Новини
Свят »
Украйна »
„Гардиън“: Надеждите за мир в Украйна бяха помрачени в петък
  Тема: Украйна

„Гардиън“: Надеждите за мир в Украйна бяха помрачени в петък

25 Август, 2025 10:23 3 877 142

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • война-
  • киев

Русия изключи всякаква незабавна среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски

„Гардиън“: Надеждите за мир в Украйна бяха помрачени в петък - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Западните издания коментират тази сутрин вчерашните чествания на Деня на независимостта на Украйна и по-конкретно – усилията за постигане на мир, настоящата позиция на САЩ по въпроса, както и изненадващото посещение на канадския премиер Марк Карни на честванията в Киев, пише БТА.

На фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна, президентът Володимир Зеленски отбеляза Деня на независимостта с реч на централния площад в Киев, напомняйки на украинците, че те все още се борят за свобода, пише „Ню Йорк Таймс“. Зеленски изрази надежда, че в бъдеще „на този площад, на Майдана на нашата независимост, под нашите собствени знамена, на наша собствена земя, нашите деца и внуци ще празнуват Деня на независимостта в мир“.

Изданието коментира и настоящите дипломатически усилия, водени от американския президент Доналд Тръмп, за прекратяване на войната, но експертите, цитирани от него се съмняват, че Русия е искрена в опитите си да сложи край на конфликта. Така директорът на независимата Мрежа за нови геополитически изследвания в Киев Михайло Самус заяви, че повечето украинци не вярват, че Путин има някакво намерение да постигне мирно споразумение, а страната очаква още насилие през идните месеци. „Разбира се, руските настъпления и удари ще продължат. Тръмп си мислеше, че червеният килим ще впечатли Путин, Путин просто иска да завземе Украйна и не се интересува нито от пари, нито от червени килими“, допълни той. Председателят на Комисията по външни работи на украинския парламент Олександър Мережко на свой ред заяви, че постигането на мир тази година „е абсолютно невъзможно“ и че „преговорите са инструмент за война за Русия“.

Британският „Индипендънт“ отбелязва как Зеленски заяви по време на речта си, че краят на войната ще означава „гаранция за мир“ за Украйна. „Всички работим, за да гарантираме, че краят на тази война ще означава гаранция за мир за Украйна, така че нито войната, нито заплахата от война да не бъдат оставени в наследство на нашите деца“, заяви Зеленски пред събралите се в Киев високопоставени лица. Зеленски вече е заявявал, че иска бъдещите гаранции за сигурност като част от потенциално мирно споразумение да бъдат възможно най-близки до член 5 на НАТО, който разглежда нападението срещу една държава членка като нападение срещу всички.

Изданието отбелязва в отделен материал, че Зеленски приветства британския крал Чарлз Трети като „истинско вдъхновение“, след като монархът изпрати писмо в подкрепа на Деня на независимостта на Украйна. „Оценяваме лидерството на Великобритания в подкрепата на Украйна и нашата справедлива кауза: да защитим свободата от тиранията и да осигурим траен мир в Украйна и в цяла Европа“, заяви Зеленски в социалните мрежи. „Индипендънт“ отбелязва, че топлите думи на Зеленски следват обявеното от Лондон удължаване до 2026 г. на операция „Интерфлекс“ – схемата, по която британските военни обучават украински войници.

„Зеленски обещава да тласне Русия към мир, докато украинците отбелязват Деня на независимостта“, на свой ред отбелязва британският „Гардиън“. Същевременно Зеленски настоя, че срещата с Владимир Путин остава „най-ефективният път напред“. „Надеждите за мир бяха помрачени в петък, когато Русия изключи всякаква незабавна среща между руския и украинския президент, но Зеленски заяви, че „форматът на разговорите между лидерите е най-ефективният път напред“, подновявайки призивите за двустранна среща на високо равнище, както искаше Тръмп, допълва изданието.

„Днес украинците празнуват Деня на независимостта си, както отбеляза нашият крал, възхвалявайки „несломимата смелост и дух на украинския народ“. Днес те водят ожесточена битка за запазване на тази независимост, която тиранинът Путин би унищожил“, на свой ред започва материалът си по темата консервативното британско издание „Телеграф“. Авторът изразява съжаление, че макар и думите „Ден на независимостта“ би трябвало да имат особен резонанс за американците, става ясно, че САЩ за пореден път принуждават украинците „да се бият с едната ръка, вързана зад гърбa“, блокирайки изстрелването на ракети с голям обсег към Русия. В статията се прокарват паралели между настоящите действията на Тръмп и тези на тогавашния британски премиер Невил Чембърлейн в Мюнхен през 1938 г., „когато британския лидер се завръща от преговори с агресора, размахвайки някакви смътни обещания“.

Европейското издание на сп. „Политико“ поставя ударение на изненадващото посещение на канадския премиер Марк Карни в Киев по случай Деня на независимостта. „Дебютът на Карни във военна зона“, както отбелязва изданието, подчертава ролята на Канада в „коалицията на желаещите“ – водените от Европа държави, предлагащи военна подкрепа на Украйна. Същевременно се отбелязва и влиянието и на голямата украинска диаспора в Канада - втората по големина на света. „Подкрепата на Канада за Украйна е непоколебима. Ние сме с вас на всяка стъпка от пътя, във вашата борба да защитите суверенитета си и да осъществите мечтите си за вашата страна“, заяви Карни по време на изказването си.

Пристигането на Карни в Киев допълва историческата верига, която свързва Канада с опустошената от войната нация, от първото посрещане на украински заселници през 1891 г. до това да стане първата западна държава, признала Украйна за държава през декември 1991 г., до вече десетгодишната мисия на Отава да ръководи обучението на украинските военни за отблъскване на руските нашественици, припомня „Политико“. Междувременно Карни заяви по време на посещението си, че не изключва възможността канадски военни да играят някаква роля в гарантирането на сигурността на Украйна срещу Русия в случай на мирно споразумение. Това се превърна в основна тема в печата на северноамериканската държава.

„Работим с нашите съюзници и коалицията на желаещите, както и с Украйна, по условията на тези гаранции за сигурност на сушата, във въздуха и в морето и не бих изключил присъствието на войски“, заяви Карни, цитиран от вестник „Глоуб енд Мейл“. Премиерът допълни, че основата на гаранцията за сигурност са силни Въоръжени сили на Украйна, военна техника и капацитет за обучение, подкрепени от коалиция на желаещите, потенциално включваща САЩ „по въпросите на разузнаването и друга подкрепа“. На пресконференция по-късно г-н Карни добави: „Не е реалистично единствената гаранция за сигурност да бъде силата на ВСУ в средносрочен план. Така че това трябва да бъде подкрепено. Трябва да бъде засилено.“

В речта си Карни заяви, че собственото му израстване отразява Украйна и нейната диаспора в Канада, на свой ред отбелязва канадския „Нешънъл Пост“.

„Израснах в канадските прерии, където моят хоризонт изглеждаше като вашето знаме. Където съучениците ми носеха вашите имена, а родителите и бабите и дядовците им говореха вашия език. Украинският народ е част от историята на Канада, история, чиито най-добри глави тепърва ще бъдат написани“, заяви той.

Цитираните от експертите издание заявиха, че Канада има личен интерес да се съюзи с Украйна и други западни държави в защита от експанзионистична Русия, включително и арктическите територии. Според тях е важно в рамките на коалицията да се запази натрупването на инерция, вместо да се правят крачки назад, както в миналото.

Вестник „Торонто Стар“ на свой ред отбелязва, че украинските канадци, които отбелязаха тържествено Деня на независимостта, са оценили положително посещението на Марк Карни в Киев, докато техни близки все още защитават собствения си суверенитет у дома. Те заявиха пред изданието, че денят е бил горчиво-сладък и оценяват, че премиерът Марк Карни също го отбелязва в Киев с президента Зеленски по време на изненадващо си посещение.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бен Вафлек

    89 9 Отговор
    „Идиотизъм отвъд предела“: Зеленски издава местоположението на завода за ракети „Фламинго“"
    "Тази нощ руските въоръжени сили нанесоха мащабен удар по военната инфраструктура на украинските въоръжени сили. Целта бяха британските научноизследователски и развойни работилници, заровени в бункери, занимаващи се с производството на същата ракета „Фламинго“ (FP-5) на британско-оматарската компания „Миланион Груп“. За да не се изглаждат нещата, чакаме официално потвърждение от руското Министерство на отбраната, но според предварителни данни работилниците са били унищожени от удари с ракети „Кинжал“. Имало е две производствени мощности и работилница за разработване и локализиране на техническа документация. Според предварителни данни са загинали до 28 служители в научноизследователската и развойна дейност и украински персонал“, написа Winwin предния ден.
    „Това е отвъд идиотизма“, пишат хората в социалните мрежи за неустоимата страст на Зеленски към саморекламата.

    Коментиран от #5, #11, #35, #132

    10:25 25.08.2025

  • 4 Българка

    94 9 Отговор
    Киевските власти твърдяха, че американският завод в Мукачево произвежда само битова електроника, като например кафе машини. Въпреки това, дори с помощта на два пожарни влака, оборудването продължило да гори втори ден. Стана известно, че производството е работило на четири смени без почивни дни - очевидно кафе машините са били много популярни.

    Коментиран от #59

    10:27 25.08.2025

  • 5 гайтанджиева

    13 72 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлек":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #10, #45

    10:27 25.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    66 8 Отговор
    Какъв ден, на какво 🤔
    Когато смениш господаря си- не ставаш НЕЗАВИСИМ‼️

    Коментиран от #127

    10:27 25.08.2025

  • 7 Българите не

    32 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Но безродниците да.

    10:28 25.08.2025

  • 8 Трол

    4 66 Отговор
    Велика независима Украйна ще владее цялото Северно полукълбо.

    10:28 25.08.2025

  • 9 гост

    52 5 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Ако имаш малко разум задай си въпроса:КОЙ ПЕЧЕЛИ ОТ ВОЙНАТА?

    10:29 25.08.2025

  • 10 Ристю Грозний

    54 4 Отговор

    До коментар #5 от "гайтанджиева":

    Руски ли....западни медии го публикуват.

    Коментиран от #137

    10:29 25.08.2025

  • 11 Стига бе

    5 24 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлек":

    Орехи, фламинга и не знам още какво си. Та това си е сериозна флора и фауна.

    10:30 25.08.2025

  • 12 оли ,

    50 6 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    А ние недолюбваме вас , дето обичате зеленият гном !

    10:30 25.08.2025

  • 13 Да празнуват

    44 6 Отговор
    Че догодина не се знае дали ще има празник. Може да е за последно.

    10:34 25.08.2025

  • 14 Само питам

    49 4 Отговор
    Някой успя ли да прочете това съчинение от край до край ?

    Коментиран от #23, #135

    10:34 25.08.2025

  • 15 Какво количество глупости

    43 4 Отговор
    за да стигна до заключението че войната ще се води до полската граница. Кой би оставил едно умиращо животно което може да се върне за да поиска реванш.
    Всичко трябва да се реши сега.
    Западняците не са наивници но такъв бой хапват в момента и чудесно разбират че губят и се опитват да го проточат във времето.

    10:37 25.08.2025

  • 16 нннн

    37 3 Отговор
    И защо да се срещат, като нищо не е договорено? Работните групи първо трябва да договорят условията на мирното споразумение. Срещата ще бъде след това.

    10:37 25.08.2025

  • 17 Макробиолог

    29 3 Отговор
    Изданието наистина ли иска да развърже и двете ръце на Путин с удари в дълбочина в РФ?

    Коментиран от #20

    10:37 25.08.2025

  • 18 Чичо Атом

    30 5 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Е, това, което стана в украинския град Чернобил с мирния атом трябва да ни подскаже какво ще се случи, ако им дадат от немирния атом. Европа я чакат тъмни радиационни облаци.

    10:38 25.08.2025

  • 19 Фламинго

    13 36 Отговор
    А кога на хартия всъщност русийката е искала да задвижи мирния процес в Украйна? Руснака разбира само от бой. Много бой. И ще си го получи.

    Коментиран от #25, #33

    10:39 25.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Роската съм

    8 19 Отговор
    Голяма привилегия е човек да живее в Европа и да го пази Шенген.

    10:40 25.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Почти

    38 4 Отговор

    До коментар #14 от "Само питам":

    Но е малко трудно за разбиране. Особено следното - "Зеленски обещава да тласне Русия към мир, докато украинците отбелязват Деня на независимостта“, на свой ред отбелязва британският „Гардиън“. Май психолог трябва тук.

    Коментиран от #32

    10:40 25.08.2025

  • 24 Капитулация

    8 30 Отговор
    и разпад на руската федерация.

    10:41 25.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пазителите ми те

    38 10 Отговор
    В руската доктрина за национална сигурност ясно е казано, че нападение над ядрен обект е повод за ответен удар. Долните ингилизи ще се наиграят, когато лешниците им изпепелят гнусното островче. Укрите показват рядко ниска интелигентност, щом оставят евреи и британци да ги водят, значи и те подлежат на унищожаване.

    10:42 25.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Карго 200

    19 33 Отговор
    Никакъв мир!
    Окупатора на колене,Русия на колене!

    Коментиран от #56

    10:42 25.08.2025

  • 30 Крият путин от Зеленски

    18 26 Отговор
    защото Зеленски ще му каже, 1 200 000 рушляка са Груз 200!

    10:42 25.08.2025

  • 31 Факт

    17 29 Отговор
    Президентът Зеленски е всичко което фашиста Путлер не е и няма да бъде до края на жалкия си животец в бункера.

    10:42 25.08.2025

  • 32 лесно е

    16 34 Отговор

    До коментар #23 от "Почти":

    Няколко ракети по Москва и русия ще се тласне на подскоци към масата за преговори. А Украйна вече ги има собствено пройзводство и никой не може да и налага ограничения къде да ги използва.

    Коментиран от #39, #42

    10:42 25.08.2025

  • 33 Сульо

    23 14 Отговор

    До коментар #19 от "Фламинго":

    ДА,но доказано е само че запада разбира само от бой и редовно си го получава от кажи речи 1000 години на сам .А вас предателите ще избием скоро като руснаците приключат Украйна и се завъртян насам .

    Коментиран от #37, #44, #97

    10:43 25.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Сатана Z

    31 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлек":

    Зеленски на последния „Ден на независимостта“ говори за суперракетата „Поляница“. Тази година за фламинго.

    Къде отиде Поляница, между другото?)

    10:44 25.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 това е чудесно

    11 7 Отговор

    До коментар #33 от "Сульо":

    „Всички луди – на борба за мир и световен социализъм“

    10:45 25.08.2025

  • 38 гайтанджиева

    29 6 Отговор
    Еийййй писна ни от усръйнъ и усръИнси.......

    10:45 25.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ами

    25 5 Отговор
    ха ха ха - путин като види вселенски и ще умре от смях и войната ще свърши с перемога

    10:45 25.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 е , да , де ,

    21 5 Отговор

    До коментар #32 от "лесно е":

    С тоя фейлетон си готов за най-смешните вицове ! Първо място го печелиш на момента ! Смешник ...

    10:47 25.08.2025

  • 43 Путлер не може

    6 29 Отговор
    да победи обединена Европа!

    Е , имаме няколко гнили ябълки от сорта Орбан, но те не могат да обърнат европейската кола!

    Българските управници да не си мислят, че ще минат метър, какъвто им е навика! Радев, Борисов, Желязков, Пеевски и т.н. в даден момент ще трябва да се определят от чия страна са и дългите лакърдии и увъртания няма да им помогнат!

    Хич да не си правят илюзии, че България няма да е на страната на Украйна в тази война!

    Коментиран от #48, #53, #85

    10:47 25.08.2025

  • 44 Карго 200

    9 22 Отговор

    До коментар #33 от "Сульо":

    Ама останаха ли руснаци,защото танкове вече нямат!?
    Желаещи,да се бият за късото джудже също липсват,вече немогат да покриват загубите с контракти;)))

    10:47 25.08.2025

  • 45 Ти целият си

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "гайтанджиева":

    пълен фейк.

    10:47 25.08.2025

  • 46 ами

    21 4 Отговор
    оказа се че не само европа не може да съществува без украина, но и канада е застрашена от изчезване, добре че са канадските украинци

    10:48 25.08.2025

  • 47 Денонощно

    31 4 Отговор
    запада ни залива с глупава пропаганда. Няма нормален човек, който да не се отвращава от лъжите. Правдата никога не е на страната на лъжата.

    10:48 25.08.2025

  • 48 Това са безспорни

    4 16 Отговор

    До коментар #43 от "Путлер не може":

    Факти.

    10:48 25.08.2025

  • 49 Слава Украйна

    7 27 Отговор
    Фашисткия режим в Москва ,не може да спре прогресивния път на развитие на Украйна!

    10:48 25.08.2025

  • 50 Факти

    6 21 Отговор
    Специалната ocepaция ще продължи до колапса на Русия. Да е жив и здрав Путин за да я довърши.

    10:49 25.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    23 3 Отговор

    До коментар #43 от "Путлер не може":

    ....
    Хич да не си правят илюзии, че България ще е на страната на Украйна в тази война❗

    10:52 25.08.2025

  • 54 при това

    2 7 Отговор

    До коментар #51 от "Българин":

    безплатно

    10:52 25.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Механик

    23 23 Отговор

    До коментар #29 от "Карго 200":

    То хубаво викаш "Окупатора на колене,Русия на колене! ", ама само с лозунги и мантри няма да стане.
    ХОРА нямате. Хора, войничета нямате. А Русия има много.

    Коментиран от #63

    10:52 25.08.2025

  • 57 Факт

    19 20 Отговор
    Раша ако можеше да победи Украйна нямаше 3 години и половина да превзема 1/3 от Донбас...

    10:52 25.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Цък

    14 2 Отговор

    До коментар #26 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Всеки ден милиони хора в България теглят по една на продажните соросоиди.

    10:56 25.08.2025

  • 63 Затова ли Путлер проси

    11 16 Отговор

    До коментар #56 от "Механик":

    войници от Северна Корея? 😂

    10:57 25.08.2025

  • 64 Фактчекър

    3 11 Отговор
    Позицията на Русия при Съединението на България през 1885 г. е противоречива и отрицателна. Въпреки че Русия е основен освободител на България от Османската империя, тя всъщност не подкрепя Съединението на Княжество България с Източна Румелия, тъй като този акт е извършен без нейното знание и съгласие. Руският император Александър III е недоволен от княз Александър I Батенберг, когото подозира, че се опитва да ограничи руското влияние в България. Императорът дори определя акта на Съединението като егоистична акция на българския владетел, пренебрегвайки волята на българския народ.

    Русия дори отзовава своите офицери от България и лишава княза от руското военно звание. На дипломатическия фон Русия се стреми да избегне конфликти на Балканите и не желае усложнения, особено във връзка с отношенията си с Великобритания.

    Въпреки негативната позиция на Русия, други велики сили като Великобритания и Франция подкрепят Съединението, виждайки в него възможност за ограничаване на руското влияние в България. След обявяването на Съединението, Сърбия напада България, но българите успяват да отразят нападението, което още повече затвърждава и не може да бъде оспорено Съединението.

    10:58 25.08.2025

  • 65 Перо

    20 2 Отговор
    Какъв ден на независимостта, когато не е имало нито държава, нито нация, нито зависимост, нито колониализъм, нито робство! Ленин е създал някаква административна, географска област, под наименованието Република в състава на подобни други образувания, без Русия, в състава на държавата СССР! Държавите”, създадени за пръв път, през 1991 г., празнуват основаването като “ден на независимостта”! По-добре е да празнуват съответната годишнина от създаването им! По отношение на преговорите, в предвид нелигитимността на Зеленски, евентуален договор може да бъде подписан на ниво Премиер, ако този пост не е зависим от президента и легитимен!

    11:02 25.08.2025

  • 66 Ха ха

    14 1 Отговор
    Като си щракате плюсчета ( никове 28-32) повече ли центчета падат?Сравнете с останалите оценки и коментари.Разликата е очевадна..

    Коментиран от #67, #68

    11:04 25.08.2025

  • 67 Тихо пръдлияк!

    1 11 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха":

    Неграмотен си.

    Коментиран от #69

    11:06 25.08.2025

  • 68 Ха ха

    14 3 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха":

    Същото важи и за постове 56,57,58.Ала- бала по- евроджендърски.

    11:06 25.08.2025

  • 69 Ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Тихо пръдлияк!":

    Добре си се описал.

    11:07 25.08.2025

  • 70 ТАСС

    0 7 Отговор
    „След глад и мизерия – тежка индустриализация“

    11:08 25.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Фактчекър

    3 1 Отговор
    Според наличните източници, броят на загиналите съветски войници при освобождението на България през 1944 г. е сравнително малък. В хода на съветско-българската война и настъплението на 3-ти украински фронт, съветските части навлизат в България на 8 септември 1944 г. без да срещнат значителна въоръжена съпротива, тъй като българското правителство е решило да не оказва отпор. В резултат на военните действия и окупацията изобщо не се водят масови бойни операции вътре в страната.

    Въпреки това, по време на този период загиват около 42 съветски войници на територията на България, като причините са свързани най-вече с нещастни случаи, болести и отравяния, а не с пряко участие в битки.

    Основните бойни действия се водят в съседни територии, а съветските войски преминават бързо и без особени загуби през България по пътя си на запад.

    Загубите сред българските войници и население са значително по-големи – над 32 000 убити и десетки хиляди ранени в този период и в по-широкия контекст на Втората световна война и последвалите военни действия в региона.

    Що се отнася до конкретни битки на територията на България през 1944 г., такива практически няма, тъй като военната операция е преминала без съпротива и фронтови сблъсъци. Основните сражения и битки, свързани с участието на българската армия и съветските войски, се водят в Югославия, Македония и нататък на запад.

    Следователно, загубите на съветски войници в България по време на освобождението са малки и се

    Коментиран от #75

    11:10 25.08.2025

  • 74 Българите не мразят Русия

    18 3 Отговор

    До коментар #61 от "напротив":

    Защото ги има отново на картата на света благодарение на Русия. Но безродниците я мразят много. Заради Русия сега не могат да си носят потурите и чалмите.

    Коментиран от #86, #106

    11:12 25.08.2025

  • 75 Фактчекър

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Фактчекър":

    Следователно, загубите на съветски войници в България по време на освобождението са малки и се дължат предимно на други фактори, а основните битки не са на българска територия.При освобождението на България през 1944 г. загиналите съветски войници на българска територия са около 42 души, като тези загуби са предимно вследствие на нещастни случаи и болести, а не в следствие на интензивни бойни действия. Масови сражения в България практически няма, защото Съветската армия навлиза без съпротива в страната на 8 септември 1944 г. Основните битки, свързани с освобождението, са водени в съседни територии като Югославия и Македония.

    Българската армия и съветските войски водят съвместни бойни действия извън територията на България, а загубите и щетите за българската страна са по-големи, над 32 000 убити и десетки хиляди ранени. След „освобождението“ съветските войски остават в България до края на 1947 г., създавайки политическо влияние.

    11:13 25.08.2025

  • 76 Взрив до централата на ФСБ

    2 3 Отговор
    Убит е високопоставен служител на агенцията при експлозия, която е станала в детски магазин в руската столица, в момента той е в изкуствена кома, има сериозни наранявания.
    Експлозия е станала в Централния детски магазин в Москва. Сред жертвите е и високопоставен служител на ФСБ, съобщават руски медии. Магазинът се намира до централата на ФСБ, пише Униан.
    Според съобщенията, в магазина е експлодирала газова бутилка с балон, при което един човек е загинал, а трима са ранени.
    Същевременно, според "ВЧК-ОГПУ" , експлозията е ранила тежко 55-годишния служител на ФСБ Алексей Титов. Според канала, на мястото на експлозията е намерена чантата му с служебното му удостоверение вътре.
    Съпругата на Титов съобщи пред ВЧК-ОГПУ, че съпругът ѝ е в болница - поставен е в изкуствена кома, има сериозни наранявания по краката.
    В същото време тя заяви пред канала, че Титов е възможно да е дошъл от съседната сграда, където е работил, до Централния детски магазин за обяд. Тя не е знаела за плановете на съпруга си да се срещне с някого. Също така, Telegram каналът, позовавайки се на думите на жената, отбеляза, че Титов е заемал „ръководна позиция“ във ФСБ.

    Коментиран от #78

    11:18 25.08.2025

  • 77 Иван

    1 2 Отговор
    Глупости!!!

    11:19 25.08.2025

  • 78 глупостами

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Взрив до централата на ФСБ":

    Вчера РТ казали, гръмнал казан с хелий. :)

    11:20 25.08.2025

  • 79 Фактчекър

    3 0 Отговор
    По време на битката при Шипка през август 1877 г. загубите на руските войници и офицери възлизат на около 3100 души. Това включва загинали и ранени, като броят на убитите е приблизително 1380 в рамките на тридневните най-интензивни боеве. Освен руснаците, са загинали и около 535 български опълченци, които участват в защитата на прохода. Турските загуби са значително по-високи, над 8200 души.

    Битката при Шипка е решаващ момент от Руско-турската война 1877-1878 г. и се характеризира с изключително ожесточени сражения за контрол над прохода, като руско-българският отряд успява да удържи позициите си срещу турските сили, под командването на Сюлейман паша.

    Коментиран от #104

    11:21 25.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ТАСС

    0 0 Отговор
    „Хигиенизацията е враг на бактериологическата диверсия“

    11:24 25.08.2025

  • 82 Иван

    2 5 Отговор
    Зеленият, вече изгуби 1 710 000 до края на годината ще са 2 300 000 , от кой си независим?

    Коментиран от #83, #84

    11:26 25.08.2025

  • 83 загиналите укранци са бранили родината

    2 5 Отговор

    До коментар #82 от "Иван":

    а милион и половина руснаци за какво умряха в Украйна?

    Коментиран от #114

    11:31 25.08.2025

  • 84 точно така

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Иван":

    „Всяко яйце – бомба; всяка кокошка – летяща крепост срещу агресорите!“ – агиттабло в птицеферма

    11:32 25.08.2025

  • 85 Мдаааа

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Путлер не може":

    През ВСВ на източния фронт на страната на Германия се бият унгарци, италянци, румънци, чехи, даже и французи...

    Коментиран от #119

    11:32 25.08.2025

  • 86 брях да му се не види

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Българите не мразят Русия":

    Геополитическите интереси на Русия: Русия иска да разшири влиянието си на Балканите и да получи достъп до стратегически важни райони, включително Черно море и Босфора. Освобождението на България служи като плацдарм за тези цели.

    Коментиран от #90, #91

    11:33 25.08.2025

  • 87 Канадските украинзи

    5 2 Отговор
    да фашисти

    11:34 25.08.2025

  • 88 Сандо

    7 2 Отговор
    От толкова много усилия за мир на Зеленски му се скъсаха жилите,или май му се пробиха вените и носните капиляри?!

    11:34 25.08.2025

  • 89 Фактчекър

    2 3 Отговор
    СССР получава от САЩ по програмата Ленд-Лийз помощ за над 11,3 милиарда долара (в стойност от края на Втората световна война), включваща оръжие, техника, автомобили, храни, суровини и други материали, които значително подпомагат съветската военна дейност и намаляват загубите по време на войната.

    По условията на Ленд-Лийза, унищоженото или използваното имущество не подлежи на заплащане, докато оцелелите и неизползвани активи трябва да бъдат изплатени пълно или частично чрез безлихвени кредити. В края на 1940-те години дългът на СССР по тази програма е редуциран от първоначалните 2,6 милиарда долара до 800 милиона долара, но Москва отказва изплащане.

    През 1972 г. СССР и САЩ подписват договор за изплащане на дълга в размер на 722 милиона долара със срок до 2001 г. Въпреки това съветската страна спира плащанията след като изплаща само около 48 милиона долара. През 1990 г. дългът е редуциран отново до 674 милиона долара със срок на погасяване до 2030 г. Според по-нови оценки дългът, който Русия като наследник на СССР дължи, е около 100 милиона долара, а плащанията до момента покриват само около 7% от общия дълг.

    Коментиран от #107

    11:35 25.08.2025

  • 90 Глупак

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "брях да му се не види":

    Русия няма флот след Кримската война 1856 г.
    Никой не може да превземе Истанбул без флот
    Марш в Анадола помако

    Коментиран от #92, #105

    11:36 25.08.2025

  • 91 Българите не мразят Русия

    6 3 Отговор

    До коментар #86 от "брях да му се не види":

    Защото ги има отново на картата на света благодарение на Русия. Но безродниците я мразят много. Заради Русия сега не могат да си носят потурите и чалмите.

    Коментиран от #93

    11:37 25.08.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Кит

    6 4 Отговор
    Тези, които скъсаха предварителния мирен договор от Истанбул 2022 сега се скъсват от надежди за безусловен мир?
    Цирк, велик британски цирк !

    11:40 25.08.2025

  • 96 Плъхчо

    4 0 Отговор

    До коментар #93 от "този бот":

    Как е едната ти гънка на мозъка?

    11:41 25.08.2025

  • 97 555

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "Сульо":

    Още от сега се запиши да чакаш за новия “Москвич”, и на опашка за банани…Русопримат…

    Коментиран от #138

    11:41 25.08.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 стоян георгиев

    1 5 Отговор
    Мир ще има не като Путин се срещне със зеленски а когато Путин се срещне с Кадафи и садам.дори и да има среща със зеленски руснаците няма да спазят нито едно от обещанията си за мир.

    Коментиран от #100

    11:45 25.08.2025

  • 100 ми не

    3 4 Отговор

    До коментар #99 от "стоян георгиев":

    Мирът ще настъпи при разпада на РФ. Все тая коя марионетка на богатите ще виси в бункера.

    11:47 25.08.2025

  • 101 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "този бот":

    Не е от глад.плащат.му от сайта да повтаря едно и също.руския спам тук е подобна латен а теб ще те изтрият и вероятно изгонят.много е голямомпр съплението ти да обясняваш историческите факти .

    Коментиран от #103

    11:47 25.08.2025

  • 102 Хи хи

    1 4 Отговор
    урките още мечтаят да ги бият само 3 дня, хаха

    11:49 25.08.2025

  • 103 Кой плаща за истина бе стоенчев

    1 2 Отговор

    До коментар #101 от "стоян георгиев":

    Ако имаше такъв, теб щяха ли да те ползват за глупаче докато унищожават Европа?

    11:49 25.08.2025

  • 104 Етнически украинци, руснаци

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Фактчекър":

    и българи се сражават на Шипка.
    Украинците са най- много.

    11:50 25.08.2025

  • 105 нешо си нервен

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Глупак":

    гладен ли си?

    11:52 25.08.2025

  • 106 дедо..

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Българите не мразят Русия":

    Ама бг.бандерците-не знаят за дедо иван,и си мислят че благодарение на валдхард,леге и позитано б-я я има..да ама не,благодарение на цар освободител-тази държава днес съществува,ами то е просто и ясно на османците им требваха още дузина години и чао на кирилицата и здравей станбулски език..

    Коментиран от #111

    11:54 25.08.2025

  • 107 Фактчекър

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "Фактчекър":

    По програмата Ленд-Лийз СССР получава значително въоръжение и военна техника, които са от решаващо значение за успеха във Втората световна война. Сред доставките са:

    Танкове: около 12 700 броя.

    Самоходни гаубици: около 1800.

    Зенитни оръдия: около 8000.

    Артилерийски системи и тежко въоръжение.

    Военни самолети: близо 22 195, включително около 5 000 Bell P-39 Airacobra и 2 400 Bell P-63 Kingcobra.

    Товарни автомобили: около 400 000, включително много от известните камиони „Studebaker US6“.

    Леки автомобили (джипове): над 50 000 броя Willis MB.

    Жп техника: Локомотиви, вагони и релси.

    Авиационен бензин и горива, храни, алуминий, взривни вещества и металообработващи машини.

    Тези доставки подпомагат мобилността, огневата мощ и логистиката на Червената армия. Например, „Студебейкър“ се използва за превоз на пехота, боеприпаси и оръдия, включително и за монтиране на реактивните системи за залпов огън „Катюша“.

    Доставките се осъществяват по редица морски и сухопътни маршрути:

    Основният морски път е северният маршрут през Арктика (от САЩ към съветските пристанища в Мурманск и Архангелск).

    Други маршрути са Приморско-Владивостокският и маршрути през Иран и Персийския залив.

    По време на войната тези маршрути са подложени на тежки нападения от немски подводници и самолети, но са поддържани чрез големи усилия на съюзниците.

    Помощта чрез Ленд-Лийз е не само техника и оръжие, но и сурови

    Коментиран от #108

    11:55 25.08.2025

  • 108 И накрая

    4 2 Отговор

    До коментар #107 от "Фактчекър":

    без Русия фашизма нямаше да бъде победен!

    11:57 25.08.2025

  • 109 Сделката

    1 1 Отговор
    Ама той и Тръмп не иска мир,той иска да спечели и от двете страни и от целия свят!
    За него всичко е бизнес и лична изгода в ползу роду!

    11:57 25.08.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Агиттабло

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "дедо..":

    „Буш – враг номер едно на трудещите се от пернишката селищна система“ – пътна табела при входа на Перник.

    11:57 25.08.2025

  • 112 маке..

    1 2 Отговор
    Да сте виждали стоенка георгиевска..вчера от кеф си забрави кюлуотите си

    11:58 25.08.2025

  • 113 да видим до кога ще стои това

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "ДУ хай те ГО":

    чувствата за взаимни копей

    11:59 25.08.2025

  • 114 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "загиналите укранци са бранили родината":

    за Русия. / къде е независимостта? е въпроса / не отклонявай!

    Коментиран от #116

    12:00 25.08.2025

  • 115 Българите

    0 5 Отговор
    По принцип мразим русия.

    Коментиран от #120, #134, #141

    12:01 25.08.2025

  • 116 я па тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Иван":

    Янукович защо избяга в Москва?

    Коментиран от #118

    12:02 25.08.2025

  • 117 Агиттабло

    0 0 Отговор
    „При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното!“ – агитационна табела.

    12:04 25.08.2025

  • 118 А да стои

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "я па тоя":

    да го линчуват фашагите спонсорирани от САЩ ли? Как да се сети някой с шишарка на раменете?

    Коментиран от #121

    12:05 25.08.2025

  • 119 Даже и

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Мдаааа":

    УКРАИНЦИ...!!!

    12:06 25.08.2025

  • 120 Българите не мразят Русия

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "Българите":

    Защото ги има отново на картата на света благодарение на Русия. Но безродниците я мразят много. Заради Русия сега не могат да си носят потурите и чалмите.

    Коментиран от #123

    12:06 25.08.2025

  • 121 и за кво да го линчуват

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "А да стои":

    нали е независим? А за кво точно в Москва убежал?

    Коментиран от #122

    12:07 25.08.2025

  • 122 Ами за какво

    0 3 Отговор

    До коментар #121 от "и за кво да го линчуват":

    Отговора е фашизъм!

    12:07 25.08.2025

  • 123 този бот прехря

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Българите не мразят Русия":

    и спами ли спами едно и също.
    не дата дикиш

    Коментиран от #125

    12:07 25.08.2025

  • 124 Анонимен

    2 1 Отговор
    Уф. Поредната пропаганда. Подготвят ни за война с Русия,ама бавно. Нали се сещате кои народи ще са пушечно месо,наред с украинците.

    12:08 25.08.2025

  • 125 Ами защо спамиш

    1 2 Отговор

    До коментар #123 от "този бот прехря":

    Истината е факт. Като мразиш България напусни я.

    12:08 25.08.2025

  • 126 Агиттабло

    0 1 Отговор
    „Всеки ваксиниран гражданин – стълб в строежа на социализма“ – лозунг в аптека.

    12:08 25.08.2025

  • 127 Весел Патиланец

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Само на тъпите копйеки ви се привиждат господари и смятате, че не можеш да си независим!!?!?!?!
    Ние на пук на това вървим към пълна свобода - единна валута за да сме конкурентни, общи поръчки за суровини, но самостоятелни решения за страната ни!
    Вие, щом ви харесват купоните и комунизма - вървете в раЗЗия преди да са затворили границите, че много бягат напоследък... на държавните служители им иззеха пастпортите - дали не е супер за тях?
    Тичайте, и да не забравите да хвърлите европейските паспорти!!!

    Коментиран от #128

    12:09 25.08.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Замислен

    0 1 Отговор
    И кое е независимото на Украйна,нямаш право да напускаш страната(8 г затвор),нямаш право на избори и свобода на словото,нямаш право на опозиция,нямаш право на земя и ресурси(продадени са),държавата е фалирала...Щом им се празнува,ок.

    12:11 25.08.2025

  • 130 Фактчекър

    1 0 Отговор
    Загубите по отделни страни-участнички включват (приблизителни данни):

    СССР: около 27 милиона (от които около 8,7 милиона военни и 19 милиона цивилни).

    Германия: около 5,3 милиона военни (главно на Източния фронт).

    Китай: около 3,8 милиона (особено цивилни жертви).

    Полша: около 600 000 военни загуби, но и огромни цивилни жертви.

    САЩ: около 400 000 загинали военни.

    Великобритания: около 383 000 загинали военни.

    Япония: около 2,5 милиона военни и цивилни жертви.

    Франция: около 210 000 загинали военни.

    Повечето загуби са сред цивилното население, както и във войната на Източния фронт, където се водят най-ожесточените сражения.

    България губи между 10 000 и 32 000 души през войната, включително както от военни действия, така и от бомбардировки и партизански движения.

    Тези данни показват огромната човешка цена на конфликта, в който милиони жертви има както сред военни, така и сред цивилни по всички воювали страни.

    12:12 25.08.2025

  • 131 Роската съм

    0 0 Отговор
    Страхотно е да си европеец. И да си защитен от Шенген.

    12:13 25.08.2025

  • 132 Един от онези

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлек":

    Дерзай младеж,
    кинжали-мнжали, виждали са ракети руЗЗнаците - останаха им само вносни от С.Корея и малко шахеди!
    Да здравствует!
    Да кажете за рафинериите - много горещо и се палят, или много пушат мужиците и горят!
    Последната се беше запалила от натрупани сухи водорасли запалили се от "оБломка" от свален украинкси дрон ;-)
    Признавам ги - имат много угаждат си - в цял свят имат система за ПВО да си пазят инфраструктурата само раЗЗия сваля дронове и ракети с рафинерии - БЕЗАНАЛОГОВО!

    Коментиран от #136

    12:14 25.08.2025

  • 133 Страшно е

    2 1 Отговор
    Раша в колапс и гори -

    Русия спешно внася бензин от Беларус, рекордни цени на руските бензиностанции

    Снимка: БГНЕС
    Заради увеличаването на броя на украинските атаки срещу руските петролни рафинерии, цените на бензина в Русия са се повишили до рекордно високо ниво, съобщава CNN.

    Коментиран от #139

    12:14 25.08.2025

  • 134 Кремък

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "Българите":

    Говориш в множествено число за себе си , което е медицински проблем.
    А иначе живеем в свободна страна.Никой не ти пречи да бъдеш неблагодарник от цялата си душа.

    12:14 25.08.2025

  • 135 Весел Патиланец

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Само питам":

    Няма нужда - "...чукча не читател - ПИСАТЕЛ!!!"

    12:15 25.08.2025

  • 136 Не свършиха ли и вносните

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Един от онези":

    Не е лесно човек да е просттт. Ползват го за овца!

    12:15 25.08.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Но ти ве чакаш

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "555":

    За немски барикади които след ремонтира стават двойно по скъпи
    Дерзай еврробе

    12:16 25.08.2025

  • 139 Щом са те изкарали

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Страшно е":

    страшното е за Европа! Теб ко ти дреме за Европа?

    12:17 25.08.2025

  • 140 Ами учи се

    1 0 Отговор

    До коментар #137 от "истината":

    вместо да спамиш ниско интелигентна пропаганда на пропадналият запад.

    12:18 25.08.2025

  • 141 Никси

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "Българите":

    по Принцип МАНГСАРЕТЕ МРАЗИТЕ И НАС БЪЛГАРИТЕ ПО ПРИНЦИП , А ТИ ПО ПРИНЦИП ОДИ ДА ДУШИШ НА УГУРСУЗА ПОД ПОЛАТА , НАС ТУКА СИ НИ Е ДОБРЕ !!!.

    12:21 25.08.2025

  • 142 Прометей

    0 0 Отговор
    Колективните насъскаха питбулчето си срещу мечката и като видяха,че ще го стъпче , искат тайм аут да го лекуват , нахранят и насъскат отново. Сори , ма й на, мечката не се хваща на номера,а Путин няма време за празни приказки с нелегитимници.

    12:21 25.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания