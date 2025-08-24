Новини
Свят »
Русия »
Лавров: Западът се опитва да попречи на мирните преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Лавров: Западът се опитва да попречи на мирните преговори за Украйна

24 Август, 2025 18:53 907 57

  • сергей лавров-
  • запад-
  • украйна-
  • преговори

Руският външен министър критикува позицията на Зеленски и хвали посредничеството на Тръмп и Путин

Лавров: Западът се опитва да попречи на мирните преговори за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров обвини западните страни, че се стремят „да попречат“ на мирните преговори за Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че изявлението идва в момент, когато дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта са в застой.

Още новини от Украйна

„Те просто търсят претекст, за да попречат на преговорите“, заяви Лавров в интервю за държавната телевизия „Русия“, публикувано в „Телеграм“.

Министърът критикува и позицията на украинския президент Володимир Зеленски, който според него „упорства, поставя условия и настоява за незабавна среща“ с руския си колега Владимир Путин.

По отношение на заплахите на западните страни за нови санкции срещу Москва при липса на преговори, Лавров ги определи като „опит за създаване на пречки пред процеса, започнат от президентите Путин и Тръмп, който донесе много добри резултати“.

„Надяваме се, че тези опити ще се провалят“, добави той.

АФП припомня, че усилията за посредничество на американския президент Доналд Тръмп, насочени към бързо прекратяване на конфликта, достигнаха своя връх със срещата му с Владимир Путин на 15 август в Аляска. Няколко дни по-късно Тръмп прие в Белия дом Володимир Зеленски и европейски съюзници на Украйна. Въпреки това, различията в позициите на Москва и Киев остават дълбоки и непримирими.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бен Вафлек

    21 17 Отговор
    виждали ли сте кон със свински очички?

    Коментиран от #23

    18:56 24.08.2025

  • 3 Тома

    9 14 Отговор
    Запада знае че Путин е добър и за това поддържат тази война

    18:56 24.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БгТопИдиот🇧🇬

    18 19 Отговор
    Евроатлантиците ще имат само два избора за оцеляване :

    1.Вазелин и срам.
    2.Черен чувал с цип.

    Коментиран от #8

    18:58 24.08.2025

  • 6 Кривоверен алкаш

    18 6 Отговор
    Запада пречи на Украйна да капитулира....гд мръсна....

    18:59 24.08.2025

  • 7 БгТопИдиот🇧🇬

    13 13 Отговор
    НЕДЕЛЕН ТЪЖЕН гладен КВИЧ НА ЗАГУБИЛИТЕ бгЕвреоАтлантици.

    18:59 24.08.2025

  • 8 гост

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    за теб само първото...нямаш избор...

    19:00 24.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БгТопИдиот🇧🇬

    16 18 Отговор
    Западна европа има един такъв странен обичай на всеки 80-100 г да натори едно хубаво руските земи .

    Коментиран от #16

    19:01 24.08.2025

  • 11 КОНЯ СЪВСЕМ ИЗТРЕЩЯ

    17 11 Отговор
    ПОЖИЗНЕН Е, ВЪПРЕКИ ИЗЦЕПКИТЕ.

    Коментиран от #12

    19:01 24.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Рашистофоб

    26 19 Отговор
    Дърт, лъжлив катър... Омитайте се от Украйна фашисти и тогава ще преговаряте.

    19:02 24.08.2025

  • 14 БгТопИдиот🇧🇬

    11 21 Отговор
    Мецан бие евреОатлантиците кат маче у дирек !

    19:02 24.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И щото са много умни

    16 10 Отговор

    До коментар #10 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    При толкова тор, пак внасят картофи.
    Тъжно, та смешно.
    Нека им е!

    19:03 24.08.2025

  • 17 Мимо

    3 3 Отговор
    То това е ясно горе долу на всеки.

    19:04 24.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Старшина Торосян

    18 8 Отговор
    Лавров, свали си противогаза първо, а после говори.

    19:04 24.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БгТопИдиот🇧🇬

    8 11 Отговор
    Гладни НПО сорофски въшки вият безпомощно под всяка статия където се споменава РУСИЯ !!

    19:09 24.08.2025

  • 23 пешо

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Вафлек":

    тебе да те е гонил смок с едно око

    Коментиран от #49

    19:11 24.08.2025

  • 24 НЕНУЖНИ ПРЕГОВОРИ

    8 11 Отговор
    Първо капитулация, после ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    19:12 24.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дъртият кон Лавров

    8 6 Отговор
    Дъртият лъжец! Типичен мошеник! Само любониците му трябва да говорят за него. Мръсник!

    19:16 24.08.2025

  • 28 дггффдддд

    7 5 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР

    19:18 24.08.2025

  • 29 Δρугаркат от SS Урсуланка

    4 4 Отговор
    Има да урежда стари сметки с Русия,
    но няма да и се получат плановете .

    Коментиран от #32

    19:20 24.08.2025

  • 30 Анонимен

    3 3 Отговор
    Много ясно че се опитват да пречат. Ще трябва да обяснят защо съсипаха икономически ЕС за нищо и ще трябва да върнат парите на Русия. Не съм сигурна че не са ги похарчили тихомълком.

    19:20 24.08.2025

  • 31 СЪВЕТНИК

    5 2 Отговор
    Първо ги побийте още, после преговорите ще са по-лесни.

    Коментиран от #34

    19:21 24.08.2025

  • 32 То добре

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Δρугаркат от SS Урсуланка":

    Че на теб не ти се получиха плановете, че бяха само тарикатлъци. Остана си аутсайдер

    Коментиран от #38

    19:21 24.08.2025

  • 33 Фактчекър

    5 3 Отговор
    Будапещенският меморандум е политически документ, подписан на 5 декември 1994 г. от Украйна, Русия, Съединените щати и Великобритания. Той предоставя гаранции за сигурност на Украйна в замяна на нейното присъединяване към Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО) и предаването на нейните ядрени оръжия на Русия. Украйна се отказва от около 1700 ядрени бойни глави, които са били на нейна територия след разпада на СССР.

    Основните точки на меморандума включват:

    Уважение на независимостта и суверенитета на Украйна в нейните съществуващи граници.

    Отказ от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна.

    Избягване на икономически натиск с цел подчиняване на суверенните права на Украйна.

    Ангажимент за оказване на помощ от страна на подписалите, ако Украйна стане жертва на агресия, включително употреба на ядрени оръжия.

    Меморандумът е смятан за ключов международен договор, гарантиращ сигурността на Украйна след разоръжаването й с ядрени оръжия. Въпреки това, анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и последващите военни действия в Източна Украйна се разглеждат от мнозина като нарушение на този меморандум.

    Коментиран от #41, #52

    19:21 24.08.2025

  • 34 Боят

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "СЪВЕТНИК":

    Трябва да е за теб кратуно. Но толкова си тъп, че и бой няма да те оправи,несретнико

    Коментиран от #36

    19:23 24.08.2025

  • 35 РЕДКОЗЕМИ

    2 4 Отговор
    От окраина англосаксите ще вземат само СРЕДНИО.

    19:23 24.08.2025

  • 36 СЪВЕТНИК

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Боят":

    Мълчи пръдльо!

    Коментиран от #46

    19:24 24.08.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор
    Мирът не е удобен на НАглосаксонците-
    затова оня с перчема провали преговорите още през 2022-ра❗
    Мирът не е удобен и на НАТОпорчените-
    затова Рютьо обяви, че Мирът в У...хна е...
    ОПАСНОСТ ЗА НАТО❗
    Мирът не беше и в плановете за Минските споразумения-
    Меркел ги заяви в прав текст❗

    19:25 24.08.2025

  • 38 Ти що звъниш биз да те

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "То добре":

    Натискат δε социалка ?!!!

    19:25 24.08.2025

  • 39 Опа

    3 1 Отговор
    Трън след 6 седмици изпраща в Украйна 3500 нови ракети въздух-земя с обсег до 450км. За какъв мир говорим. Фойерверките в Русия продължават с пълна сила, но вече с много по големи бойни глави от дроновете.

    19:29 24.08.2025

  • 40 Седларов

    3 1 Отговор
    Лавра, докарахте мизерия и смърт на вашия народ. След време руснаците ще се срамуват от вас, както германците се срамуват от Хитлер.

    19:31 24.08.2025

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Фактчекър":

    Чекърче, прегледай историята ПРЕДИ 2014-та❗
    Ще ти е от полза ❗ Уж НЕзависима и НЕблокова У.. йна , а още 2008-ма НАТОпорчените представят план за въвличането на страната в ОТАНчо ❗ ЕсеС не остава по-назад и предлага на У...йна да скъса всички договори и споразумения с Русия и да я прилагат в ЕсеС❗
    Когато Президентът на страната ОТКАЗВАТ тези две предложения .....
    ИДВАТ БайПън и НюЛанд с кифличките и чая на
    "Майдана"‼️

    Коментиран от #48

    19:31 24.08.2025

  • 42 Удри

    1 1 Отговор
    Лавров е истинският ръководител на руската сво. Истинският Путин е във фризер и сега пускат двойник за парлама за пред копейките.

    19:32 24.08.2025

  • 43 Бивш чистач

    1 0 Отговор
    Лавров преяде с власт и знае, че никой не може да го бутне.

    19:34 24.08.2025

  • 44 Украински командос

    0 0 Отговор
    Гарантирам, че Путин никога няма да стъпи на украинска територия!!!

    19:35 24.08.2025

  • 45 Имбецилът

    2 0 Отговор
    от нафталина на СССР Лавров повтаря, като развален руски грамофон едни и същи тъпни. Тъпня след тъпня. Развален руски грамофон.

    19:36 24.08.2025

  • 46 Когато си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "СЪВЕТНИК":

    Тогава шаблонът ти запечатъл мозъка. Зависта те бута в бабаитлък, защото си просто неуспешен,нереализиран, оттам изблиците на насилие и суматоха. Ясен си, като гол задник

    19:36 24.08.2025

  • 47 Маша Знахарова

    3 0 Отговор
    Русия: Само луди хора без морал допускат, че ще нападнем Украйна
    Москва премествала войски през собствената си територия, а САЩ измисляли сценарии около Украйна заради "Северн поток 2"
    Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.

    Критиките й бяха насочени към изявления на Белия дом и "Даунинг стрийт".

    Тя подчерта, че Москва е обвинявана единствено за преместването на войски през собствената си територия и обвини Съединените щати, че измислят сценарии около Украйна, за да накарат Германия да се откаже от газопровода "Северен поток 2", който пренася руски газ към Западна Европа.

    Струпване на руски войски в близост до украинската граница породиха подозрения у Запада, че Москва планира нападение срещу Украйна. Въпреки че Москва отрича да има такъв план, тя се възползва от ситуацията, за да постави исканията си за гаранции в сферата на сигурността от страна на Запада, които включват прекратяване на евентуалното разширяване на НАТО на изток и налагането на официално вето върху възможността Украйна да се присъедини към Алианса.

    19:37 24.08.2025

  • 48 Живков

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Комплесар!
    Вечно се луташ в крайностите на псевдокомпетенция

    19:38 24.08.2025

  • 49 И не само

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "пешо":

    Го е гонил ами и го е стингнал

    19:38 24.08.2025

  • 50 Цял

    2 0 Отговор
    Ден конски изтории ,вече незнам коя статия е за катъра

    19:39 24.08.2025

  • 51 предаде Франс прес, цитирана от БТА

    4 1 Отговор
    интервю за държавната телевизия „Русия“....и в цялата статия има само две кратки негови изречения и всичко друго е преразказ по картинка ....а ферим пичове, много класна журналистика

    19:40 24.08.2025

  • 52 Азиатец

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Фактчекър":

    Пропуснал си обаче някои малки подробности. Този меморандум е триактен документ и е подписан не само от Украйна, но и от Беларус и Казахстан. Не съм чул последните две държави да имат враждебно поведение към Русия, както и за проявено желание да станат членове на НАТО, да забраняват руския език и църква, да приемат за нормално легалното съществуване на пронацистки движения и организации, които да тероризират рускоезичното население в продължение на години. Не съм чул и Русия да е проявявала агресия към тях, дори само вербална.
    За твое съжаление чух и прочетох, че САЩ са организирали и платили преврат за сваляне на законно избрания президент Янукович, което е потвърдено от висши американски служители.
    Опитай се да осмислиш, че този акт, а той не е единствен, е пряко нарушение на меморандума и представлява платена силов намеса във вътрешните работи на Украйна, с цел унищожаване на нейната политическа независимост и суверенитет и насочена агресия срещу Русия.

    19:41 24.08.2025

  • 53 АФП припомня, че ....

    3 0 Отговор
    хахахаха......
    И връзка по темата никаква

    19:41 24.08.2025

  • 54 Цвете

    1 0 Отговор
    А бе старче, все някой ви е виновен. Стига се държа, като препил. Излез в пенсия и дайте властта на младите. Досадно едни и същи от толкова много години да дават акъл. Махнете се вкупом. Човешки съвет. 🙈🙉🙊

    19:42 24.08.2025

  • 55 Направо се чудя как братушките

    2 0 Отговор
    Издържат тези олигофрени

    Коментиран от #57

    19:43 24.08.2025

  • 56 Абе на тея БТА

    1 0 Отговор
    Колко им е годишният бюджет? Спокойно двама ученика на по 4 часа мисля че могат да им свършат работата

    19:46 24.08.2025

  • 57 Кой какъв

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Направо се чудя как братушките":

    Какви братушки, какви пет лева. Нямаме братушки.

    19:48 24.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания