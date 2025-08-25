Новини
Председателят на Държавната дума на Русия Вячеслав Володин пристигна на официално посещение в Китай

25 Август, 2025 05:49, обновена 25 Август, 2025 05:53 466 3

Визитата е по покана на председателя на Постоянния комитет на Всекитайския народен конгрес на Джао Лъдзи

Председателят на Държавната дума на Русия Вячеслав Володин пристигна на официално посещение в Китай - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин пристигна на официално посещение в Китай начело на руската парламентарна делегация по покана на председателя на Постоянния комитет на Всекитайския народен конгрес на Китай Джао Лъдзи.

В рамките на посещението Володин има планирани няколко срещи, както и 10-то заседание на Междупарламентарната комисия за сътрудничество между Федералното събрание на Руската федерация и Всекитайския народен конгрес на Китай, съобщи пресслужбата на Държавната дума.

Планирано е да се обсъдят въпроси за развитието на междупарламентарното сътрудничество между Русия и Китай, както и засилване на сътрудничеството между двете страни в области като икономика, сигурност, туризъм, култура, образование, наука и други.

Както по-късно Володин отбеляза в Max, дневният ред на срещата включва също противодействие на санкционния натиск и външната намеса, разширяване на търговско-икономическите връзки, защита на историческата истина и младежки обмен за укрепване на хуманитарното сътрудничество.

„Отношенията на страната ни с Китай са изградени на принципите на приятелство и доверие, взаимноизгодно сътрудничество и ненамеса в делата на суверенните държави, както и липса на двойни стандарти“, пише Володин.


