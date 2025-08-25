Новини
Журналисти са били убити при израелски удар по болница в Газа

Журналисти са били убити при израелски удар по болница в Газа

25 Август, 2025 14:06

Общо 192 журналисти загинаха от началото на конфликта в Газа, отбелязва АП

Журналисти са били убити при израелски удар по болница в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катарската телевизия Ал Джазира обяви, че при израелския удар по болница "Насер" в Газа е загинал най-малко един неин журналист, фоторепортерът и оператор Мохамед Салама. По данни на службата за гражданска защита на палестинския анклав загиналите са най-малко 15, от които четирима са журналисти, а един - член на службата, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Асошиейтед прес съобщава, че сред загиналите е и Мариам Дакка, работила за агенцията на свободна практика. 33-годишната журналистка е била в болницата за репортаж, целящ да покаже как докторите в нея се опитват да спасят деца без предишни здравни проблеми, които са напът да умрат от глад.

Ройтерс съобщава, че сред загиналите е и неговият оператор Хусам ал Масри. Фотографът Хатем Халед, също работещ за британската агенция, е сред ранените.

Общо 192 журналисти загинаха от началото на конфликта в Газа, отбелязва АП, като цитира Комитета за защита на журналистите. До момента във войната между Русия и Украйна са загинали 18 служители на медиите.

Израелската армия съобщи, че проверява информацията за удара.


Палестина
