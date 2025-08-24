Путин не е Горбачов, търси империя, а не мир: Канада засилва подкрепата за Украйна

Канадският премиер Марк Карни подчерта необходимостта Русия да бъде възпирана от всякакви нови опити да застраши свободата на Украйна и Европа. Той изнесе посланието си в реч по време на честванията по случай Деня на независимостта на Украйна, отбелязва Цензор.НЕТ, предава Фокус.
„Знаем, че на Путин никога не може да се има доверие. Истинският мир и сигурност изискват надеждни гаранции за Украйна. Когато президентът на САЩ Роналд Рейгън провеждаше мирни преговори със СССР за ядрено разоръжаване, мотото му беше ‘Доверявай се, но проверявай’. Но Владимир Путин не е Михаил Горбачов. Той носи мрак, а не гласност. Търси империя, а не перестройка. Многократно е нарушавал обещанията си - от Минските споразумения до днес“, заяви Карни.
Премиерът припомни, че Русия е започнала войната срещу Украйна и е прибягнала до терор срещу мирното население. „Той отвлече вашите деца. Но Путин може да бъде спрян. Руската икономика отслабва и страната става все по-изолирана, докато нашият съюз става по-силен, решителен и единен. Високо ценя лидерството на президента Тръмп за създаването на възможности за мир. Но когато този мир дойде, няма да е достатъчно само да се доверяваме и проверяваме. Трябва да възпираме Русия и да укрепим способностите на въоръжените сили на Украйна, които защитават своята територия толкова дълго и смело“, добави той.
По време на речта си Карни обяви и нов пакет канадска военна помощ за Украйна на стойност близо 1 милиард канадски долара (около 750 милиона американски долара). Пакетът включва дронове, боеприпаси и бронирани машини, които ще пристигнат в страната следващия месец. Той допълни, че Канада ще предостави и десетки милиони канадски долара за спешна медицинска помощ, изграждане на бомбоубежища и укрепване на демократичните институции, включително мерки срещу кибератаки.
„Канада ще засили сътрудничеството си с Украйна, с европейските партньори и САЩ, за да осигури незабавното и безусловно връщане на украинските деца“, подчерта премиерът.
Общата стойност на обявения пакет за отбрана възлиза на 2 милиарда канадски долара, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази благодарност за подкрепата. „Съюзниците продължават да доставят необходимо оборудване и материали, за да гарантират, че Украйна разполага с всичко необходимо за отбраната си и за постигането на справедлив и траен мир“, написа той в социалната мрежа Екс.
Карни завърши речта си с обещание за бъдеща подкрепа: „И когато мирът дойде, а той със сигурност ще дойде, Канада ще бъде рамо до рамо с Украйна, за да помогне за възстановяването на градовете, разширяване на индустриите и полагането на основи за истински просперитет в страната“.
1 Ахаха
Коментиран от #9
17:10 24.08.2025
2 52ри щат
17:10 24.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
ПУТИН НЕ Е ГОРБАЧОВ
СИГУРНО Е
17:12 24.08.2025
5 12340
17:12 24.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Все тая
17:12 24.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 путин
До коментар #1 от "Ахаха":много съм страхлив. Много съм слаб купейки..
всеки западняк си ходи в Киев все едно е у дома си, а Сорос не ми дава да целим центровете за взимане на решенеия.
Коментиран от #24
17:15 24.08.2025
10 Kaлпазанин
17:16 24.08.2025
11 Путин Обединителя на
И съединител на пролетариите от всички страни
Червената аристокрация предаде работническата класа на руснаците
17:16 24.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Подкрепяният от правителството
„Руска пропаганда“ е предпочитаният термин в управляващите кръгове, който обозначава всяка опозиция срещу предизвиканата от империалистите война срещу Русия в Украйна.....
17:18 24.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Георгиев
17:21 24.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И Киев е Руски
До коментар #13 от "Факти":Виждаш ми се възпалена.Като си дойда ще взема мерки
Коментиран от #34
17:23 24.08.2025
19 Истината
До коментар #13 от "Факти":Ако То в случая може да ти послужи за маскировка ,а също и за ароматизиране става ,муци 🤣.
17:23 24.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 минаващ
17:25 24.08.2025
22 ЩЕДРИ ОБЕЩАНИЯ
17:25 24.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Верно
До коментар #9 от "путин":Си много слаб.. Но преди всичко си особеноглупав
17:26 24.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Аз знамето на дъгата
17:26 24.08.2025
27 вен серемос
Коментиран от #30
17:26 24.08.2025
28 Клати Курти
17:27 24.08.2025
29 Горбачов като търсеше мир
Аман от лицемери!
Путин, харесва ли ни или не, възстанови Русия и я постави пак на картата, а чакалите и хиените които бяха наточили зъби, са бесни!
Коментиран от #43
17:27 24.08.2025
30 Човече, само фашисти
До коментар #27 от "вен серемос":са ти в главата. Па иди. Па се прегледай. Медицината чудеса прави.
Коментиран от #59
17:29 24.08.2025
31 ТЕЗИ ХОРА СА СИ БОЛНИ , ЖАЛКО НЕМА ЛЕК
.... НЕ БИЛ ГОРБАЧОВ , ТЪРСИЛ ...........
ТОЯ ПАНДЕМИЯ КРЕТЕНЕНИЗЪМ И ПАПАГАЛЩИНИ НЯМА СПИРАНЕ . И НА ТРЪМП ЩЕ МУ Е ТРУДНО ДА ГИ ИЗЛЕКУВА ТЕЗИ ЗАРАЗЕНИ ПАЛЯЧОВЦИ , ЦИРКАДЖИИ.
МНОГО УМНИ ИЗХВЪРЛЯНИЯ В ДИВАШКОТО ПРОСТРАНСТВО . ОТ ВЕЧЕ Е НОВА,СТАРА МАНТРА ЗА ПАПАГАЛСТВАНЕ.
17:29 24.08.2025
32 Ленин основател на Украйна 1917 с цел
17:30 24.08.2025
33 Пълномащабен и с нищо непредизвикан
17:30 24.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Путин нее Предател като Горбачов!!!
Коментиран от #50
17:31 24.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Я пък тоя
Всеки си е себе си.
За какво ни го казват!?
17:31 24.08.2025
38 Вовата съм
17:32 24.08.2025
39 Червената шапчица
- Защото са прекалено тежки, за да бъдат пренесени в Британския музей...
17:32 24.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ами
Всъщност той нищо не е казвал за канадците ... може да има планове и за тях :)
17:34 24.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Икономист
До коментар #29 от "Горбачов като търсеше мир":Многополовите бяха планирали недоволство и бунтове в Русия ,смяна на власта с удобни за тях марионетни правителства ,разграбване ресурсите и също насочването и срещу Китай.А получиха първа награда ..й с брада .
17:35 24.08.2025
44 Гоце Делчев
С война ще се извоюват сфери на влияние и ще се пази хиляда години като корейската граница, но първо оградата да отиде на границите от 1997г. Закон
17:36 24.08.2025
45 Мнение
Коментиран от #63
17:36 24.08.2025
46 Госあ
До коментар #40 от "бай Иван":Япония и Австралия също трябва да помогнат ! 😂
17:36 24.08.2025
47 АМИ ФАКТИ
До коментар #13 от "Факти":Е ХРИСТОМАТИЕН ПРИМЕР ЗА УМНОКРАСИВ УРСУЛОДЕБ....ИЛ
ВИНАГИ УВЕРЕН И ГОТОВ ДА ДАВА АКЪЛ
ЩОТО КОГАТО МАЙКА МУ ГО ГАЛИЛА ПО ГЛАВАТА МУ КАЗАЛА ЧЕ НЕ Е КВАДРАТНА
НЕ Е ВЯРНО МОЙ
КВАДРАТНА Е МОЙ И ПРАЗНА
АЙДЕ ОРОДЪЛЖАВАЙ ДА ВРЯКАШ
17:37 24.08.2025
48 Отто
17:38 24.08.2025
49 Бай онзи
17:38 24.08.2025
50 Това е.... напълно си прав
До коментар #35 от "Путин нее Предател като Горбачов!!!":"Мекотелото Горбачов и Алкаша Елцин нанесоха Колосални вреди на СССР и Русия!! Путин се Бори да изправи някой от Тяхните Беди, нанесли на Русия!!"
17:39 24.08.2025
51 Мдааааа
17:39 24.08.2025
52 Левски
17:40 24.08.2025
53 Крали Марко
17:40 24.08.2025
54 ха-ха
До коментар #42 от "Ха ХаХа":И аз !
17:40 24.08.2025
55 Паци
17:41 24.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 граф Монте Кристо
17:41 24.08.2025
58 Дернев
Коментиран от #66, #80, #82
17:42 24.08.2025
59 И зам-премиерката на Канада
До коментар #30 от "Човече, само фашисти":е от фашистко потекло. Провери! Името и е Фрийланд
Иначе разбира се че ти, ако не вярваше че медицината върши чудеса, щеше ли да си на пети бустер
17:42 24.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Шопо
17:44 24.08.2025
62 Смешник
17:45 24.08.2025
63 Госあ
До коментар #45 от "Мнение":Принципно, повечето хора в света са мирно настроени и не искат да се забъркват във войни. Кървавите години на Европа минаха. Европееца си гледа стандарта. С какво точно ЕС е виновен за войната в Украйна ? Украинците искат европейско бъдеще и развитие, а не съдбата на Чечня, Грузия и Беларус. Големия проблем е, че наистина трябваше да помислят и за превъоръжаване, а не да разчитат на САЩ ! Със съсед като Русия не можеш да не си подготвен. Затова и Китай се превъоръжават, въпреки че и те си гледат стандарта и се опитват да вдигнат качеството на живот на хората, след като изкорениха руския болшевизъм.
17:46 24.08.2025
64 Буха ха
17:47 24.08.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Факти
До коментар #58 от "Дернев":Как точно Горбачов не е получил мир? Някой да е нападал Русия? Горбачов получи мир, отвори Русия за запада и я спаси от мизерията, в която тя сама се скара с комунизма и студената война. Путин разруши всичко това като подпали не една, а три предизвикани войни - Чечения, Грузия и Украйна. Вече целият свят знае, че Русия е агресор и не иска да се занимава с нея. Горбачов даде бъдеще на Русия, а Путин го отне. Горбачов не е убил един руснак. Той спаси руснаците от комунизма. Путин в трите си войни е убил поне милион руснака, осакатил е милиони и изгонил още повече.
Коментиран от #75, #77, #79
17:48 24.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Европеец
До коментар #42 от "Ха ХаХа":Оригинален е коментара ти,харесва ми и оная напълно си го заслужава....
17:52 24.08.2025
69 Козируване
17:53 24.08.2025
70 Готов за бой
17:54 24.08.2025
71 бай Иван
До коментар #60 от "Факти":Горбачов беше истински мъж с големи топки и направи правилното нещо, което чугунените глави отлагаха с десетилетия.
"Истинският мъж " живееше на благодеяния в една малка къщичка и крадеше водка от магазините в Австрия за което даже и го задържаха . И всичко това стана благодарения на това ,че се водеше по акъла на жена му Райса, която я бяха омотали запада с лъскави парцалчета и чрез нея влияеха на Гобрачов и бутнаха СССР . А той си беше един наивник. .
17:54 24.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хахахаха
До коментар #23 от "КЪДЕ ГОРБАЧОВ, КЪДЕ жужето":Само че Горбачов за руснаците е предател а Путин е обединител на многонационална Русия и за това 80% от насилението на РФ го одобряват като ръководител и гласуват за него.
Коментиран от #83
17:54 24.08.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Госあ
До коментар #66 от "Факти":Това че руснаците направиха бандитска перестройка и ние я копирахме из основи си е лично тяхна/наша работа ! Обратни примери има много - Чехия, Полша, Унгария…
17:56 24.08.2025
76 Водолаз
Фашистът Путлер погуби стотици хиляди мужици и украинци, а и бъдещето на поколения руснаци с тази война.
17:58 24.08.2025
77 Хахахаха
До коментар #66 от "Факти":Ами ти ако се смяташ за целия свят здраве му кажи.
17:59 24.08.2025
78 Голям боклук излезе
17:59 24.08.2025
79 Мнение
До коментар #66 от "Факти":Първо, комунизъм не е имало,той предстои, защото такава е диалектиката и второ,по-страшно от класово общество няма! Има глад и нищета за сметка на пресити господа,както пиша е книгата ми,А всичко е толкова просто...
18:00 24.08.2025
80 Брас
До коментар #58 от "Дернев":Кой ви ги пише тези лозунги? Много пропаганда, никаква истина, общо взето нагли лъжи.
Преди Горбачов имаше един Андропов от кастата на Путин, който докара СССР до фалит и празни магазини. И Путин да беше на мястото на Горбачов, пак щеше да разпадне СССР. Но Путин работи усърдно да разпадне РФ.
Коментиран от #84
18:00 24.08.2025
81 мача е свирен. резултата е ясен
18:01 24.08.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ХА ХА ХА ХА
До коментар #73 от "Хахахаха":Абе то и Горбачов беше едно време Месия! Сега го ругаят! И Елцин и Сталин!
Путин няма мисловен капацитет да бъде велик. Уби 300 000 чеченци и 500 000 украинци. То и Сюлейман Ага е бил обединител, когато е палил Стара Загора.
18:03 24.08.2025
84 верно е
До коментар #80 от "Брас":Андропов ще го запомним с две неща.
1. Насъска исляма срещу демократичния свят и създаде спящите клетки.
2. В КГБ е вдъхновител и оперативен офицер на .... Путин
18:04 24.08.2025