1 600 военни от Европа и САЩ започват международни учения във Финландия

Международни учения на специалните сили с участието на военнослужещи от Европа и Съединените щати започват във Финландия.

Маневрите, наречени „Южен грифон 25“, ще се проведат от 25 август до 12 септември и ще бъдат проведени от полка „Ути Егер“. В тях ще участват около 1600 души. Ученията ще се провеждат в цяла Финландия: на сушата, във въздуха и в морето.

Те ще практикуват съвместните оперативни способности на специалните сили на НАТО в условията на Северна Европа.

В ученията ще участват транспортни хеликоптери NH90, леки хеликоптери MD500 от полка Utti Jaeger и изтребители F/A-18 Hornet на финландските военновъздушни сили. Очаква се в маневрите да участват и самолети на въоръжените сили на европейските страни и Съединените щати.

Финландските отбранителни сили съобщиха на 6 август, че Съединените щати ще участват активно в учения в страната и региона на Балтийско море през втората половина на годината и ще засилят присъствието си там. По този начин Хелзинки и Вашингтон изпълняват споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, според което американската страна е получила достъп до 15 военни обекта във Финландия.