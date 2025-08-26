Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Ако изгориш знамето, получаваш една година затвор

Тръмп: Ако изгориш знамето, получаваш една година затвор

26 Август, 2025 09:05 442 5

  • доналд тръмп-
  • знаме-
  • тръмп-
  • сащ

Президентът поиска наказание с лишаване от свобода за горене на американския национален флаг

Тръмп: Ако изгориш знамето, получаваш една година затвор - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп иска всеки, който гори американското знаме, да получи присъда лишаване от свобода. "Ако изгориш знамето, получаваш една година затвор, без право на предсрочно освобождаване, без нищо", заяви Тръмп снощи в Белия дом, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Той каза, че в резултат на това изгарянето на знамена ще спре незабавно.

Вчера Тръмп подписа указ, озаглавен "Преследване на изгарянето на американското знаме". Той обаче не включва предложената от президента едногодишна присъда. Вместо това в него се посочва, че в определени случаи преследването трябва да бъде приоритет.

Американските медии споменават в своите репортажи решение на Върховния съд от края на 80-те години, в което се посочва, че изгарянето на знамена попада в обхвата на свободата на словото, защитена от американската конституция.

Указът на Тръмп изглежда е съобразен с това решение. "Нашето велико американско знаме е най-свещеният и ценен символ на Съединените американски щати, на американската свобода, идентичност и сила", се посочва в указа, като се добавя, че оскверняването на националния флаг е "изключително обидно и провокативно".

Ако в изгарянето са замесени чужденци, при определени обстоятелства визата им също може да бъде отменена, се посочва в указа.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    2 4 Отговор
    Вече се чудя кой е клоуна зеления или тромпета.

    09:08 26.08.2025

  • 2 само да припомня

    5 0 Отговор
    те и бандеровците изгориха нашето знаме пред очите на нашия президент ама тагаренко им хариза цялото ни военно оборудване

    09:10 26.08.2025

  • 3 Юрист

    4 0 Отговор
    В България нищо не ти дават.. оная джендърка мила роберт изобщо ме я съдиха

    09:11 26.08.2025

  • 4 Някой

    0 0 Отговор
    В България има наказание за това, но подлогите предатели вкараха и знамето на ЕС. Нямат правото да обслужват чужд интерес от на народа на България.

    09:14 26.08.2025

  • 5 Той

    1 0 Отговор
    Лудостта е по хората

    09:17 26.08.2025