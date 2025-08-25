Асен Агов: Мирът настъпва, войната в Украйна е към своя край

Възможността за мирни преговори за Украйна е поставена на пауза, след като Доналд Тръмп постави двуседмичен срок на Владимир Путин за реакция. Според международния анализатор Мартин Табаков, който гостува в студиото на "Здравей, България" по NOVA, отстъпките, визирани от американската администрация, са две. "Първото е, че руснаците са се разбрали, че не могат да установят марионетно правителство в Украйна. Второто е, че са узрели за идеята, че Украйна все пак трябва да получи някакви гаранции за сигурност", обясни Табаков.
Той обаче изрази скептицизъм, като подчерта, че действията на Русия на терен и изявленията на руския външен министър Сергей Лавров опровергават появилия се оптимизъм. Москва категорично отхвърля всяка форма на гаранции за сигурността на Украйна, която включва сътрудничество с НАТО. Нещо повече - Лавров определи като "окупатори" европейските мироопазващи сили, които евентуално може да бъдат разположени на украинска територия.
Кремъл използва и друг аргумент, за да минира евентуална среща между Путин и Зеленски – легитимността на украинския президент. Според Табаков това е поредното оправдание от страна на Русия. "Лавров се позовава на украинската конституция, когато казва, че Зеленски е нелегитимен, а точно в украинската конституция пише, че когато има наложено военно положение, няма как да се проведат избори", коментира анализаторът. Той допълни, че ако Русия сключи споразумение с "нелегитимен" президент, тя лесно би могла да го наруши в бъдеще под същия претекст.
На въпроса дали Доналд Тръмп се оттегля от ролята си на посредник, Табаков е на мнение, че това е малко вероятно. "Не мисля, че го устройва, защото той инвестира изключително много личен политически капитал в това да се опита да разреши този конфликт. Той знае, че номинацията за Нобелова награда няма как да бъде състоятелна, ако не включва и заслуги за преустановяване на военните действия между Русия и Украйна", анализира той.
"Украйна празнува своята Независимост в условия на агресия, това не е нормално състояние на нещата, тъй като агресорът – Русия, се опитва да наложи колониалния статут върху страната", това каза журналистът Чавдар Стефанов в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той посочи, че войната на Руската федерация срещу Украйна е в своя край. По негови думи има прогнози, според които тя ще приключи до 4-5 месеца.
„Много неща се промениха през последната година и всичко това се дължи на Доналд Тръмп. Двете страни вече не говорят за победа, а за мир между тях. За половин година нещата се преобърнаха. Каква ще бъде цената – очевидно в Аляска вече има постигнати договорености между Тръмп и Путин”, каза той.
Журналистът Асен Агов смята, че „Русия губи войната, защото не може да я спечели”. По негови думи „мирът настъпва, войната е към своя край”. Агов също така смята, че ако Путин спре войната, той ще изгуби властта си. Според него „Тръмп не може да загърби рефлексът на свободния свят да подкрепя Украйна”.
Агов е на мнение, че Володимир Зеленски ще се оттегли от президентския пост след края на войната заради умората. По негови думи бъдещето на Украйна ще бъде в Европейския съюз.
Аве
12:37 25.08.2025
Копейки,
12:38 25.08.2025
Видьо Видев
До коментар #1 от "Аве":ЗАВИНАГИ с ЕС и САЩ!
НИКОГА с ВАРВАРСКА Русия!
Молете се за живота и здравето на Украинските деца,
отвлечени от психопата Путлер във варварска Русия!
12:39 25.08.2025
Украйна е бяла държава!
12:39 25.08.2025
Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "Аве":Господине от руснак войник не става.В това е проблема.
12:39 25.08.2025
честен ционист
12:41 25.08.2025
Не давайте дума на този нещастен глупак
12:42 25.08.2025
Виждам
До коментар #4 от "Украйна е бяла държава!":Бяла полоса на картата, не държава, дикое поле!
12:43 25.08.2025
КВА ВРАЧКА
До коментар #1 от "Аве":ЛАПАЦАЛО НИЩО НЕ ПОЗНАЛО
12:43 25.08.2025
Сталин
12:43 25.08.2025
аааа
12:44 25.08.2025
Тази
12:45 25.08.2025
БЯЛО Е
До коментар #9 від "Виждам":ПОД НОСЪТ НА ЗЕЛЕНИЯ-ХАРЕСВА ПОНИЧКИ С ПУДРА ЗАХАР
12:45 25.08.2025
Анализатор
12:45 25.08.2025
Бъдеще
До коментар #11 от "Сталин":По-скоро трябва да си махне главата и да я сложи в торбата....
12:46 25.08.2025
Анонимен
12:46 25.08.2025
18 Оракула от Делфи
което е края на остатъка от Руската държава !
Някой трябва да обясни, защо се избиват милиони хора и се харчат хиляди милиарди за тази откачена кауза???
Нормален отговор няма ,защото това е едностранно решение на един самозабравил се олигарх,
за показ на сила и величие и плашене на света и нищо друго!
12:46 25.08.2025
Луд
12:46 25.08.2025
Знак за равенство!
12:47 25.08.2025
ФАКТИ
12:48 25.08.2025
Украйна в ЕС!
12:48 25.08.2025
Гост
12:48 25.08.2025
Павел пенев
12:49 25.08.2025
Копейки.....
12:49 25.08.2025
Аха
До коментар #22 от "Украйна в ЕС!":"умните и красивите" 😄 Другото име на стадото.
12:50 25.08.2025
ТВ-зрител!
До коментар #11 от "Сталин":Асен Агов,махни си торбите под очите,че плашиш децата...!
Поне намали пиИнитУ...!
Поне намали пиИнитУ...!
12:50 25.08.2025
Гост
До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Я питай Наполеон и Хитлер?
12:50 25.08.2025
30 Чалгатрон с БМВ
Войната няма да спира. Путин изобщо не си го е и помислял, особено сега, когато руската армия напредва с по няколко километра на ден, почто на всички направления, а украинците/НАТО е в колапс и плешиви петна по картата. Защо да спира войната?
Войната може да спре ако е обявена такава, а това са Антитерористическа операция от страна на Украйна и Специална военна операция от страна на РФ.
Икономическата война, може да се договори ама тези операции по международно право не са "война", а конфликти.
12:50 25.08.2025
31 Бах
Той ще си иде преди Путин да си вземе окраина .
Като го гледам се е сдал багажа.
12:52 25.08.2025
33 Чичо Долф.........
До коментар #2 от "Копейки,":Това съм го написъл отдавна на вратата на едно богоугодно заведение, малко ремонт и ще е готово за прием на копейки от цял свят........
12:53 25.08.2025
Някой
12:54 25.08.2025
копейка цитира кон :)))
12:54 25.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
мошЕто
12:58 25.08.2025
много копейка тук
До коментар #4 от "Украйна е бяла държава!":Леле мале пълно с мизерни копейки-само минуси слагат :))))
12:59 25.08.2025
оф копейка нещастна
До коментар #27 от "Аха":Световния прогрес идва от 5 европейски държави и русия не е от тях!!!
13:00 25.08.2025
НЕКА ПЪРВО
До коментар #26 от "Копейки.....":ДА СВЪРШИ ИНФЛАЦИЯТА А ПОСЛЕ БАИРЯКА.1945г ВИ ЧАКАХМЕ ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ АРДЕНИТЕ ДА НЕ ГО ЗАБИЕМ САМИ
13:01 25.08.2025
Надежда Нейнски
13:02 25.08.2025
Ами сега?
13:03 25.08.2025
46 Добри новини
В интернет се появи видео, на което двама руски окупатори открито признават за „много тежка ситуация“.
🪖 Положението на руската окупационна армия по покровското направление се влоши, след като украинските сили пробиха отбраната и навлязоха в селището Мирне, озовавайки се в тила на руските части.
В социалните мрежи руските Z-пропагандисти и военни блогъри разпалиха вълна от критики и обвинения за провала на отбраната.
13:03 25.08.2025
Бай той Толстой
13:04 25.08.2025
Зоро
13:04 25.08.2025
Копейки оставете прогнозите....
13:05 25.08.2025
Майко мила
13:05 25.08.2025
53 Възpожденец 🇧🇬
Откакто Путин ги освободи стандартът им на живот рязко се повиши. Днес всички са щастливи без да го знаят, докато се редят край водоноските, които руският мир им е подсигурил!
Донецк под руска окупация е също като Плевен под управление на мyтpите от ГЕРБ.
13:06 25.08.2025
Това е....
До коментар #46 от "Добри новини":Прекрасно.... просто чудесно....
13:07 25.08.2025
Тръмп
13:09 25.08.2025
Майор Мишев
До коментар #46 от "Добри новини":Добрата новина е че вече хохохолите не ги копат ,а ползват германски мобилен крематориум Rauch Max -Pro с капацитет 19 тела на час ,излитат директно през комина и ги пишат безследно изчезнали и спестяват обезщетения за роднините.А за останалите вече ползват жълтосини хартиени знамена 🇺🇦 внос от Китайн,1$ бройката .
13:09 25.08.2025
Нешла смешка
13:12 25.08.2025
59 Трезвомислещ
Повече от милион руснаци са били убити или тежко ранени на фронта в Украйна. Но има един "човек", който дължи живота си на продължаващото клане. За бункерния диктатор мира означава сигурна смърт – чрез убийство, сваляне от власт и екзекуция, или в затворническа килия като военнопрестъпник.
В края на краищата, оцеляването беше целта на фюрера при започването на инвазията през 2022 г.
Войната е причината той да остане владетел на Русия повече от 25 години. Ако не беше успял да създаде разсейващи фактори, отдавна щеше да бъде изгонен от поста си.
Жизненият стандарт бавно се ерозира до степен, че много хора са в по-лошо положение, отколкото са били дори при съветското правителство. Руската икономика е в застой, инфлацията се е увеличила до 10 процента и дори много рекламираните енергийни приходи на страната са в спад. Корупцията е твърде слаба дума, за да опише масовото плячкосване, което замени комунистическата бюрокрация. Русия е най-силната ма"фиотска държава, а Путлер е нейният кръстник.
13:13 25.08.2025
60 Отец Дионисий
До коментар #57 от "ЗАЩО":Теб Дядо Боже те е изтрил ,когато преди доста години ба щатти на 2 ракии го е плюснал на рогозката ,и после знаеш какво се е случило .
13:13 25.08.2025
61 Смешник
13:13 25.08.2025
62 дончичо
До коментар #12 от "аааа":Така,така...пробвахте с Ниполеон -не се получи
Пробвахте с един друг,..австриец -не се получи
Сега се пробвате с руснак срещу руснак и мислите,че ще се получи- за сега не се получава
Имате още малко време да размислите
13:13 25.08.2025
63 Сигурно
До коментар #53 от "Възpожденец 🇧🇬":И твоята рода се е радвала на турското робство защото е гарантирало сигурност и правото да плащаш на султана ....що им е трябвало на българите да се борят както се борят руснаците срещу украинския гнет
13:13 25.08.2025
64 Владо
До коментар #25 от "Павел пенев":асен агов го помня като говорител по БНТ, обаче се намърда в политиката и му се услади. Не е лошо да говориш само глупости, нищо да не правиш и да взимаш кинти. Иначе Павка, съм съгласен на 100% със теб.
13:13 25.08.2025
65 Галина Събева
До коментар #59 от "Трезвомислещ":Много спам си написал бе прррр ∆ льооо ,за 25 ст ,а можеше само слава украини да напишеш !КПД 0,1% ,само хабиш времето на супервайзерърите .Уволнен си !!!
13:16 25.08.2025
67 дончичо
До коментар #58 от "Нешла смешка":И що не го фанахте у Аляска,ве...мамина умница
13:18 25.08.2025
69 КОСТОВ
13:19 25.08.2025
70 Болшевишки неволи
13:20 25.08.2025
71 да допълня
До коментар #46 от "Добри новини":В същото направление част от руските войски, навлезли над 8 км. в украинска територия образувайки тясна ивица с ширина около 6 км. Пътя им за отстъпление в основата на тази ивица вече стеснен до по малко от 4 км.
13:20 25.08.2025
72 Бат Сали-Енергото
До коментар #58 от "Нешла смешка":Бабо Атидже ,пак си прекалила с лепилото и имаш видения ,хвани се наспи и ке ти мине .
13:21 25.08.2025
73 Ти ко не разбра 😄
До коментар #42 от "оф копейка нещастна":"умните и красивите" новото име на стадото. 😄 Само факти.
13:22 25.08.2025
75 Абе
До коментар #70 от "Болшевишки неволи":1.8 млн укропа гушнаха букетя ,ти за една две бронемашини си се хванал .Гледай пътя на смърта от Суджа на юг да видиш всевъзможна натовска скрап,от Сащ,Канада ,Германия ,Англия , Швеция ,Чехия ,Финландия ,а даже и от Словакия и Хърватска .
13:31 25.08.2025
76 ТАКА Е
До коментар #6 от "честен ционист":Украинци са!Правят се на руснаци.
13:35 25.08.2025
77 Чист късмет
Какъвто и да е изходът от войната, дългосрочното въздействие свързаните с нея трансформации в Русия ще бъде опустошително. Дори най-верните защитници на войната в Москва сега критикуват руската армия, чието възстановяване ще отнеме години. Междувременно, основни индустрии, които са осигурявали цивилни стоки, са били предадени на военно производство. Възстановяването им ще отнеме много години и милиарди долари. Задачата ще бъде влошена от свитата работна сила и това, което наближава демографски колапс.
Войната ясно показа на света и зависимостта на Москва от Китай и дори от Северна Корея и Иран.
Този списък с разнообразни и дълбоки промени в Русия и причинени от войната срещу Украйна може да бъде продължаван безкрайно.
Ами хилядите руски учени, техници, инженери, преподаватели, лекари и художници, които са избягали в чужбина и са създали семейства извън границите на Русия? Ами колапсът на руската медицинска система или загубата на единствената военноморска база на Москва в Средиземно море?"
На всички отдавна е е ясно, че първоначалните "цели" на "СВО" са само параван за империализма на Русия и бункерния фюрер, а именно да се откраднат окупираните територии на Украйна.
Путлер няма с какво друго да оправдае 1 милион убити и осакатени рашисти.
Затова няма да има мир след тези "преговори".
13:36 25.08.2025
80 Галина Събева
До коментар #77 от "Чист късмет":Тихоо ,тихо прррр π €ьооо,ще реши че някой ще ти чете дългите султански фермани ,заради някакви си 25 ст ?Можеше само със слава украини да минеш -0%КПД ,само товариш супервайзърите излишно .Уволнен си и се връщаш обратно в подлеза и изхранване при кофите .
13:44 25.08.2025
81 Цървул съдран
До коментар #38 от "мошЕто":Ти защо не отидеш да воюваш за блатушка,а си виснал тук за жълти копейки??
13:44 25.08.2025
82 Абе
До коментар #79 от "А бе":Смърди нанай катти ...катта ,па хвани я почисти малко .
13:45 25.08.2025
83 Алексбг
До коментар #81 от "Цървул съдран":Еййй Плеее .Шуннгер ,едно светкавично маваши по кррр Туната и като се събудиш и ще имаш вуна поникнала на фасадата .И моля ти се ,не ми излизай с номера ,че е модерно да си бръснеш коффалникка .
13:48 25.08.2025
84 Уточнение
Обаче вече започва да променя курса, урсулите си отиват
13:48 25.08.2025
90 Абе тъп
До коментар #85 от "А бре":Тихоо ,тихо бе пррррр ∆ льооо оааакнн,чак трандафорите си напълнил и жвакат .
13:51 25.08.2025
92 А бре
До коментар #86 от "Майстора":Ела ми бре майсторче?? Да видиш какъв котьо съм ти приготвил?
13:54 25.08.2025
96 Майстора
До коментар #92 от "А бре":Май от доста време не си се надявал на дръжката ,ааа котьоо ?Имаш ли пари да си платиш ,а гуменяк пробит ?
13:56 25.08.2025
98 страхлива копейка
До коментар #90 от "Абе тъп":Чак с йероглифи пишеш да не те хванат?!? :))))
13:57 25.08.2025
101 Велин
14:00 25.08.2025
103 Това е проблема
14:01 25.08.2025
106 Q -Рестия
До коментар #103 от "Това е проблема":Проблема е че си гоо суагаш от 3аад и за 5лв няма вече кой да те чеше ,мин дилл про падналл.
14:04 25.08.2025
107 Кико
До коментар #3 от "Видьо Видев":Виновен наркомана Зеленски 1700 000 загинали украински войници и войната няма да спре .Украйна щтяла да победи Русия тъпак голям
14:07 25.08.2025
108 Кокорчо
До коментар #103 от "Това е проблема":Като стигне до Париж щте спре
14:09 25.08.2025