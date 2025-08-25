Асен Агов: Мирът настъпва, войната в Украйна е към своя край

Възможността за мирни преговори за Украйна е поставена на пауза, след като Доналд Тръмп постави двуседмичен срок на Владимир Путин за реакция. Според международния анализатор Мартин Табаков, който гостува в студиото на "Здравей, България" по NOVA, отстъпките, визирани от американската администрация, са две. "Първото е, че руснаците са се разбрали, че не могат да установят марионетно правителство в Украйна. Второто е, че са узрели за идеята, че Украйна все пак трябва да получи някакви гаранции за сигурност", обясни Табаков.

Той обаче изрази скептицизъм, като подчерта, че действията на Русия на терен и изявленията на руския външен министър Сергей Лавров опровергават появилия се оптимизъм. Москва категорично отхвърля всяка форма на гаранции за сигурността на Украйна, която включва сътрудничество с НАТО. Нещо повече - Лавров определи като "окупатори" европейските мироопазващи сили, които евентуално може да бъдат разположени на украинска територия.

Кремъл използва и друг аргумент, за да минира евентуална среща между Путин и Зеленски – легитимността на украинския президент. Според Табаков това е поредното оправдание от страна на Русия. "Лавров се позовава на украинската конституция, когато казва, че Зеленски е нелегитимен, а точно в украинската конституция пише, че когато има наложено военно положение, няма как да се проведат избори", коментира анализаторът. Той допълни, че ако Русия сключи споразумение с "нелегитимен" президент, тя лесно би могла да го наруши в бъдеще под същия претекст.

На въпроса дали Доналд Тръмп се оттегля от ролята си на посредник, Табаков е на мнение, че това е малко вероятно. "Не мисля, че го устройва, защото той инвестира изключително много личен политически капитал в това да се опита да разреши този конфликт. Той знае, че номинацията за Нобелова награда няма как да бъде състоятелна, ако не включва и заслуги за преустановяване на военните действия между Русия и Украйна", анализира той.

"Украйна празнува своята Независимост в условия на агресия, това не е нормално състояние на нещата, тъй като агресорът – Русия, се опитва да наложи колониалния статут върху страната", това каза журналистът Чавдар Стефанов в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той посочи, че войната на Руската федерация срещу Украйна е в своя край. По негови думи има прогнози, според които тя ще приключи до 4-5 месеца.

„Много неща се промениха през последната година и всичко това се дължи на Доналд Тръмп. Двете страни вече не говорят за победа, а за мир между тях. За половин година нещата се преобърнаха. Каква ще бъде цената – очевидно в Аляска вече има постигнати договорености между Тръмп и Путин”, каза той.

Журналистът Асен Агов смята, че „Русия губи войната, защото не може да я спечели”. По негови думи „мирът настъпва, войната е към своя край”. Агов също така смята, че ако Путин спре войната, той ще изгуби властта си. Според него „Тръмп не може да загърби рефлексът на свободния свят да подкрепя Украйна”.

Агов е на мнение, че Володимир Зеленски ще се оттегли от президентския пост след края на войната заради умората. По негови думи бъдещето на Украйна ще бъде в Европейския съюз.