Новини
Свят »
Турция »
Нетаняху за първи път призна геноцида над арменците в Османската империя, Турция отговори

Нетаняху за първи път призна геноцида над арменците в Османската империя, Турция отговори

27 Август, 2025 18:11 835 23

  • бенямин нетаняху-
  • арменци-
  • геноцид-
  • израел-
  • турция-
  • османска империя

Изявлението на Нетаняху относно събитията от 1915 г. е опит за експлоатация на болезнените събития от миналото по политически причини, обяви Анкара

Нетаняху за първи път призна геноцида над арменците в Османската империя, Турция отговори - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция определи позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, с която признава избиването на арменци в Османската империя по време на Първата световна война за геноцид, като опит за експлоатация по политически причини на болезнени събития от миналото. Позицията беше публикувана на официалния сайт на Министерството на външните работи в Турция. В нея случаят е наречен „събитията от 1915 г.“, предаде БТА.

„Изявлението на Нетаняху относно събитията от 1915 г. е опит за експлоатация на болезнените събития от миналото по политически причини“, пише в документа.

Институцията вижда в реакцията на израелския премиер опит по този начин да бъде потулено извършеното от Израел в Газа.

„Нетаняху, който ще бъде съден за участието си в геноцида срещу палестинския народ, се опитва да прикрие престъпленията, които той и неговото правителство извършиха“, се казва в позицията на Турция.

Страната осъжда и отхвърля признаването на арменския геноцид, определяйки го като несъвместимо с историческите и правните факти.

Според Ереван между 1915 и 1916 г. са загинали до 1,5 милиона души, на фона на репресиите на османските власти срещу арменското християнско малцинство, смятано от тях за проруско и нелоялно към Османската империя. Турция като наследник на Османската империя не признава тези събития за геноцид, оценява броя на загиналите арменци на 300 000 до 500 000 души и твърди, че също толкова турци са загинали в размириците, след като много арменци са застанали на страната на руските сили.

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху за първи път изрично заяви, че признава избиването на арменци в Османската империя по време на Първата световна война за геноцид, съобщават израелски медии.

Той направи това в подкаста на журналиста Патрик Бет-Давид във вторник, пише „Джерузалем пост“.

Бет-Давид попита Нетаняху защо Израел се колебае да признае избиването на арменци, асирийци и гърци в Османската империя в периода 1915 – 1917 г. за геноцид при положение, че светът признава Холокоста срещу евреите.

В отговор израелският премиер съобщи, че наскоро Кнесетът е приел решение, с което признава събитията в Османската империя за геноцид. Когато журналистът обаче настоя за личното му признаване, Нетаняху отговори: „Току-що го направих“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой го гони склероза май

    8 2 Отговор
    Тая статия вече я пуснахме.

    18:16 27.08.2025

  • 2 Първата световна война

    9 7 Отговор
    Е била отдавна. По важно сега е геноцида на Израел да осъдим

    Коментиран от #7

    18:18 27.08.2025

  • 3 Стенли

    11 10 Отговор
    Макар че на съвестта на Нетаняху тежат много убийства на жени и деца па и невинни мъже в случая съм съгласен с него това истина че е било геноцид а избиването на толкова много българи и прогонването им от Беломорска Тракия кога ще се признае за геноцид включително и за Гърция говоря не само за османската империя и гърците много жестоко отношение са имали към българите

    Коментиран от #9, #16

    18:19 27.08.2025

  • 4 То това хубаво

    8 1 Отговор
    Но по време на Първата световна война, израелци е имало само на Марс нали?

    18:23 27.08.2025

  • 5 Ъхъъъъъ ...

    2 3 Отговор
    А Според Ереван между 1915 и 1916 г. от тези загинали до 1,5 милиона души колко точно са убити от предтечите на съвремените азербайджанци ми е въпроса ? То така като се обвинява Османската империя може и българите някой в Израел да обвини

    Коментиран от #21

    18:28 27.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 един

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Първата световна война":

    А престъпленията на Хамас, които започнаха войната осъдихме ли.

    18:31 27.08.2025

  • 8 Гръч

    5 1 Отговор
    Русия трябва да затрупа с орешници цяла Турция да се затрие семката поробителска

    18:31 27.08.2025

  • 9 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Същото си помислих и аз.... А 500 -годишния геноцид към българското население от страна на османската империя кой ще го осъди..... Да не говоря за съвременния геноцид на управляващите към българското население живеещо в бг територията....

    18:36 27.08.2025

  • 10 Новата стратегия на нацистки Израел

    3 1 Отговор
    Е не да отрича очевидното а да маниполира и прави аналогии за да получи оправдание на престъпленията си . Има една статия на Санд ......не трябва да се пазим от аналогии, остава да можем да разглеждаме ционизма като една от крайните форми на национализъм по подобие на Хердер. Ако сравнението с фашизма и нацизма представлява проблем, въпреки това можем да отбележим приликите между тези три крайни форми, които възвеличават нацията, и можем да се позовем на фразата на Бен Гурион, цитирана в епиграфа. Следователно въпросът е по-малко да се каже дали Израел е фашистка държава или е в процес на фашизация, а да се отбележи какво в ционизма наподобява фашизма и нацизма....

    18:36 27.08.2025

  • 11 Новата стратегия на нацистки Израел

    2 1 Отговор
    Когато говорим за апартейда, трябва да подчертаем разликата с апартейда в Южна Африка. Последният беше апартейд на господство, като белите искаха да доминират над чернокожите, за да ги експлоатират по-добре. Израелският апартейд има за цел да принуди палестинците, независимо дали имат израелско гражданство или не, в крайна сметка да напуснат Палестина, за да направят път на изключително еврейско население. В този смисъл, както чрез позоваването си на историята, така и чрез политиката на етническо прочистване и апартейда, ционизмът има сходства с другите две крайни форми на национализъм. Да се ​​каже или откаже да се каже, че Държавата Израел е фашистка или е на път към фашизъм, е само въпрос на избор на думи; важното е политиката, която се води срещу палестинците, и да стигне докрай.....Тук трябва да добавим една специфична характеристика на ционизма. Докато другите две форми на краен национализъм, фашизмът и нацизмът, се развиваха в съответните страни, Италия и Германия, страни, в които всяка от тях претендираше да представлява местното население, като историческите права, подкрепяни от тези идеологии, се представяха като права на населението на тези страни, ционизмът си постави за основна цел, в името на мъглявата представа за исторически права, да възстанови държавата в древна родина и това с цената на (повторното) завладяване на тази родина и прогонването на населението, което може да се обобщи като: необходимо беше да се променят местните жители.

    18:37 27.08.2025

  • 12 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    5 0 Отговор
    Арменския геноцид е дело на МЛАДОТУРЦИТЕ до един Албански ЕЕРЕИ зефаради начело с КЕМАЛ АлинРеза известен като АТАТЮРК масон 33-та най-висока степен от Масонска ложа"Македонико Ризорта" изповядваща Луци феранска Лурианска Еврейска КАБАЛА
    АТТЮРК син на приел наУЖким Ислям еврейна Алин Реза сефарадски марокано-испански еврейн митнически агент на порт Солун прибирал рушветите от корабите заЕврейската Сектата на "Шабатай Цви" на еврейския лъже пророк Маймонид

    Коментиран от #20

    18:38 27.08.2025

  • 13 Новата стратегия на нацистки Израел

    3 0 Отговор
    Приликите между трите форми на краен национализъм: фашизъм, нацизъм и ционизъм са неоспорими като фактология. Несправедливостта, извършена срещу палестинците е достатъчна причина да се осъди ционизмът. И все пак ние ционистите трябва да наблягаме на факта, че превръщането на движенията, борещи се срещу потисничеството, в потиснически движения е често срещано явление в историята.....(Новата стратегия на нацистки Израел)....Това не трябва да се допуска! Новата стратегия на нацистки Израел е не да отрича очевидното а да манипулира и прави аналогии за да получи оправдание на престъпленията си .

    18:38 27.08.2025

  • 14 Путин

    3 0 Отговор
    Този разбърква кацата, зада разсее овцете, като и той върши същото в 21 век и всички мълчат...

    18:41 27.08.2025

  • 15 До. СТЕНЛИ

    1 1 Отговор
    Никога избиването на тракийските българи напада се признае за геноцид.
    Защото 3 турски дивизии които изклаха надх25 000 българи а 250000 избягаха в България бяха участници с Ген.Колев срещу Русия и Румъния
    Съюзяване с поробителите си и убийците срещу Освободителната Русия

    18:41 27.08.2025

  • 16 Серсем

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Това е абсолютна лъжа ,основно турците избиват българи и гърци в тракиските райони и това са факти на историята ни .Ако имаш аргументи напиши го ,не само думи на вятъра. А между другото и цяла северна Гърция е в паметници от опожарени села и избито мирно население от нашата армия.

    Коментиран от #19

    18:41 27.08.2025

  • 17 Гнусните подли Ционисти

    2 0 Отговор
    Правят опит да върнат вниманието на хората към времето на Първата световна война а не да се фиксират към техните престъпления в момента.... Въобще внимание не трябва да им се обръща

    18:43 27.08.2025

  • 18 Нетаняху за първи път призна

    1 0 Отговор
    А нещо друго пред МНС да е признал?

    18:46 27.08.2025

  • 19 Кое е лъжа?

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Серсем":

    Това че 3 турски дивизии се бият с Ген.Колев срещу Русия които година и половина по рано класа българи в Одринска Тракия
    Това ли е лъжа?
    Лъжа ли е че 90% от нашите правителства до 1944 г са антируски?

    Коментиран от #23

    18:48 27.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Точно така е

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъъъъъ ...":

    Поне 80% от арменските жертви са точно в съвременен Азербайджан

    18:51 27.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Серсем

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Кое е лъжа?":

    Геноцид от страна на гърците към нас е лъжа

    18:52 27.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания