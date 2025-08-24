Путин не е Горбачов, търси империя, а не мир: Канада засилва подкрепата за Украйна

Канадският премиер Марк Карни подчерта необходимостта Русия да бъде възпирана от всякакви нови опити да застраши свободата на Украйна и Европа. Той изнесе посланието си в реч по време на честванията по случай Деня на независимостта на Украйна, отбелязва Цензор.НЕТ, предава Фокус.

„Знаем, че на Путин никога не може да се има доверие. Истинският мир и сигурност изискват надеждни гаранции за Украйна. Когато президентът на САЩ Роналд Рейгън провеждаше мирни преговори със СССР за ядрено разоръжаване, мотото му беше ‘Доверявай се, но проверявай’. Но Владимир Путин не е Михаил Горбачов. Той носи мрак, а не гласност. Търси империя, а не перестройка. Многократно е нарушавал обещанията си - от Минските споразумения до днес“, заяви Карни.

Още новини от Украйна

Премиерът припомни, че Русия е започнала войната срещу Украйна и е прибягнала до терор срещу мирното население. „Той отвлече вашите деца. Но Путин може да бъде спрян. Руската икономика отслабва и страната става все по-изолирана, докато нашият съюз става по-силен, решителен и единен. Високо ценя лидерството на президента Тръмп за създаването на възможности за мир. Но когато този мир дойде, няма да е достатъчно само да се доверяваме и проверяваме. Трябва да възпираме Русия и да укрепим способностите на въоръжените сили на Украйна, които защитават своята територия толкова дълго и смело“, добави той.

По време на речта си Карни обяви и нов пакет канадска военна помощ за Украйна на стойност близо 1 милиард канадски долара (около 750 милиона американски долара). Пакетът включва дронове, боеприпаси и бронирани машини, които ще пристигнат в страната следващия месец. Той допълни, че Канада ще предостави и десетки милиони канадски долара за спешна медицинска помощ, изграждане на бомбоубежища и укрепване на демократичните институции, включително мерки срещу кибератаки.

„Канада ще засили сътрудничеството си с Украйна, с европейските партньори и САЩ, за да осигури незабавното и безусловно връщане на украинските деца“, подчерта премиерът.

Общата стойност на обявения пакет за отбрана възлиза на 2 милиарда канадски долара, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази благодарност за подкрепата. „Съюзниците продължават да доставят необходимо оборудване и материали, за да гарантират, че Украйна разполага с всичко необходимо за отбраната си и за постигането на справедлив и траен мир“, написа той в социалната мрежа Екс.

Карни завърши речта си с обещание за бъдеща подкрепа: „И когато мирът дойде, а той със сигурност ще дойде, Канада ще бъде рамо до рамо с Украйна, за да помогне за възстановяването на градовете, разширяване на индустриите и полагането на основи за истински просперитет в страната“.