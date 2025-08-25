Джей Ди Ванс: Руснаците направиха много неща, които не ни харесват

Руснаците направиха много неща, които не ни харесват. Много цивилни загинаха. Това заяви в интервю за NBC американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.
Той призна, че войната на Русия срещу Украйна не може да приключи „за една нощ“, каквото обещание беше направил Доналд Тръмп в предизборната си кампания.
„В преговорите има върхове и падения. Понякога чувстваме, че сме постигнали голям напредък с руснаците, а понякога, както каза президентът, той е много разочарован от руснаците. Ще продължим да правим това, което е необходимо, за да доведем това нещо до край. Не мисля, че ще се случи за една нощ. Мисля, че ще продължим да постигаме напредък. Но в крайна сметка, дали убийствата ще спрат зависи от това дали руснаците и украинците действително могат да се срещнат по средата“, каза Джей Ди Ванс.
Макар Владимир Путин да не се съгласи на спиране на огъня, Джей Ди Ванс каза, че руснаците са се съгласили на големи отстъпки по време на преговорите с Доналд Тръмп.
„Руснаците отстъпиха с признанието, че Украйна ще има териториална цялост след войната. Те осъзнаха, че няма да могат да установят марионетен режим в Киев“, каза американският вицепрезидент.
Джей Ди Ванс остава уверен, че САЩ могат да посредничат за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Той похвали Тръмп за усилията му да спре войната и обвини предишния президент Джо Байдън в противното. „Това е енергичната дипломация, която ще доведе до края на тази война“, заяви той, коментирайки усилията на Тръмп да спре войната по дипломатически път.
Джей Ди Ванс каза още, че няма да има американски войници на място в Украйна, но САЩ ще направят всичко възможно, за да гарантират сигурността на страната след края на войната. Не уточни как.
