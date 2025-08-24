Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: „Бъдещето на Украйна ще бъде решено само от нас“
  Тема: Украйна

Зеленски: „Бъдещето на Украйна ще бъде решено само от нас“

24 Август, 2025 14:38 1 754 194

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • подкрепа

Световни лидери поздравиха Киев за Деня на независимостта и обещаха подкрепа в борбата срещу руската агресия

Зеленски: „Бъдещето на Украйна ще бъде решено само от нас“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски отправи послание към народа по повод националния празник от площад „Независимост“ в Киев. Той подчерта, че всеки символ на това място е свързан с борбата за свободата на страната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Ние изграждаме една Украйна, достатъчно силна и мощна, за да живеем в сигурност и мир. Така че тук, на площад „Независимост“, под нашите флагове, на наша земя, нашите деца и внуци ще празнуват Деня на независимостта - в мир и спокойствие, с вяра в бъдещето и с благодарност към тези, които защитиха и извоюваха нашата свобода“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че Украйна никога повече няма да бъде принудена да „изпада в срам, който руснаците наричат компромис“. По думите му страната се нуждае от справедлив и траен мир, а бъдещето ѝ ще бъде решено единствено от самите украинци.

„Украйна ще постигне стабилен мир, защото ще получи гаранции за сигурност толкова силни, че мисълта за нападение срещу нашата страна никога няма да премине през ничий ум“, каза държавният глава.

Поздравления към Украйна отправиха и редица европейски лидери. Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта, че Берлин ще продължи да подкрепя Киев „днес и в бъдеще“, като определи борбата на украинците като защита на либералния ред в Европа. Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер изрази надежда, че празникът ще даде на украинския народ нова сила да устои на руската агресия.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Украйна за борбата ѝ да остане „свободна, демократична и независима държава“, като увери: „Ние сме с вас, толкова дълго, колкото е необходимо. Защото свободна Украйна означава свободна Европа.“

Британският крал Чарлз III също изпрати послание, призовавайки за „справедлив и траен мир“ и подчертавайки подкрепата на Лондон за Киев. Зеленски определи думите на монарха като „истинско вдъхновение“ и благодари на Великобритания за нейната помощ.

Украйна сме днес и винаги, заяви Киър Стармър.

В навечерието на празника сградата на Европейската комисия в Брюксел беше осветена в жълто и синьо, цветовете на украинския национален флаг.


