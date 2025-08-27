Нетаняху за първи път призна геноцида над арменците в Османската империя, Турция отговори

Турция определи позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, с която признава избиването на арменци в Османската империя по време на Първата световна война за геноцид, като опит за експлоатация по политически причини на болезнени събития от миналото. Позицията беше публикувана на официалния сайт на Министерството на външните работи в Турция. В нея случаят е наречен „събитията от 1915 г.“, предаде БТА.
„Изявлението на Нетаняху относно събитията от 1915 г. е опит за експлоатация на болезнените събития от миналото по политически причини“, пише в документа.
Институцията вижда в реакцията на израелския премиер опит по този начин да бъде потулено извършеното от Израел в Газа.
„Нетаняху, който ще бъде съден за участието си в геноцида срещу палестинския народ, се опитва да прикрие престъпленията, които той и неговото правителство извършиха“, се казва в позицията на Турция.
Страната осъжда и отхвърля признаването на арменския геноцид, определяйки го като несъвместимо с историческите и правните факти.
Според Ереван между 1915 и 1916 г. са загинали до 1,5 милиона души, на фона на репресиите на османските власти срещу арменското християнско малцинство, смятано от тях за проруско и нелоялно към Османската империя. Турция като наследник на Османската империя не признава тези събития за геноцид, оценява броя на загиналите арменци на 300 000 до 500 000 души и твърди, че също толкова турци са загинали в размириците, след като много арменци са застанали на страната на руските сили.
Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху за първи път изрично заяви, че признава избиването на арменци в Османската империя по време на Първата световна война за геноцид, съобщават израелски медии.
Той направи това в подкаста на журналиста Патрик Бет-Давид във вторник, пише „Джерузалем пост“.
Бет-Давид попита Нетаняху защо Израел се колебае да признае избиването на арменци, асирийци и гърци в Османската империя в периода 1915 – 1917 г. за геноцид при положение, че светът признава Холокоста срещу евреите.
В отговор израелският премиер съобщи, че наскоро Кнесетът е приел решение, с което признава събитията в Османската империя за геноцид. Когато журналистът обаче настоя за личното му признаване, Нетаняху отговори: „Току-що го направих“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой го гони склероза май
2 Първата световна война
3 Стенли
4 То това хубаво
5 Ъхъъъъъ ...
7 един
До коментар #2 от "Първата световна война":А престъпленията на Хамас, които започнаха войната осъдихме ли.
8 Гръч
9 Европеец
До коментар #3 от "Стенли":Същото си помислих и аз.... А 500 -годишния геноцид към българското население от страна на османската империя кой ще го осъди..... Да не говоря за съвременния геноцид на управляващите към българското население живеещо в бг територията....
10 Новата стратегия на нацистки Израел
11 Новата стратегия на нацистки Израел
12 Моше Честния с "Чесна 208 В"
АТТЮРК син на приел наУЖким Ислям еврейна Алин Реза сефарадски марокано-испански еврейн митнически агент на порт Солун прибирал рушветите от корабите заЕврейската Сектата на "Шабатай Цви" на еврейския лъже пророк Маймонид
13 Новата стратегия на нацистки Израел
18:38 27.08.2025
14 Путин
15 До. СТЕНЛИ
Защото 3 турски дивизии които изклаха надх25 000 българи а 250000 избягаха в България бяха участници с Ген.Колев срещу Русия и Румъния
Съюзяване с поробителите си и убийците срещу Освободителната Русия
16 Серсем
До коментар #3 от "Стенли":Това е абсолютна лъжа ,основно турците избиват българи и гърци в тракиските райони и това са факти на историята ни .Ако имаш аргументи напиши го ,не само думи на вятъра. А между другото и цяла северна Гърция е в паметници от опожарени села и избито мирно население от нашата армия.
17 Гнусните подли Ционисти
18 Нетаняху за първи път призна
19 Кое е лъжа?
До коментар #16 от "Серсем":Това че 3 турски дивизии се бият с Ген.Колев срещу Русия които година и половина по рано класа българи в Одринска Тракия
Това ли е лъжа?
Лъжа ли е че 90% от нашите правителства до 1944 г са антируски?
21 Точно така е
До коментар #5 от "Ъхъъъъъ ...":Поне 80% от арменските жертви са точно в съвременен Азербайджан
23 Серсем
До коментар #19 от "Кое е лъжа?":Геноцид от страна на гърците към нас е лъжа
