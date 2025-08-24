Лавров: Западът се опитва да попречи на мирните преговори за Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров обвини западните страни, че се стремят „да попречат“ на мирните преговори за Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че изявлението идва в момент, когато дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта са в застой.
„Те просто търсят претекст, за да попречат на преговорите“, заяви Лавров в интервю за държавната телевизия „Русия“, публикувано в „Телеграм“.
Министърът критикува и позицията на украинския президент Володимир Зеленски, който според него „упорства, поставя условия и настоява за незабавна среща“ с руския си колега Владимир Путин.
По отношение на заплахите на западните страни за нови санкции срещу Москва при липса на преговори, Лавров ги определи като „опит за създаване на пречки пред процеса, започнат от президентите Путин и Тръмп, който донесе много добри резултати“.
„Надяваме се, че тези опити ще се провалят“, добави той.
АФП припомня, че усилията за посредничество на американския президент Доналд Тръмп, насочени към бързо прекратяване на конфликта, достигнаха своя връх със срещата му с Владимир Путин на 15 август в Аляска. Няколко дни по-късно Тръмп прие в Белия дом Володимир Зеленски и европейски съюзници на Украйна. Въпреки това, различията в позициите на Москва и Киев остават дълбоки и непримирими.
1.Вазелин и срам.
2.Черен чувал с цип.
До коментар #5 от "БгТопИдиот🇧🇬":за теб само първото...нямаш избор...
16 И щото са много умни
При толкова тор, пак внасят картофи.
Тъжно, та смешно.
Нека им е!
Тъжно, та смешно.
Нека им е!
предаде Франс прес, цитирана от БТА
21 Този коментар е премахнат от модератор.
БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #2 от "Бен Вафлек":тебе да те е гонил смок с едно око
Δρугаркат от SS Урсуланка
но няма да и се получат плановете .
То добре
Че на теб не ти се получиха плановете, че бяха само тарикатлъци. Остана си аутсайдер
Фактчекър
Основните точки на меморандума включват:
Уважение на независимостта и суверенитета на Украйна в нейните съществуващи граници.
Отказ от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна.
Избягване на икономически натиск с цел подчиняване на суверенните права на Украйна.
Ангажимент за оказване на помощ от страна на подписалите, ако Украйна стане жертва на агресия, включително употреба на ядрени оръжия.
Меморандумът е смятан за ключов международен договор, гарантиращ сигурността на Украйна след разоръжаването й с ядрени оръжия. Въпреки това, анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и последващите военни действия в Източна Украйна се разглеждат от мнозина като нарушение на този меморандум.
Трябва да е за теб кратуно. Но толкова си тъп, че и бой няма да те оправи,несретнико
Мълчи пръдльо!
затова оня с перчема провали преговорите още през 2022-ра❗
Мирът не е удобен и на НАТОпорчените-
затова Рютьо обяви, че Мирът в У...хна е...
ОПАСНОСТ ЗА НАТО❗
Мирът не беше и в плановете за Минските споразумения-
Меркел ги заяви в прав текст❗
Натискат δε социалка ?!!!
До коментар #33 от "Фактчекър":Чекърче, прегледай историята ПРЕДИ 2014-та❗
Ще ти е от полза ❗ Уж НЕзависима и НЕблокова У.. йна , а още 2008-ма НАТОпорчените представят план за въвличането на страната в ОТАНчо ❗ ЕсеС не остава по-назад и предлага на У...йна да скъса всички договори и споразумения с Русия и да я прилагат в ЕсеС❗
Когато Президентът на страната ОТКАЗВАТ тези две предложения .....
ИДВАТ БайПън и НюЛанд с кифличките и чая на
"Майдана"‼️
Тогава шаблонът ти запечатъл мозъка. Зависта те бута в бабаитлък, защото си просто неуспешен,нереализиран, оттам изблиците на насилие и суматоха. Ясен си, като гол задник
Маша Знахарова
Москва премествала войски през собствената си територия, а САЩ измисляли сценарии около Украйна заради "Северн поток 2"
Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.
Критиките й бяха насочени към изявления на Белия дом и "Даунинг стрийт".
Тя подчерта, че Москва е обвинявана единствено за преместването на войски през собствената си територия и обвини Съединените щати, че измислят сценарии около Украйна, за да накарат Германия да се откаже от газопровода "Северен поток 2", който пренася руски газ към Западна Европа.
Струпване на руски войски в близост до украинската граница породиха подозрения у Запада, че Москва планира нападение срещу Украйна. Въпреки че Москва отрича да има такъв план, тя се възползва от ситуацията, за да постави исканията си за гаранции в сферата на сигурността от страна на Запада, които включват прекратяване на евентуалното разширяване на НАТО на изток и налагането на официално вето върху възможността Украйна да се присъедини към Алианса.
Комплесар!
Вечно се луташ в крайностите на псевдокомпетенция
Вечно се луташ в крайностите на псевдокомпетенция
Го е гонил ами и го е стингнал
Азиатец
Пропуснал си обаче някои малки подробности. Този меморандум е триактен документ и е подписан не само от Украйна, но и от Беларус и Казахстан. Не съм чул последните две държави да имат враждебно поведение към Русия, както и за проявено желание да станат членове на НАТО, да забраняват руския език и църква, да приемат за нормално легалното съществуване на пронацистки движения и организации, които да тероризират рускоезичното население в продължение на години. Не съм чул и Русия да е проявявала агресия към тях, дори само вербална.
За твое съжаление чух и прочетох, че САЩ са организирали и платили преврат за сваляне на законно избрания президент Янукович, което е потвърдено от висши американски служители.
Опитай се да осмислиш, че този акт, а той не е единствен, е пряко нарушение на меморандума и представлява платена силов намеса във вътрешните работи на Украйна, с цел унищожаване на нейната политическа независимост и суверенитет и насочена агресия срещу Русия.
Какви братушки, какви пет лева. Нямаме братушки.
