Генералният секретар на ООН описа ситуацията в Газа като "провал на човечеството"

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш описа ситуацията в ивицата Газа като "бедствие, причинено от човека", след като международната система за продоволствена сигурност за първи път официално обяви разпространението на глад в части от палестинския анклав, предаде ДПА, съобщи БТА.

В доклада, публикуван днес от Интегрираната система за класификация на фазите на продоволствената сигурност, се казва, че има "убедителни доказателства", че в район на ивицата Газа, който включва и град Газа, от 15 август насам се разпространява глад. Израел категорично отхвърли неговата достоверност.

В отговор на този доклад Гутериш описа в социалната мрежа "Екс" условията в анклава като "живот в ада".

Той подчерта, че ситуацията "не е загадка", а "причинено от човека бедствие, морално обвинение и провал на самото човечество".

Генералният секретар на ООН каза също, че окупационната власт има задължения съгласно международното право да гарантира доставките на храна и медикаменти.

"Не можем да позволим тази ситуация да продължава безнаказано", добави той.

Днешният доклад бе публикуван на фона на настъплението на израелската армия към град Газа в рамките на новата инициатива за превземане на най-големия град в анклава с цел да бъдат унищожени остатъците от палестинската екстремистка групировка "Хамас".

Последната кампания предизвика опасения за нови страдания на цивилното население, докато хуманитарните организации предупреждават за катастрофален недостиг на храна.

Израел наложи почти пълна блокада над доставките на хуманитарна помощ по-рано тази година. Изправен пред критики от страна на международната общност, той частично отмени блокадата по-рано този месец, като позволи камиони с ограничено количество хуманитарна помощ да влязат в ивицата Газа, въпреки че хуманитарните организации заявиха, че количеството не е достатъчно, за да предотврати глада.

Гутериш повтори и искането си за незабавно прекратяване на огъня в ивицата Газа, освобождаване на заложниците и пълен достъп на палестинското население до хуманитарната помощ.