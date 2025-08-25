„Гардиън“: Надеждите за мир в Украйна бяха помрачени в петък

Западните издания коментират тази сутрин вчерашните чествания на Деня на независимостта на Украйна и по-конкретно – усилията за постигане на мир, настоящата позиция на САЩ по въпроса, както и изненадващото посещение на канадския премиер Марк Карни на честванията в Киев, пише БТА.

На фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна, президентът Володимир Зеленски отбеляза Деня на независимостта с реч на централния площад в Киев, напомняйки на украинците, че те все още се борят за свобода, пише „Ню Йорк Таймс“. Зеленски изрази надежда, че в бъдеще „на този площад, на Майдана на нашата независимост, под нашите собствени знамена, на наша собствена земя, нашите деца и внуци ще празнуват Деня на независимостта в мир“.

Изданието коментира и настоящите дипломатически усилия, водени от американския президент Доналд Тръмп, за прекратяване на войната, но експертите, цитирани от него се съмняват, че Русия е искрена в опитите си да сложи край на конфликта. Така директорът на независимата Мрежа за нови геополитически изследвания в Киев Михайло Самус заяви, че повечето украинци не вярват, че Путин има някакво намерение да постигне мирно споразумение, а страната очаква още насилие през идните месеци. „Разбира се, руските настъпления и удари ще продължат. Тръмп си мислеше, че червеният килим ще впечатли Путин, Путин просто иска да завземе Украйна и не се интересува нито от пари, нито от червени килими“, допълни той. Председателят на Комисията по външни работи на украинския парламент Олександър Мережко на свой ред заяви, че постигането на мир тази година „е абсолютно невъзможно“ и че „преговорите са инструмент за война за Русия“.

Британският „Индипендънт“ отбелязва как Зеленски заяви по време на речта си, че краят на войната ще означава „гаранция за мир“ за Украйна. „Всички работим, за да гарантираме, че краят на тази война ще означава гаранция за мир за Украйна, така че нито войната, нито заплахата от война да не бъдат оставени в наследство на нашите деца“, заяви Зеленски пред събралите се в Киев високопоставени лица. Зеленски вече е заявявал, че иска бъдещите гаранции за сигурност като част от потенциално мирно споразумение да бъдат възможно най-близки до член 5 на НАТО, който разглежда нападението срещу една държава членка като нападение срещу всички.

Изданието отбелязва в отделен материал, че Зеленски приветства британския крал Чарлз Трети като „истинско вдъхновение“, след като монархът изпрати писмо в подкрепа на Деня на независимостта на Украйна. „Оценяваме лидерството на Великобритания в подкрепата на Украйна и нашата справедлива кауза: да защитим свободата от тиранията и да осигурим траен мир в Украйна и в цяла Европа“, заяви Зеленски в социалните мрежи. „Индипендънт“ отбелязва, че топлите думи на Зеленски следват обявеното от Лондон удължаване до 2026 г. на операция „Интерфлекс“ – схемата, по която британските военни обучават украински войници.

„Зеленски обещава да тласне Русия към мир, докато украинците отбелязват Деня на независимостта“, на свой ред отбелязва британският „Гардиън“. Същевременно Зеленски настоя, че срещата с Владимир Путин остава „най-ефективният път напред“. „Надеждите за мир бяха помрачени в петък, когато Русия изключи всякаква незабавна среща между руския и украинския президент, но Зеленски заяви, че „форматът на разговорите между лидерите е най-ефективният път напред“, подновявайки призивите за двустранна среща на високо равнище, както искаше Тръмп, допълва изданието.

„Днес украинците празнуват Деня на независимостта си, както отбеляза нашият крал, възхвалявайки „несломимата смелост и дух на украинския народ“. Днес те водят ожесточена битка за запазване на тази независимост, която тиранинът Путин би унищожил“, на свой ред започва материалът си по темата консервативното британско издание „Телеграф“. Авторът изразява съжаление, че макар и думите „Ден на независимостта“ би трябвало да имат особен резонанс за американците, става ясно, че САЩ за пореден път принуждават украинците „да се бият с едната ръка, вързана зад гърбa“, блокирайки изстрелването на ракети с голям обсег към Русия. В статията се прокарват паралели между настоящите действията на Тръмп и тези на тогавашния британски премиер Невил Чембърлейн в Мюнхен през 1938 г., „когато британския лидер се завръща от преговори с агресора, размахвайки някакви смътни обещания“.

Европейското издание на сп. „Политико“ поставя ударение на изненадващото посещение на канадския премиер Марк Карни в Киев по случай Деня на независимостта. „Дебютът на Карни във военна зона“, както отбелязва изданието, подчертава ролята на Канада в „коалицията на желаещите“ – водените от Европа държави, предлагащи военна подкрепа на Украйна. Същевременно се отбелязва и влиянието и на голямата украинска диаспора в Канада - втората по големина на света. „Подкрепата на Канада за Украйна е непоколебима. Ние сме с вас на всяка стъпка от пътя, във вашата борба да защитите суверенитета си и да осъществите мечтите си за вашата страна“, заяви Карни по време на изказването си.

Пристигането на Карни в Киев допълва историческата верига, която свързва Канада с опустошената от войната нация, от първото посрещане на украински заселници през 1891 г. до това да стане първата западна държава, признала Украйна за държава през декември 1991 г., до вече десетгодишната мисия на Отава да ръководи обучението на украинските военни за отблъскване на руските нашественици, припомня „Политико“. Междувременно Карни заяви по време на посещението си, че не изключва възможността канадски военни да играят някаква роля в гарантирането на сигурността на Украйна срещу Русия в случай на мирно споразумение. Това се превърна в основна тема в печата на северноамериканската държава.

„Работим с нашите съюзници и коалицията на желаещите, както и с Украйна, по условията на тези гаранции за сигурност на сушата, във въздуха и в морето и не бих изключил присъствието на войски“, заяви Карни, цитиран от вестник „Глоуб енд Мейл“. Премиерът допълни, че основата на гаранцията за сигурност са силни Въоръжени сили на Украйна, военна техника и капацитет за обучение, подкрепени от коалиция на желаещите, потенциално включваща САЩ „по въпросите на разузнаването и друга подкрепа“. На пресконференция по-късно г-н Карни добави: „Не е реалистично единствената гаранция за сигурност да бъде силата на ВСУ в средносрочен план. Така че това трябва да бъде подкрепено. Трябва да бъде засилено.“

В речта си Карни заяви, че собственото му израстване отразява Украйна и нейната диаспора в Канада, на свой ред отбелязва канадския „Нешънъл Пост“.

„Израснах в канадските прерии, където моят хоризонт изглеждаше като вашето знаме. Където съучениците ми носеха вашите имена, а родителите и бабите и дядовците им говореха вашия език. Украинският народ е част от историята на Канада, история, чиито най-добри глави тепърва ще бъдат написани“, заяви той.

Цитираните от експертите издание заявиха, че Канада има личен интерес да се съюзи с Украйна и други западни държави в защита от експанзионистична Русия, включително и арктическите територии. Според тях е важно в рамките на коалицията да се запази натрупването на инерция, вместо да се правят крачки назад, както в миналото.

Вестник „Торонто Стар“ на свой ред отбелязва, че украинските канадци, които отбелязаха тържествено Деня на независимостта, са оценили положително посещението на Марк Карни в Киев, докато техни близки все още защитават собствения си суверенитет у дома. Те заявиха пред изданието, че денят е бил горчиво-сладък и оценяват, че премиерът Марк Карни също го отбелязва в Киев с президента Зеленски по време на изненадващо си посещение.