Войници по улиците на американски градове: какво цели Тръмп

"Не идвайте в Чикаго", заяви уверено губернаторът на щата Илинойс Джей Би Прицкер, заобиколен от политици, бизнесмени и представители на църквата. Така той отговори на заплахите на Доналд Тръмп да прати Националната гвардия и в столицата на щата заради престъпността там.

Престъпността спада, но според Тръмп там е "кланица"

Плановете на Тръмп са опит за сплашване на политическите противници, каза Прицкер. Чикаго и Илинойс са „сини", т.е. управлявани от демократите. Тръмп заплашва и Балтимор и Ню Йорк с Националната гвардия - други „сини" градове, които имат и чернокожи кметове.

Според местната полиция убийствата в Чикаго са спаднали с 30% в последната година. Тръмп оспорва това и твърди, че там било „кланица". Всеки американски щат има своя Национална гвардия, припомня АРД. Но един закон от 19 век позволява на президента да поеме контрол над нея - например в случай на въстание. Преди повече от две седмици Доналд Тръмп разпореди Националната гвардия на Вашингтон да излезе по улиците на столицата. Тъй като Колумбия не е щат, а федерален окръг, той е подчинен директно на президента. Съществуват обаче съмнения дали действията на Тръмп са били законни.

Жителите на Вашингтон са против разполагане на войници в града

Въпреки че ежедневието продължава да тече общо взето нормално, за Натали Гроувър не е нормално да вижда войници по улиците на града си, казва тя пред Карстен Кюнтоп от АРД. Скорошно проучване сред съгражданите на Гроувър показва, че 80% от гражданите на Вашингтон са против военното присъствие в града им.

В момента около 2 200 представители на Националната гвардия са разположени във Вашингтон. Няколко републикански щата също изпратиха свои войници. Особено около политическия и исторически център - между Капитолия и мемориала на Линкълн - присъствието им е голямо. По принцип обаче точно в тази част на Вашингтон особена престъпност няма.

Войниците се разхождат на малки групи, те са и въоръжени. Изглеждат отегчени, някои поздравяват приятелски или хранят катерици, а туристите си правят селфита с тях, разказва АРД.

Тръмп все повече се меси в политиката на отделните щати

Използването на военните на територията на страната и възлагането им на отговорности, които са присъщи на полицията, е забранено от закон от 1878 г. Идеята за създаването на американските милиции, които по-късно се превръщат в Националната гвардия, е да може да има средство за противопоставяне срещу агресивно федерално правителство.

Именно републиканците винаги са твърдели, че федералните щати трябва да имат колкото се може повече автономна власт, а задача на федералното правителство е да гарантира съхраняването на Съединените щати като федерация.

Тръмп обаче промени това. Той използва властта си, за да се меси в политиките на градове и щати. Според критиците му това е злоупотреба с поста и самовластие. Особени критики в собствените редици обаче не се чуват. Единствено губернаторът на Върмонт Фил Скот, който е републиканец, каза, че отказва да изпрати своите гвардейци във Вашингтон. Подобна стъпка според него не е необходима.

"Така умират демокрациите"

Сега президентът Тръмп иска да направи още една крачка напред. Той разпореди създаването на нова специализирана единица в рамките на Националната гвардия. Тя ще отговаря за „поддържане на сигурността и реда" във Вашингтон. Освен това гвардейци в цялата страна трябва да бъдат в готовност за бърза намеса при граждански безредици.

Ранди Манър, който е бивш заместник-ръководител на Националната гвардия, е шокиран. В интервю за Си Ен Ен той казва, че президентът официално иска да създаде военни части, които да следят американците. Това е „абсолютно нетърпимо", казва той пред медията. Според него това много напомня за събитията в Германия след завземането на властта от нацистите през 1930-те години.

Тъй като окръг Колумбия може да се самоуправлява само в ограничена степен, жителите на Вашингтон нямат особени възможности за отпор. В Чикаго ситуацията вероятно ще бъде по-различна, отбелязва АРД. На митинга там Дик Дърбин, сенатор демократ от Илинойс, призовава за демонстрации. „Така умират демокрациите", каза той. Когато хората не се застъпват за „основните конституционни права и свободи".

Автор: Карстен Кюнтоп (АРД)