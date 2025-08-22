Новини
Генералният секретар на ООН описа ситуацията в Газа като "провал на човечеството"

22 Август, 2025 16:35

Гутериш каза също, че окупационната власт има задължения съгласно международното право да гарантира доставките на храна и медикаменти

Генералният секретар на ООН описа ситуацията в Газа като "провал на човечеството" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш описа ситуацията в ивицата Газа като "бедствие, причинено от човека", след като международната система за продоволствена сигурност за първи път официално обяви разпространението на глад в части от палестинския анклав, предаде ДПА, съобщи БТА.

В доклада, публикуван днес от Интегрираната система за класификация на фазите на продоволствената сигурност, се казва, че има "убедителни доказателства", че в район на ивицата Газа, който включва и град Газа, от 15 август насам се разпространява глад. Израел категорично отхвърли неговата достоверност.

В отговор на този доклад Гутериш описа в социалната мрежа "Екс" условията в анклава като "живот в ада".

Той подчерта, че ситуацията "не е загадка", а "причинено от човека бедствие, морално обвинение и провал на самото човечество".

Генералният секретар на ООН каза също, че окупационната власт има задължения съгласно международното право да гарантира доставките на храна и медикаменти.

"Не можем да позволим тази ситуация да продължава безнаказано", добави той.

Днешният доклад бе публикуван на фона на настъплението на израелската армия към град Газа в рамките на новата инициатива за превземане на най-големия град в анклава с цел да бъдат унищожени остатъците от палестинската екстремистка групировка "Хамас".

Последната кампания предизвика опасения за нови страдания на цивилното население, докато хуманитарните организации предупреждават за катастрофален недостиг на храна.

Израел наложи почти пълна блокада над доставките на хуманитарна помощ по-рано тази година. Изправен пред критики от страна на международната общност, той частично отмени блокадата по-рано този месец, като позволи камиони с ограничено количество хуманитарна помощ да влязат в ивицата Газа, въпреки че хуманитарните организации заявиха, че количеството не е достатъчно, за да предотврати глада.

Гутериш повтори и искането си за незабавно прекратяване на огъня в ивицата Газа, освобождаване на заложниците и пълен достъп на палестинското население до хуманитарната помощ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    8 2 Отговор
    ама евреите не са ора

    16:37 22.08.2025

  • 2 какво човечество ?

    5 1 Отговор
    всичкилайна ги джуркат евреите и мюсюлманите на второ място

    16:39 22.08.2025

  • 3 Гост

    4 6 Отговор
    Орева лаАлата тоя русофил Гутериш, като не могат нищо да направят да го закриват стига лапкаха космически заплати за празни приказки.

    16:40 22.08.2025

  • 4 Анонимен

    5 1 Отговор
    ООН да слага сините каски по границата и всеки да си седи в неговата държава.

    Коментиран от #5

    16:42 22.08.2025

  • 5 Добре де

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Защо не сложиха между Украйна и Русия ?

    16:44 22.08.2025

  • 6 Бла-бла-бла...

    4 1 Отговор
    И нищо конкретно.

    На Русия налагани санкции от сулю и пулю за предполагаеми престъпления, а на Израел кога за геноцида на палестинския народ ?
    Докато съществува двоен аршин светът ще продължи да се самоунищожава.
    Краят наближава

    Коментиран от #8

    16:47 22.08.2025

  • 7 604

    1 1 Отговор
    Да бе....провала е на точно определени....язи ко съм крив...мамту ви долну

    16:47 22.08.2025

  • 8 Какви санкции бе

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бла-бла-бла...":

    Те тези сакнции на Русия ние евреите й ги налагаме ахахаха

    16:49 22.08.2025

  • 9 ФЕЙК - либераст

    2 0 Отговор
    Ама някой да не си помисли, че НатаняхУ и еврейската държава са виновни за провала на човечеството! Сакън!

    16:52 22.08.2025

  • 11 гост- историята се повтаря

    1 0 Отговор
    Вижте снимки от разрушенията в Берлин, Дрезден, Хамбург и Лондон по време на Втората световна!

    16:58 22.08.2025

  • 12 Най-точното описание!

    1 0 Отговор
    И ние за съжаление отново сме на грешната страна.

    17:01 22.08.2025