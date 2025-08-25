Новини
Асен Агов: Мирът настъпва, войната в Украйна е към своя край
  Тема: Украйна

Асен Агов: Мирът настъпва, войната в Украйна е към своя край

25 Август, 2025 12:36 2 792 108

  • украйна-
  • асен агов-
  • русия-
  • война-
  • мартин табаков

Агов също така смята, че ако Владимир Путин спре войната, той ще изгуби властта си

Асен Агов: Мирът настъпва, войната в Украйна е към своя край - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможността за мирни преговори за Украйна е поставена на пауза, след като Доналд Тръмп постави двуседмичен срок на Владимир Путин за реакция. Според международния анализатор Мартин Табаков, който гостува в студиото на "Здравей, България" по NOVA, отстъпките, визирани от американската администрация, са две. "Първото е, че руснаците са се разбрали, че не могат да установят марионетно правителство в Украйна. Второто е, че са узрели за идеята, че Украйна все пак трябва да получи някакви гаранции за сигурност", обясни Табаков.

Той обаче изрази скептицизъм, като подчерта, че действията на Русия на терен и изявленията на руския външен министър Сергей Лавров опровергават появилия се оптимизъм. Москва категорично отхвърля всяка форма на гаранции за сигурността на Украйна, която включва сътрудничество с НАТО. Нещо повече - Лавров определи като "окупатори" европейските мироопазващи сили, които евентуално може да бъдат разположени на украинска територия.

Кремъл използва и друг аргумент, за да минира евентуална среща между Путин и Зеленски – легитимността на украинския президент. Според Табаков това е поредното оправдание от страна на Русия. "Лавров се позовава на украинската конституция, когато казва, че Зеленски е нелегитимен, а точно в украинската конституция пише, че когато има наложено военно положение, няма как да се проведат избори", коментира анализаторът. Той допълни, че ако Русия сключи споразумение с "нелегитимен" президент, тя лесно би могла да го наруши в бъдеще под същия претекст.

На въпроса дали Доналд Тръмп се оттегля от ролята си на посредник, Табаков е на мнение, че това е малко вероятно. "Не мисля, че го устройва, защото той инвестира изключително много личен политически капитал в това да се опита да разреши този конфликт. Той знае, че номинацията за Нобелова награда няма как да бъде състоятелна, ако не включва и заслуги за преустановяване на военните действия между Русия и Украйна", анализира той.

"Украйна празнува своята Независимост в условия на агресия, това не е нормално състояние на нещата, тъй като агресорът – Русия, се опитва да наложи колониалния статут върху страната", това каза журналистът Чавдар Стефанов в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той посочи, че войната на Руската федерация срещу Украйна е в своя край. По негови думи има прогнози, според които тя ще приключи до 4-5 месеца.

„Много неща се промениха през последната година и всичко това се дължи на Доналд Тръмп. Двете страни вече не говорят за победа, а за мир между тях. За половин година нещата се преобърнаха. Каква ще бъде цената – очевидно в Аляска вече има постигнати договорености между Тръмп и Путин”, каза той.

Журналистът Асен Агов смята, че „Русия губи войната, защото не може да я спечели”. По негови думи „мирът настъпва, войната е към своя край”. Агов също така смята, че ако Путин спре войната, той ще изгуби властта си. Според него „Тръмп не може да загърби рефлексът на свободния свят да подкрепя Украйна”.

Агов е на мнение, че Володимир Зеленски ще се оттегли от президентския пост след края на войната заради умората. По негови думи бъдещето на Украйна ще бъде в Европейския съюз.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аве

    66 7 Отговор
    Тая врачка нищо не познава!

    Коментиран от #3, #5, #10

    12:37 25.08.2025

  • 2 Копейки,

    18 43 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #7, #33

    12:38 25.08.2025

  • 3 Видьо Видев

    16 76 Отговор

    До коментар #1 от "Аве":

    ЗАВИНАГИ с ЕС и САЩ!
    НИКОГА с ВАРВАРСКА Русия!

    Молете се за живота и здравето на Украинските деца,
    отвлечени от психопата Путлер във варварска Русия!

    Коментиран от #107

    12:39 25.08.2025

  • 4 Украйна е бяла държава!

    14 67 Отговор
    Бъдещето на Украйна е в ЕС! путин не може да промени този факт!

    Коментиран от #9, #39

    12:39 25.08.2025

  • 5 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 61 Отговор

    До коментар #1 от "Аве":

    Господине от руснак войник не става.В това е проблема.

    Коментиран от #29

    12:39 25.08.2025

  • 6 честен ционист

    45 4 Отговор
    Повече от 3 год БГ политиците играят евтин театър, докато руският по българските улици се чува все по-често.

    Коментиран от #76

    12:41 25.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не давайте дума на този нещастен глупак

    57 8 Отговор
    Миналата седмица по телевизията се изложи като първият глупак.

    12:42 25.08.2025

  • 9 Виждам

    40 8 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна е бяла държава!":

    Бяла полоса на картата, не държава, дикое поле!

    Коментиран от #14

    12:43 25.08.2025

  • 10 КВА ВРАЧКА

    34 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аве":

    ЛАПАЦАЛО НИЩО НЕ ПОЗНАЛО

    12:43 25.08.2025

  • 11 Сталин

    41 6 Отговор
    Асан Гагов махни си торбата от главата и излез от пещерата

    Коментиран от #16, #28

    12:43 25.08.2025

  • 12 аааа

    6 33 Отговор
    Тези разбирачи ги слушам от 2014г., когато Русия окупира Донбас и Крим. Тази война ще продължи поне още десетилетие и никой от започналите я няма да доживее краят и. Ще завърши с разпад на Руската Федерация и изчезването и от картата завинаги.

    Коментиран от #62

    12:44 25.08.2025

  • 13 Тази

    15 1 Отговор
    вярно за нищо не става

    12:45 25.08.2025

  • 14 БЯЛО Е

    18 2 Отговор

    До коментар #9 от "Виждам":

    ПОД НОСЪТ НА ЗЕЛЕНИЯ-ХАРЕСВА ПОНИЧКИ С ПУДРА ЗАХАР

    12:45 25.08.2025

  • 15 Анализатор

    37 3 Отговор
    Двама много печени познавачи на глобалната политика -Табаков и Агов са си почесали езиците пред камерите за някой лев, знаейки прекрасно, че това което казват си е смес от пропаганда и политически коректни фантазии и никой здравомислещ човек няма да му обърне внимание.

    Коментиран от #24

    12:45 25.08.2025

  • 16 Бъдеще

    23 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    По-скоро трябва да си махне главата и да я сложи в торбата....

    12:46 25.08.2025

  • 17 Анонимен

    21 3 Отговор
    Това мнение изцяло е негово,той вижда по различен начин фактите в сравнение с другите хора.

    12:46 25.08.2025

  • 18 Оракула от Делфи

    7 25 Отговор
    Мир в Украйна е равносилно на демократичен натиск вътре в Русия , директно срещу Путин ,
    което е края на остатъка от Руската държава !
    Някой трябва да обясни, защо се избиват милиони хора и се харчат хиляди милиарди за тази откачена кауза???
    Нормален отговор няма ,защото това е едностранно решение на един самозабравил се олигарх,
    за показ на сила и величие и плашене на света и нищо друго!

    Коментиран от #37

    12:46 25.08.2025

  • 19 Луд

    18 1 Отговор
    Напълно се е отдал на Академик Неделчев луд та дрънка.

    12:46 25.08.2025

  • 20 Знак за равенство!

    27 2 Отговор
    Асен Агов каза... = Кака Пена, пред блока каза...

    12:47 25.08.2025

  • 21 ФАКТИ

    26 2 Отговор
    ТОЯ ПОБЕЛЯ И ТОТАЛНО ОГЛУПЯ.ДЪРТО СОРОСЧЕ С ЧЕРВЕН БИЛЕТ.

    12:48 25.08.2025

  • 22 Украйна в ЕС!

    7 24 Отговор
    Бъдещето на Украйна е при умните бели държави! путин нищо не може да направи! Русия в Брикс!

    Коментиран от #27

    12:48 25.08.2025

  • 23 Гост

    32 2 Отговор
    Кой го интересува какво смята Асан Агов? Следват дежурните Тагаренко, Ленче Кремче, Надка външната, Миндянския, Папийонков.

    12:48 25.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Павел пенев

    33 5 Отговор
    Голям простак си Асенчо. Мир ще има след като т.нар. колективен запад признае своята вина за започване на СВО от Русия а Украйна кротко да капитулира. Това са думи на С.Лавров,които ти не можеш да проумееш след нокаута.Главата ти става само за подстригване. Нищожество седесарско.

    Коментиран от #32, #64

    12:49 25.08.2025

  • 26 Копейки.....

    6 22 Отговор
    Ако прогнозите се сбъднат и войната приключи след, пет, шест или седем месеца кога ще превземете пустият му Покровск? 🤣🤭, и знамена бяхте помъкнали да ги забивате на Райхстага🤣, ще трябва да ги забивате.... досещате се къде🤣🙈.

    Коментиран от #43, #66, #74

    12:49 25.08.2025

  • 27 Аха

    13 1 Отговор

    До коментар #22 от "Украйна в ЕС!":

    "умните и красивите" 😄 Другото име на стадото.

    Коментиран от #42

    12:50 25.08.2025

  • 28 ТВ-зрител!

    20 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Асен Агов,махни си торбите под очите,че плашиш децата...!
    Поне намали пиИнитУ...!

    12:50 25.08.2025

  • 29 Гост

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Я питай Наполеон и Хитлер?

    12:50 25.08.2025

  • 30 Чалгатрон с БМВ

    9 1 Отговор
    Защо да спира войната? Военните лобисти и корпорации са в подем. Сделките нарастват. Всеки с акъл се превъоръжава и започва преквалифициране на кадрите за война с дронове! Тея цени на продуктите, защо си мислите, че растат щом технологиите се развиват, както в генното инженерство, така и в добива? Имаме много по-издържливи сортове на каквото се сетите, обаче цената расте - защо?! Отговора не е много далеч от логиката на събитията!
    Войната няма да спира. Путин изобщо не си го е и помислял, особено сега, когато руската армия напредва с по няколко километра на ден, почто на всички направления, а украинците/НАТО е в колапс и плешиви петна по картата. Защо да спира войната?
    Войната може да спре ако е обявена такава, а това са Антитерористическа операция от страна на Украйна и Специална военна операция от страна на РФ.
    Икономическата война, може да се договори ама тези операции по международно право не са "война", а конфликти.

    12:50 25.08.2025

  • 31 Бах

    9 4 Отговор
    Ще му се на това комунистическо отроче .
    Той ще си иде преди Путин да си вземе окраина .
    Като го гледам се е сдал багажа.

    12:52 25.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Чичо Долф.........

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Копейки,":

    Това съм го написъл отдавна на вратата на едно богоугодно заведение, малко ремонт и ще е готово за прием на копейки от цял свят........

    12:53 25.08.2025

  • 34 Някой

    17 3 Отговор
    Асен Агов е ясен от прехода. БТВ и Нова ТВ се превърнаха в западна пропаганда. По БНТ 1 още не са така крайни, а на моменти.

    12:54 25.08.2025

  • 35 копейка цитира кон :)))

    6 10 Отговор
    толкова за мозъка на копейките :)))

    Коментиран от #36

    12:54 25.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 мошЕто

    11 3 Отговор
    Агата и той много ги разбира нещата . От дивана всички са много компетентни , но никой не грабва мешката и да воюва срещу лошите руснаци , а само локуми разтягат за щяло и не щяло ...

    Коментиран от #81

    12:58 25.08.2025

  • 39 много копейка тук

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна е бяла държава!":

    Леле мале пълно с мизерни копейки-само минуси слагат :))))

    Коментиран от #47, #52

    12:59 25.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 оф копейка нещастна

    6 12 Отговор

    До коментар #27 от "Аха":

    Световния прогрес идва от 5 европейски държави и русия не е от тях!!!

    Коментиран от #73

    13:00 25.08.2025

  • 43 НЕКА ПЪРВО

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Копейки.....":

    ДА СВЪРШИ ИНФЛАЦИЯТА А ПОСЛЕ БАИРЯКА.1945г ВИ ЧАКАХМЕ ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ АРДЕНИТЕ ДА НЕ ГО ЗАБИЕМ САМИ

    13:01 25.08.2025

  • 44 Надежда Нейнски

    12 2 Отговор
    Абе от къде я извадихте от праха тази стара кремъклийка Асенчо ,или е много гладен или хавата на укрофронта загрубя или и двете .

    13:02 25.08.2025

  • 45 Ами сега?

    0 6 Отговор
    Кой какво смята и какво ще се случи реално са две коренно различни неща. Путин смята едно, Тръмп смята друго, Табаков смята трето, Агов смята четвърто, но никой не е в състояние гарантирано да пророкува как ще се развият събитията. Аз също не мога да се правя на врачка, но за да свърши тази война справедливо не за агресора, а за жертвата единствения начин според мен е не десетки плитически лидери от различни страни да се молят и да търсят начин да организират среща с Путин, а когато самия Путин започне да търси начин да се организират подобни срещи и преговори. Друг начин няма или ако се развият събитията различно, това ще провокира още и нови агресии от страна на агресора. Оправданията на агрсора, че други са виновни или са "започнали войната", а той воюва против волята си за да се защити от нещо, което можело евентуално да се случи в някакво неопределено бъдеще, а по тази причина няма да отстъпи и крачка от позицията си, само доказват безсмислените опити за справедливи преговори.

    13:03 25.08.2025

  • 46 Добри новини

    4 6 Отговор
    🇺🇦 Въоръжените сили на Украйна пробиха в тила на окупаторите край Покровск: руските „военни кореспонденти“ изпаднаха в паника.
    В интернет се появи видео, на което двама руски окупатори открито признават за „много тежка ситуация“.
    🪖 Положението на руската окупационна армия по покровското направление се влоши, след като украинските сили пробиха отбраната и навлязоха в селището Мирне, озовавайки се в тила на руските части.
    В социалните мрежи руските Z-пропагандисти и военни блогъри разпалиха вълна от критики и обвинения за провала на отбраната.

    Коментиран от #54, #56, #71

    13:03 25.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бай той Толстой

    9 1 Отговор
    Не съм гледал телевизия от поне 4 години 😁.Не знаех,че нещата са толкова зле.Асен Агов жив ли е още бе?Мислех че вече е при Нери Терзиева!

    13:04 25.08.2025

  • 49 Зоро

    3 7 Отговор
    Тия руски фашисти и буквата ми "Z" оскверниха. Аз не съм фашист, Путин е фашист. Да бяха нарисували буква "П" на танковете си.

    13:04 25.08.2025

  • 50 Копейки оставете прогнозите....

    2 7 Отговор
    Ами кажете кога най сетне ще победите Украйна?, кога ще разпаднете и фалирате ЕС, НАТО го унищожихте , и последно, какво ще правите с еврото????, и него кога ще го унищожавате?, поне Покровск превземете бе, излагате се😜🤭.

    13:05 25.08.2025

  • 51 Майко мила

    7 1 Отговор
    Манекенче от модна къща " Валентина" през соца, раздава оценки на Държавен глава ,на могъща държава.Младото поколение ,изобщо не знае ,този факт от соцминалото на помакя хасанчо.Което е безспорен факт.

    13:05 25.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Възpожденец 🇧🇬

    6 10 Отговор
    Докато живееха под укронацисткия киевски режим хората в Донецк бяха подтиснати с централен водопровод, канализация и други западни глезотии!
    Откакто Путин ги освободи стандартът им на живот рязко се повиши. Днес всички са щастливи без да го знаят, докато се редят край водоноските, които руският мир им е подсигурил!

    Донецк под руска окупация е също като Плевен под управление на мyтpите от ГЕРБ.

    Коментиран от #63, #68

    13:06 25.08.2025

  • 54 Това е....

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Добри новини":

    Прекрасно.... просто чудесно....

    13:07 25.08.2025

  • 55 Тръмп

    5 0 Отговор
    Ще загърби Украйна за да отдалечи русия от Китай защото Китай е основния проблем . Мира не е близо защото зеления отказва да признае реалността за териториални отстъпки . А е нормално руснаците да не искат натовски миротворци които да си създадат бази както в Косово

    13:09 25.08.2025

  • 56 Майор Мишев

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Добри новини":

    Добрата новина е че вече хохохолите не ги копат ,а ползват германски мобилен крематориум Rauch Max -Pro с капацитет 19 тела на час ,излитат директно през комина и ги пишат безследно изчезнали и спестяват обезщетения за роднините.А за останалите вече ползват жълтосини хартиени знамена 🇺🇦 внос от Китайн,1$ бройката .

    13:09 25.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Нешла смешка

    0 5 Отговор
    Ванга тропаше по масата и викаше, "Нешкеее, докато Зеленски, не срещне путин в Хага, траен мир няма да има.И виждам още,че Зеленски ще бъде в публиката, а братушката ти ще бъде на почетно място на нещо като трибуна, между хора с червени и черни роби, ама не са попове!"

    Коментиран от #67, #72

    13:12 25.08.2025

  • 59 Трезвомислещ

    2 8 Отговор
    Единствената надежда на руския диктатор Путлер за оцеляване в гангстерската държава, която самият той е създал, е да удължи „специалната военна операция“ в Украйна или да спечели с толкова скандален успех, че да може да насочи вниманието си към други бивши държави-клиенти, други жертви.
    Повече от милион руснаци са били убити или тежко ранени на фронта в Украйна. Но има един "човек", който дължи живота си на продължаващото клане. За бункерния диктатор мира означава сигурна смърт – чрез убийство, сваляне от власт и екзекуция, или в затворническа килия като военнопрестъпник.
    В края на краищата, оцеляването беше целта на фюрера при започването на инвазията през 2022 г.
    Войната е причината той да остане владетел на Русия повече от 25 години. Ако не беше успял да създаде разсейващи фактори, отдавна щеше да бъде изгонен от поста си.

    Жизненият стандарт бавно се ерозира до степен, че много хора са в по-лошо положение, отколкото са били дори при съветското правителство. Руската икономика е в застой, инфлацията се е увеличила до 10 процента и дори много рекламираните енергийни приходи на страната са в спад. Корупцията е твърде слаба дума, за да опише масовото плячкосване, което замени комунистическата бюрокрация. Русия е най-силната ма"фиотска държава, а Путлер е нейният кръстник.

    Коментиран от #65

    13:13 25.08.2025

  • 60 Отец Дионисий

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "ЗАЩО":

    Теб Дядо Боже те е изтрил ,когато преди доста години ба щатти на 2 ракии го е плюснал на рогозката ,и после знаеш какво се е случило .

    13:13 25.08.2025

  • 61 Смешник

    10 0 Отговор
    Тия двамата Табаков и Агов включая и журналиста който им прогласяше са явни русофоби който плюят постоянно по Русия без никакъв задълбочен анализ на ситуацията Журналиста даже си позволи да постави под съмнение легитимността на Путин като го сравни с просрочения Зеленски независимо че същия е избран чрез избори Най добре такива русофоби да вземат мешката и в Украйна да помагат на любимия си фюрер вместо да бълват глупостите по судията

    13:13 25.08.2025

  • 62 дончичо

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "аааа":

    Така,така...пробвахте с Ниполеон -не се получи
    Пробвахте с един друг,..австриец -не се получи
    Сега се пробвате с руснак срещу руснак и мислите,че ще се получи- за сега не се получава
    Имате още малко време да размислите

    13:13 25.08.2025

  • 63 Сигурно

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "Възpожденец 🇧🇬":

    И твоята рода се е радвала на турското робство защото е гарантирало сигурност и правото да плащаш на султана ....що им е трябвало на българите да се борят както се борят руснаците срещу украинския гнет

    13:13 25.08.2025

  • 64 Владо

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Павел пенев":

    асен агов го помня като говорител по БНТ, обаче се намърда в политиката и му се услади. Не е лошо да говориш само глупости, нищо да не правиш и да взимаш кинти. Иначе Павка, съм съгласен на 100% със теб.

    13:13 25.08.2025

  • 65 Галина Събева

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Трезвомислещ":

    Много спам си написал бе прррр ∆ льооо ,за 25 ст ,а можеше само слава украини да напишеш !КПД 0,1% ,само хабиш времето на супервайзерърите .Уволнен си !!!

    13:16 25.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 дончичо

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Нешла смешка":

    И що не го фанахте у Аляска,ве...мамина умница

    13:18 25.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 КОСТОВ

    7 1 Отговор
    ТОЯ ПАРЦАL ПОЛУДЯ.

    13:19 25.08.2025

  • 70 Болшевишки неволи

    1 5 Отговор
    Украинците изклсха окупаторите на бойното поле край Покровск през последната седмица. Руснаците са загубили 5 бронирани машини, 52 бройки автомобилна техника, 12 бройки специална техника, 26 склада за боеприпаси и оръжие, 1 реактивна система за залпов огън. В действие са бойци от отделния отряд безпилотни системи „Тайфун“ на Украинската национална гвардия.

    Коментиран от #75

    13:20 25.08.2025

  • 71 да допълня

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "Добри новини":

    В същото направление част от руските войски, навлезли над 8 км. в украинска територия образувайки тясна ивица с ширина около 6 км. Пътя им за отстъпление в основата на тази ивица вече стеснен до по малко от 4 км.

    13:20 25.08.2025

  • 72 Бат Сали-Енергото

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Нешла смешка":

    Бабо Атидже ,пак си прекалила с лепилото и имаш видения ,хвани се наспи и ке ти мине .

    13:21 25.08.2025

  • 73 Ти ко не разбра 😄

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "оф копейка нещастна":

    "умните и красивите" новото име на стадото. 😄 Само факти.

    Коментиран от #95

    13:22 25.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "Болшевишки неволи":

    1.8 млн укропа гушнаха букетя ,ти за една две бронемашини си се хванал .Гледай пътя на смърта от Суджа на юг да видиш всевъзможна натовска скрап,от Сащ,Канада ,Германия ,Англия , Швеция ,Чехия ,Финландия ,а даже и от Словакия и Хърватска .

    Коментиран от #79, #85

    13:31 25.08.2025

  • 76 ТАКА Е

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Украинци са!Правят се на руснаци.

    13:35 25.08.2025

  • 77 Чист късмет

    5 5 Отговор
    Путлер е елементарен, руски лузър (бивш, посредствен агент на КГБ) който попадна в полезрението на Елцин благодарение на олигарха Березовски...

    Какъвто и да е изходът от войната, дългосрочното въздействие свързаните с нея трансформации в Русия ще бъде опустошително. Дори най-верните защитници на войната в Москва сега критикуват руската армия, чието възстановяване ще отнеме години. Междувременно, основни индустрии, които са осигурявали цивилни стоки, са били предадени на военно производство. Възстановяването им ще отнеме много години и милиарди долари. Задачата ще бъде влошена от свитата работна сила и това, което наближава демографски колапс.
    Войната ясно показа на света и зависимостта на Москва от Китай и дори от Северна Корея и Иран.

    Този списък с разнообразни и дълбоки промени в Русия и причинени от войната срещу Украйна може да бъде продължаван безкрайно.
    Ами хилядите руски учени, техници, инженери, преподаватели, лекари и художници, които са избягали в чужбина и са създали семейства извън границите на Русия? Ами колапсът на руската медицинска система или загубата на единствената военноморска база на Москва в Средиземно море?"

    На всички отдавна е е ясно, че първоначалните "цели" на "СВО" са само параван за империализма на Русия и бункерния фюрер, а именно да се откраднат окупираните територии на Украйна.
    Путлер няма с какво друго да оправдае 1 милион убити и осакатени рашисти.
    Затова няма да има мир след тези "преговори".

    Коментиран от #80, #87

    13:36 25.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Галина Събева

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Чист късмет":

    Тихоо ,тихо прррр π €ьооо,ще реши че някой ще ти чете дългите султански фермани ,заради някакви си 25 ст ?Можеше само със слава украини да минеш -0%КПД ,само товариш супервайзърите излишно .Уволнен си и се връщаш обратно в подлеза и изхранване при кофите .

    13:44 25.08.2025

  • 81 Цървул съдран

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "мошЕто":

    Ти защо не отидеш да воюваш за блатушка,а си виснал тук за жълти копейки??

    Коментиран от #83, #91

    13:44 25.08.2025

  • 82 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "А бе":

    Смърди нанай катти ...катта ,па хвани я почисти малко .

    Коментиран от #100

    13:45 25.08.2025

  • 83 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Цървул съдран":

    Еййй Плеее .Шуннгер ,едно светкавично маваши по кррр Туната и като се събудиш и ще имаш вуна поникнала на фасадата .И моля ти се ,не ми излизай с номера ,че е модерно да си бръснеш коффалникка .

    13:48 25.08.2025

  • 84 Уточнение

    4 1 Отговор
    Агов онзи ден каза точно обратното.
    Обаче вече започва да променя курса, урсулите си отиват

    Коментиран от #88

    13:48 25.08.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Абе тъп

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "А бре":

    Тихоо ,тихо бе пррррр ∆ льооо оааакнн,чак трандафорите си напълнил и жвакат .

    Коментиран от #98

    13:51 25.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Майстора":

    Ела ми бре майсторче?? Да видиш какъв котьо съм ти приготвил?

    Коментиран от #96, #105

    13:54 25.08.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Майстора

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "А бре":

    Май от доста време не си се надявал на дръжката ,ааа котьоо ?Имаш ли пари да си платиш ,а гуменяк пробит ?

    13:56 25.08.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 страхлива копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Абе тъп":

    Чак с йероглифи пишеш да не те хванат?!? :))))

    13:57 25.08.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Велин

    3 0 Отговор
    Г-н Агов е известен с десните си убеждения. Лошо няма! Ама не бива да плюе по левите идеи и социализма. Все пак е наследник на офицер от царската армия. Дядото -авиатор но и ляв активист, повтарям, не симпатизант, а активист!! Не беше ли той от хората, доставили взрива за църквата"Се. Неделя". Взрива , който внука му попилява с плюене!?!? И този дядо не е ли починал на 34-35 г. "при опит за бягство" през 1925 г.!?!? И не беше ли той гордост за комунистите!? Баща му е не е ли бил офицер от царската армия, демек от интелигенцията. Уж цялата интелигенция е избита от ненавистните комунисти пък бащата на Асен Агов е бил главен юрисконсулт на "Нефтохим!?!? Явно човекът е бил достоен мъж. Синът му по морал много-много не прилича на него. Та да попитам- кои свободни държави подкрепят Украйна!?!? Колко са свободни държави, които открито подкрепят националистите в Украйна!?!? Сигурно аз се бъркам!?!?

    14:00 25.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Това е проблема

    9 1 Отговор
    Ако спре войната Путлер губи властта и жалкия си животец. Не, че има някакви шансове Русия да победи Украйна, но за бункерния фашист е достатъчно тя да не свърши скоро.

    Коментиран от #106, #108

    14:01 25.08.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Q -Рестия

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Това е проблема":

    Проблема е че си гоо суагаш от 3аад и за 5лв няма вече кой да те чеше ,мин дилл про падналл.

    14:04 25.08.2025

  • 107 Кико

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    Виновен наркомана Зеленски 1700 000 загинали украински войници и войната няма да спре .Украйна щтяла да победи Русия тъпак голям

    14:07 25.08.2025

  • 108 Кокорчо

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Това е проблема":

    Като стигне до Париж щте спре

    14:09 25.08.2025