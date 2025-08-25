Генералният щаб на Израел: Има сделка на масата, сега всичко е в ръцете на Нетаняху

Началникът на израелския Генерален щаб Еял Замир засили предупрежденията си относно планираното превземане на град Газа, призовавайки премиера Бенямин Нетаняху да приеме предложението за прекратяване на огъня, за да бъдат освободени останалите заложници, предаде ДПА, като цитира израелски медии, съобщи БТА.

"Има сделка на масата, това е подобрената сделка на Уиткоф, трябва да я приемем", цитира израелският Канал 13 Замир, който се е обърнал към командирите по време на посещение в военноморска база в Хайфа.

Висшият военен визира предложение, договорено по-рано от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, което предвижда 60-дневно примирие, по време на което 10 живи заложници ще бъдат освободени в замяна на палестински затворници.

"Армията е създала условията за сделка за заложниците, сега всичко е в ръцете на Нетаняху", добави Замир.

Той повтори опасенията си, че планираното превземане на град Газа ще застраши живота на останалите 20 заложници, за които се смята, че все още са живи, като се предполага, че някои от тях се държат в големия мегаполис. Той предупреди, че бойци от палестинската ислямистка групировка "Хамас" може да убият заложниците или "да се самоубият заедно с тях".

В официалното си изявление за посещението израелските въоръжени сили цитираха само думите на Замир, че армията е създала условия за освобождаването на заложниците чрез военен натиск, отбелязва ДПА.

В същото време здравните власти на Газа съобщиха, че при израелски въздушен удар, засегнал четвъртия етаж на главната болница в южната част на палестинския анклав са били убито най-малко осем души, предаде Асошиейтед прес. Жертвите на четвъртия етаж на болницата "Насер" са загинали при двойна атака, при която първо е ударила една ракета, а след това, малко по-късно, когато са пристигнали спасителните екипи, е ударила и втора, съобщи министерството.

Болницата "Насер" в Хан Юнис, най-голямата в южната част на Газа, е издържала на нападения и бомбардировки през 22-те месеца на войната, но според официални представители страда от критичен недостиг на материали и персонал.