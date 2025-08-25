Новини
Джей Ди Ванс: Руснаците направиха много неща, които не ни харесват
Джей Ди Ванс: Руснаците направиха много неща, които не ни харесват

25 Август, 2025 07:52 1 695 49

Понякога Тръмп е много разочарован от руснаците, каза вицепрезидентът на САЩ

Джей Ди Ванс: Руснаците направиха много неща, които не ни харесват - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руснаците направиха много неща, които не ни харесват. Много цивилни загинаха. Това заяви в интервю за NBC американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Той призна, че войната на Русия срещу Украйна не може да приключи „за една нощ“, каквото обещание беше направил Доналд Тръмп в предизборната си кампания.

Още новини от Украйна

„В преговорите има върхове и падения. Понякога чувстваме, че сме постигнали голям напредък с руснаците, а понякога, както каза президентът, той е много разочарован от руснаците. Ще продължим да правим това, което е необходимо, за да доведем това нещо до край. Не мисля, че ще се случи за една нощ. Мисля, че ще продължим да постигаме напредък. Но в крайна сметка, дали убийствата ще спрат зависи от това дали руснаците и украинците действително могат да се срещнат по средата“, каза Джей Ди Ванс.

Макар Владимир Путин да не се съгласи на спиране на огъня, Джей Ди Ванс каза, че руснаците са се съгласили на големи отстъпки по време на преговорите с Доналд Тръмп.

„Руснаците отстъпиха с признанието, че Украйна ще има териториална цялост след войната. Те осъзнаха, че няма да могат да установят марионетен режим в Киев“, каза американският вицепрезидент.

Джей Ди Ванс остава уверен, че САЩ могат да посредничат за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Той похвали Тръмп за усилията му да спре войната и обвини предишния президент Джо Байдън в противното. „Това е енергичната дипломация, която ще доведе до края на тази война“, заяви той, коментирайки усилията на Тръмп да спре войната по дипломатически път.

Джей Ди Ванс каза още, че няма да има американски войници на място в Украйна, но САЩ ще направят всичко възможно, за да гарантират сигурността на страната след края на войната. Не уточни как.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДЖЕЙ

    27 3 Отговор
    Взаимно е, да знаеш.

    07:53 25.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дреме им

    35 4 Отговор
    на руснаците за вашето мнение

    07:55 25.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бен Вафлек

    43 49 Отговор
    Руснаците не са ваши васали като украинците.
    Руснаците правят това, което за тях е полезно, не за вас.

    Коментиран от #13, #17, #18, #41

    07:57 25.08.2025

  • 6 Наблюдател

    32 43 Отговор
    И на украинците им присядат сега онези курабийки дето ги ядоха на Майдана. Помните ли кой ги раздава тогава?

    Коментиран от #21

    07:57 25.08.2025

  • 7 МхтоМхто

    29 42 Отговор
    А вие колко неща правите,които не са харесват и на руснаци и на араби и на южно американци и на африканци. Или на вас ви е позволено,защото сте винаги прави?

    07:57 25.08.2025

  • 8 Хахахаха

    24 3 Отговор
    Ще търсите такъв като Елцин, но не ще намерите. Хахаха.

    07:58 25.08.2025

  • 9 Как да се тълкува това? 🤔

    25 3 Отговор
    "Руснаците отстъпиха с признанието, че Украйна ще има териториална цялост след войната. Те осъзнаха, че няма да могат да установят марионетен режим в Киев“, каза американският вицепрезидент."

    За първи път се появява такова твърдение...

    Коментиран от #32, #33

    07:58 25.08.2025

  • 10 Наглост

    30 5 Отговор
    САЩ на практика продължават да управляват тази война и в същото време се правят на посредници!

    07:58 25.08.2025

  • 11 Русия

    24 5 Отговор
    ще си го премести.

    07:59 25.08.2025

  • 12 име

    26 7 Отговор
    Абе, папагали, имаше договорка преди два месеца да се спрат ударите по енергийни обекти. Освен че бандерите продължиха лекичко да ги нарушават, извършиха и един-два терористични акта като взривяване на ЖП надлези докато минават товарен или пътнически влак. И в последно време решиха че може да удрят яко по рафинерии... В отговор руснаците отново им спряха тока. Поинтересувайте се по чуждите, наистина свободни медии, какво и колко е унищожено в Одеса миналата седмица. Първо, ако беше нормална война, това щеше да е унищожено още преди 3г. И второ, то е съвсем мек отговор на наглостта на киевската хунта и президента на азербайджан.

    Аппопо, ударите по енергийни обекти ги започна първо киевската хунта. Още в началото на 23г разтягаха локуми как щели да унищожат руските рафинерии за да няма нафта за танковете и тракторите и руснаците щял да ги налегне глад.

    07:59 25.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 МАЙ МАЙ

    19 3 Отговор
    И Зеленски направи много неща дето не харесвате. И какво ще правите сега?? Явно никой не го интересува какво харесвате.

    07:59 25.08.2025

  • 15 Кретени,

    21 3 Отговор
    продължавайте да давате оръжия на укра,и няма да има такава държава!

    08:01 25.08.2025

  • 16 Древен

    18 3 Отговор
    Демек в Аляска са се над лъгвали едни други...
    Когато Укря капитулира - тогава ще има мерен процес...

    08:02 25.08.2025

  • 17 Бен Вафлек

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бен Вафлек":

    Не сме чули поднебесната да плаща заплати, пенсии и осигуровки на руснаците.

    08:02 25.08.2025

  • 18 Рашистите са васали на Поднебесната

    32 21 Отговор

    До коментар #5 от "Бен Вафлек":

    Това е сигурно на 100%

    Коментиран от #19, #31

    08:03 25.08.2025

  • 19 Хахаха

    17 28 Отговор

    До коментар #18 от "Рашистите са васали на Поднебесната":

    Колко е сигурно.

    08:05 25.08.2025

  • 20 Факт

    27 6 Отговор
    🙏🇺🇦 Август 24.... 🇨🇦Канадският премиер Марк Карни обяви над 1 милиард долара помощ за Украйна, включително дронове, боеприпаси и бронирани машини, които ще бъдат доставени следващия месец/септември /...
    Канада също така ще увеличи усилията в рамките на Коалицията за завръщане на децата, за да помогне за връщането на всички украински деца у дома.

    🇧🇻Норвегия ще предостави около 700 милиона долара за системи за противовъздушна отбрана Patriot за Украйна, обяви премиерът Йонас Гар Стьоре.
    🇩🇪Заедно с Германия Осло финансира две системи Patriot с ракети, както и допринася за закупуването на радари Hensoldt и системи за противовъздушна отбрана Kongsberg.

    WSJ: 🇺🇲САЩ одобриха продажбата на 3350 ракети ERAM на Украйна с обсег от 241 до 450 км.
    Пакетът от 850 милиона долара, финансиран предимно от европейски партньори, може да доведе до започване на доставките в рамките на шест седмици, в зависимост от окончателното одобрение на Пентагона.

    🇸🇪Украйна и Швеция са се споразумели за съвместно производство на отбранителна продукция в двете страни, обяви премиерът Денис Шмигал.
    Писмо за намеренията, подписано от министерствата на отбраната на Украйна и Швеция , проправя пътя за съвместни проекти в отбранителната индустрия.

    Разговорите с шведския министър на отбраната Пол Йонсон обхванаха и военната авиация, включително обучението на пилоти и сътрудничеството между шведски и украински компании.

    ✈️‼️Шмихал: Благодари на шведското правителство специалн

    Коментиран от #27

    08:05 25.08.2025

  • 21 Помнещ

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    1.7 милиона украинци успешно са се задавили с майданските куррабийки и сега се прегръщат с Бандера, който е при Сатаната.

    08:06 25.08.2025

  • 22 Вовата

    10 3 Отговор
    С небрежна усмивка смело премести топа по шахматната дъска .

    Коментиран от #25

    08:06 25.08.2025

  • 23 Така е

    7 1 Отговор
    Направо ви опнаха заднешката.

    08:08 25.08.2025

  • 24 Някой

    5 3 Отговор
    Офф. А колко неща, които не ни харесват, направиха американците, ако знаете? А колко такива неща направиха европейците?

    08:11 25.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Украинците обаче

    2 2 Отговор
    извършиха само добри неща! Които ни харесаха!

    08:12 25.08.2025

  • 27 Факт

    7 10 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Преди 5 дена руснаците изораха с Кинжали и Герани 5различни фабрики разпръснати в Осрайна, с германски инвестиции за €5млрд които бяха почти готови за запуск на германски ракети Таурус под името Сапсан.Сега вече няма Сапсан , а ще има Съдран .

    Коментиран от #46

    08:13 25.08.2025

  • 28 Само питам

    6 9 Отговор
    Да бе би на руснаците да им харесва , че англосаксонците направихте преврат в Киев и въоръжавате непрестанно инсталираната в Киев хунта ?

    08:14 25.08.2025

  • 29 Ма н аф

    5 5 Отговор
    Коментатори 5, 6 и 7, защо се гаврите така с центаджиите?

    08:15 25.08.2025

  • 30 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ха хи ха хи":

    Явно по твоята съдрана жоо.ππа съдиш ,ползвай смазка ...

    08:15 25.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Само САЩ и васалите

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Как да се тълкува това? 🤔":

    имат право да поставят марионетни режими!

    Виктория Нюланд

    08:17 25.08.2025

  • 33 През 1994 руските управници

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Как да се тълкува това? 🤔":

    също подписаха меморандум за териториалната цялост на Украйна и какво стана....?

    На подлеците в Кремъл не може да се вярва. Явно Ванс има предвид тази част от Украйна която не е окупирана от фашистите на бункерния фюрер.

    Коментиран от #36, #45, #47

    08:18 25.08.2025

  • 34 1234

    4 8 Отговор
    Когато падат демократични американски бомби в Югославия, Ирак, Сирия Либия Афганистан не загиват цивилни само военни....
    и на нас не ни харсваше...
    а загубите на ВСУ са от приятелски огън защо Джей Ди Ванс знае, че домократичните оръжия поразяват само военнни....

    08:19 25.08.2025

  • 35 Гетлост

    2 1 Отговор
    А не ве басма ще ви цепят на наглите кравари какъв го дирите в постсъветския свят да подкрепяте русофобски нищожества да им помагате да овладеят държавата с всякакви фалшификации да правите майдани да манипулирате хората с платените ви медии че сте и нагли били разочаровани от руснаците ай сикт.р.

    Коментиран от #42

    08:19 25.08.2025

  • 36 Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "През 1994 руските управници":

    Във меморандума имаше условие Украйна никога да не участва във военни или агресивни съюзи .

    08:20 25.08.2025

  • 37 От статията става ясно

    2 0 Отговор
    че руснаците са лоши!

    08:22 25.08.2025

  • 38 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Амереканцката адменестрациа са циркова трупа

    08:22 25.08.2025

  • 39 Тома

    1 1 Отговор
    Само американците направиха добри дела за украинците като им раздаваха бисквитки.И сега 1 700 000 които ядоха бисквитки ги няма

    08:24 25.08.2025

  • 40 Започнаха да се връщат

    2 1 Отговор
    Нещата в старото нормално. Мерц е казал след три години плюене по Русия. Че тя е Европа по манталитет, култура и разбирания. Той каза също, че Европа винаги ще бъде зависима поотношение на петрола дали от САЩ или от Русия или икономически от Китай. И това всички го знаем. Но казвайки истината най после Мерц се връща на политическата сцена.

    08:25 25.08.2025

  • 41 Руснаците са крепостни роби на

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Бен Вафлек":

    хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат.

    Коментиран от #43

    08:25 25.08.2025

  • 42 оня с коня

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Гетлост":

    Питаш възмутено какво правят Американците в Пост-съветския Свят?Ами ако не присъстват там с Военни Бази/Румъния,България,Полша и т.н./ този Свят отново ще стане Съветски?Не ги мислите тия работи,а Трябва!

    08:26 25.08.2025

  • 43 Пък ти

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Руснаците са крепостни роби на":

    На Шиши и Бокичооглу.

    08:28 25.08.2025

  • 44 Артилерист

    4 1 Отговор
    Ди Ванс удари звучен шамар на европейските лидери, като им каза, че преговори без Русия са невъзможни. Сега англосакската пропаганда се опитва да прикрие петното от резила.

    08:28 25.08.2025

  • 45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 7 Отговор

    До коментар #33 от "През 1994 руските управници":

    Не знаеш какво подписаха
    ИЛИ ЗНАЕШ , НО НАРОЧНО НЕ ПИШЕШ🤔❓❗
    Меморандумът беше за териториална цялост
    И НЕУЧАСТИЕ ИЛИ ЧЛЕНУВАНЕ ВЪВ ВОЕННИ БЛОКОВЕ ИЛИ СЪЮЗИ‼️

    08:33 25.08.2025

  • 46 Нищо вярно няма в това което твърдиш

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Отдавна щеше да е по новините, ако беше истина

    08:33 25.08.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "През 1994 руските управници":

    Но САЩинските ПОДЛЕЦИ още 2008-ма изготвиха план за въвличане У...йна в НАТОооооо‼️
    И когато Президентът на У...йна ОТКАЗА да подпише.... БайПън и НюЛанд, отидоха с
    КИФЛИЧКИ и ЧАЙ на "Майдана"‼️

    08:36 25.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Реципрочно

    0 0 Отговор
    А те руснаците щото много им харесваше какво им правят запада и щатите ... да си подпалиха чергата с войната в Украйна!

    08:39 25.08.2025