Нетаняху за първи път призна геноцида над арменците в Османската империя, Турция отговори

Турция определи позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, с която признава избиването на арменци в Османската империя по време на Първата световна война за геноцид, като опит за експлоатация по политически причини на болезнени събития от миналото. Позицията беше публикувана на официалния сайт на Министерството на външните работи в Турция. В нея случаят е наречен „събитията от 1915 г.“, предаде БТА.

„Изявлението на Нетаняху относно събитията от 1915 г. е опит за експлоатация на болезнените събития от миналото по политически причини“, пише в документа.

Институцията вижда в реакцията на израелския премиер опит по този начин да бъде потулено извършеното от Израел в Газа.

„Нетаняху, който ще бъде съден за участието си в геноцида срещу палестинския народ, се опитва да прикрие престъпленията, които той и неговото правителство извършиха“, се казва в позицията на Турция.

Страната осъжда и отхвърля признаването на арменския геноцид, определяйки го като несъвместимо с историческите и правните факти.

Според Ереван между 1915 и 1916 г. са загинали до 1,5 милиона души, на фона на репресиите на османските власти срещу арменското християнско малцинство, смятано от тях за проруско и нелоялно към Османската империя. Турция като наследник на Османската империя не признава тези събития за геноцид, оценява броя на загиналите арменци на 300 000 до 500 000 души и твърди, че също толкова турци са загинали в размириците, след като много арменци са застанали на страната на руските сили.

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху за първи път изрично заяви, че признава избиването на арменци в Османската империя по време на Първата световна война за геноцид, съобщават израелски медии.

Той направи това в подкаста на журналиста Патрик Бет-Давид във вторник, пише „Джерузалем пост“.

Бет-Давид попита Нетаняху защо Израел се колебае да признае избиването на арменци, асирийци и гърци в Османската империя в периода 1915 – 1917 г. за геноцид при положение, че светът признава Холокоста срещу евреите.

В отговор израелският премиер съобщи, че наскоро Кнесетът е приел решение, с което признава събитията в Османската империя за геноцид. Когато журналистът обаче настоя за личното му признаване, Нетаняху отговори: „Току-що го направих“.