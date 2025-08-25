Новини
Свят »
Финландия »
1 600 военни от Европа и САЩ започват международни учения във Финландия

25 Август, 2025 06:20, обновена 25 Август, 2025 06:25 300 2

Маневрите, наречени „Южен грифон 25“, ще се проведат от 25 август до 12 септември

1 600 военни от Европа и САЩ започват международни учения във Финландия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международни учения на специалните сили с участието на военнослужещи от Европа и Съединените щати започват във Финландия.

Маневрите, наречени „Южен грифон 25“, ще се проведат от 25 август до 12 септември и ще бъдат проведени от полка „Ути Егер“. В тях ще участват около 1600 души. Ученията ще се провеждат в цяла Финландия: на сушата, във въздуха и в морето.

Те ще практикуват съвместните оперативни способности на специалните сили на НАТО в условията на Северна Европа.

В ученията ще участват транспортни хеликоптери NH90, леки хеликоптери MD500 от полка Utti Jaeger и изтребители F/A-18 Hornet на финландските военновъздушни сили. Очаква се в маневрите да участват и самолети на въоръжените сили на европейските страни и Съединените щати.

Финландските отбранителни сили съобщиха на 6 август, че Съединените щати ще участват активно в учения в страната и региона на Балтийско море през втората половина на годината и ще засилят присъствието си там. По този начин Хелзинки и Вашингтон изпълняват споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, според което американската страна е получила достъп до 15 военни обекта във Финландия.


Финландия
  • 1 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Да не им е студено бе?🤭Прилича на ученическо военно обучение.Руснаците ще ви прегазят за минути.

    06:32 25.08.2025

  • 2 Атлантист+

    0 0 Отговор
    Никога няма да даем Финландия и Прибалтийските на Русия отново. Ако НАТО започне атака оттам + включване на скандинавските държави, ще бъде свършено не само с Калининград но и с Ленинград. Да е ясно

    06:34 25.08.2025

Новини по държави:
