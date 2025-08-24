Зеленски: „Бъдещето на Украйна ще бъде решено само от нас“

Украинският президент Володимир Зеленски отправи послание към народа по повод националния празник от площад „Независимост“ в Киев. Той подчерта, че всеки символ на това място е свързан с борбата за свободата на страната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Ние изграждаме една Украйна, достатъчно силна и мощна, за да живеем в сигурност и мир. Така че тук, на площад „Независимост“, под нашите флагове, на наша земя, нашите деца и внуци ще празнуват Деня на независимостта - в мир и спокойствие, с вяра в бъдещето и с благодарност към тези, които защитиха и извоюваха нашата свобода“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че Украйна никога повече няма да бъде принудена да „изпада в срам, който руснаците наричат компромис“. По думите му страната се нуждае от справедлив и траен мир, а бъдещето ѝ ще бъде решено единствено от самите украинци.

„Украйна ще постигне стабилен мир, защото ще получи гаранции за сигурност толкова силни, че мисълта за нападение срещу нашата страна никога няма да премине през ничий ум“, каза държавният глава.

Поздравления към Украйна отправиха и редица европейски лидери. Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта, че Берлин ще продължи да подкрепя Киев „днес и в бъдеще“, като определи борбата на украинците като защита на либералния ред в Европа. Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер изрази надежда, че празникът ще даде на украинския народ нова сила да устои на руската агресия.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Украйна за борбата ѝ да остане „свободна, демократична и независима държава“, като увери: „Ние сме с вас, толкова дълго, колкото е необходимо. Защото свободна Украйна означава свободна Европа.“

A free, democratic and independent Ukraine.



That's what you are fighting for.



That's what our efforts are all about.



We are with you, for as long as it takes. Because a free Ukraine is a free Europe.



Happy Independence Day, Ukraine! pic.twitter.com/ZhlmgxBZ3i — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2025

Британският крал Чарлз III също изпрати послание, призовавайки за „справедлив и траен мир“ и подчертавайки подкрепата на Лондон за Киев. Зеленски определи думите на монарха като „истинско вдъхновение“ и благодари на Великобритания за нейната помощ.

I am grateful to His Majesty King Charles III @RoyalFamily for his cordial wishes to all Ukrainians on our Independence Day. His Majesty’s kind words are a true inspiration for our people during the difficult time of war. We appreciate the United Kingdom’s leadership in… pic.twitter.com/Ks3J1dBF8m — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Украйна сме днес и винаги, заяви Киър Стармър.

Thank you for your support! https://t.co/HSApHwIfWm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

В навечерието на празника сградата на Европейската комисия в Брюксел беше осветена в жълто и синьо, цветовете на украинския национален флаг.

Ukraine is now in the fourth year of the full-scale war, preserving its independence, its sovereignty, and our state’s ability to achieve – and keep achieving – the necessary results.



We are confident that we will withstand this war – the Ukrainian state, the Ukrainian people.… pic.twitter.com/ONnBDJwHfn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025