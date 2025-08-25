Журналисти са били убити при израелски удар по болница в Газа

Катарската телевизия Ал Джазира обяви, че при израелския удар по болница "Насер" в Газа е загинал най-малко един неин журналист, фоторепортерът и оператор Мохамед Салама. По данни на службата за гражданска защита на палестинския анклав загиналите са най-малко 15, от които четирима са журналисти, а един - член на службата, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Асошиейтед прес съобщава, че сред загиналите е и Мариам Дакка, работила за агенцията на свободна практика. 33-годишната журналистка е била в болницата за репортаж, целящ да покаже как докторите в нея се опитват да спасят деца без предишни здравни проблеми, които са напът да умрат от глад.
Ройтерс съобщава, че сред загиналите е и неговият оператор Хусам ал Масри. Фотографът Хатем Халед, също работещ за британската агенция, е сред ранените.
Общо 192 журналисти загинаха от началото на конфликта в Газа, отбелязва АП, като цитира Комитета за защита на журналистите. До момента във войната между Русия и Украйна са загинали 18 служители на медиите.
Израелската армия съобщи, че проверява информацията за удара.
1 Хихихих
14:10 25.08.2025
2 Тотален провал на човечеството!
14:12 25.08.2025
3 А някой изненадан ли е ?
14:12 25.08.2025
4 "Лидери" а?
14:13 25.08.2025
5 Боруна Лом
14:15 25.08.2025
6 Боруна Лом
14:16 25.08.2025
7 Журналисти са били убити
Коментиран от #12
14:19 25.08.2025
9 Ами не е вярно ! Категорично
14:24 25.08.2025
10 И това не е вярно
14:26 25.08.2025
11 Международна изолация
14:29 25.08.2025
12 Няма вече такова същество
До коментар #7 от "Журналисти са били убити":"български журналисти" ! Има мисирки и продажни подлоги. Обективна журналистика от години в България няма за съжаление. И стандарти за журналистическо отразяване и етика няма
14:33 25.08.2025
13 Въпрос
14:35 25.08.2025
14 Смешник
14:36 25.08.2025
15 И пак четете един индивид в България
" Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.
"Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
"Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно
14:36 25.08.2025
16 Знаете ли, че правителството на България
1. В България има нищожен брой евреи, едва неколкостотин. Те са традиционно напълно интегрирани в българската нация и практически всички от тях, без изключение, произлизат от смесени бракове с българи. Така че на практика те са наши сънародници.
2. Освен евреите другите семити в България са арабите, които са малко повече, но и те са напълно интегрирани в българското общество и нация. При тях също смесените бракове са правило и особено вторите и третите поколения са неразличими от българите.
3. Прави впечатление обаче, че стратегията предвижда борба само срещу антиеврейските, но не и срещу антиарабските настроения, което е интересно, предвид факта, че и двете общности са семитски, а това е стратегия срещу антисемитизма все пак. ......
14:39 25.08.2025
17 Чудя се обаче, кои са ми по гнусни
14:41 25.08.2025
18 Без име
14:57 25.08.2025
19 Тия са куку психопати
Коментиран от #21
15:00 25.08.2025
20 Госあ
15:25 25.08.2025
21 Госあ
До коментар #19 от "Тия са куку психопати":Да бе, ама не е само западната !!! Източната също мълчи и не предприема абсолютно никакви действия ! ООН е тотално абдикирало от всякакви функции. Чудя се, защо съществува тая организация. Някаква проформа.
15:27 25.08.2025
