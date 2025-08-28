Войници по улиците на американски градове: какво цели Тръмп

"Не идвайте в Чикаго", заяви уверено губернаторът на щата Илинойс Джей Би Прицкер, заобиколен от политици, бизнесмени и представители на църквата. Така той отговори на заплахите на Доналд Тръмп да прати Националната гвардия и в столицата на щата заради престъпността там.
Престъпността спада, но според Тръмп там е "кланица"
Плановете на Тръмп са опит за сплашване на политическите противници, каза Прицкер. Чикаго и Илинойс са „сини", т.е. управлявани от демократите. Тръмп заплашва и Балтимор и Ню Йорк с Националната гвардия - други „сини" градове, които имат и чернокожи кметове.
Според местната полиция убийствата в Чикаго са спаднали с 30% в последната година. Тръмп оспорва това и твърди, че там било „кланица". Всеки американски щат има своя Национална гвардия, припомня АРД. Но един закон от 19 век позволява на президента да поеме контрол над нея - например в случай на въстание. Преди повече от две седмици Доналд Тръмп разпореди Националната гвардия на Вашингтон да излезе по улиците на столицата. Тъй като Колумбия не е щат, а федерален окръг, той е подчинен директно на президента. Съществуват обаче съмнения дали действията на Тръмп са били законни.
Жителите на Вашингтон са против разполагане на войници в града
Въпреки че ежедневието продължава да тече общо взето нормално, за Натали Гроувър не е нормално да вижда войници по улиците на града си, казва тя пред Карстен Кюнтоп от АРД. Скорошно проучване сред съгражданите на Гроувър показва, че 80% от гражданите на Вашингтон са против военното присъствие в града им.
В момента около 2 200 представители на Националната гвардия са разположени във Вашингтон. Няколко републикански щата също изпратиха свои войници. Особено около политическия и исторически център - между Капитолия и мемориала на Линкълн - присъствието им е голямо. По принцип обаче точно в тази част на Вашингтон особена престъпност няма.
Войниците се разхождат на малки групи, те са и въоръжени. Изглеждат отегчени, някои поздравяват приятелски или хранят катерици, а туристите си правят селфита с тях, разказва АРД.
Тръмп все повече се меси в политиката на отделните щати
Използването на военните на територията на страната и възлагането им на отговорности, които са присъщи на полицията, е забранено от закон от 1878 г. Идеята за създаването на американските милиции, които по-късно се превръщат в Националната гвардия, е да може да има средство за противопоставяне срещу агресивно федерално правителство.
Именно републиканците винаги са твърдели, че федералните щати трябва да имат колкото се може повече автономна власт, а задача на федералното правителство е да гарантира съхраняването на Съединените щати като федерация.
Тръмп обаче промени това. Той използва властта си, за да се меси в политиките на градове и щати. Според критиците му това е злоупотреба с поста и самовластие. Особени критики в собствените редици обаче не се чуват. Единствено губернаторът на Върмонт Фил Скот, който е републиканец, каза, че отказва да изпрати своите гвардейци във Вашингтон. Подобна стъпка според него не е необходима.
"Така умират демокрациите"
Сега президентът Тръмп иска да направи още една крачка напред. Той разпореди създаването на нова специализирана единица в рамките на Националната гвардия. Тя ще отговаря за „поддържане на сигурността и реда" във Вашингтон. Освен това гвардейци в цялата страна трябва да бъдат в готовност за бърза намеса при граждански безредици.
Ранди Манър, който е бивш заместник-ръководител на Националната гвардия, е шокиран. В интервю за Си Ен Ен той казва, че президентът официално иска да създаде военни части, които да следят американците. Това е „абсолютно нетърпимо", казва той пред медията. Според него това много напомня за събитията в Германия след завземането на властта от нацистите през 1930-те години.
Тъй като окръг Колумбия може да се самоуправлява само в ограничена степен, жителите на Вашингтон нямат особени възможности за отпор. В Чикаго ситуацията вероятно ще бъде по-различна, отбелязва АРД. На митинга там Дик Дърбин, сенатор демократ от Илинойс, призовава за демонстрации. „Така умират демокрациите", каза той. Когато хората не се застъпват за „основните конституционни права и свободи".
Автор: Карстен Кюнтоп (АРД)
1 Тео
Коментиран от #2
16:12 28.08.2025
3 Тръмп цели
16:19 28.08.2025
4 Трол
16:23 28.08.2025
5 Величко
16:25 28.08.2025
6 пари няма
16:28 28.08.2025
7 гост
16:28 28.08.2025
8 ко речИ
16:28 28.08.2025
9 Вежди
16:30 28.08.2025
10 започва
16:31 28.08.2025
11 Атина Палада
16:34 28.08.2025
12 да да
16:37 28.08.2025
13 Читател
16:40 28.08.2025
14 целта е свещенна
16:41 28.08.2025
15 Розаф Жираф
Като тече "ша налагам санкциЙ на Русия"- мед ми капе на сърцето. Иде ми да му го засмуча тържествено.
Като рече "Путин е много, много умен и аз го уважавам", тогава ми иде да му го отхапя ритулано.
Моля някой колега да ми помогне в тоя казус.
Коментиран от #19
16:41 28.08.2025
16 ха-ха
16:42 28.08.2025
17 е кое не е ясно
16:46 28.08.2025
18 жалкаработа
16:50 28.08.2025
19 Атина Палада
До коментар #15 от "Розаф Жираф":Проблема не е ,че Путин е умен ,а че нашите евролидери са м.алоумни..Това е проблема .
Всъщност това го казва Тръмп..
"Проблема не е ,че Путин е умен,а че нашите (визираше лидерите на съюзниците на САЩ) лидери са г.лупави"!
16:50 28.08.2025
20 Kaлпазанин
16:53 28.08.2025
21 Сатана Z
Коментиран от #23
16:57 28.08.2025
22 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:37 28.08.2025
23 оня с коня
До коментар #21 от "Сатана Z":САЩ са Командващите в НАТО и Вноската им в Пакта е 70% от общите пари.За да патрулират Руски войски в Америка,това значи ЦЯЛОТО НАТО да го няма,т.е. в цяла Европа и останалите близки до НАТО държави /общо 50 броя/ да не остане камък върху камък,камо ли Дойче Веле да функционира.Не допускаш ли някакси че това е безкрайно по-малко вероятно,отколкото Русия да я няма на Картата?Сигурно ти е кеф да си Идеалист предвид убежденията си,ама по-честичко бъди и Реалист за да не береш излишни Ядове!:)
17:42 28.08.2025
24 Хаджиев
17:44 28.08.2025
25 Единствената цел на
"делото Епщайн", където е сниман с малолетни момичета.
17:49 28.08.2025