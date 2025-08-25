Германия: Путин да не си прави илюзии, че германската подкрепа за Украйна ще се срине

Германският вицеканцлер и финансов министър Ларс Клингбайл пристигна на необявено посещение в Киев за преговори с украинското правителство, предадоха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.
Руският президент Владимир "Путин не трябва да си прави илюзии, че германската подкрепа за Украйна може да се срине", подчерта Клингбайл, който е и лидер на ГСДП.
"Точно обратното: ние оставаме вторият по големина поддръжник на Украйна в световен план и най-големият в Европа", добави той. "Украйна може да продължи да разчита на Германия".
"Става въпрос както за украинската, така и за европейската сигурност", подчерта вицеканцлерът, като отбеляза, че координира с канцлера Фридрих Мерц действията си по подкрепа на Украйна в един потенциален мирен процес.
Клингбайл подчерта необходимостта от "надеждни гаранции за сигурност, които да гарантират траен мир в Украйна".
Очаква се по време на посещението си вицеканцлерът да се срещне с представители на украинското правителство, парламента и гражданското общество.
След срещата на върха в Белия дом между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери миналата седмица, европейските съюзници на Киев работят по гаранции за сигурността на Украйна след края на войната с Русия. Те се считат за ключови за Украйна, която се защитава от три години и половина, отбелязва ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
09:26 25.08.2025
4 Немски данъколатец
Коментиран от #23
09:26 25.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Леле-леле ! 🤔
09:27 25.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 фриц мерц фашистен
09:28 25.08.2025
9 ами
09:29 25.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ПОДКРЕПА ЩЕ ИМА
09:30 25.08.2025
13 Украинец
Коментиран от #16, #25, #30, #39
09:30 25.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тома
09:32 25.08.2025
16 Бай Ставри
До коментар #13 от "Украинец":Я бягай бързо на фронта с цялата фамилия
09:33 25.08.2025
17 Мдаа
09:34 25.08.2025
18 Злобното Джуджи
Единствената Гаранция за сигурност е Атома !!!
Дайте на Украйна 20 000 кг плутоний и обогатен уран и това ще донесе Мир и Благодат 😁👍
Коментиран от #52
09:35 25.08.2025
19 Марийке,
09:36 25.08.2025
20 Перо
09:37 25.08.2025
21 Германия
Коментиран от #60
09:37 25.08.2025
22 Аркадаш помпаляк у Грманията
09:39 25.08.2025
23 АУУУУУ
До коментар #4 от "Немски данъколатец":МИРНО РАЗРЕШАВАНЕ .........ТОЕСТ ЧАКАШ КАПИТУЛАЦИЯ НА ЕВРОПА ? .....ХА ХА ХА
09:40 25.08.2025
24 Знаем
09:44 25.08.2025
25 Украинец =
До коментар #13 от "Украинец":на газ от боб чорба.
09:44 25.08.2025
26 Ко стана ве копейки....
Коментиран от #32, #35, #43
09:45 25.08.2025
27 Бъзиктар
09:46 25.08.2025
28 Рашистофоб
Тръгна по стъпките на Хитлер и ще си получи заслуженото с лихвите .
Коментиран от #34, #42, #46
09:47 25.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 АМИ АКО
До коментар #13 от "Украинец":ОСТАНЕТЕ ЖИВИ
09:48 25.08.2025
31 Хмм
09:49 25.08.2025
32 ами
До коментар #26 от "Ко стана ве копейки....":не - ще изчакаме парада на победата на украинсконатовските войски на червения площад и тогава ще продължим с превземането :) :) :)
09:49 25.08.2025
33 Кит
Коментиран от #54
09:49 25.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ЗАЕТИ СМЕ
До коментар #26 от "Ко стана ве копейки....":ТОВАРИМ ЧУВАЛИ В КЛЕМАНБИК
09:50 25.08.2025
36 Плевен
Пуснете ни вода убиици.
Коментиран от #48
09:50 25.08.2025
37 Пълната
09:50 25.08.2025
38 Украйна е
09:51 25.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Механик
Не само ще се сринете, ами и ще издрънчите.
09:52 25.08.2025
41 дайте да дадем
Коментиран от #49
09:52 25.08.2025
42 ами
До коментар #28 от "Рашистофоб":а бункерният фашист-наркоман вселенски все още таи някаква надежда че ще победи защото целия свят му помага и живее с проблемите на украина
09:52 25.08.2025
43 Ти и за Бахмут така се дереше,
До коментар #26 от "Ко стана ве копейки....":скоро ще забравиш за Покровск, както забрави и за Бахмут и ще се дереш се следващия град, и за следващия, и за следващия, и за следващия, а за тези за които питаш сега ще те е хванала амнезията.😉
09:54 25.08.2025
44 Германската
09:54 25.08.2025
45 Прокажена русия
Коментиран от #76
09:55 25.08.2025
46 Ами не
До коментар #28 от "Рашистофоб":Тръгна по стъпките на Тони Блеър и на Джорж Буш - младши ( 2003 г. Ирак).
09:55 25.08.2025
47 Абе, то и Хитлер така се дереше
09:55 25.08.2025
48 питайте шефа на ВиК колко бонуси е взел
До коментар #36 от "Плевен":Вас ГЕРБ ще ви оправи! Те управляваха близо 15 години а сега ще видите "нови чудеса", както казваше Цв.Цв. - първи приятел на Бойко!
09:56 25.08.2025
49 гнилия капитализъм
До коментар #41 от "дайте да дадем":Копейките още чакат да изгние капитализЪма и Германия да фалира!?! Ама фалира СССР!!!
Коментиран от #53
09:56 25.08.2025
50 Николай
До коментар #34 от "Анити гей общество":И аз това се чудя на всички военолюбци с розови прашки, защо не коментират насилствена мобилизация в т.нар. Украйна?! Нима човешкия живот е нищо, а той всъщност е всичко и е безценен. Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж
09:57 25.08.2025
51 А где
09:57 25.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Само в кибуците
До коментар #49 от "гнилия капитализъм":няма капитализъм.
09:58 25.08.2025
54 РФ 100години след Германия
До коментар #33 от "Кит":Мизерна фашистка русия е на 100години след фалираща Германия...
09:59 25.08.2025
55 е , да , де ,
Коментиран от #59
09:59 25.08.2025
56 И да се знае!
09:59 25.08.2025
57 Цензура
Коментиран от #58, #62
10:00 25.08.2025
58 Факт
До коментар #57 от "Цензура":Кремълският пcиxoпат (изpoд) търси изход от войната с които да "оправдае" целия позор от безсмислената мъка на стотици хиляди почернени семейства в Украйна и Русия.
Целият свят вече знае какво да може очаква от империалистическа Русия, а именно... само смърт и разрушения.
10:01 25.08.2025
59 Димитринчо
До коментар #55 от "е , да , де ,":Руснаци повечко.
Коментиран от #61
10:02 25.08.2025
60 Германия в рецесия :))))
До коментар #21 от "Германия":Германия трябва да е 50 години в рецесия ,за да може РФ да я настигне!!!
10:02 25.08.2025
61 е , да , де ,
До коментар #59 от "Димитринчо":но не ,,повечко ,, от укрите !
10:03 25.08.2025
62 Ти за Германия
До коментар #57 от "Цензура":Не се тревожи.
10:03 25.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Парадоксите на историята ☝️
Реши да се прави на велик диктатор и завоевател и ще си получи заслуженото в близко бъдеще .
Коментиран от #71
10:04 25.08.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Факти
Коментиран от #70, #74
10:05 25.08.2025
67 Хохлорезка
10:05 25.08.2025
68 Помагат
10:05 25.08.2025
69 шаа
10:06 25.08.2025
70 Продължавай с фантазиите
До коментар #66 от "Факти":Явно ти се отразяват добре
10:06 25.08.2025
71 Хохлорезка
До коментар #64 от "Парадоксите на историята ☝️":Ми той само че побеждава така че либералушки плачете ние празнуваме кееееф
10:06 25.08.2025
72 Ама разбира се - немци с/у руснаци пак!
Какво ви пука, че се избиват православни християни славяни
заради ИНТРИГАНТСТВОТО на грозни тарикати от други племена.
Какво смятат, че ще постигнат братята немци пращайки войски в Украйна?
Какво ще обясните на родителите на загиналите немци,
защо са убити и умрели децата им, бащите и братята им, а?
За какво бе, херове канцлери и канцлерки, що не постигнете мир.
ГЕРМАНИЯ ЛИ НЕ ЗНАЕ, ЧЕ КИЕВСКА РУС Е РУСКА ТЕРИТОРИЯ?!
Или прозират мераци швабски за колонизиране на Русия ли?
Цитира се Бисмарк, който ужи бил казал, че
Русия ще бъде победена чрез Украйна!
И ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПОБЕЖДАВА ЧУЖДА ДЪРЖАВА И ЧУЖД НАРОД?!!!
Позор за разума на такива човешки индивиди хуманоиди,
да се убива - вместо да се партнира в сделки и доволство между народите!
10:10 25.08.2025
73 дедо
10:10 25.08.2025
74 Тъй ,тъй
До коментар #66 от "Факти":Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в чували.
Вражеските групировки в Покровск също са унищожени...Азовците са освободили следните населени места: Грузское, Рубежное, Нововоданое, Петровка, Весьолое, Золотой Колодец.
Коментиран от #82
10:11 25.08.2025
75 Карго 200
Смърт за окупатора
10:11 25.08.2025
76 Ми тогава
До коментар #45 от "Прокажена русия":Защо ЕС работи със САЩ?
10:12 25.08.2025
77 По-скоро!
10:16 25.08.2025
78 Какво
10:17 25.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Не така
10:21 25.08.2025
81 Тия шваби
10:25 25.08.2025
82 Факт
До коментар #74 от "Тъй ,тъй":Азов прочиства тайгата в Коми,който си изпълни нормата му дават една филийка по-вече.
10:26 25.08.2025
83 бръмбарите: Путин да не си прави илюзии,
10:27 25.08.2025
84 Ива
Коментиран от #86
10:28 25.08.2025
85 както вървят нещата
10:28 25.08.2025
86 Забийси руското знаме в....
До коментар #84 от "Ива":зад(ник@), и заминавай за Райхстага.
10:30 25.08.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.