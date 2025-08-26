Новини
26 Август, 2025 08:33

Луценко заяви, че политическото желание на цялата руска нация е Украйна да не съществува. И войната ще продължи дори след Путин.

Украински военен: Русия още не е започнала войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия има възможност да развива своя военно-промишлен комплекс и трябва да се подготвим за дългосрочна война. Това заяви украинският военнослужещ и бивш народен депутат Игор Луценко в ефира на Radio NV, предаде агенция УНИАН.

„Най-вероятно ще ни се наложи да се борим доста дълго време. Тоест, виждаме, че тези 3,5 години отлетяха много бързо. Много неща се промениха, но няма край. И няма край, например, на икономическите възможности на Русия да развива военно-промишления си комплекс, да наема наемници и т.н. Тоест, Русия, по същество, все още не е започнала войната. В смисъл, че са направили само един опит за ограничена мобилизация и досега са успели да се справят само с наемници“, каза той.

Следователно, според Луценко, Русия харчи ресурси, за да плати за тази война и да не натоварва собственото си население с никакви мобилизационни задължения.

„Ако нещата продължат така, може би [военните действия] ще продължат десетилетия. Има примери за военни конфликти, които продължават много дълго време“, каза той.

Според него украинците трябва да се адаптират за дълга война, защото военните действия ще продължат. Луценко каза, че войната е политическото желание на цялата руска нация, то ще бъде осъществено от едно или друго правителство, дори не от Путин, а може би дори от неговия наследник.

„Трябва да оцелеем като държава, а не просто да делегираме най-добрите си хора в армията и да чакаме нещо да се случи. Не, имаме нужда от ротация", каза Луценко, според когото Украйна трябва да взима мерки за дългосрочна война, а не за кратка такава.


  • 1 Путин ви разправя, че е СВО

    41 7 Отговор
    Ама разните @%$€@ война, та война....😁

    08:36 26.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Защото

    34 8 Отговор
    не е завършила втората световна!

    08:37 26.08.2025

  • 4 Мефистофел

    41 6 Отговор
    " ... още не е започнала войната ... "

    Нали знаете кога войната е започнала - когато Франция капитулира.

    Коментиран от #35

    08:37 26.08.2025

  • 5 СВО

    5 20 Отговор
    е ГМО......

    08:38 26.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Като сте отворковци,

    28 8 Отговор
    набийте руснаците за ден-два и готово.
    Какво толкова има да му мислите.

    08:39 26.08.2025

  • 8 Сигурно

    4 17 Отговор
    платена реклама....???

    08:40 26.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е да

    39 7 Отговор
    Имате нужда от пълна капитулация! Той, Путин, си го каза, Ние още не сме почнали войната, това си е СВО! Руската армия, воюваща в украйна в само от професионални военни, няма наборници и е не повече от 30 % от цялата армия. Така, че... капитулация!

    Коментиран от #48

    08:43 26.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    6 12 Отговор
    Чифyта и в акъла е чифyт.....
    Изхода от самоубийствения затворен кръг е в Ядрената енергия !!! Запомнете го 😁

    08:43 26.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нищо им няма

    28 7 Отговор
    Щом могат да се блещят и да се зъбят на Дядо Иван да са им яки задддниците.

    08:48 26.08.2025

  • 16 Димитър Георгиев

    11 22 Отговор

    До коментар #10 от "онзи":

    Е ти на това ли се радваш бе непро.ко.псана копейка?Колко трябва да си зле,за да се радваш на руските убийства,всеки ден? Има ли определение за такива като тебе,как мислиш?

    Коментиран от #25, #33, #41

    08:49 26.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И кво спечели

    12 6 Отговор
    покрайна досега…

    08:53 26.08.2025

  • 23 Урсул фон дер Бандер

    15 4 Отговор
    Брей, жълтопаветните ни урсулки, яко се възпалиха...😅😅

    08:54 26.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 кух ,

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "Димитър Георгиев":

    Никой не се интересува от мнението на някой си с трети клас образование ! Наглеждай стадото , писането не е за теб по понятни за медицината причини , но не и за теб !

    Коментиран от #40, #47

    08:54 26.08.2025

  • 26 Блез Паскал

    16 5 Отговор
    Укри, вие все още нищо не знаете!
    Русия все още не е започнала пълномащабна война!
    Молете се Путин да е на власт,
    защото следващият ще бъде като Н@т@нях@!

    08:54 26.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Най-мързеливите

    18 2 Отговор
    Най-мързеливите, най-мрънкащите, най-необичаните от руснаците от много години а и последните години и от всички в Европа са украинците. Които не съгласен да си ги вземи в дома си . Най-вече политиците !

    08:55 26.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тома

    14 2 Отговор
    Ще продължи дълго ако останат украинци на фронта а както знаем там много бързо изчезват

    08:56 26.08.2025

  • 31 На тези думи

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Дори и копейките се спукват от смях.

    08:56 26.08.2025

  • 32 55555

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Шъ Шъ.!!!!!

    08:56 26.08.2025

  • 33 онзи

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Димитър Георгиев":

    А на паяжините на урките ли да се радвам ,бе , мой , ?! Ти добре ли си или напротив ?!

    Коментиран от #66

    08:56 26.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хохо Бохо

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мефистофел":

    И винаги започва с нападение на Полша

    08:57 26.08.2025

  • 36 ТАС

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "Димо":

    Руската империя на злото - сигурен ли си, че е така.
    Да това е обявено и се крещи по-по цялата преса.

    Но след войната в Ирак не съм сигурен коя е изобщо е империята на злото.

    За мен истински империи на злото са империите на алчността, кои са те можеш да се сетиш сам.

    08:57 26.08.2025

  • 37 Който не умее

    12 0 Отговор
    да целува ръка, целува дyпe.

    08:58 26.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ха-ха-ха

    2 4 Отговор
    Правилно, за нея тая война вече приключи.

    08:58 26.08.2025

  • 40 А бе празен

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "кух ,":

    В кой клас беше когато те изпъдиха от училище?

    08:59 26.08.2025

  • 41 Доротея

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Димитър Георгиев":

    Ехххх Диди ,Диди ,небинарно добро същество защо е този груб език ,мило ?

    Коментиран от #57

    08:59 26.08.2025

  • 42 факт 2..

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    Стига квича..коледа е далече

    Коментиран от #77

    09:00 26.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Димитър Георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "кух ,":

    Никой не ме нарича кух !Викат ми Диди ,а моят партньор мило ме нарича Доротея .

    09:02 26.08.2025

  • 48 Къде е редовната руска армия?

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Е да":

    Ами при Кобзон разбира се.

    09:02 26.08.2025

  • 49 Кирилов

    1 1 Отговор
    До края на тази година 1917-та ще настъпи и този път сталин няма да има.

    09:03 26.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Сульоооо":

    Хубав Ник си си избрал !

    09:04 26.08.2025

  • 52 Ауууу,колко страшно ще стане...!

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Сульоооо":

    Ако видите ли-НАТО,се включило във войната...?!
    Представям си нашата-БГ-войска с двата ,,Ф"-16 ...!
    Всъщност за вторият,така и не стана ясно-тук ли е,или още пътува...?!

    09:04 26.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Българин

    5 9 Отговор

    До коментар #38 от "мошЕто":

    Ако НАТО мигне от русия няма да остане много.

    Коментиран от #59, #68, #72

    09:04 26.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Пульооооо

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Сульо":

    Еееех, не ти е лесно...

    09:05 26.08.2025

  • 57 Съвет

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Доротея":

    Гледай си недоносчето.у вас.

    Коментиран от #62

    09:06 26.08.2025

  • 58 Гай Турий

    9 1 Отговор
    Да, само че войната сега рязко ще се наклони срещу украбандеровската власт и ВСУ, ще започнат големи пробиви и образуване на "чували" на цели области. Бандерите ще рухнат лавинообразно. Руснаците ще преминат Днепър на юг и ще завладеят Николаев и Одеса. Без тяхното овладяване никога няма да има мир и защита на Крим. Укра трябва да си остане, ако изобщо остане нещо, както е било при Богдан - сухоземна област Кара Саклан.

    Коментиран от #63

    09:06 26.08.2025

  • 59 Луганск

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    А ако аз прррр днаа,ти ще припаднеш .

    09:06 26.08.2025

  • 60 Най-много се изложиха-

    11 0 Отговор

    До коментар #38 от "мошЕто":

    Прехвалените чудеса на военната техника-,,Ф"-16 и танковете-,,Абрамс"...!
    Уж щяха да обръщат хода на войната,пък то се оказа на практика,че за нищо не стават...- ,,гола вода"...!

    09:07 26.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Доротея

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Съвет":

    Ееее не с рогата Диди,нали си добринко .

    09:07 26.08.2025

  • 63 Тихо пръдльо!

    0 4 Отговор

    До коментар #58 от "Гай Турий":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #74

    09:08 26.08.2025

  • 64 россиян..

    5 0 Отговор
    Чакаме още две седмици..ако урсулците не менкат зеленио гном с изтекла годност и не го пратат на бунището-почваме го със песента огинь и дим..

    09:08 26.08.2025

  • 65 Ъъъъъъъъъ

    4 1 Отговор
    Вместо да пишете глупости по форумите, вземете наблегнете на руския, че ще ви трябва.

    09:09 26.08.2025

  • 66 Димитър Георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "онзи":

    Копейките са морално и умствено осакатени индивиди! И много,ама много неграмотни!

    Коментиран от #71, #75

    09:09 26.08.2025

  • 67 Избивате се православни с/у православни

    3 3 Отговор
    Спрете се, бе, военния Игор Луценко.
    ОТ ЕГОИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ИЗГОДА ЗА ПАРИ И ЗАБОГАТЯВАНЕ
    ще си затриете населението и две православни славянски държави
    за кеф на враговете на Православието и на Славянството.

    На кого още не е ясно, че главният интригант за войната е втората родина
    на журналиста бивш премиер Борис Джонсън?
    Спрете и се вразумете да умирате за антиправославни интереси!

    Вашият висш политик АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ сподели истината, че
    ПУТИН СЧИТА УКРАИНЦИТЕ ЗА СВОИ И ВИ ЩАДИ,
    иначе досега с военните действия да ви е приключил като държава.
    Бжежински, казал на експремиера ви Витолд Фокин през 90-години,
    че до 2030 година жителите на Украйна трябва да станат 20 милиона!
    При 51 милиона население на Украйна през 1991 г.!

    Чудовища нечовеци обезумели от алчност и омраза разделят хората
    на важни и на НЕ важни, това нормално ли е?
    И колко трябва да си сребролюбец, че да вземеш чужди нечисти пари
    за да погубваш народа и държавата си, а?!

    Коментиран от #82

    09:10 26.08.2025

  • 68 онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    Вицът на Деня ! Браво , успя да ме развеселиш ....

    09:11 26.08.2025

  • 69 Военен

    2 2 Отговор
    Войната свършва тази година със сигурност. Путлер ще бъде свален от или убит.

    Коментиран от #76

    09:11 26.08.2025

  • 70 Копейка

    2 1 Отговор
    На нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #78

    09:12 26.08.2025

  • 71 онзи

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Димитър Георгиев":

    Ееееех Диди ,Диди ,дядо ти Димитър сигурно в гроба се обръща ,като гледа какво гее. йче си станал .

    09:12 26.08.2025

  • 72 Това е безспорен

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    Факт.

    09:12 26.08.2025

  • 73 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Казвали сме ма че пофториме : единствено предназначение на татароменгяните е да има некой по кофти матреал од фатмашкиа деа! А па од них по зле е само наведенашкио пемберушко- фатмашки матреал! Внетен ли сме?

    09:13 26.08.2025

  • 74 Баба ти

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тихо пръдльо!":

    Размазан импотентен боклук си!

    09:13 26.08.2025

  • 75 димчУ ,

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Димитър Георгиев":

    мама , наблегни на храната и не забравяй хаповете , че ще става и по-зле от сега !

    Коментиран от #80

    09:13 26.08.2025

  • 76 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Военен":

    Къв военен си бе бъхх льоо ,от тук те виждам как обикаляш кофите .

    09:14 26.08.2025

  • 77 Факт

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "факт 2..":

    Границите на Русия свършват там, където й ударят шамар.
    Иначе не става.
    Ако руснаците започнат да се гордеят с Невски, Суворов и Жуков, значи скоро ще нападнат някого.
    Ако руснаците започнат да се гордеят с Пушкин и Чайковски, значи някой им е ударил шамар.
    Ето я цялата тайна на руската душа.

    Коментиран от #83, #86

    09:14 26.08.2025

  • 78 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Копейка":

    че и по-проЗСт ще ставаш ! Това малка далавера ли е ?!

    09:14 26.08.2025

  • 79 Злобното Джуджи

    1 3 Отговор
    "...Русия още не е започнала войната..."

    Ако Русия загуби 400 000 войника и 90% от наследената съветска техника сега, колко ли ще загуби ако почне пълноценна война и големия въпрос е Има ли потенциал да започне такава ?

    09:15 26.08.2025

  • 80 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "димчУ ,":

    Напоследък не ползвам хапове ,че ми дразнят стомаха ,а само ректауни свещички и не съм димчу а Диди !

    09:15 26.08.2025

  • 81 Не си чешете езиците!

    4 2 Отговор
    Ами послушайте човекът-реалист-Украинският военен от фронта :
    ,,Русия още не е започнала войната.. !"
    Това сега е само ,,загрявка" на Русия,само прелюдия към истинската война...!
    Така,че най-разумно е да се послуша мъдрият светец-Папата-
    ,,Бялото знаме"...!
    Докато е време...!

    09:16 26.08.2025

  • 82 Православна България взе 6 млрд.лв.

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Избивате се православни с/у православни":

    Като участва в подкрепата с военна помощ при
    избиването на православното население в Украйна, факт!
    ЧОВЕКОЛЮБИВИТЕ ПОЛИТИЦИ ПОДКРЕПИХА
    ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРИЯ ДА ПРОДАДЕ
    СНАРЯДИ БОЕПРИПАСИ ЗА 6 МЛРД.ЛВ.
    на православна Украйна за да се убива с православна Русия!
    Вечно презрение и позор за угаждащите на антиправославните интереси.

    09:16 26.08.2025

  • 83 оли ,

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Факт":

    Взимай мерки с докторите , че нещата при теб отиват на зле ! Дефицитите са нелечими , защото са по рождение !

    09:16 26.08.2025

  • 84 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    09:17 26.08.2025

  • 85 Делю Хайдутин

    0 0 Отговор
    Четвърта година меся погачи и вися като соппол на Дунав.Кьорав ватн1к не видях.Ще си омеся и главата.

    09:18 26.08.2025

  • 86 Баш-Факт!

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Факт":

    В момента Руснаците се гордеят с Путин!

    09:18 26.08.2025

