Путин не е Горбачов, търси империя, а не мир: Канада засилва подкрепата за Украйна
  Тема: Украйна

Путин не е Горбачов, търси империя, а не мир: Канада засилва подкрепата за Украйна

24 Август, 2025 17:08 1 132 84

Канада предоставя нов пакет военна помощ за Киев и потвърждава солидарността си по време на Деня на независимостта

Путин не е Горбачов, търси империя, а не мир: Канада засилва подкрепата за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Канадският премиер Марк Карни подчерта необходимостта Русия да бъде възпирана от всякакви нови опити да застраши свободата на Украйна и Европа. Той изнесе посланието си в реч по време на честванията по случай Деня на независимостта на Украйна, отбелязва Цензор.НЕТ, предава Фокус.

„Знаем, че на Путин никога не може да се има доверие. Истинският мир и сигурност изискват надеждни гаранции за Украйна. Когато президентът на САЩ Роналд Рейгън провеждаше мирни преговори със СССР за ядрено разоръжаване, мотото му беше ‘Доверявай се, но проверявай’. Но Владимир Путин не е Михаил Горбачов. Той носи мрак, а не гласност. Търси империя, а не перестройка. Многократно е нарушавал обещанията си - от Минските споразумения до днес“, заяви Карни.

Още новини от Украйна

Премиерът припомни, че Русия е започнала войната срещу Украйна и е прибягнала до терор срещу мирното население. „Той отвлече вашите деца. Но Путин може да бъде спрян. Руската икономика отслабва и страната става все по-изолирана, докато нашият съюз става по-силен, решителен и единен. Високо ценя лидерството на президента Тръмп за създаването на възможности за мир. Но когато този мир дойде, няма да е достатъчно само да се доверяваме и проверяваме. Трябва да възпираме Русия и да укрепим способностите на въоръжените сили на Украйна, които защитават своята територия толкова дълго и смело“, добави той.

По време на речта си Карни обяви и нов пакет канадска военна помощ за Украйна на стойност близо 1 милиард канадски долара (около 750 милиона американски долара). Пакетът включва дронове, боеприпаси и бронирани машини, които ще пристигнат в страната следващия месец. Той допълни, че Канада ще предостави и десетки милиони канадски долара за спешна медицинска помощ, изграждане на бомбоубежища и укрепване на демократичните институции, включително мерки срещу кибератаки.

„Канада ще засили сътрудничеството си с Украйна, с европейските партньори и САЩ, за да осигури незабавното и безусловно връщане на украинските деца“, подчерта премиерът.

Общата стойност на обявения пакет за отбрана възлиза на 2 милиарда канадски долара, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази благодарност за подкрепата. „Съюзниците продължават да доставят необходимо оборудване и материали, за да гарантират, че Украйна разполага с всичко необходимо за отбраната си и за постигането на справедлив и траен мир“, написа той в социалната мрежа Екс.

Карни завърши речта си с обещание за бъдеща подкрепа: „И когато мирът дойде, а той със сигурност ще дойде, Канада ще бъде рамо до рамо с Украйна, за да помогне за възстановяването на градовете, разширяване на индустриите и полагането на основи за истински просперитет в страната“.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахаха

    64 14 Отговор
    Канада поканиха доказан нацист в парламента си в крайна сметка... Легализираха и тежката дрога, изобщо не се и впечатлявам

    Коментиран от #9

    17:10 24.08.2025

  • 2 52ри щат

    44 10 Отговор
    Смешници

    17:10 24.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    49 6 Отговор
    ЛЕЛЙЙЙ НА МАЛОУМНИЦИ....ТЕ ИМ ПРОСВЕТНА
    ПУТИН НЕ Е ГОРБАЧОВ
    СИГУРНО Е

    17:12 24.08.2025

  • 5 12340

    40 9 Отговор
    Фабриката за кожи и кленов сироп да не де обажд!

    17:12 24.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Все тая

    42 8 Отговор
    И с Канада и без Канада пак Украйна ще го отнесе

    17:12 24.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 путин

    6 36 Отговор

    До коментар #1 от "Ахаха":

    много съм страхлив. Много съм слаб купейки..
    всеки западняк си ходи в Киев все едно е у дома си, а Сорос не ми дава да целим центровете за взимане на решенеия.

    Коментиран от #24

    17:15 24.08.2025

  • 10 Kaлпазанин

    28 2 Отговор
    Не е ,ама чакала и коййота (англосаксиите) и кожите си да сменят пак ще са си такива

    17:16 24.08.2025

  • 11 Путин Обединителя на

    3 21 Отговор
    Западните Християни
    И съединител на пролетариите от всички страни
    Червената аристокрация предаде работническата класа на руснаците

    17:16 24.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Подкрепяният от правителството

    32 2 Отговор
    украинско-канадски конгрес се противопоставя на назоваването на 900 нацистки военнопрестъпници, намерили убежище в Канада. Крайнодесният Украинско-канадски конгрес (UCC) набира 150 000 долара за финансиране на съдебен иск срещу канадското правителство, целящ да спре потенциалното публикуване на досега секретната Част 2 от доклада на Комисията Дешен от 1985 г. за военнопрестъпниците в Канада. Докладът съдържа имената на повече от 900 нацистки военнопрестъпници, приети като имигранти в Канада, т. нар. „Главен списък“, заедно с резюмета на наказателните обвинения срещу всеки от тях.Според доклад на Globe and Mail , разкриването на имената на 900 нацисти „би могло да подхрани твърдението на руския президент Владимир Путин, че нахлуването в Украйна е равносилно на чистка на нацистите“, отбелязвайки, че „руската пропаганда във войната срещу Украйна може да получи тласък“.
    „Руска пропаганда“ е предпочитаният термин в управляващите кръгове, който обозначава всяка опозиция срещу предизвиканата от империалистите война срещу Русия в Украйна.....

    17:18 24.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Георгиев

    33 3 Отговор
    Каква територия защитава Украина? Територията на УССР, която открадна през 1991 г. Най безцеремонно, от СССР, без свян и смирение. Едно племе с територия Окрайнина открадна територии с руснаци, бесарабски българи, поляци, унгарци и още. И ги управлява и гнети с фашистки методи. Нямат право! Нали е демокрация? Всяка националност има право на спокоен, справедлив живот - без насилие, убийства. Затова режимът на Зеленски трябва да си ходи. И сегашните управляващи в Киев.

    17:21 24.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И Киев е Руски

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Виждаш ми се възпалена.Като си дойда ще взема мерки

    Коментиран от #34

    17:23 24.08.2025

  • 19 Истината

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Ако То в случая може да ти послужи за маскировка ,а също и за ароматизиране става ,муци 🤣.

    17:23 24.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 минаващ

    22 1 Отговор
    Днес само пасквил след пасквила за урките . С Канада или без - зеля е в кереча , те това е положението ....

    17:25 24.08.2025

  • 22 ЩЕДРИ ОБЕЩАНИЯ

    23 2 Отговор
    ОТ ТРЕТО ПОЛОВА КАНАДА....!

    17:25 24.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Верно

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "путин":

    Си много слаб.. Но преди всичко си особеноглупав

    17:26 24.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Аз знамето на дъгата

    16 2 Отговор
    е до това на Канада пред всяко училище. Можете ли да си представите какво промиване на мозъци се случва.

    17:26 24.08.2025

  • 27 вен серемос

    22 3 Отговор
    Канада е фашистка страна.Канада и СОЩ/съедиени овчарски щати/са населени с фашисти.А, и Канада ръкопляска на Нацистки Генерал от ВСВ убивал руснаци, беларуси, българи. Баптистка фашистка Канада ,защитава Бандеровските убийци.СОЩ и Канада са престъпни фашистка страни!!!.

    Коментиран от #30

    17:26 24.08.2025

  • 28 Клати Курти

    21 1 Отговор
    Сега щели били да възпират Русия ,абе какво стана с нанасяне на съкрушително стратегическо поражение на Русия,с преговорите от позиция на силата ?Нищо не се чува напоследък за Перемоги и Контранаступи ,кафета в Крим ?

    17:27 24.08.2025

  • 29 Горбачов като търсеше мир

    23 1 Отговор
    какво получи Русия???

    Аман от лицемери!

    Путин, харесва ли ни или не, възстанови Русия и я постави пак на картата, а чакалите и хиените които бяха наточили зъби, са бесни!

    Коментиран от #43

    17:27 24.08.2025

  • 30 Човече, само фашисти

    1 11 Отговор

    До коментар #27 от "вен серемос":

    са ти в главата. Па иди. Па се прегледай. Медицината чудеса прави.

    Коментиран от #59

    17:29 24.08.2025

  • 31 ТЕЗИ ХОРА СА СИ БОЛНИ , ЖАЛКО НЕМА ЛЕК

    16 0 Отговор
    НАДПРЕВАРА ОТ БЕЗСИЛИЕ !! ЛЕЯТ СЕ ВСЕВЪЖМОЖНИ ФАШИЗОФАНТАСТИЧНИ ИЗМИШЛЬОТИНИ !!!
    .... НЕ БИЛ ГОРБАЧОВ , ТЪРСИЛ ...........
    ТОЯ ПАНДЕМИЯ КРЕТЕНЕНИЗЪМ И ПАПАГАЛЩИНИ НЯМА СПИРАНЕ . И НА ТРЪМП ЩЕ МУ Е ТРУДНО ДА ГИ ИЗЛЕКУВА ТЕЗИ ЗАРАЗЕНИ ПАЛЯЧОВЦИ , ЦИРКАДЖИИ.
    МНОГО УМНИ ИЗХВЪРЛЯНИЯ В ДИВАШКОТО ПРОСТРАНСТВО . ОТ ВЕЧЕ Е НОВА,СТАРА МАНТРА ЗА ПАПАГАЛСТВАНЕ.

    17:29 24.08.2025

  • 32 Ленин основател на Украйна 1917 с цел

    10 1 Отговор
    Разделянето на европейската част на царска Русия и държава буфер между Русия и Европа

    17:30 24.08.2025

  • 33 Пълномащабен и с нищо непредизвикан

    16 1 Отговор
    Виете ли виете от мъка злоба и безпомощност козяшки зюмбюли ,бай Дончо и той безобидно си джафка но не вреди ,а новият Искандер М 1000 гордо лети ли лети вече и на 1000км за ужас на враговете .

    17:30 24.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Путин нее Предател като Горбачов!!!

    22 2 Отговор
    Мекотелото Горбачов и Алкаша Елцин нанесоха Колосални вреди на СССР и Русия!! Путин се Бори да изправи някой от Тяхните Беди, нанесли на Русия!!

    Коментиран от #50

    17:31 24.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Я пък тоя

    17 0 Отговор
    Путин не е Горбачов, не е и Елцин, Путин си е Путин, Лавров си е Лавров.
    Всеки си е себе си.
    За какво ни го казват!?

    17:31 24.08.2025

  • 38 Вовата съм

    17 2 Отговор
    Безсмислени срещи на зависими пионки. Всеки лев който се дава за оръжие на Укарйна само ще донесе повече разруха на територията й ( колкото е останала). Само оръжейното лоби печели още и още.... само почакайте да свърши данданията и ще видите как мазно че ни убеждават, че сега видите ли трябва да се даде още повече за да възстановяваме..и така до следващата зануляваща война

    17:32 24.08.2025

  • 39 Червената шапчица

    20 1 Отговор
    - Защо в Египет има пирамиди?
    - Защото са прекалено тежки, за да бъдат пренесени в Британския музей...

    17:32 24.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ами

    12 0 Отговор
    Разбирам защо му е на Тръмп Канада, но не разбирам защо са му канадците.
    Всъщност той нищо не е казвал за канадците ... може да има планове и за тях :)

    17:34 24.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Икономист

    14 1 Отговор

    До коментар #29 от "Горбачов като търсеше мир":

    Многополовите бяха планирали недоволство и бунтове в Русия ,смяна на власта с удобни за тях марионетни правителства ,разграбване ресурсите и също насочването и срещу Китай.А получиха първа награда ..й с брада .

    17:35 24.08.2025

  • 44 Гоце Делчев

    14 1 Отговор
    То щото Горбачов донесе мир, затова англосаксонци сте на вратата на Русия.
    С война ще се извоюват сфери на влияние и ще се пази хиляда години като корейската граница, но първо оградата да отиде на границите от 1997г. Закон

    17:36 24.08.2025

  • 45 Мнение

    17 1 Отговор
    Боже, какъв лицемер! Да,Путин не е глупавият Горбачов и им разказа играта! Не му симпатизирам,но ненавиждам лицемерието и двойният аршин на западните политици от които страдат обикновените европейски граждани, защото не са милиардери като тях! Те са отговорни за тази безсмислена война,в която загинаха милиони млади мъже! Срам и позор за тях и дай боже да си получат заслуженото!

    Коментиран от #63

    17:36 24.08.2025

  • 46 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "бай Иван":

    Япония и Австралия също трябва да помогнат ! 😂

    17:36 24.08.2025

  • 47 АМИ ФАКТИ

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Е ХРИСТОМАТИЕН ПРИМЕР ЗА УМНОКРАСИВ УРСУЛОДЕБ....ИЛ
    ВИНАГИ УВЕРЕН И ГОТОВ ДА ДАВА АКЪЛ
    ЩОТО КОГАТО МАЙКА МУ ГО ГАЛИЛА ПО ГЛАВАТА МУ КАЗАЛА ЧЕ НЕ Е КВАДРАТНА
    НЕ Е ВЯРНО МОЙ
    КВАДРАТНА Е МОЙ И ПРАЗНА
    АЙДЕ ОРОДЪЛЖАВАЙ ДА ВРЯКАШ

    17:37 24.08.2025

  • 48 Отто

    2 2 Отговор
    Ако му ударят цигарите, ще колабира, но никой не му стиска. Чувам, че пак ЕС вдига акциза, което е подарък за кремлин

    17:38 24.08.2025

  • 49 Бай онзи

    7 0 Отговор
    Още един,кънтящ на кухо.

    17:38 24.08.2025

  • 50 Това е.... напълно си прав

    13 1 Отговор

    До коментар #35 от "Путин нее Предател като Горбачов!!!":

    "Мекотелото Горбачов и Алкаша Елцин нанесоха Колосални вреди на СССР и Русия!! Путин се Бори да изправи някой от Тяхните Беди, нанесли на Русия!!"

    17:39 24.08.2025

  • 51 Мдааааа

    12 1 Отговор
    Пропаганда за глупаци

    17:39 24.08.2025

  • 52 Левски

    17 2 Отговор
    Ами, Путин не е продажник, като Горни. Той ще си вземе областта Украйна, която си е руска.

    17:40 24.08.2025

  • 53 Крали Марко

    12 1 Отговор
    Само чети коментарите и сам ще разбереш общонародното мнение. От това по добра статистика няма. Откровения.

    17:40 24.08.2025

  • 54 ха-ха

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ХаХа":

    И аз !

    17:40 24.08.2025

  • 55 Паци

    4 8 Отговор
    Какъв Горбачов ви гони, комунизма фалира, отказаха му кредитиране, кражби, далавери, шуробаджанащина, калпаво производство, за капак чернобил.

    17:41 24.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 граф Монте Кристо

    11 3 Отговор
    Много ще има да си мечтаят за горбачов,но няма да ги огрее,затова премиера на Канада изнася своите злостни филипики,Канада е всъщност необявен американски щат,показват голяма почит към нацисти и както европейските нацисти се чудят кого да пратят на източния фронт,да не се окаже Канада на пангара.

    17:41 24.08.2025

  • 58 Дернев

    12 5 Отговор
    Горбачов погуби една империя, но не получи мир. Беше излъган от тези които му говориха за мир. Затова сега имаме война в Европа и по света. Путин иска да поправи тази грешка. Успее ли, ще има мир в Европа и много по стабилен свят. Трябва да му помогнем за да изградим Европа за европейците.

    Коментиран от #66, #80, #82

    17:42 24.08.2025

  • 59 И зам-премиерката на Канада

    9 2 Отговор

    До коментар #30 от "Човече, само фашисти":

    е от фашистко потекло. Провери! Името и е Фрийланд
    Иначе разбира се че ти, ако не вярваше че медицината върши чудеса, щеше ли да си на пети бустер

    17:42 24.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Шопо

    13 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    17:44 24.08.2025

  • 62 Смешник

    11 2 Отговор
    Путин не е Горбачов който беше виновен за разпада на Съветския съюз но пък вие сте нацисти щом каните отявлен нациски военно престъпник в парламента и поддържате бандеровския режим в Украйна

    17:45 24.08.2025

  • 63 Госあ

    2 8 Отговор

    До коментар #45 от "Мнение":

    Принципно, повечето хора в света са мирно настроени и не искат да се забъркват във войни. Кървавите години на Европа минаха. Европееца си гледа стандарта. С какво точно ЕС е виновен за войната в Украйна ? Украинците искат европейско бъдеще и развитие, а не съдбата на Чечня, Грузия и Беларус. Големия проблем е, че наистина трябваше да помислят и за превъоръжаване, а не да разчитат на САЩ ! Със съсед като Русия не можеш да не си подготвен. Затова и Китай се превъоръжават, въпреки че и те си гледат стандарта и се опитват да вдигнат качеството на живот на хората, след като изкорениха руския болшевизъм.

    17:46 24.08.2025

  • 64 Буха ха

    11 1 Отговор
    Глупака Горби го излъгаха като туземец, който заменя злато за дрънкулки. Баламосваха го че лично го приемат в ексклузивния клуб на западните демокрации, че жена му била елегантна първа дама, че той бил много модерен, напредничав, умен, и той падна в англосаксонския капан. Наивник. Путин обаче е стар милиционер и не вярва на такива залъгалки.

    17:47 24.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Факти

    6 12 Отговор

    До коментар #58 от "Дернев":

    Как точно Горбачов не е получил мир? Някой да е нападал Русия? Горбачов получи мир, отвори Русия за запада и я спаси от мизерията, в която тя сама се скара с комунизма и студената война. Путин разруши всичко това като подпали не една, а три предизвикани войни - Чечения, Грузия и Украйна. Вече целият свят знае, че Русия е агресор и не иска да се занимава с нея. Горбачов даде бъдеще на Русия, а Путин го отне. Горбачов не е убил един руснак. Той спаси руснаците от комунизма. Путин в трите си войни е убил поне милион руснака, осакатил е милиони и изгонил още повече.

    Коментиран от #75, #77, #79

    17:48 24.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ХаХа":

    Оригинален е коментара ти,харесва ми и оная напълно си го заслужава....

    17:52 24.08.2025

  • 69 Козируване

    4 2 Отговор
    Канадците от парламента козируваха на нацист от концлагер, и пак руснаците виновни.

    17:53 24.08.2025

  • 70 Готов за бой

    1 2 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    17:54 24.08.2025

  • 71 бай Иван

    7 3 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    Горбачов беше истински мъж с големи топки и направи правилното нещо, което чугунените глави отлагаха с десетилетия.

    "Истинският мъж " живееше на благодеяния в една малка къщичка и крадеше водка от магазините в Австрия за което даже и го задържаха . И всичко това стана благодарения на това ,че се водеше по акъла на жена му Райса, която я бяха омотали запада с лъскави парцалчета и чрез нея влияеха на Гобрачов и бутнаха СССР . А той си беше един наивник. .

    17:54 24.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "КЪДЕ ГОРБАЧОВ, КЪДЕ жужето":

    Само че Горбачов за руснаците е предател а Путин е обединител на многонационална Русия и за това 80% от насилението на РФ го одобряват като ръководител и гласуват за него.

    Коментиран от #83

    17:54 24.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Госあ

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    Това че руснаците направиха бандитска перестройка и ние я копирахме из основи си е лично тяхна/наша работа ! Обратни примери има много - Чехия, Полша, Унгария…

    17:56 24.08.2025

  • 76 Водолаз

    1 3 Отговор
    Бавно, но безславно Раша се отича при крайцера.

    Фашистът Путлер погуби стотици хиляди мужици и украинци, а и бъдещето на поколения руснаци с тази война.

    17:58 24.08.2025

  • 77 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    Ами ти ако се смяташ за целия свят здраве му кажи.

    17:59 24.08.2025

  • 78 Голям боклук излезе

    3 2 Отговор
    Горбачов е предател и мерзавец. Той съсипа СССР и превърна Русия в безпомощна страна. Той я фалира принудително без да е необходимо.

    17:59 24.08.2025

  • 79 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Факти":

    Първо, комунизъм не е имало,той предстои, защото такава е диалектиката и второ,по-страшно от класово общество няма! Има глад и нищета за сметка на пресити господа,както пиша е книгата ми,А всичко е толкова просто...

    18:00 24.08.2025

  • 80 Брас

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Дернев":

    Кой ви ги пише тези лозунги? Много пропаганда, никаква истина, общо взето нагли лъжи.

    Преди Горбачов имаше един Андропов от кастата на Путин, който докара СССР до фалит и празни магазини. И Путин да беше на мястото на Горбачов, пак щеше да разпадне СССР. Но Путин работи усърдно да разпадне РФ.

    Коментиран от #84

    18:00 24.08.2025

  • 81 мача е свирен. резултата е ясен

    0 0 Отговор
    Карни завърши речта си с обещание за бъдеща подкрепа: „И когато мирът дойде, а той със сигурност ще дойде, Канада ще бъде рамо до рамо с Украйна, за да помогне за възстановяването на градовете, разширяване на индустриите и полагането на основи за истински просперитет в страната“.

    18:01 24.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ХА ХА ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахаха":

    Абе то и Горбачов беше едно време Месия! Сега го ругаят! И Елцин и Сталин!

    Путин няма мисловен капацитет да бъде велик. Уби 300 000 чеченци и 500 000 украинци. То и Сюлейман Ага е бил обединител, когато е палил Стара Загора.

    18:03 24.08.2025

  • 84 верно е

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Брас":

    Андропов ще го запомним с две неща.
    1. Насъска исляма срещу демократичния свят и създаде спящите клетки.
    2. В КГБ е вдъхновител и оперативен офицер на .... Путин

    18:04 24.08.2025

