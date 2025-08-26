Украински военен: Русия още не е започнала войната

Русия има възможност да развива своя военно-промишлен комплекс и трябва да се подготвим за дългосрочна война. Това заяви украинският военнослужещ и бивш народен депутат Игор Луценко в ефира на Radio NV, предаде агенция УНИАН.
„Най-вероятно ще ни се наложи да се борим доста дълго време. Тоест, виждаме, че тези 3,5 години отлетяха много бързо. Много неща се промениха, но няма край. И няма край, например, на икономическите възможности на Русия да развива военно-промишления си комплекс, да наема наемници и т.н. Тоест, Русия, по същество, все още не е започнала войната. В смисъл, че са направили само един опит за ограничена мобилизация и досега са успели да се справят само с наемници“, каза той.
Следователно, според Луценко, Русия харчи ресурси, за да плати за тази война и да не натоварва собственото си население с никакви мобилизационни задължения.
„Ако нещата продължат така, може би [военните действия] ще продължат десетилетия. Има примери за военни конфликти, които продължават много дълго време“, каза той.
Според него украинците трябва да се адаптират за дълга война, защото военните действия ще продължат. Луценко каза, че войната е политическото желание на цялата руска нация, то ще бъде осъществено от едно или друго правителство, дори не от Путин, а може би дори от неговия наследник.
„Трябва да оцелеем като държава, а не просто да делегираме най-добрите си хора в армията и да чакаме нещо да се случи. Не, имаме нужда от ротация", каза Луценко, според когото Украйна трябва да взима мерки за дългосрочна война, а не за кратка такава.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин ви разправя, че е СВО
08:36 26.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Защото
08:37 26.08.2025
4 Мефистофел
Нали знаете кога войната е започнала - когато Франция капитулира.
Коментиран от #35
08:37 26.08.2025
5 СВО
08:38 26.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Като сте отворковци,
Какво толкова има да му мислите.
08:39 26.08.2025
8 Сигурно
08:40 26.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Е да
Коментиран от #48
08:43 26.08.2025
13 Злобното Джуджи
Изхода от самоубийствения затворен кръг е в Ядрената енергия !!! Запомнете го 😁
08:43 26.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Нищо им няма
08:48 26.08.2025
16 Димитър Георгиев
До коментар #10 от "онзи":Е ти на това ли се радваш бе непро.ко.псана копейка?Колко трябва да си зле,за да се радваш на руските убийства,всеки ден? Има ли определение за такива като тебе,как мислиш?
Коментиран от #25, #33, #41
08:49 26.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 И кво спечели
08:53 26.08.2025
23 Урсул фон дер Бандер
08:54 26.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 кух ,
До коментар #16 от "Димитър Георгиев":Никой не се интересува от мнението на някой си с трети клас образование ! Наглеждай стадото , писането не е за теб по понятни за медицината причини , но не и за теб !
Коментиран от #40, #47
08:54 26.08.2025
26 Блез Паскал
Русия все още не е започнала пълномащабна война!
Молете се Путин да е на власт,
защото следващият ще бъде като Н@т@нях@!
08:54 26.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Най-мързеливите
08:55 26.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тома
08:56 26.08.2025
31 На тези думи
До коментар #2 от "Пич":Дори и копейките се спукват от смях.
08:56 26.08.2025
32 55555
До коментар #2 от "Пич":Шъ Шъ.!!!!!
08:56 26.08.2025
33 онзи
До коментар #16 от "Димитър Георгиев":А на паяжините на урките ли да се радвам ,бе , мой , ?! Ти добре ли си или напротив ?!
Коментиран от #66
08:56 26.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Мефистофел":И винаги започва с нападение на Полша
08:57 26.08.2025
36 ТАС
До коментар #14 от "Димо":Руската империя на злото - сигурен ли си, че е така.
Да това е обявено и се крещи по-по цялата преса.
Но след войната в Ирак не съм сигурен коя е изобщо е империята на злото.
За мен истински империи на злото са империите на алчността, кои са те можеш да се сетиш сам.
08:57 26.08.2025
37 Който не умее
08:58 26.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ха-ха-ха
08:58 26.08.2025
40 А бе празен
До коментар #25 от "кух ,":В кой клас беше когато те изпъдиха от училище?
08:59 26.08.2025
41 Доротея
До коментар #16 от "Димитър Георгиев":Ехххх Диди ,Диди ,небинарно добро същество защо е този груб език ,мило ?
Коментиран от #57
08:59 26.08.2025
42 факт 2..
До коментар #17 от "Факт":Стига квича..коледа е далече
Коментиран от #77
09:00 26.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Димитър Георгиев
До коментар #25 от "кух ,":Никой не ме нарича кух !Викат ми Диди ,а моят партньор мило ме нарича Доротея .
09:02 26.08.2025
48 Къде е редовната руска армия?
До коментар #12 от "Е да":Ами при Кобзон разбира се.
09:02 26.08.2025
49 Кирилов
09:03 26.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Пич
До коментар #27 от "Сульоооо":Хубав Ник си си избрал !
09:04 26.08.2025
52 Ауууу,колко страшно ще стане...!
До коментар #27 от "Сульоооо":Ако видите ли-НАТО,се включило във войната...?!
Представям си нашата-БГ-войска с двата ,,Ф"-16 ...!
Всъщност за вторият,така и не стана ясно-тук ли е,или още пътува...?!
09:04 26.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Българин
До коментар #38 от "мошЕто":Ако НАТО мигне от русия няма да остане много.
Коментиран от #59, #68, #72
09:04 26.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Пульооооо
До коментар #43 от "Сульо":Еееех, не ти е лесно...
09:05 26.08.2025
57 Съвет
До коментар #41 от "Доротея":Гледай си недоносчето.у вас.
Коментиран от #62
09:06 26.08.2025
58 Гай Турий
Коментиран от #63
09:06 26.08.2025
59 Луганск
До коментар #54 от "Българин":А ако аз прррр днаа,ти ще припаднеш .
09:06 26.08.2025
60 Най-много се изложиха-
До коментар #38 от "мошЕто":Прехвалените чудеса на военната техника-,,Ф"-16 и танковете-,,Абрамс"...!
Уж щяха да обръщат хода на войната,пък то се оказа на практика,че за нищо не стават...- ,,гола вода"...!
09:07 26.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Доротея
До коментар #57 от "Съвет":Ееее не с рогата Диди,нали си добринко .
09:07 26.08.2025
63 Тихо пръдльо!
До коментар #58 от "Гай Турий":Некомпетентен си.
Коментиран от #74
09:08 26.08.2025
64 россиян..
09:08 26.08.2025
65 Ъъъъъъъъъ
09:09 26.08.2025
66 Димитър Георгиев
До коментар #33 от "онзи":Копейките са морално и умствено осакатени индивиди! И много,ама много неграмотни!
Коментиран от #71, #75
09:09 26.08.2025
67 Избивате се православни с/у православни
ОТ ЕГОИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ИЗГОДА ЗА ПАРИ И ЗАБОГАТЯВАНЕ
ще си затриете населението и две православни славянски държави
за кеф на враговете на Православието и на Славянството.
На кого още не е ясно, че главният интригант за войната е втората родина
на журналиста бивш премиер Борис Джонсън?
Спрете и се вразумете да умирате за антиправославни интереси!
Вашият висш политик АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ сподели истината, че
ПУТИН СЧИТА УКРАИНЦИТЕ ЗА СВОИ И ВИ ЩАДИ,
иначе досега с военните действия да ви е приключил като държава.
Бжежински, казал на експремиера ви Витолд Фокин през 90-години,
че до 2030 година жителите на Украйна трябва да станат 20 милиона!
При 51 милиона население на Украйна през 1991 г.!
Чудовища нечовеци обезумели от алчност и омраза разделят хората
на важни и на НЕ важни, това нормално ли е?
И колко трябва да си сребролюбец, че да вземеш чужди нечисти пари
за да погубваш народа и държавата си, а?!
Коментиран от #82
09:10 26.08.2025
68 онзи
До коментар #54 от "Българин":Вицът на Деня ! Браво , успя да ме развеселиш ....
09:11 26.08.2025
69 Военен
Коментиран от #76
09:11 26.08.2025
70 Копейка
Коментиран от #78
09:12 26.08.2025
71 онзи
До коментар #66 от "Димитър Георгиев":Ееееех Диди ,Диди ,дядо ти Димитър сигурно в гроба се обръща ,като гледа какво гее. йче си станал .
09:12 26.08.2025
72 Това е безспорен
До коментар #54 от "Българин":Факт.
09:12 26.08.2025
73 Архимандрисандрит Бибиян
09:13 26.08.2025
74 Баба ти
До коментар #63 от "Тихо пръдльо!":Размазан импотентен боклук си!
09:13 26.08.2025
75 димчУ ,
До коментар #66 от "Димитър Георгиев":мама , наблегни на храната и не забравяй хаповете , че ще става и по-зле от сега !
Коментиран от #80
09:13 26.08.2025
76 Димитър Георгиев
До коментар #69 от "Военен":Къв военен си бе бъхх льоо ,от тук те виждам как обикаляш кофите .
09:14 26.08.2025
77 Факт
До коментар #42 от "факт 2..":Границите на Русия свършват там, където й ударят шамар.
Иначе не става.
Ако руснаците започнат да се гордеят с Невски, Суворов и Жуков, значи скоро ще нападнат някого.
Ако руснаците започнат да се гордеят с Пушкин и Чайковски, значи някой им е ударил шамар.
Ето я цялата тайна на руската душа.
Коментиран от #83, #86
09:14 26.08.2025
78 ха-ха
До коментар #70 от "Копейка":че и по-проЗСт ще ставаш ! Това малка далавера ли е ?!
09:14 26.08.2025
79 Злобното Джуджи
Ако Русия загуби 400 000 войника и 90% от наследената съветска техника сега, колко ли ще загуби ако почне пълноценна война и големия въпрос е Има ли потенциал да започне такава ?
09:15 26.08.2025
80 Димитър Георгиев
До коментар #75 от "димчУ ,":Напоследък не ползвам хапове ,че ми дразнят стомаха ,а само ректауни свещички и не съм димчу а Диди !
09:15 26.08.2025
81 Не си чешете езиците!
,,Русия още не е започнала войната.. !"
Това сега е само ,,загрявка" на Русия,само прелюдия към истинската война...!
Така,че най-разумно е да се послуша мъдрият светец-Папата-
,,Бялото знаме"...!
Докато е време...!
09:16 26.08.2025
82 Православна България взе 6 млрд.лв.
До коментар #67 от "Избивате се православни с/у православни":Като участва в подкрепата с военна помощ при
избиването на православното население в Украйна, факт!
ЧОВЕКОЛЮБИВИТЕ ПОЛИТИЦИ ПОДКРЕПИХА
ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРИЯ ДА ПРОДАДЕ
СНАРЯДИ БОЕПРИПАСИ ЗА 6 МЛРД.ЛВ.
на православна Украйна за да се убива с православна Русия!
Вечно презрение и позор за угаждащите на антиправославните интереси.
09:16 26.08.2025
83 оли ,
До коментар #77 от "Факт":Взимай мерки с докторите , че нещата при теб отиват на зле ! Дефицитите са нелечими , защото са по рождение !
09:16 26.08.2025
84 Архимандрисандрит Бибиян
09:17 26.08.2025
85 Делю Хайдутин
09:18 26.08.2025
86 Баш-Факт!
До коментар #77 от "Факт":В момента Руснаците се гордеят с Путин!
09:18 26.08.2025