Войници по улиците на американски градове: какво цели Тръмп

28 Август, 2025 16:10

По разпореждане на Тръмп във Вашингтон беше разположена Националната гвардия на САЩ. Скоро това може да се случи и в други американски градове.

Войници по улиците на американски градове: какво цели Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Не идвайте в Чикаго", заяви уверено губернаторът на щата Илинойс Джей Би Прицкер, заобиколен от политици, бизнесмени и представители на църквата. Така той отговори на заплахите на Доналд Тръмп да прати Националната гвардия и в столицата на щата заради престъпността там.

Престъпността спада, но според Тръмп там е "кланица"

Плановете на Тръмп са опит за сплашване на политическите противници, каза Прицкер. Чикаго и Илинойс са „сини", т.е. управлявани от демократите. Тръмп заплашва и Балтимор и Ню Йорк с Националната гвардия - други „сини" градове, които имат и чернокожи кметове.

Според местната полиция убийствата в Чикаго са спаднали с 30% в последната година. Тръмп оспорва това и твърди, че там било „кланица". Всеки американски щат има своя Национална гвардия, припомня АРД. Но един закон от 19 век позволява на президента да поеме контрол над нея - например в случай на въстание. Преди повече от две седмици Доналд Тръмп разпореди Националната гвардия на Вашингтон да излезе по улиците на столицата. Тъй като Колумбия не е щат, а федерален окръг, той е подчинен директно на президента. Съществуват обаче съмнения дали действията на Тръмп са били законни.

Жителите на Вашингтон са против разполагане на войници в града

Въпреки че ежедневието продължава да тече общо взето нормално, за Натали Гроувър не е нормално да вижда войници по улиците на града си, казва тя пред Карстен Кюнтоп от АРД. Скорошно проучване сред съгражданите на Гроувър показва, че 80% от гражданите на Вашингтон са против военното присъствие в града им.

В момента около 2 200 представители на Националната гвардия са разположени във Вашингтон. Няколко републикански щата също изпратиха свои войници. Особено около политическия и исторически център - между Капитолия и мемориала на Линкълн - присъствието им е голямо. По принцип обаче точно в тази част на Вашингтон особена престъпност няма.

Войниците се разхождат на малки групи, те са и въоръжени. Изглеждат отегчени, някои поздравяват приятелски или хранят катерици, а туристите си правят селфита с тях, разказва АРД.

Тръмп все повече се меси в политиката на отделните щати

Използването на военните на територията на страната и възлагането им на отговорности, които са присъщи на полицията, е забранено от закон от 1878 г. Идеята за създаването на американските милиции, които по-късно се превръщат в Националната гвардия, е да може да има средство за противопоставяне срещу агресивно федерално правителство.

Именно републиканците винаги са твърдели, че федералните щати трябва да имат колкото се може повече автономна власт, а задача на федералното правителство е да гарантира съхраняването на Съединените щати като федерация.

Тръмп обаче промени това. Той използва властта си, за да се меси в политиките на градове и щати. Според критиците му това е злоупотреба с поста и самовластие. Особени критики в собствените редици обаче не се чуват. Единствено губернаторът на Върмонт Фил Скот, който е републиканец, каза, че отказва да изпрати своите гвардейци във Вашингтон. Подобна стъпка според него не е необходима.

"Така умират демокрациите"

Сега президентът Тръмп иска да направи още една крачка напред. Той разпореди създаването на нова специализирана единица в рамките на Националната гвардия. Тя ще отговаря за „поддържане на сигурността и реда" във Вашингтон. Освен това гвардейци в цялата страна трябва да бъдат в готовност за бърза намеса при граждански безредици.

Ранди Манър, който е бивш заместник-ръководител на Националната гвардия, е шокиран. В интервю за Си Ен Ен той казва, че президентът официално иска да създаде военни части, които да следят американците. Това е „абсолютно нетърпимо", казва той пред медията. Според него това много напомня за събитията в Германия след завземането на властта от нацистите през 1930-те години.

Тъй като окръг Колумбия може да се самоуправлява само в ограничена степен, жителите на Вашингтон нямат особени възможности за отпор. В Чикаго ситуацията вероятно ще бъде по-различна, отбелязва АРД. На митинга там Дик Дърбин, сенатор демократ от Илинойс, призовава за демонстрации. „Така умират демокрациите", каза той. Когато хората не се застъпват за „основните конституционни права и свободи".

Автор: Карстен Кюнтоп (АРД)


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тео

    30 0 Отговор
    Щатите трябва да се разделят окончателно с либерализма и само тогава може да се справят и с престъпността,,🤑

    Коментиран от #2

    16:12 28.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмп цели

    18 0 Отговор
    първо спокойствие, после за тези хора ще има работа, работа и пак работа в мините...

    16:19 28.08.2025

  • 4 Трол

    5 3 Отговор
    Това е настъпление на Конфедерацията срещу Съюза.

    16:23 28.08.2025

  • 5 Величко

    4 10 Отговор
    Е , кое ви учудва , бе хора ... ? Не разбрахте ли , че чичо Дони обича да плаши рибата ...

    16:25 28.08.2025

  • 6 пари няма

    18 3 Отговор
    разпада е в ход

    16:28 28.08.2025

  • 7 гост

    17 1 Отговор
    Тръмп цели ненормалници като този транс и подобните му да не убиват деца, а да бъдат ОЗАПТЕНИ!

    16:28 28.08.2025

  • 8 ко речИ

    21 1 Отговор
    Целта е ясна - прочистване на градовете от престъпни и терористични елементи . Браво на Тръмп , така и трябва да бъде .

    16:28 28.08.2025

  • 9 Вежди

    5 8 Отговор
    Сигурно ще хванат бащата на някаква Саяна с оскубаните вежди.

    16:30 28.08.2025

  • 10 започва

    19 3 Отговор
    Гражданска война в Кравария.

    16:31 28.08.2025

  • 11 Атина Палада

    17 1 Отговор
    Това ще се случи във всички щати,където губернаторите са от демократите. Да не си и помислят да спретват на Тръмп безредици..

    16:34 28.08.2025

  • 12 да да

    15 2 Отговор
    Целта е ясна , просто идва времето на нормалните бели хора в САЩ.

    16:37 28.08.2025

  • 13 Читател

    11 0 Отговор
    Сега ще видят розовите понита кон боб яде ли.

    16:40 28.08.2025

  • 14 целта е свещенна

    12 0 Отговор
    Демократите дълги години пълнеха щатите с криминали и всякакви навлеци от южна Америка , за да гласуват за тях , но вече се свърши с тая либерестийскодемократична наглост - ето това е целта .

    16:41 28.08.2025

  • 15 Розаф Жираф

    4 4 Отговор
    Аз па не мога да реша дали Тъмпоча е "наше момче" или е "агент Краснов".
    Като тече "ша налагам санкциЙ на Русия"- мед ми капе на сърцето. Иде ми да му го засмуча тържествено.
    Като рече "Путин е много, много умен и аз го уважавам", тогава ми иде да му го отхапя ритулано.
    Моля някой колега да ми помогне в тоя казус.

    Коментиран от #19

    16:41 28.08.2025

  • 16 ха-ха

    5 1 Отговор
    Срещу ръжен не се рита , това е положението в Щатите . Демокрация , какво да се прави .

    16:42 28.08.2025

  • 17 е кое не е ясно

    5 1 Отговор
    Демократите са неокомунисти под прикритие , а с такива трябва твърда ръка , таке че целия им контингент от разюздани криминали да бъде озаптен в панделата .

    16:46 28.08.2025

  • 18 жалкаработа

    5 1 Отговор
    А дойче зеле пропаганден машинен , пак някакъв расизъм и черни кметове и се провижда .

    16:50 28.08.2025

  • 19 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Розаф Жираф":

    Проблема не е ,че Путин е умен ,а че нашите евролидери са м.алоумни..Това е проблема .
    Всъщност това го казва Тръмп..
    "Проблема не е ,че Путин е умен,а че нашите (визираше лидерите на съюзниците на САЩ) лидери са г.лупави"!

    16:50 28.08.2025

  • 20 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    На войници и полицаи затова им се плаща добре ,,,,,,,да пазят този който им плаща .кой го е грижа какво иска мнозинството

    16:53 28.08.2025

  • 21 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Когато DW пуснат статия със заглавие за "Руски Войници по улиците на американски градове" тогава нещата ще придобият смисъл.

    Коментиран от #23

    16:57 28.08.2025

  • 22 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор
    До тука прогнозата ми се осъществява Удар по ФЕД Съсредоточаване на военни по големите градове Очаквам горещата фаза около десети септември

    17:37 28.08.2025

  • 23 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    САЩ са Командващите в НАТО и Вноската им в Пакта е 70% от общите пари.За да патрулират Руски войски в Америка,това значи ЦЯЛОТО НАТО да го няма,т.е. в цяла Европа и останалите близки до НАТО държави /общо 50 броя/ да не остане камък върху камък,камо ли Дойче Веле да функционира.Не допускаш ли някакси че това е безкрайно по-малко вероятно,отколкото Русия да я няма на Картата?Сигурно ти е кеф да си Идеалист предвид убежденията си,ама по-честичко бъди и Реалист за да не береш излишни Ядове!:)

    17:42 28.08.2025

  • 24 Хаджиев

    0 1 Отговор
    На джендърите все Тръмп им пречи.

    17:44 28.08.2025

  • 25 Единствената цел на

    0 0 Отговор
    дрътиьо нарцис е, да се спаси от правосъдието и
    "делото Епщайн", където е сниман с малолетни момичета.

    17:49 28.08.2025