунъ
12:18 24.08.2025
30 ГЕНЕРАЛ НАСЕРСКИ
12:19 24.08.2025
32 Бандеровският режим
12:19 24.08.2025
33 az СВО Победа80
Както и се очакваше нарочиха за виновен за собствената им безпомощност, трагедия и некадърност В.В. Путин! 🤣🤣🤣
12:19 24.08.2025
35 Владѝмир
12:21 24.08.2025
36 Хипотетично
12:21 24.08.2025
37 българин
Коментиран от #53, #86
12:22 24.08.2025
38 ИСВ още от обяд
12:22 24.08.2025
39 Ще ти се
До коментар #24 от "Запознат":Но я публикуваха навсякъде. Западните медии се скъсаха да реват.🤣🤣🤣 Фалшифи са твоите плюсове. Ти по себе си съдиш✌️✌️✌️✌️
Коментиран от #45
12:23 24.08.2025
40 Клу Ун
До коментар #21 от "Смешник":Къде ги пише тези гаранции за неразрастване на НАТО? Няма такъв документ, няма дори устно изказване на човек, упълномощен да го заяви.
12:23 24.08.2025
41 Нормално
До коментар #25 от "Нормално":Киевският пcиxoпат (изpoд) търси изход от войната с които да "оправдае" целия позор от безсмислената мъка на стотици хиляди почернени семейства в Украйна и Русия.
Целият свят вече знае какво да може очаква от бандеровска Украйна, а именно... само смърт и разрушения.
12:23 24.08.2025
42 Ем, вземай сопата и тръгвай де,
До коментар #5 от "Руснаците":но само пишеш по форумите.
12:23 24.08.2025
43 РОШКО
12:24 24.08.2025
44 Антирашист
Затова иска да открадне максимално много територия ,късия ,бункерен плъх .
Ясно е, че Тръмп не може да промени решението на късия фашист за войната само с думи... .
Историята и събитията се движат когато се действа, а не когато се говорят празни приказки. Нужни са ефективни санкции и всички възможни оръжия за Украйна включително балистични ракети с обсег до 1000 километра.
Коментиран от #52
12:24 24.08.2025
45 Бен Вафлек
До коментар #39 от "Ще ти се":Повтарянето на фалшива новина от жълти медии не я прави истинска.
12:25 24.08.2025
46 Донбас
Коментиран от #54
12:25 24.08.2025
47 Баба ВУНА
До коментар #11 от "Елена Иванова":Ми не, няма да ходиш в Киев на екскурзии освен ако не искаш да те оберат и окрадат до шушка. Още по времето на соца когато на гара Киев спираше международния влак изпразваха цялата гара от местни и я охраняваха.
12:25 24.08.2025
48 123
12:26 24.08.2025
49 ИСВ реве на умряло,
12:26 24.08.2025
50 Биполярно разтройство
Варварските порядки на московитите няма да минат в Европа!
12:26 24.08.2025
51 Госあ
12:26 24.08.2025
52 РОШКО
До коментар #44 от "Антирашист":ЦЕЛТА НА ПУТИН НЕ СА ЗЕМИТЕ А ДА ИЗКОРЕНИ ФАШИЗМА ОТ УКРАИНА И ДА ЛИКВИДИРА БАНДЕРИ ,АЗОВЦИ И ДР ФАШИСКА ИЗМЕТ
Коментиран от #57
12:26 24.08.2025
53 вярно е
До коментар #37 от "българин":Русия - наши дни: Уважаеми клиенти, горивото свършва. Няма смисъл да стоите на опашка!
Коментиран от #56
12:26 24.08.2025
54 Майка ти и сестра ти отдавна са се
До коментар #46 от "Донбас":предали в плен на турския паркинг.
12:27 24.08.2025
55 Факти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Държавата с най-големия ядрен арсенал в света искала сигурност... По комунизма там нямаше никакви проблеми и цареше мир и спокойствие. По времето на Елцин имаше вътрешна престъпност, но отвън Русия никой не я закачаше. Откакто дойде Путин на власт и запали три войни грещу Чечения, Грузия и Украйна в Русия сигурност няма. По негово време има над 20 терористични акта. Взривове в панелки. Заложници в Московския Театър и в училището в Беслан. Нападението в зала Крокус. Безброй самоубийствени атентати. Жертвите са хиляди, а ранените в пъти повече. Когато нападаш е логично да получиш отговор. Украйна никога не е нападала Русия, преди Русия да нахлуе на нейна територия. Путин унищожи сигурността на Русия сам. Докато е на власт ще е така. След това ако руснаците изкарат късмет и получат мирен президент сигурността ще се завърне в Русия. Тя си има хиляди ядрени оръжия и други гаранции не й трябват. От гаранции за сигурност имат нужда само съседите й.
Коментиран от #59, #62, #80
12:27 24.08.2025
56 Те и ракетите свършиха,
До коментар #53 от "вярно е":а Путин умрятри още.когаромдолара стана 200 рубли.
Коментиран от #82
12:28 24.08.2025
57 ПРОШКО
До коментар #52 от "РОШКО":АМИ ДА СЕ САМОЛИКВИДИРА ТОГАВА.
12:28 24.08.2025
58 ДРЪЖТЕ СЕ ЕВРОГЕИЦИ РУСИЯ ИДВА
12:30 24.08.2025
59 Много Запознат
До коментар #55 от "Факти":Повечето от терористичните актове са дело на руските служби.
12:30 24.08.2025
60 Ееее много важно Путин ша чака
Колко по благоприятни предложения имаше, но не ша се опъва до последната 0краинка...
Коментиран от #68
12:31 24.08.2025
61 ЛИЛИ
12:32 24.08.2025
62 Либерастия
До коментар #55 от "Факти":Как можаха толкова много простотии да се съберат в кухата ти либерастка кратуна?
12:33 24.08.2025
63 Лечител
Путлер уверено я води в Отвъдното .
12:33 24.08.2025
64 На чисто
12:37 24.08.2025
65 нннн
12:38 24.08.2025
67 гост
До коментар #3 от "Само не":Ами например щото с това " бавно" настъпление за 3,5 години успя да вземе общо 1% от територията на Украйна срещу 1,5 милиона жертви !! Което всеки учил смятане ще ти каже , че за останалата част ще и трябват още поне 80-90 години и още 10 Росии като население !! Дали ще ги намери , да не говорим за годините , щото тя няма да изкара и даже още 3,5 !!
Коментиран от #79, #81, #83
12:39 24.08.2025
68 Зелю дигай белия байряк и сваляй гачиц
До коментар #60 от "Ееее много важно Путин ша чака":Ами можеше и без СВО ако Зелю спазване Минските споразумения, можеше и без териториии ако беше приел Истанбулския договор.. Да ама Не да слуша рошовия ингилиз да се бие до последния 0kpинец...
Ееее нема да стане пълна и безусловна капитулация...
Коментиран от #89
12:39 24.08.2025
69 това беше вече..
До коментар #20 от "БУХАХАХА":Как може страна да стане член на организация, която е създадена да воюва проти нея?
СВО е новата желязна завеса, но този път я пусна саната Русия.
Дай Боже, по-скоро мир!
12:40 24.08.2025
71 У ДРИ БАЦЕ
И СИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ НА МОСКАЛЯТА....СЪС ЗЕМЯТА!
12:41 24.08.2025
72 Миже би е вярно..
До коментар #28 от "Според марксистко-ленинската идеология":Комунизнът победи в Европа и сега воюва против свободните страни.
12:43 24.08.2025
73 гост
До коментар #3 от "Само не":И не започвай да ми обясняваш , че Украйна ще издържи по- малко !! Защото това което виждаш в момента е само защото " настъплението" е повече от бавно , да ме кажа никакво !! Ако видят , че Украйна наистина губи , запада най- малко ще влезе със въздушни сили и ще затвори небето , което ще е напълно достатъчно от " бавното ти настъпление" да остане само спомен , не ами да стане бавно отстъпление , на места даже много бързо , хаха !!
Коментиран от #75
12:43 24.08.2025
74 Артилерист
12:44 24.08.2025
75 Да малчо
До коментар #73 от "гост":Но това не е кънтъра.
12:45 24.08.2025
76 УдоМача
12:45 24.08.2025
77 Факт
12:46 24.08.2025
78 Хахахаха
До коментар #11 от "Елена Иванова":Ти отиди на екскурзия до Москва или Санкт Петербург и ще забравиш че искала да посетиш тая дурка Куiв.
12:46 24.08.2025
79 Затова
До коментар #67 от "гост":пропагандата е само за глупаци.
12:46 24.08.2025
80 Забавна теория
До коментар #55 от "Факти":Жертвите на терорузма, сами са си виновни, това ли е ?
Нещо куца логиката.
Тероризмът е оръжие на едрия капитал срещу свободния свят.
12:46 24.08.2025
81 Да беше сметнал малко 1:10
До коментар #67 от "гост":30% все пак не са 1%, които владеят рашките , а и загубите на укрите ги смятай 1:10...
Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10, това е ужасяващо...
Коментиран от #87, #92
12:47 24.08.2025
82 гост
До коментар #56 от "Те и ракетите свършиха,":Путлер наистина умря още след безславното бягство от Киев , поне този Путлер който си мислеше , че ей сега ще стане император на Евразия , хахах !! Можете да си плещите обясненията , че Раша искала само Донбас , но всички и по- важното , тази в Кремъл отлично знаят , че единствената цел на СВОто е пълно завземане на Украйна !! Тоест всичко по- малко от това е личен и необратим провал за Путлер , а в неговата глутница провали не се прощават !! Тоест всякакъв край на войната различен от това значи и пълния край на Путлер , политически и физически !
Коментиран от #84, #91
12:51 24.08.2025
83 Украинец казва не друг
До коментар #67 от "гост":Арестович
„Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.
Медведчук:
Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.
12:51 24.08.2025
84 Добре малчо
До коментар #82 от "гост":Сега виж куклите какво правят.
12:53 24.08.2025
85 Азиатец
Защо Путин не иска да се среща със Зеленски ? Причините са много:
1. Путин не признава Зеленски за легитимен президент на Украйна по разбираеми причини;
2. Зеленски е подписал указ за недопускане преговори с Русия. Какво иска тогава не е ясно;
3. Зеленски не е иска да предостави Крим, Донбас и завоюваните територии на Русия, въпреки че всеки ден губи още и още територии и очевидно губи войната, въпреки подкрепата на НАТО и ЕС;
4. Путин му няма доверие, защото не спази Минските споразумения и договореностите от Истанбул и защото решенията му се вземат във Вашингтон, Лондон и Брюксел;
5. Зеленски не иска прекратяване на войната, защото иска непрекъснато пари и оръжие от НАТО и ЕС;
6. Путин никога няма да преговаря с хора, които искат стратегическо поражение на Русия на бойното поле и налагане на мир чрез сила при условие, че са напълно неспособни да постигнат това;
7. Путин няма да преговаря и поради факта, че условията му са напълно ясни, но Зеленски отказва да преговаря по тях;
8. В чисто личен план Путин не иска да преговаря с нещо, което непрекъснато го нарича убиец и престъпник. В живота, а още повече в политиката, това е недопустимо. Не съм прочел никъде Путин да коментира Зеленски в личен план, въпреки че има достатъчно основание за това.
12:53 24.08.2025
86 Хахахаха
До коментар #37 от "българин":""В рашkата педеpация вече са на купони за бензин, до дам ги докара кремълския режим."
Кой те излъга така жестоко бе
или пак си чел Фейк-нюз,я дай едно доказателство.
Коментиран от #90
12:53 24.08.2025
87 Хехехехе
До коментар #81 от "Да беше сметнал малко 1:10":Без- казармен ХУ... ЕСОС,ДА? Хехехехехехе
Отбраняващи ..1 към минимум 4 ( според терена до 10)..-- Атакуващи !
97 К монголяци ЧЕРНОЗЕМ само пред селото ПОКРОВСК!! Официална информация!
75 К ПИН доси Фира само в КУРСК!!
Близо 2 Милиона москалчета наториха нивята във Украйна
12:55 24.08.2025
88 Анонимен
12:55 24.08.2025
89 Ама маани другото
До коментар #68 от "Зелю дигай белия байряк и сваляй гачиц":Ама има неписани закон... първото предложение на руснаците винаги е най доброто... еее не го приеха пък сега олеле!!!
12:56 24.08.2025
90 Купони за бензин и внос от
До коментар #86 от "Хахахаха":Казахстан и Беларус! В ДОНБАС и КРИМ има вода за 3 ЧАСА но,... ВЕДНЪЖ на 2 седмици!!
Глей ма е--- БАЛНИК
Ееееедехееее
12:58 24.08.2025
91 Азиатец
До коментар #82 от "гост":На какво си ? Сменяй дилъра, че ти пробутва скапана стока и мозъкът ти е безвъзвратно увреден.
12:59 24.08.2025
92 гост
До коментар #81 от "Да беше сметнал малко 1:10":През последните 1010 дни от войната руските сили за завзели по-малко от 1 процент от територията на Украйна, пише украинският мониторингов проектът DeepState, който проследява промените на фронта.
"От 12 ноември 2022 г. (окупирана към датата - 108 651 кв. км) до днес (114 493 кв. км), врагът окупира 5842 кв. км украинска територия. Това е 0,96781% от цялата площ на украинската държава в международно признати граници“, казват анализаторите на проекта.
Руснаците имаха голям успех в първите дни на пълномащабното нахлуване. Но благодарение на настъпателните операции в северната част на страната, в Харковска и Херсонска област, украинските войници успяват да върнат голяма част от завзетите територии.
Това са фактите , а твоите розови русолюбски мечти никого не вълнуват !!
12:59 24.08.2025