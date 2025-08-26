Украински военен: Русия още не е започнала войната

Русия има възможност да развива своя военно-промишлен комплекс и трябва да се подготвим за дългосрочна война. Това заяви украинският военнослужещ и бивш народен депутат Игор Луценко в ефира на Radio NV, предаде агенция УНИАН.

„Най-вероятно ще ни се наложи да се борим доста дълго време. Тоест, виждаме, че тези 3,5 години отлетяха много бързо. Много неща се промениха, но няма край. И няма край, например, на икономическите възможности на Русия да развива военно-промишления си комплекс, да наема наемници и т.н. Тоест, Русия, по същество, все още не е започнала войната. В смисъл, че са направили само един опит за ограничена мобилизация и досега са успели да се справят само с наемници“, каза той.

Следователно, според Луценко, Русия харчи ресурси, за да плати за тази война и да не натоварва собственото си население с никакви мобилизационни задължения.

„Ако нещата продължат така, може би [военните действия] ще продължат десетилетия. Има примери за военни конфликти, които продължават много дълго време“, каза той.

Според него украинците трябва да се адаптират за дълга война, защото военните действия ще продължат. Луценко каза, че войната е политическото желание на цялата руска нация, то ще бъде осъществено от едно или друго правителство, дори не от Путин, а може би дори от неговия наследник.

„Трябва да оцелеем като държава, а не просто да делегираме най-добрите си хора в армията и да чакаме нещо да се случи. Не, имаме нужда от ротация", каза Луценко, според когото Украйна трябва да взима мерки за дългосрочна война, а не за кратка такава.