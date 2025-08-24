Новини
ISW: Русия блокира мирния процес с непроменени искания
ISW: Русия блокира мирния процес с непроменени искания

24 Август, 2025 12:05

Русия настоява за гаранции за сигурност, Западът следи хибридните действия и проблемите в енергетиката

ISW: Русия блокира мирния процес с непроменени искания - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на външните работи продължава да подчертава отказа на президента Владимир Путин да се срещне с украинския му колега Володимир Зеленски по графика, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, предава News.bg.

На 22 август Москва отхвърли обвиненията на западните медии, че външният министър Сергей Лавров подкопава мирния процес с последните си изявления, включително по въпроса за западните гаранции за сигурност за Украйна, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW).

Лавров заяви, че всякакви преговори за западни гаранции, които не отчитат „легитимните опасения“ на Русия, са „път към никъде“. Русия подкрепя само колективни гаранции за сигурност, които са „наистина надеждни“, като посочи исканията си, представени на Украйна по време на преговорите в Истанбул през 2022 г. Те включват забрана за присъединяване към НАТО, ограничения върху украинската армия и забрана за западна военна помощ, без налагане на ограничения върху руските сили.

На 22 август Тръмп заяви, че ще проучи позициите на Русия и Украйна относно мирните преговори „през следващите две седмици“ и ще реши дали да наложи „мащабни санкции и мита“. Той отбеляза, че е информирал Путин, че не е доволен от руския удар срещу американската компания за електроника „Flex“ в Мукачево, Закарпатска област, който причини масивен пожар и рани най-малко 19 служители.

Украинските удари с голям обсег срещу руски петролни рафинерии, западните санкции и трудностите при модернизацията на рафинериите оказват влияние върху приходите от петрол. Комерсант съобщи на 21 август, че Русия е на ръба на бензинова криза, тъй като цените на едро са се повишили рязко, а производството е намаляло с близо 10% от началото на 2025 г. Кремъл разчита на приходите от петрол за финансиране на войната, а неспособността му да се справя с енергийния сектор оспорва твърденията за дългосрочна устойчивост.

Междувременно Русия ескалира хибридната си кампания срещу държави от НАТО по западната граница, включително заглушаване и подправяне на GPS сигнали. Bloomberg съобщи, че балтийските държави, Финландия, Полша и Швеция са изразили загриженост пред международни транспортни организации заради рязкото увеличение на заглушаването и електронната война. Естонски регулатор отбеляза, че 85% от полетите в страната са засегнати от прекъсвания на сигнала, а Литва отчете 22-кратно увеличение на инцидентите със заглушаване на GPS от юли 2024 г.

Бивш руски военнослужещ потвърди наблюденията на ISW, че руски командири активно нареждат или позволяват екзекуции на украински военнопленници. Независимият беларуски вестник Вот Так публикува интервю с военнослужещ от батальона „Сомали“, който разказа за екзекуцията на петима пленници в окупираната Карливка през май 2024 г. ISW отбелязва рязко увеличение на достоверните доклади за такива случаи през 2024 и 2025 г.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    43 4 Отговор
    Русия иска сигурност.

    Коментиран от #20, #28, #55

    12:06 24.08.2025

  • 2 УДРИ С ЛОПАТАТА

    36 6 Отговор
    До пълна ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    12:07 24.08.2025

  • 3 Само не

    36 4 Отговор
    Разбрах защо Русия която бавно настъпва трябва да промени исканията си!?! По изявленията на Украйна тя би признала само изтегляне на Русия и влизането и в НАТО което е неприемливо за руснаците

    Коментиран от #67, #73

    12:09 24.08.2025

  • 4 Бен Вафлек

    54 3 Отговор
    Киевските власти твърдяха, че американският завод в Мукачево произвежда само битова електроника, като например кафе машини. Въпреки това, дори с помощта на два пожарни влака, оборудването продължило да гори втори ден. Стана известно, че производството е работило на четири смени без почивни дни - очевидно кафе машините са били много популярни.

    12:09 24.08.2025

  • 5 Руснаците

    8 36 Отговор
    Само сопа ги оправя ,всичко друго е протачане и лакърдии

    Коментиран от #42

    12:10 24.08.2025

  • 6 Путин бакшиша

    7 31 Отговор
    Много съм слаб купейки..
    всеки западняк си ходи в Киев все едно е у дома си, а Сорос не ми дава да целим центровете за взимане на решенеия.

    12:10 24.08.2025

  • 7 Украйна

    27 5 Отговор
    Няма президент.

    12:10 24.08.2025

  • 8 Бен Вафлек ❗

    30 27 Отговор
    „Идиотизъм отвъд предела“: Зеленски издава местоположението на завода за ракети „Фламинго“"
    "Тази нощ руските въоръжени сили нанесоха мащабен удар по военната инфраструктура на украинските въоръжени сили. Целта бяха британските научноизследователски и развойни работилници, заровени в бункери, занимаващи се с производството на същата ракета „Фламинго“ (FP-5) на британско-оматарската компания „Миланион Груп“. За да не се изглаждат нещата, чакаме официално потвърждение от руското Министерство на отбраната, но според предварителни данни работилниците са били унищожени от удари с ракети „Кинжал“. Имало е две производствени мощности и работилница за разработване и локализиране на техническа документация. Според предварителни данни са загинали до 28 служители в научноизследователската и развойна дейност и украински персонал“, написа Winwin предния ден.
    „Това е отвъд идиотизма“, пишат хората в социалните мрежи за неустоимата страст на Зеленски към саморекламата.

    Коментиран от #24

    12:10 24.08.2025

  • 9 Русия нищо не блокира

    36 4 Отговор
    Русия предупреждаваше години наред, вие искахте война и се правехте на глухи. Сега имате война и русия има условия, които всеки път когато откажете, стават все по лоши и трудни за вас.

    12:10 24.08.2025

  • 10 ПРИТЕСНЕН ЦЕНТАК

    26 3 Отговор
    Washington Post: Пентагонът праща войски в Чикаго за борба с престъпността. Отиде ми демокрацията.

    12:11 24.08.2025

  • 11 Елена Иванова

    6 35 Отговор
    Гледам сега тържествата по случай деня на независимостта на Украйна в Киев- майката на всички руски градове. Много красив и приказен град. Радвам се, че е украински и европейски и като влязат в ЕС ще ходим масово на екскурзии там без визи.

    Коментиран от #23, #31, #47, #78

    12:12 24.08.2025

  • 12 Тьотя

    2 21 Отговор
    Копеи на амбразурата ,края на месеца идва ,много слабо се представихте през август

    12:12 24.08.2025

  • 13 По-точно

    14 4 Отговор
    Доста отстъпиха от линията на 1991. НАТО е на 450 километра от Москва.

    12:12 24.08.2025

  • 14 И Киев е Руски

    19 4 Отговор
    Господаря на света изобщо не се интересува западна ли те дали следят или не следят хибридните действия.Путин каза за какво му е на света да съществува без РУСИЯ.който разбрал разбрал

    12:12 24.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 НЮЛАНД КУРАБИЙКАТА

    25 4 Отговор
    Организирах им Майдана. Струваше ми само 5 милиарда долари.

    12:13 24.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гиркин отбросил копыта

    4 10 Отговор
    Дано му мине.

    12:13 24.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БУХАХАХА

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    като иска сигурност да подаде молба за членство в НАТО.

    Коментиран от #69

    12:14 24.08.2025

  • 21 Смешник

    28 1 Отговор
    А къде отидоха руските гаранции за сигурност Бяха се разбрали на времето Нато да не се разширява на изток а ето те са вече на границите на Русия А що се отнася до завода в Мусачево те произвеждат електроника за военни цели и са легитимна цел независимо че са американска компания Така че чичо Дончо да се успокои малко

    Коментиран от #40

    12:14 24.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЗАМИНАВАЙ ВЕДНАГА

    16 5 Отговор

    До коментар #11 от "Елена Иванова":

    И сега ще те пуснат без виза. И после директно към Покровск.

    12:15 24.08.2025

  • 24 Запознат

    22 21 Отговор

    До коментар #8 от "Бен Вафлек ❗":

    Внимание фалшива новина.

    Коментиран от #39

    12:16 24.08.2025

  • 25 Нормално

    29 29 Отговор
    Кремълският пcиxoпат (изpoд) търси изход от войната с които да "оправдае" целия позор от безсмислената мъка на стотици хиляди почернени семейства в Украйна и Русия.
    Целият свят вече знае какво да може очаква от империалистическа Русия, а именно... само смърт и разрушения.

    Коментиран от #41

    12:16 24.08.2025

  • 26 Съдията

    23 3 Отговор
    САЩ и Русия се разбраха. Тоест Русия няма защо да променя исканията си, да не говорим че непрекъснато печели нова територия. А Украйна, ако продължава да се дърпа под давлението на Западна(ла) Европа, ще загуби още повече.😂

    12:16 24.08.2025

  • 27 минаващ

    24 2 Отговор
    Пак Русия виновна , като всеки път ...Путин е пречката , а зеления издаде указ за ЗАБРАНА на прегговори с Русия . Кой е виновникът тогава ?! Руснаците не са си променяли исканията от самото начало на СВО-то !

    12:17 24.08.2025

  • 28 Според марксистко-ленинската идеология

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Според марксистко-ленинската идеология сигурност ще има когато световната социалистическа революция победи в целия свят. Това, преведено на твоя език, означава война до дупка. За по-умните - сигурност чрез война. А причината е много проста - не може съседите да са по-добре от нас. Това ще кара нашето население да иска от същото, а ние не сме готови да им го дадем. Затова изходът е война.

    Коментиран от #72

    12:18 24.08.2025

  • 29 московски каунъ

    3 14 Отговор
    Руските военни кореспонденти се оплакват от тежката ситуация при Покровск. Съобщава се, че ВСУ са влезли в населено място Мирное в тила на окупаторите и са създали заплаха от обкръжение. За всичко обвиняват командването на 5-а бригада.

    12:18 24.08.2025

  • 30 ГЕНЕРАЛ НАСЕРСКИ

    14 3 Отговор
    Не вървят перемогите. Азофци напразно ги пожертвахме.

    12:19 24.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бандеровският режим

    15 4 Отговор
    Който е яхнал украинският народ трябва да бъде ликвидиран

    12:19 24.08.2025

  • 33 az СВО Победа80

    18 2 Отговор
    Десет дни след срещата между Путин и Тръмп враговете им изплюха камъчето...

    Както и се очакваше нарочиха за виновен за собствената им безпомощност, трагедия и некадърност В.В. Путин! 🤣🤣🤣

    12:19 24.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Владѝмир

    13 1 Отговор
    потникът блокира преговорите при положение "Шах" ! следва "Мат" !

    12:21 24.08.2025

  • 36 Хипотетично

    3 6 Отговор
    Москва освен че завладява колкото се може украинска територия , убивайки своите войници и братските противникови части, но има шанс с тръмповото прекратяване на сраженията, но чрез окончателен мирен договор, да легитимира окончателното им присъединяване към РФ, с признанието на САЩ, на Европа и на Китай.

    12:21 24.08.2025

  • 37 българин

    1 15 Отговор
    В рашkата педеpация вече са на купони за бензин, до дам ги докара кремълския режим.

    Коментиран от #53, #86

    12:22 24.08.2025

  • 38 ИСВ още от обяд

    7 0 Отговор
    са се наквасили с терпентин.

    12:22 24.08.2025

  • 39 Ще ти се

    19 2 Отговор

    До коментар #24 от "Запознат":

    Но я публикуваха навсякъде. Западните медии се скъсаха да реват.🤣🤣🤣 Фалшифи са твоите плюсове. Ти по себе си съдиш✌️✌️✌️✌️

    Коментиран от #45

    12:23 24.08.2025

  • 40 Клу Ун

    3 16 Отговор

    До коментар #21 от "Смешник":

    Къде ги пише тези гаранции за неразрастване на НАТО? Няма такъв документ, няма дори устно изказване на човек, упълномощен да го заяви.

    12:23 24.08.2025

  • 41 Нормално

    11 11 Отговор

    До коментар #25 от "Нормално":

    Киевският пcиxoпат (изpoд) търси изход от войната с които да "оправдае" целия позор от безсмислената мъка на стотици хиляди почернени семейства в Украйна и Русия.
    Целият свят вече знае какво да може очаква от бандеровска Украйна, а именно... само смърт и разрушения.

    12:23 24.08.2025

  • 42 Ем, вземай сопата и тръгвай де,

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаците":

    но само пишеш по форумите.

    12:23 24.08.2025

  • 43 РОШКО

    8 8 Отговор
    КАТО ПОИЗБИЕМ ОЩЕ МАЛКО УКРАИНЦИ ТЕ САМИ ЩЕ ПОИСКАТ ДА СЕ ПРЕДАДАТ

    12:24 24.08.2025

  • 44 Антирашист

    12 17 Отговор
    Путлер трябва с нещо реално да оправдае великата глупост която сътвори с тази война и тези 1 милион убити и осакатени рашисти ..
    Затова иска да открадне максимално много територия ,късия ,бункерен плъх .
    Ясно е, че Тръмп не може да промени решението на късия фашист за войната само с думи... .
    Историята и събитията се движат когато се действа, а не когато се говорят празни приказки. Нужни са ефективни санкции и всички възможни оръжия за Украйна включително балистични ракети с обсег до 1000 километра.

    Коментиран от #52

    12:24 24.08.2025

  • 45 Бен Вафлек

    8 13 Отговор

    До коментар #39 от "Ще ти се":

    Повтарянето на фалшива новина от жълти медии не я прави истинска.

    12:25 24.08.2025

  • 46 Донбас

    6 19 Отговор
    Руски нашественици са се предали в плен на ВСУ в района на Малиновка, Покровско направление.

    Коментиран от #54

    12:25 24.08.2025

  • 47 Баба ВУНА

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Елена Иванова":

    Ми не, няма да ходиш в Киев на екскурзии освен ако не искаш да те оберат и окрадат до шушка. Още по времето на соца когато на гара Киев спираше международния влак изпразваха цялата гара от местни и я охраняваха.

    12:25 24.08.2025

  • 48 123

    12 2 Отговор
    Психо бесните атлантици не виждат какво пишат дори. Тръмп бил бившия президент, Путин бил агресора, отново се вадят партенките на руския вълкодав Плевнелиев от 2015 г за хибридните воини . " Бивш руски военнослужещ потвърди наблюденията на ISW.. "

    12:26 24.08.2025

  • 49 ИСВ реве на умряло,

    11 3 Отговор
    защото укробандеровдия режим в Киев оттича в канала.

    12:26 24.08.2025

  • 50 Биполярно разтройство

    3 14 Отговор
    Агресорът искал "гаранции за сигурност", за да запази завоеванията си и да си подсигури за в бъдеще нови.
    Варварските порядки на московитите няма да минат в Европа!

    12:26 24.08.2025

  • 51 Госあ

    9 7 Отговор
    Путин извади голям късмет със ръководството в Китай и избора на портокала в САЩ. Познати се оплакват, че Китай много се е наклонил на една страна и то рискована. Затягат се и цензурата и някои безмислени правила. Американците също недоволстват все повече срещу Тръмп, виждат че всичките му политики са мижи да те лъжем и са за сметка на гласоподавателя. Късмета на Путин е с давност, да не си мисли, че времето работи за него. Напротив.

    12:26 24.08.2025

  • 52 РОШКО

    14 6 Отговор

    До коментар #44 от "Антирашист":

    ЦЕЛТА НА ПУТИН НЕ СА ЗЕМИТЕ А ДА ИЗКОРЕНИ ФАШИЗМА ОТ УКРАИНА И ДА ЛИКВИДИРА БАНДЕРИ ,АЗОВЦИ И ДР ФАШИСКА ИЗМЕТ

    Коментиран от #57

    12:26 24.08.2025

  • 53 вярно е

    4 9 Отговор

    До коментар #37 от "българин":

    Русия - наши дни: Уважаеми клиенти, горивото свършва. Няма смисъл да стоите на опашка!

    Коментиран от #56

    12:26 24.08.2025

  • 54 Майка ти и сестра ти отдавна са се

    2 8 Отговор

    До коментар #46 от "Донбас":

    предали в плен на турския паркинг.

    12:27 24.08.2025

  • 55 Факти

    14 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Държавата с най-големия ядрен арсенал в света искала сигурност... По комунизма там нямаше никакви проблеми и цареше мир и спокойствие. По времето на Елцин имаше вътрешна престъпност, но отвън Русия никой не я закачаше. Откакто дойде Путин на власт и запали три войни грещу Чечения, Грузия и Украйна в Русия сигурност няма. По негово време има над 20 терористични акта. Взривове в панелки. Заложници в Московския Театър и в училището в Беслан. Нападението в зала Крокус. Безброй самоубийствени атентати. Жертвите са хиляди, а ранените в пъти повече. Когато нападаш е логично да получиш отговор. Украйна никога не е нападала Русия, преди Русия да нахлуе на нейна територия. Путин унищожи сигурността на Русия сам. Докато е на власт ще е така. След това ако руснаците изкарат късмет и получат мирен президент сигурността ще се завърне в Русия. Тя си има хиляди ядрени оръжия и други гаранции не й трябват. От гаранции за сигурност имат нужда само съседите й.

    Коментиран от #59, #62, #80

    12:27 24.08.2025

  • 56 Те и ракетите свършиха,

    7 8 Отговор

    До коментар #53 от "вярно е":

    а Путин умрятри още.когаромдолара стана 200 рубли.

    Коментиран от #82

    12:28 24.08.2025

  • 57 ПРОШКО

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "РОШКО":

    АМИ ДА СЕ САМОЛИКВИДИРА ТОГАВА.

    12:28 24.08.2025

  • 58 ДРЪЖТЕ СЕ ЕВРОГЕИЦИ РУСИЯ ИДВА

    8 3 Отговор
    БЕЗ КОМЕНТАР

    12:30 24.08.2025

  • 59 Много Запознат

    6 9 Отговор

    До коментар #55 от "Факти":

    Повечето от терористичните актове са дело на руските служби.

    12:30 24.08.2025

  • 60 Ееее много важно Путин ша чака

    8 2 Отговор
    Щом Зелю не иска бързо и сигурно решение с миникапитулация ще има скоро пълна капитулация....
    Колко по благоприятни предложения имаше, но не ша се опъва до последната 0краинка...

    Коментиран от #68

    12:31 24.08.2025

  • 61 ЛИЛИ

    7 2 Отговор
    КЕФИ МЕ КАК СОРОСИ И КОЗЯЦИ ВДИГАТ КРЪВНО, ДАНО СКОРО ИЗПУКАТ

    12:32 24.08.2025

  • 62 Либерастия

    5 10 Отговор

    До коментар #55 от "Факти":

    Как можаха толкова много простотии да се съберат в кухата ти либерастка кратуна?

    12:33 24.08.2025

  • 63 Лечител

    10 4 Отговор
    Раша отива там откъдето никой не се е върнал ...
    Путлер уверено я води в Отвъдното .

    12:33 24.08.2025

  • 64 На чисто

    2 3 Отговор
    Ама това не е новина. С русия просто не се преговаря.

    12:37 24.08.2025

  • 65 нннн

    5 0 Отговор
    Три години слушах и четох за война до победен край, до последния украинец, до разпадане на Русия и т.н. Изведнъж някои се разбързаха - искат прекратяване на огъня веднага, вчера даже... Що ли?

    12:38 24.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 гост

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Само не":

    Ами например щото с това " бавно" настъпление за 3,5 години успя да вземе общо 1% от територията на Украйна срещу 1,5 милиона жертви !! Което всеки учил смятане ще ти каже , че за останалата част ще и трябват още поне 80-90 години и още 10 Росии като население !! Дали ще ги намери , да не говорим за годините , щото тя няма да изкара и даже още 3,5 !!

    Коментиран от #79, #81, #83

    12:39 24.08.2025

  • 68 Зелю дигай белия байряк и сваляй гачиц

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ееее много важно Путин ша чака":

    Ами можеше и без СВО ако Зелю спазване Минските споразумения, можеше и без териториии ако беше приел Истанбулския договор.. Да ама Не да слуша рошовия ингилиз да се бие до последния 0kpинец...
    Ееее нема да стане пълна и безусловна капитулация...

    Коментиран от #89

    12:39 24.08.2025

  • 69 това беше вече..

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "БУХАХАХА":

    Как може страна да стане член на организация, която е създадена да воюва проти нея?
    СВО е новата желязна завеса, но този път я пусна саната Русия.
    Дай Боже, по-скоро мир!

    12:40 24.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 У ДРИ БАЦЕ

    2 0 Отговор
    У ДРИ ТАА МОН ГОЛО- ФАШИСТКА ИЗ...МЕТ!
    И СИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ НА МОСКАЛЯТА....СЪС ЗЕМЯТА!

    12:41 24.08.2025

  • 72 Миже би е вярно..

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Според марксистко-ленинската идеология":

    Комунизнът победи в Европа и сега воюва против свободните страни.

    12:43 24.08.2025

  • 73 гост

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Само не":

    И не започвай да ми обясняваш , че Украйна ще издържи по- малко !! Защото това което виждаш в момента е само защото " настъплението" е повече от бавно , да ме кажа никакво !! Ако видят , че Украйна наистина губи , запада най- малко ще влезе със въздушни сили и ще затвори небето , което ще е напълно достатъчно от " бавното ти настъпление" да остане само спомен , не ами да стане бавно отстъпление , на места даже много бързо , хаха !!

    Коментиран от #75

    12:43 24.08.2025

  • 74 Артилерист

    5 1 Отговор
    Това повтаряне, че Русия не иска среща на Путин и Зеленски е някаква англосакска шизофрения. Колко пъти да им се казва, че за да срещнат президентите ТРЯБВА ДА ИМА ДНЕВЕН РЕД! Иначе за какво да срещат? Зеленски да си прави артистичните изпълнения или какво?

    12:44 24.08.2025

  • 75 Да малчо

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "гост":

    Но това не е кънтъра.

    12:45 24.08.2025

  • 76 УдоМача

    3 2 Отговор
    Русия нищо не блокира! Русия просто си иска своето...

    12:45 24.08.2025

  • 77 Факт

    1 0 Отговор
    Не са неизпълними!

    12:46 24.08.2025

  • 78 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Елена Иванова":

    Ти отиди на екскурзия до Москва или Санкт Петербург и ще забравиш че искала да посетиш тая дурка Куiв.

    12:46 24.08.2025

  • 79 Затова

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "гост":

    пропагандата е само за глупаци.

    12:46 24.08.2025

  • 80 Забавна теория

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Факти":

    Жертвите на терорузма, сами са си виновни, това ли е ?
    Нещо куца логиката.
    Тероризмът е оръжие на едрия капитал срещу свободния свят.

    12:46 24.08.2025

  • 81 Да беше сметнал малко 1:10

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "гост":

    30% все пак не са 1%, които владеят рашките , а и загубите на укрите ги смятай 1:10...
    Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10, това е ужасяващо...

    Коментиран от #87, #92

    12:47 24.08.2025

  • 82 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Те и ракетите свършиха,":

    Путлер наистина умря още след безславното бягство от Киев , поне този Путлер който си мислеше , че ей сега ще стане император на Евразия , хахах !! Можете да си плещите обясненията , че Раша искала само Донбас , но всички и по- важното , тази в Кремъл отлично знаят , че единствената цел на СВОто е пълно завземане на Украйна !! Тоест всичко по- малко от това е личен и необратим провал за Путлер , а в неговата глутница провали не се прощават !! Тоест всякакъв край на войната различен от това значи и пълния край на Путлер , политически и физически !

    Коментиран от #84, #91

    12:51 24.08.2025

  • 83 Украинец казва не друг

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "гост":

    Арестович
    „Русия не води истинска война – жал им е, защото сме им свои. Ако искаха, щеше да е щрак – и ни няма. За три месеца. Като гнил орех.“ С тези думи бившият съветник на украинския президент Алексий Арестович описа „фоновия режим“, в който според него Москва провежда войната: без пълна мобилизация, с доброволци, с едва 5–7% от бюджета и с настъпваща армия от 650 000 срещу украинска от над 1 милион. Въпреки това, подчерта Арестович, именно Киев се задъхва, а Русия постига своето – бавно, но методично.
    Бившият съветник на Зеленски: Украйна може да започне да обсъжда мобилизация на жени още през септември
    Според него това е неизбежно. В крайна сметка руската армия има значително числено предимство.


    Медведчук:
    Единственият вариант за бъдещето на украинския народ ще бъде обединението с Русия, заяви в интервю за ТАСС Виктор Медведчук, ръководител на движението „Друга Украйна“ и бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“.

    12:51 24.08.2025

  • 84 Добре малчо

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "гост":

    Сега виж куклите какво правят.

    12:53 24.08.2025

  • 85 Азиатец

    1 0 Отговор
    Ако не е Дойче веле, то ще е институтът за изследване на войната. Или английското разузнаване.
    Защо Путин не иска да се среща със Зеленски ? Причините са много:
    1. Путин не признава Зеленски за легитимен президент на Украйна по разбираеми причини;
    2. Зеленски е подписал указ за недопускане преговори с Русия. Какво иска тогава не е ясно;
    3. Зеленски не е иска да предостави Крим, Донбас и завоюваните територии на Русия, въпреки че всеки ден губи още и още територии и очевидно губи войната, въпреки подкрепата на НАТО и ЕС;
    4. Путин му няма доверие, защото не спази Минските споразумения и договореностите от Истанбул и защото решенията му се вземат във Вашингтон, Лондон и Брюксел;
    5. Зеленски не иска прекратяване на войната, защото иска непрекъснато пари и оръжие от НАТО и ЕС;
    6. Путин никога няма да преговаря с хора, които искат стратегическо поражение на Русия на бойното поле и налагане на мир чрез сила при условие, че са напълно неспособни да постигнат това;
    7. Путин няма да преговаря и поради факта, че условията му са напълно ясни, но Зеленски отказва да преговаря по тях;
    8. В чисто личен план Путин не иска да преговаря с нещо, което непрекъснато го нарича убиец и престъпник. В живота, а още повече в политиката, това е недопустимо. Не съм прочел никъде Путин да коментира Зеленски в личен план, въпреки че има достатъчно основание за това.

    12:53 24.08.2025

  • 86 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "българин":

    ""В рашkата педеpация вече са на купони за бензин, до дам ги докара кремълския режим."


    Кой те излъга така жестоко бе
    или пак си чел Фейк-нюз,я дай едно доказателство.

    Коментиран от #90

    12:53 24.08.2025

  • 87 Хехехехе

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Да беше сметнал малко 1:10":

    Без- казармен ХУ... ЕСОС,ДА? Хехехехехехе
    Отбраняващи ..1 към минимум 4 ( според терена до 10)..-- Атакуващи !
    97 К монголяци ЧЕРНОЗЕМ само пред селото ПОКРОВСК!! Официална информация!
    75 К ПИН доси Фира само в КУРСК!!
    Близо 2 Милиона москалчета наториха нивята във Украйна

    12:55 24.08.2025

  • 88 Анонимен

    2 0 Отговор
    Битка до окончателната победа.. .Победата ще бъде за нас.А.Хитлер и Й.Сталин никога не са се срещали през ВСВ.Въпреки всичко изход се е намерил.

    12:55 24.08.2025

  • 89 Ама маани другото

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Зелю дигай белия байряк и сваляй гачиц":

    Ама има неписани закон... първото предложение на руснаците винаги е най доброто... еее не го приеха пък сега олеле!!!

    12:56 24.08.2025

  • 90 Купони за бензин и внос от

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Хахахаха":

    Казахстан и Беларус! В ДОНБАС и КРИМ има вода за 3 ЧАСА но,... ВЕДНЪЖ на 2 седмици!!
    Глей ма е--- БАЛНИК
    Ееееедехееее

    12:58 24.08.2025

  • 91 Азиатец

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "гост":

    На какво си ? Сменяй дилъра, че ти пробутва скапана стока и мозъкът ти е безвъзвратно увреден.

    12:59 24.08.2025

  • 92 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Да беше сметнал малко 1:10":

    През последните 1010 дни от войната руските сили за завзели по-малко от 1 процент от територията на Украйна, пише украинският мониторингов проектът DeepState, който проследява промените на фронта.

    "От 12 ноември 2022 г. (окупирана към датата - 108 651 кв. км) до днес (114 493 кв. км), врагът окупира 5842 кв. км украинска територия. Това е 0,96781% от цялата площ на украинската държава в международно признати граници“, казват анализаторите на проекта.

    Руснаците имаха голям успех в първите дни на пълномащабното нахлуване. Но благодарение на настъпателните операции в северната част на страната, в Харковска и Херсонска област, украинските войници успяват да върнат голяма част от завзетите територии.
    Това са фактите , а твоите розови русолюбски мечти никого не вълнуват !!

    12:59 24.08.2025

