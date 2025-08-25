„Гардиън“: Надеждите за мир в Украйна бяха помрачени в петък

Западните издания коментират тази сутрин вчерашните чествания на Деня на независимостта на Украйна и по-конкретно – усилията за постигане на мир, настоящата позиция на САЩ по въпроса, както и изненадващото посещение на канадския премиер Марк Карни на честванията в Киев, пише БТА.
На фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна, президентът Володимир Зеленски отбеляза Деня на независимостта с реч на централния площад в Киев, напомняйки на украинците, че те все още се борят за свобода, пише „Ню Йорк Таймс“. Зеленски изрази надежда, че в бъдеще „на този площад, на Майдана на нашата независимост, под нашите собствени знамена, на наша собствена земя, нашите деца и внуци ще празнуват Деня на независимостта в мир“.
Изданието коментира и настоящите дипломатически усилия, водени от американския президент Доналд Тръмп, за прекратяване на войната, но експертите, цитирани от него се съмняват, че Русия е искрена в опитите си да сложи край на конфликта. Така директорът на независимата Мрежа за нови геополитически изследвания в Киев Михайло Самус заяви, че повечето украинци не вярват, че Путин има някакво намерение да постигне мирно споразумение, а страната очаква още насилие през идните месеци. „Разбира се, руските настъпления и удари ще продължат. Тръмп си мислеше, че червеният килим ще впечатли Путин, Путин просто иска да завземе Украйна и не се интересува нито от пари, нито от червени килими“, допълни той. Председателят на Комисията по външни работи на украинския парламент Олександър Мережко на свой ред заяви, че постигането на мир тази година „е абсолютно невъзможно“ и че „преговорите са инструмент за война за Русия“.
Британският „Индипендънт“ отбелязва как Зеленски заяви по време на речта си, че краят на войната ще означава „гаранция за мир“ за Украйна. „Всички работим, за да гарантираме, че краят на тази война ще означава гаранция за мир за Украйна, така че нито войната, нито заплахата от война да не бъдат оставени в наследство на нашите деца“, заяви Зеленски пред събралите се в Киев високопоставени лица. Зеленски вече е заявявал, че иска бъдещите гаранции за сигурност като част от потенциално мирно споразумение да бъдат възможно най-близки до член 5 на НАТО, който разглежда нападението срещу една държава членка като нападение срещу всички.
Изданието отбелязва в отделен материал, че Зеленски приветства британския крал Чарлз Трети като „истинско вдъхновение“, след като монархът изпрати писмо в подкрепа на Деня на независимостта на Украйна. „Оценяваме лидерството на Великобритания в подкрепата на Украйна и нашата справедлива кауза: да защитим свободата от тиранията и да осигурим траен мир в Украйна и в цяла Европа“, заяви Зеленски в социалните мрежи. „Индипендънт“ отбелязва, че топлите думи на Зеленски следват обявеното от Лондон удължаване до 2026 г. на операция „Интерфлекс“ – схемата, по която британските военни обучават украински войници.
„Зеленски обещава да тласне Русия към мир, докато украинците отбелязват Деня на независимостта“, на свой ред отбелязва британският „Гардиън“. Същевременно Зеленски настоя, че срещата с Владимир Путин остава „най-ефективният път напред“. „Надеждите за мир бяха помрачени в петък, когато Русия изключи всякаква незабавна среща между руския и украинския президент, но Зеленски заяви, че „форматът на разговорите между лидерите е най-ефективният път напред“, подновявайки призивите за двустранна среща на високо равнище, както искаше Тръмп, допълва изданието.
„Днес украинците празнуват Деня на независимостта си, както отбеляза нашият крал, възхвалявайки „несломимата смелост и дух на украинския народ“. Днес те водят ожесточена битка за запазване на тази независимост, която тиранинът Путин би унищожил“, на свой ред започва материалът си по темата консервативното британско издание „Телеграф“. Авторът изразява съжаление, че макар и думите „Ден на независимостта“ би трябвало да имат особен резонанс за американците, става ясно, че САЩ за пореден път принуждават украинците „да се бият с едната ръка, вързана зад гърбa“, блокирайки изстрелването на ракети с голям обсег към Русия. В статията се прокарват паралели между настоящите действията на Тръмп и тези на тогавашния британски премиер Невил Чембърлейн в Мюнхен през 1938 г., „когато британския лидер се завръща от преговори с агресора, размахвайки някакви смътни обещания“.
Европейското издание на сп. „Политико“ поставя ударение на изненадващото посещение на канадския премиер Марк Карни в Киев по случай Деня на независимостта. „Дебютът на Карни във военна зона“, както отбелязва изданието, подчертава ролята на Канада в „коалицията на желаещите“ – водените от Европа държави, предлагащи военна подкрепа на Украйна. Същевременно се отбелязва и влиянието и на голямата украинска диаспора в Канада - втората по големина на света. „Подкрепата на Канада за Украйна е непоколебима. Ние сме с вас на всяка стъпка от пътя, във вашата борба да защитите суверенитета си и да осъществите мечтите си за вашата страна“, заяви Карни по време на изказването си.
Пристигането на Карни в Киев допълва историческата верига, която свързва Канада с опустошената от войната нация, от първото посрещане на украински заселници през 1891 г. до това да стане първата западна държава, признала Украйна за държава през декември 1991 г., до вече десетгодишната мисия на Отава да ръководи обучението на украинските военни за отблъскване на руските нашественици, припомня „Политико“. Междувременно Карни заяви по време на посещението си, че не изключва възможността канадски военни да играят някаква роля в гарантирането на сигурността на Украйна срещу Русия в случай на мирно споразумение. Това се превърна в основна тема в печата на северноамериканската държава.
„Работим с нашите съюзници и коалицията на желаещите, както и с Украйна, по условията на тези гаранции за сигурност на сушата, във въздуха и в морето и не бих изключил присъствието на войски“, заяви Карни, цитиран от вестник „Глоуб енд Мейл“. Премиерът допълни, че основата на гаранцията за сигурност са силни Въоръжени сили на Украйна, военна техника и капацитет за обучение, подкрепени от коалиция на желаещите, потенциално включваща САЩ „по въпросите на разузнаването и друга подкрепа“. На пресконференция по-късно г-н Карни добави: „Не е реалистично единствената гаранция за сигурност да бъде силата на ВСУ в средносрочен план. Така че това трябва да бъде подкрепено. Трябва да бъде засилено.“
В речта си Карни заяви, че собственото му израстване отразява Украйна и нейната диаспора в Канада, на свой ред отбелязва канадския „Нешънъл Пост“.
„Израснах в канадските прерии, където моят хоризонт изглеждаше като вашето знаме. Където съучениците ми носеха вашите имена, а родителите и бабите и дядовците им говореха вашия език. Украинският народ е част от историята на Канада, история, чиито най-добри глави тепърва ще бъдат написани“, заяви той.
Цитираните от експертите издание заявиха, че Канада има личен интерес да се съюзи с Украйна и други западни държави в защита от експанзионистична Русия, включително и арктическите територии. Според тях е важно в рамките на коалицията да се запази натрупването на инерция, вместо да се правят крачки назад, както в миналото.
Вестник „Торонто Стар“ на свой ред отбелязва, че украинските канадци, които отбелязаха тържествено Деня на независимостта, са оценили положително посещението на Марк Карни в Киев, докато техни близки все още защитават собствения си суверенитет у дома. Те заявиха пред изданието, че денят е бил горчиво-сладък и оценяват, че премиерът Марк Карни също го отбелязва в Киев с президента Зеленски по време на изненадващо си посещение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бен Вафлек
"Тази нощ руските въоръжени сили нанесоха мащабен удар по военната инфраструктура на украинските въоръжени сили. Целта бяха британските научноизследователски и развойни работилници, заровени в бункери, занимаващи се с производството на същата ракета „Фламинго“ (FP-5) на британско-оматарската компания „Миланион Груп“. За да не се изглаждат нещата, чакаме официално потвърждение от руското Министерство на отбраната, но според предварителни данни работилниците са били унищожени от удари с ракети „Кинжал“. Имало е две производствени мощности и работилница за разработване и локализиране на техническа документация. Според предварителни данни са загинали до 28 служители в научноизследователската и развойна дейност и украински персонал“, написа Winwin предния ден.
„Това е отвъд идиотизма“, пишат хората в социалните мрежи за неустоимата страст на Зеленски към саморекламата.
Коментиран от #5, #11, #35, #132
10:25 25.08.2025
4 Българка
Коментиран от #59
10:27 25.08.2025
5 гайтанджиева
До коментар #3 от "Бен Вафлек":Това са руски фейкове.
Коментиран от #10, #45
10:27 25.08.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Когато смениш господаря си- не ставаш НЕЗАВИСИМ‼️
Коментиран от #127
10:27 25.08.2025
7 Българите не
До коментар #2 от "Българин":Но безродниците да.
10:28 25.08.2025
8 Трол
10:28 25.08.2025
9 гост
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Ако имаш малко разум задай си въпроса:КОЙ ПЕЧЕЛИ ОТ ВОЙНАТА?
10:29 25.08.2025
10 Ристю Грозний
До коментар #5 от "гайтанджиева":Руски ли....западни медии го публикуват.
Коментиран от #137
10:29 25.08.2025
11 Стига бе
До коментар #3 от "Бен Вафлек":Орехи, фламинга и не знам още какво си. Та това си е сериозна флора и фауна.
10:30 25.08.2025
12 оли ,
До коментар #2 от "Българин":А ние недолюбваме вас , дето обичате зеленият гном !
10:30 25.08.2025
13 Да празнуват
10:34 25.08.2025
14 Само питам
Коментиран от #23, #135
10:34 25.08.2025
15 Какво количество глупости
Всичко трябва да се реши сега.
Западняците не са наивници но такъв бой хапват в момента и чудесно разбират че губят и се опитват да го проточат във времето.
10:37 25.08.2025
16 нннн
10:37 25.08.2025
17 Макробиолог
Коментиран от #20
10:37 25.08.2025
18 Чичо Атом
До коментар #1 от "Злобното Джуджи":Е, това, което стана в украинския град Чернобил с мирния атом трябва да ни подскаже какво ще се случи, ако им дадат от немирния атом. Европа я чакат тъмни радиационни облаци.
10:38 25.08.2025
19 Фламинго
Коментиран от #25, #33
10:39 25.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Роската съм
10:40 25.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Почти
До коментар #14 от "Само питам":Но е малко трудно за разбиране. Особено следното - "Зеленски обещава да тласне Русия към мир, докато украинците отбелязват Деня на независимостта“, на свой ред отбелязва британският „Гардиън“. Май психолог трябва тук.
Коментиран от #32
10:40 25.08.2025
24 Капитулация
10:41 25.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пазителите ми те
10:42 25.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Карго 200
Окупатора на колене,Русия на колене!
Коментиран от #56
10:42 25.08.2025
30 Крият путин от Зеленски
10:42 25.08.2025
31 Факт
10:42 25.08.2025
32 лесно е
До коментар #23 от "Почти":Няколко ракети по Москва и русия ще се тласне на подскоци към масата за преговори. А Украйна вече ги има собствено пройзводство и никой не може да и налага ограничения къде да ги използва.
Коментиран от #39, #42
10:42 25.08.2025
33 Сульо
До коментар #19 от "Фламинго":ДА,но доказано е само че запада разбира само от бой и редовно си го получава от кажи речи 1000 години на сам .А вас предателите ще избием скоро като руснаците приключат Украйна и се завъртян насам .
Коментиран от #37, #44, #97
10:43 25.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Сатана Z
До коментар #3 от "Бен Вафлек":Зеленски на последния „Ден на независимостта“ говори за суперракетата „Поляница“. Тази година за фламинго.
Къде отиде Поляница, между другото?)
10:44 25.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 това е чудесно
До коментар #33 от "Сульо":„Всички луди – на борба за мир и световен социализъм“
10:45 25.08.2025
38 гайтанджиева
10:45 25.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ами
10:45 25.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 е , да , де ,
До коментар #32 от "лесно е":С тоя фейлетон си готов за най-смешните вицове ! Първо място го печелиш на момента ! Смешник ...
10:47 25.08.2025
43 Путлер не може
Е , имаме няколко гнили ябълки от сорта Орбан, но те не могат да обърнат европейската кола!
Българските управници да не си мислят, че ще минат метър, какъвто им е навика! Радев, Борисов, Желязков, Пеевски и т.н. в даден момент ще трябва да се определят от чия страна са и дългите лакърдии и увъртания няма да им помогнат!
Хич да не си правят илюзии, че България няма да е на страната на Украйна в тази война!
Коментиран от #48, #53, #85
10:47 25.08.2025
44 Карго 200
До коментар #33 от "Сульо":Ама останаха ли руснаци,защото танкове вече нямат!?
Желаещи,да се бият за късото джудже също липсват,вече немогат да покриват загубите с контракти;)))
10:47 25.08.2025
45 Ти целият си
До коментар #5 от "гайтанджиева":пълен фейк.
10:47 25.08.2025
46 ами
10:48 25.08.2025
47 Денонощно
10:48 25.08.2025
48 Това са безспорни
До коментар #43 от "Путлер не може":Факти.
10:48 25.08.2025
49 Слава Украйна
10:48 25.08.2025
50 Факти
10:49 25.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #43 от "Путлер не може":....
Хич да не си правят илюзии, че България ще е на страната на Украйна в тази война❗
10:52 25.08.2025
54 при това
До коментар #51 от "Българин":безплатно
10:52 25.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Механик
До коментар #29 от "Карго 200":То хубаво викаш "Окупатора на колене,Русия на колене! ", ама само с лозунги и мантри няма да стане.
ХОРА нямате. Хора, войничета нямате. А Русия има много.
Коментиран от #63
10:52 25.08.2025
57 Факт
10:52 25.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Цък
До коментар #26 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Всеки ден милиони хора в България теглят по една на продажните соросоиди.
10:56 25.08.2025
63 Затова ли Путлер проси
До коментар #56 от "Механик":войници от Северна Корея? 😂
10:57 25.08.2025
64 Фактчекър
Русия дори отзовава своите офицери от България и лишава княза от руското военно звание. На дипломатическия фон Русия се стреми да избегне конфликти на Балканите и не желае усложнения, особено във връзка с отношенията си с Великобритания.
Въпреки негативната позиция на Русия, други велики сили като Великобритания и Франция подкрепят Съединението, виждайки в него възможност за ограничаване на руското влияние в България. След обявяването на Съединението, Сърбия напада България, но българите успяват да отразят нападението, което още повече затвърждава и не може да бъде оспорено Съединението.
10:58 25.08.2025
65 Перо
11:02 25.08.2025
66 Ха ха
Коментиран от #67, #68
11:04 25.08.2025
67 Тихо пръдлияк!
До коментар #66 от "Ха ха":Неграмотен си.
Коментиран от #69
11:06 25.08.2025
68 Ха ха
До коментар #66 от "Ха ха":Същото важи и за постове 56,57,58.Ала- бала по- евроджендърски.
11:06 25.08.2025
69 Ха ха
До коментар #67 от "Тихо пръдлияк!":Добре си се описал.
11:07 25.08.2025
70 ТАСС
11:08 25.08.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Фактчекър
Въпреки това, по време на този период загиват около 42 съветски войници на територията на България, като причините са свързани най-вече с нещастни случаи, болести и отравяния, а не с пряко участие в битки.
Основните бойни действия се водят в съседни територии, а съветските войски преминават бързо и без особени загуби през България по пътя си на запад.
Загубите сред българските войници и население са значително по-големи – над 32 000 убити и десетки хиляди ранени в този период и в по-широкия контекст на Втората световна война и последвалите военни действия в региона.
Що се отнася до конкретни битки на територията на България през 1944 г., такива практически няма, тъй като военната операция е преминала без съпротива и фронтови сблъсъци. Основните сражения и битки, свързани с участието на българската армия и съветските войски, се водят в Югославия, Македония и нататък на запад.
Следователно, загубите на съветски войници в България по време на освобождението са малки и се
Коментиран от #75
11:10 25.08.2025
74 Българите не мразят Русия
До коментар #61 от "напротив":Защото ги има отново на картата на света благодарение на Русия. Но безродниците я мразят много. Заради Русия сега не могат да си носят потурите и чалмите.
Коментиран от #86, #106
11:12 25.08.2025
75 Фактчекър
До коментар #73 от "Фактчекър":Следователно, загубите на съветски войници в България по време на освобождението са малки и се дължат предимно на други фактори, а основните битки не са на българска територия.При освобождението на България през 1944 г. загиналите съветски войници на българска територия са около 42 души, като тези загуби са предимно вследствие на нещастни случаи и болести, а не в следствие на интензивни бойни действия. Масови сражения в България практически няма, защото Съветската армия навлиза без съпротива в страната на 8 септември 1944 г. Основните битки, свързани с освобождението, са водени в съседни територии като Югославия и Македония.
Българската армия и съветските войски водят съвместни бойни действия извън територията на България, а загубите и щетите за българската страна са по-големи, над 32 000 убити и десетки хиляди ранени. След „освобождението“ съветските войски остават в България до края на 1947 г., създавайки политическо влияние.
11:13 25.08.2025
76 Взрив до централата на ФСБ
Експлозия е станала в Централния детски магазин в Москва. Сред жертвите е и високопоставен служител на ФСБ, съобщават руски медии. Магазинът се намира до централата на ФСБ, пише Униан.
Според съобщенията, в магазина е експлодирала газова бутилка с балон, при което един човек е загинал, а трима са ранени.
Същевременно, според "ВЧК-ОГПУ" , експлозията е ранила тежко 55-годишния служител на ФСБ Алексей Титов. Според канала, на мястото на експлозията е намерена чантата му с служебното му удостоверение вътре.
Съпругата на Титов съобщи пред ВЧК-ОГПУ, че съпругът ѝ е в болница - поставен е в изкуствена кома, има сериозни наранявания по краката.
В същото време тя заяви пред канала, че Титов е възможно да е дошъл от съседната сграда, където е работил, до Централния детски магазин за обяд. Тя не е знаела за плановете на съпруга си да се срещне с някого. Също така, Telegram каналът, позовавайки се на думите на жената, отбеляза, че Титов е заемал „ръководна позиция“ във ФСБ.
Коментиран от #78
11:18 25.08.2025
77 Иван
11:19 25.08.2025
78 глупостами
До коментар #76 от "Взрив до централата на ФСБ":Вчера РТ казали, гръмнал казан с хелий. :)
11:20 25.08.2025
79 Фактчекър
Битката при Шипка е решаващ момент от Руско-турската война 1877-1878 г. и се характеризира с изключително ожесточени сражения за контрол над прохода, като руско-българският отряд успява да удържи позициите си срещу турските сили, под командването на Сюлейман паша.
Коментиран от #104
11:21 25.08.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ТАСС
11:24 25.08.2025
82 Иван
Коментиран от #83, #84
11:26 25.08.2025
83 загиналите укранци са бранили родината
До коментар #82 от "Иван":а милион и половина руснаци за какво умряха в Украйна?
Коментиран от #114
11:31 25.08.2025
84 точно така
До коментар #82 от "Иван":„Всяко яйце – бомба; всяка кокошка – летяща крепост срещу агресорите!“ – агиттабло в птицеферма
11:32 25.08.2025
85 Мдаааа
До коментар #43 от "Путлер не може":През ВСВ на източния фронт на страната на Германия се бият унгарци, италянци, румънци, чехи, даже и французи...
Коментиран от #119
11:32 25.08.2025
86 брях да му се не види
До коментар #74 от "Българите не мразят Русия":Геополитическите интереси на Русия: Русия иска да разшири влиянието си на Балканите и да получи достъп до стратегически важни райони, включително Черно море и Босфора. Освобождението на България служи като плацдарм за тези цели.
Коментиран от #90, #91
11:33 25.08.2025
87 Канадските украинзи
11:34 25.08.2025
88 Сандо
11:34 25.08.2025
89 Фактчекър
По условията на Ленд-Лийза, унищоженото или използваното имущество не подлежи на заплащане, докато оцелелите и неизползвани активи трябва да бъдат изплатени пълно или частично чрез безлихвени кредити. В края на 1940-те години дългът на СССР по тази програма е редуциран от първоначалните 2,6 милиарда долара до 800 милиона долара, но Москва отказва изплащане.
През 1972 г. СССР и САЩ подписват договор за изплащане на дълга в размер на 722 милиона долара със срок до 2001 г. Въпреки това съветската страна спира плащанията след като изплаща само около 48 милиона долара. През 1990 г. дългът е редуциран отново до 674 милиона долара със срок на погасяване до 2030 г. Според по-нови оценки дългът, който Русия като наследник на СССР дължи, е около 100 милиона долара, а плащанията до момента покриват само около 7% от общия дълг.
Коментиран от #107
11:35 25.08.2025
90 Глупак
До коментар #86 от "брях да му се не види":Русия няма флот след Кримската война 1856 г.
Никой не може да превземе Истанбул без флот
Марш в Анадола помако
Коментиран от #92, #105
11:36 25.08.2025
91 Българите не мразят Русия
До коментар #86 от "брях да му се не види":Защото ги има отново на картата на света благодарение на Русия. Но безродниците я мразят много. Заради Русия сега не могат да си носят потурите и чалмите.
Коментиран от #93
11:37 25.08.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Кит
Цирк, велик британски цирк !
11:40 25.08.2025
96 Плъхчо
До коментар #93 от "този бот":Как е едната ти гънка на мозъка?
11:41 25.08.2025
97 555
До коментар #33 от "Сульо":Още от сега се запиши да чакаш за новия “Москвич”, и на опашка за банани…Русопримат…
Коментиран от #138
11:41 25.08.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 стоян георгиев
Коментиран от #100
11:45 25.08.2025
100 ми не
До коментар #99 от "стоян георгиев":Мирът ще настъпи при разпада на РФ. Все тая коя марионетка на богатите ще виси в бункера.
11:47 25.08.2025
101 стоян георгиев
До коментар #93 от "този бот":Не е от глад.плащат.му от сайта да повтаря едно и също.руския спам тук е подобна латен а теб ще те изтрият и вероятно изгонят.много е голямомпр съплението ти да обясняваш историческите факти .
Коментиран от #103
11:47 25.08.2025
102 Хи хи
11:49 25.08.2025
103 Кой плаща за истина бе стоенчев
До коментар #101 от "стоян георгиев":Ако имаше такъв, теб щяха ли да те ползват за глупаче докато унищожават Европа?
11:49 25.08.2025
104 Етнически украинци, руснаци
До коментар #79 от "Фактчекър":и българи се сражават на Шипка.
Украинците са най- много.
11:50 25.08.2025
105 нешо си нервен
До коментар #90 от "Глупак":гладен ли си?
11:52 25.08.2025
106 дедо..
До коментар #74 от "Българите не мразят Русия":Ама бг.бандерците-не знаят за дедо иван,и си мислят че благодарение на валдхард,леге и позитано б-я я има..да ама не,благодарение на цар освободител-тази държава днес съществува,ами то е просто и ясно на османците им требваха още дузина години и чао на кирилицата и здравей станбулски език..
Коментиран от #111
11:54 25.08.2025
107 Фактчекър
До коментар #89 от "Фактчекър":По програмата Ленд-Лийз СССР получава значително въоръжение и военна техника, които са от решаващо значение за успеха във Втората световна война. Сред доставките са:
Танкове: около 12 700 броя.
Самоходни гаубици: около 1800.
Зенитни оръдия: около 8000.
Артилерийски системи и тежко въоръжение.
Военни самолети: близо 22 195, включително около 5 000 Bell P-39 Airacobra и 2 400 Bell P-63 Kingcobra.
Товарни автомобили: около 400 000, включително много от известните камиони „Studebaker US6“.
Леки автомобили (джипове): над 50 000 броя Willis MB.
Жп техника: Локомотиви, вагони и релси.
Авиационен бензин и горива, храни, алуминий, взривни вещества и металообработващи машини.
Тези доставки подпомагат мобилността, огневата мощ и логистиката на Червената армия. Например, „Студебейкър“ се използва за превоз на пехота, боеприпаси и оръдия, включително и за монтиране на реактивните системи за залпов огън „Катюша“.
Доставките се осъществяват по редица морски и сухопътни маршрути:
Основният морски път е северният маршрут през Арктика (от САЩ към съветските пристанища в Мурманск и Архангелск).
Други маршрути са Приморско-Владивостокският и маршрути през Иран и Персийския залив.
По време на войната тези маршрути са подложени на тежки нападения от немски подводници и самолети, но са поддържани чрез големи усилия на съюзниците.
Помощта чрез Ленд-Лийз е не само техника и оръжие, но и сурови
Коментиран от #108
11:55 25.08.2025
108 И накрая
До коментар #107 от "Фактчекър":без Русия фашизма нямаше да бъде победен!
11:57 25.08.2025
109 Сделката
За него всичко е бизнес и лична изгода в ползу роду!
11:57 25.08.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Агиттабло
До коментар #106 от "дедо..":„Буш – враг номер едно на трудещите се от пернишката селищна система“ – пътна табела при входа на Перник.
11:57 25.08.2025
112 маке..
11:58 25.08.2025
113 да видим до кога ще стои това
До коментар #110 от "ДУ хай те ГО":чувствата за взаимни копей
11:59 25.08.2025
114 Иван
До коментар #83 от "загиналите укранци са бранили родината":за Русия. / къде е независимостта? е въпроса / не отклонявай!
Коментиран от #116
12:00 25.08.2025
115 Българите
Коментиран от #120, #134, #141
12:01 25.08.2025
116 я па тоя
До коментар #114 от "Иван":Янукович защо избяга в Москва?
Коментиран от #118
12:02 25.08.2025
117 Агиттабло
12:04 25.08.2025
118 А да стои
До коментар #116 от "я па тоя":да го линчуват фашагите спонсорирани от САЩ ли? Как да се сети някой с шишарка на раменете?
Коментиран от #121
12:05 25.08.2025
119 Даже и
До коментар #85 от "Мдаааа":УКРАИНЦИ...!!!
12:06 25.08.2025
120 Българите не мразят Русия
До коментар #115 от "Българите":Защото ги има отново на картата на света благодарение на Русия. Но безродниците я мразят много. Заради Русия сега не могат да си носят потурите и чалмите.
Коментиран от #123
12:06 25.08.2025
121 и за кво да го линчуват
До коментар #118 от "А да стои":нали е независим? А за кво точно в Москва убежал?
Коментиран от #122
12:07 25.08.2025
122 Ами за какво
До коментар #121 от "и за кво да го линчуват":Отговора е фашизъм!
12:07 25.08.2025
123 този бот прехря
До коментар #120 от "Българите не мразят Русия":и спами ли спами едно и също.
не дата дикиш
Коментиран от #125
12:07 25.08.2025
124 Анонимен
12:08 25.08.2025
125 Ами защо спамиш
До коментар #123 от "този бот прехря":Истината е факт. Като мразиш България напусни я.
12:08 25.08.2025
126 Агиттабло
12:08 25.08.2025
127 Весел Патиланец
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Само на тъпите копйеки ви се привиждат господари и смятате, че не можеш да си независим!!?!?!?!
Ние на пук на това вървим към пълна свобода - единна валута за да сме конкурентни, общи поръчки за суровини, но самостоятелни решения за страната ни!
Вие, щом ви харесват купоните и комунизма - вървете в раЗЗия преди да са затворили границите, че много бягат напоследък... на държавните служители им иззеха пастпортите - дали не е супер за тях?
Тичайте, и да не забравите да хвърлите европейските паспорти!!!
Коментиран от #128
12:09 25.08.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Замислен
12:11 25.08.2025
130 Фактчекър
СССР: около 27 милиона (от които около 8,7 милиона военни и 19 милиона цивилни).
Германия: около 5,3 милиона военни (главно на Източния фронт).
Китай: около 3,8 милиона (особено цивилни жертви).
Полша: около 600 000 военни загуби, но и огромни цивилни жертви.
САЩ: около 400 000 загинали военни.
Великобритания: около 383 000 загинали военни.
Япония: около 2,5 милиона военни и цивилни жертви.
Франция: около 210 000 загинали военни.
Повечето загуби са сред цивилното население, както и във войната на Източния фронт, където се водят най-ожесточените сражения.
България губи между 10 000 и 32 000 души през войната, включително както от военни действия, така и от бомбардировки и партизански движения.
Тези данни показват огромната човешка цена на конфликта, в който милиони жертви има както сред военни, така и сред цивилни по всички воювали страни.
12:12 25.08.2025
131 Роската съм
12:13 25.08.2025
132 Един от онези
До коментар #3 от "Бен Вафлек":Дерзай младеж,
кинжали-мнжали, виждали са ракети руЗЗнаците - останаха им само вносни от С.Корея и малко шахеди!
Да здравствует!
Да кажете за рафинериите - много горещо и се палят, или много пушат мужиците и горят!
Последната се беше запалила от натрупани сухи водорасли запалили се от "оБломка" от свален украинкси дрон ;-)
Признавам ги - имат много угаждат си - в цял свят имат система за ПВО да си пазят инфраструктурата само раЗЗия сваля дронове и ракети с рафинерии - БЕЗАНАЛОГОВО!
Коментиран от #136
12:14 25.08.2025
133 Страшно е
Русия спешно внася бензин от Беларус, рекордни цени на руските бензиностанции
Снимка: БГНЕС
Заради увеличаването на броя на украинските атаки срещу руските петролни рафинерии, цените на бензина в Русия са се повишили до рекордно високо ниво, съобщава CNN.
Коментиран от #139
12:14 25.08.2025
134 Кремък
До коментар #115 от "Българите":Говориш в множествено число за себе си , което е медицински проблем.
А иначе живеем в свободна страна.Никой не ти пречи да бъдеш неблагодарник от цялата си душа.
12:14 25.08.2025
135 Весел Патиланец
До коментар #14 от "Само питам":Няма нужда - "...чукча не читател - ПИСАТЕЛ!!!"
12:15 25.08.2025
136 Не свършиха ли и вносните
До коментар #132 от "Един от онези":Не е лесно човек да е просттт. Ползват го за овца!
12:15 25.08.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Но ти ве чакаш
До коментар #97 от "555":За немски барикади които след ремонтира стават двойно по скъпи
Дерзай еврробе
12:16 25.08.2025
139 Щом са те изкарали
До коментар #133 от "Страшно е":страшното е за Европа! Теб ко ти дреме за Европа?
12:17 25.08.2025
140 Ами учи се
До коментар #137 от "истината":вместо да спамиш ниско интелигентна пропаганда на пропадналият запад.
12:18 25.08.2025
141 Никси
До коментар #115 от "Българите":по Принцип МАНГСАРЕТЕ МРАЗИТЕ И НАС БЪЛГАРИТЕ ПО ПРИНЦИП , А ТИ ПО ПРИНЦИП ОДИ ДА ДУШИШ НА УГУРСУЗА ПОД ПОЛАТА , НАС ТУКА СИ НИ Е ДОБРЕ !!!.
12:21 25.08.2025
142 Прометей
12:21 25.08.2025